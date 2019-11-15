Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.1

2.2 , oracle ( ? ), 22:17, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тебе не кажется. Как еще мы можем выпустить тот же самый дистрибутив под своим именем, если редхат его еще не выкатила и нам неоткуда взять srpm'ки? 3.3 , Annoynymous ( ok ), 22:37, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слить из CR /Petrosyan mode on

2.4 , zzz ( ?? ), 23:07, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы заметили, что они всегда отстают на ~неделю? Думаю, они просто подыгрывают Red Hat.

3.8 , oracle ( ? ), 00:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, конечно подыгрываем - нам ведь не надо дождаться выхода редхатовской версии (тянуть srpm до выхода - бессмысленно, нам нужны - финальные, а не недоделанные), пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью, а не только те которые были в прошлой версии, потом протестировать что оно вообще работает - на всем миллионе конфигураций, как минимум тех что есть у наших (внезапно, они существуют!) коммерческих пользователей. Чего, действительно, на это неделю тратить - фигак-фигак, и в продакшн! 4.11 , Аноним ( 11 ), 04:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью Ты международная корпорация, а Дениса Попова за то же самое травят до сих пор.

