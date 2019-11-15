The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.1

15.11.2019 22:01

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 8.1, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.1. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 6.6 Гб, подготовленный для архитектуры x86_64 (дополнительно доступна экспериментальная сборка для ARM64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также доступны отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Сборка поставляется по умолчанию на основе штатного пакета с ядром из Red Hat Enterprise Linux (на базе ядра 4.18). Собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel для Oracle Linux 8 пока находится на стадии разработки. По функциональности выпуски Oracle Linux 8.1 и RHEL 8.1 полностью идентичны.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.1
  3. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
  4. OpenNews: Релиз Oracle Linux 8
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.7
  6. OpenNews: Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux, redhat, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гномолюб2002 (?), 22:05, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется оракл просто сидят и ждут когда Рэд хат выпуствтя дистр.
     
     
  • 2.2, oracle (?), 22:17, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе не кажется. Как еще мы можем выпустить тот же самый дистрибутив под своим именем, если редхат его еще не выкатила и нам неоткуда взять srpm'ки?

     
     
  • 3.3, Annoynymous (ok), 22:37, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слить из CR

    /Petrosyan mode on

     
  • 2.4, zzz (??), 23:07, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы заметили, что они всегда отстают на ~неделю? Думаю, они просто подыгрывают Red Hat.
     
     
  • 3.8, oracle (?), 00:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, конечно подыгрываем - нам ведь не надо дождаться выхода редхатовской версии (тянуть srpm до выхода - бессмысленно, нам нужны - финальные, а не недоделанные), пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью, а не только те которые были в прошлой версии, потом протестировать что оно вообще работает - на всем миллионе конфигураций, как минимум тех что есть у наших (внезапно, они существуют!) коммерческих пользователей.

    Чего, действительно, на это неделю тратить - фигак-фигак, и в продакшн!

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 04:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пересобрать это все у себя с выпиливанием логотипов, причем убедиться, что выпилены все и полностью

    Ты международная корпорация, а Дениса Попова за то же самое травят до сих пор.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:12, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И легкой рукой сервер превращается в кусок чего-то там
    После обновления и перезагрузки имеем
    >Failed to start Switch Root.

    Проверено на двух машинах.

     
     
  • 2.6, Anonymou (?), 00:22, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи как повторять
     
     
  • 3.7, пох. (?), 00:27, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дай попробую угадать: у него был унбрякабл кернел.
     
     
  • 4.10, zzz (??), 00:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет еще unbreakable ядра. Это, вообще, типовая проблема для RH-based дистрибутивов - при обновлении то симлинк забудут добавить, то файл не сформируют, то папку не удалят - и б-жественный сустемды дает всем жалеющим пройти занимательный квест.
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:33, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как обычно, втыкать сторонние репы с системными приложениями
     

  • 1.12, Аноним (12), 04:12, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы нормально пользоваться этой редхатподобной поделкой надо репозиториями от Васяна обмазаться, разве не так?
    Может сразу поставить нормальную Ubuntu?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру