Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.1

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|2.2, oracle (?), 22:17, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебе не кажется. Как еще мы можем выпустить тот же самый дистрибутив под своим именем, если редхат его еще не выкатила и нам неоткуда взять srpm'ки?
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|2.4, zzz (??), 23:07, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы заметили, что они всегда отстают на ~неделю? Думаю, они просто подыгрывают Red Hat.
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|3.8, oracle (?), 00:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, конечно подыгрываем - нам ведь не надо дождаться выхода редхатовской версии (тянуть srpm до выхода - бессмысленно, нам нужны - финальные, а не недоделанные), пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью, а не только те которые были в прошлой версии, потом протестировать что оно вообще работает - на всем миллионе конфигураций, как минимум тех что есть у наших (внезапно, они существуют!) коммерческих пользователей.
Чего, действительно, на это неделю тратить - фигак-фигак, и в продакшн!
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|4.11, Аноним (11), 04:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью
Ты международная корпорация, а Дениса Попова за то же самое травят до сих пор.
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|1.5, Аноним (5), 23:12, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И легкой рукой сервер превращается в кусок чего-то там
После обновления и перезагрузки имеем
>Failed to start Switch Root.
Проверено на двух машинах.
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|4.10, zzz (??), 00:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет еще unbreakable ядра. Это, вообще, типовая проблема для RH-based дистрибутивов - при обновлении то симлинк забудут добавить, то файл не сформируют, то папку не удалят - и б-жественный сустемды дает всем жалеющим пройти занимательный квест.
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|3.9, Аноним (9), 00:33, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как обычно, втыкать сторонние репы с системными приложениями
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|1.12, Аноним (12), 04:12, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтобы нормально пользоваться этой редхатподобной поделкой надо репозиториями от Васяна обмазаться, разве не так?
Может сразу поставить нормальную Ubuntu?
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