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Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.1

06.11.2019 13:21

Компания Red Hat выпустила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.1. Установочные сборки подготовлены для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64, но доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS. Ветка RHEL 8.x будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Red Hat Enterprise Linux 8.1 стал первым выпуском, подготовленным в соответствии с новым предсказуемым циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время. Наличие точной информации о времени публикации нового выпуска позволяет синхронизировать графики разработки различных проектов, заранее подготовиться к новому выпуску и запланировать время применения обновлений.

Отмечается, что новый жизненный цикл продуктов RHEL охватывает несколько уровней, включая Fedora как плацдарм для реализации новых возможностей, CentOS Stream для доступа пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL), минималистичный универсальный базовый образ (UBI, Universal Base Image) для запуска приложений в изолированных контейнерах и RHEL Developer Subscription для бесплатного использования RHEL в процессе разработки.

Ключевые изменения:

  • Обеспечена полноценная поддержка механизма применения Live-патчей (kpatch) для устранения уязвимостей в ядре Linux без перезапуска системы и без остановки работы. Ранее kpatch входил в категорию экспериментальных возможностей;
  • На базе фреймворка fapolicyd реализована возможность создания белого и чёрного списков приложений, которые позволяют разграничить какие из программ можно запускать пользователю, а какие нет (например, для блокировки запуска непроверенных внешних исполняемых файлов). Решение о блокировке или разрешении запуска может приниматься на основе названия приложения, пути, хэша от содержимого и MIME-типа. Проверка правил осуществляется во время выполнения системных вызовов open() и exec(), поэтому может негативно влиять на производительность;
  • В состав включены профили SELinux, сфокусированные на использовании с изолированными контейнерами и позволяющие более тонко управлять доступном запускаемых в контейнерах сервисов к ресурсам хост-системы. Для генераций правил SELinux для контейнеров предложена новая утилита udica, позволяющая с учётом специфики конкретного контейнера предоставить доступ только к необходимым внешним ресурсам, таким как хранилища, устройства и сеть. Утилиты SELinux (libsepol, libselinux, libsemanage, policycoreutils, checkpolicy, mcstrans) обновлены до выпуска 2.9, а пакет SETools до версии 4.2.2.

    Добавлен новый тип SELinux - boltd_t, ограничивающий boltd, процесс для управления устройствами с интерфейсом Thunderbolt 3 (boltd теперь запускается в контейнере, ограниченном SELinux). Добавлен новый класс правил SELinux - bpf, управляющий обращением к Berkeley Packet Filter (BPF) и инспектирующим приложения для eBPF;

