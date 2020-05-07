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Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2

07.05.2020 10:27

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 8.2, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.2. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, доступен установочный iso-образ, размером 6.6 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64. Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. За исключением ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 8.2 и RHEL 8.2 полностью идентичны (список изменений в Oracle Linux 8.2 повторяет список изменений в RHEL 8.2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
  3. OpenNews: Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.7
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.1
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52895-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, ryoken (ok), 10:29, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    И почему мне при слове "промышленный" всё картины сталеплавильного завода в память идут...
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 10:31, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    delete
     
  • 4, Аноним (4), 10:33, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что высокотехнологичные сборочные заводы у нас редкость. А сталеплавильные даже в 90-е были высокотехнологичными.
     

  • 3, Аноним (4), 10:32, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Единственный нормальный Линукс.
     
  • 5, swine (ok), 10:44, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что-то не увидел по ссылке патчей для 5.4 ядра.
     
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