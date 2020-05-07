Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 8.2, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.2. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, доступен установочный iso-образ, размером 6.6 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64. Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. За исключением ядра по функциональности выпуски Oracle Linux 8.2 и RHEL 8.2 полностью идентичны (список изменений в Oracle Linux 8.2 повторяет список изменений в RHEL 8.2).