  • В состав включён стек протоколов маршрутизации FRRouting (BGP4, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, RIPng, PIM-SM/MSDP, LDP, IS-IS), который заменил собой ранее применявшийся пакет Quagga (FRRouting является ответвлением от Quagga, поэтому совместимость не пострадала);
  • Для шифрованных разделов в формате LUKS2 добавлена поддержка перешифровки блочных устройств на лету, без прекращения их использования в системе (например, теперь можно поменять ключ или алгоритм шифрования без отмонтирования раздела);
  • Во фреймворк OpenSCAP добавлена поддержка новой редакции протокола SCAP 1.3 (Security Content Automation Protocol);
  • Обновлены версии OpenSSH 8.0p1, Tuned 2.12, chrony 3.5, samba 4.10.4. В репозиторий AppStream добавлены модули с новыми ветками PHP 7.3, Ruby 2.6, Node.js 12 и nginx 1.16 (обновление модулей с прошлыми ветками продолжено). В набор Software Collection добавлены пакеты с GCC 9, LLVM 8.0.1, Rust 1.37 и Go 1.12.8;
  • Инструментарий трассировки SystemTap обновлён до ветки 4.1, а инструментарий для отладки работы с памятью Valgrind до версии 3.15;
  • В средства для развёртывания сервера идентификации (IdM, Identity Management) добавлена новая утилита нealthcheck, упрощающая выявление проблем с работой окружений с сервером идентификации. Упрощена установка и настройка IdM-окружений, благодаря поддержке ролей Ansible и возможности установки модулей. Добавлена поддержка доверенных лесов (Active Directory Trusted Forest) на базе Windows Server 2019.
  • В классическом сеансе GNOME (GNOME Classic) изменён переключатель виртуальных рабочих столов. Виджет для переключения между рабочими столами теперь находится в правой части нижней панели и оформлен в виде полосы с миниатюрами рабочих столов (для переключения на другой рабочий стол достаточно кликнуть на миниатюру, отражающую его содержимое);
  • DRM (Direct Rendering Manager) подсистема и низкоуровневые графические драйверы (amdgpu, nouveau, i915, mgag200) обновлены до состояния, соответствующее ядру Linux 5.1. Добавлена поддержка видеоподсистем AMD Raven 2, AMD Picasso, AMD Vega, Intel Amber Lake-Y и Intel Comet Lake-U;
  • В инструментарий для обновления RHEL 7.6 до RHEL 8.1 добавлена поддержка обновления без переустановки для архитектур ARM64, IBM POWER (little endian) и IBM Z. В web-консоль добавлен режим предварительной проверки системы перед обновлением. Добавлен плагин cockpit-leapp для восстановления состояния в случае проблем в ходе обновления. Обеспечено разделение каталогов /var и /usr в отдельные разделы. Добавлена поддержка UEFI. В Leapp обеспечено обновление пакетов из репозитория Supplementary (включает проприетарные пакеты);
  • В Image Builder добавлена поддержка сборки образов для облачных окружений Google Cloud и Alibaba Cloud. При формировании начинки образов добавлена возможность использования repo.git для включения в состав дополнительных файлов из произвольных Git-репозиториев;
  • В Glibc для malloc добавлены дополнительные проверки для выявления ситуаций повреждения выделенных блоков памяти;
  • Пакет dnf-utils переименован в yum-utils для обеспечения совместимости (возможность установки dnf-utils сохранена, но этот пакет автоматически будет заменён на yum-utils);
  • Добавлена новая редакция Red Hat Enterprise Linux System Roles, предоставляющая набор модулей и ролей для развёртывания системы централизованного управления конфигурацией на основе Ansible и настройки подсистем для задействования специфичных функций, связанных с хранилищами, сетевыми возможностями, синхронизацией времени, правилами SElinux и применением механизма kdump. Например, новая роль storage позволяет выполнять такие задачи как управление ФС на диске, работа с группами LVM и логическими разделами;
  • В сетевом стеке для VXLAN и туннелей GENEVE реализована возможность обработки ICMP-пакетов "Destination Unreachable", "Packet Too Big" и "Redirect Message", что решило проблему с невозможностью использовать перенаправления маршрутов и Path MTU Discovery в VXLAN и GENEVE.
  • Экспериментальая реализация подсистемы XDP (eXpress Data Path), позволяющей в Linux запускать BPF-программы на уровне сетевого драйвера с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов и на стадии до выделения буфера skbuff сетевым стеком, а также компоненты eBPF, синхронизированы с ядром Linux 5.0. Добавлена экспериментальная поддержка подсистемы ядра AF_XDP (eXpress Data Path);
  • Обеспечена полная поддержка сетевого протокола TIPC (Transparent Inter-process Communication), предназначенного для организации межпроцессного взаимодействия в кластере. Протокол предоставляет средства для быстрого и надёжного взаимодействия приложений, независимо от того, на каких узлах в кластере они выполняются;
  • В initramfs добавлен новый режим сохранения дампа ядра в случае сбоя - "early kdump", работающий на ранних стадия загрузки;
  • Добавлен новый параметр ядра ipcmni_extend, расширяющий лимит идентификаторов IPC c 32 KB (15 бит) 16 MB (24 бита), что позволяет приложениям использовать больше сегментов разделяемой памяти;
  • Ipset обновлён до выпуска 7.1 c поддержкой операций IPSET_CMD_GET_BYNAME и IPSET_CMD_GET_BYINDEX;
  • Демон rngd, выполняющий наполнение пула энтропии генератора псевдослучайных чисел, избавлен от необходимости запуска с правами root;
  • Обеспечена полная поддержка Intel OPA (Omni-Path Architecture) для оборудования с Host Fabric Interface (HFI) и полная поддержка устройств постоянной памяти Intel Optane DC Persistent Memory.
  • В отладочных ядрах по умолчанию включена сборка с детектором неопределенного поведения UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer), добавляющем в скомпилированный код дополнительные проверки для выявления ситуаций, когда поведение программы становится неопределенным (например, использование нестатических переменных до их инициализации, деление целых чисел на ноль, переполнения целочисленных знаковых типов, разыменование указателей NULL, проблемы с выравниванием указателей и т.п.);
  • Дерево исходных текстов ядра с расширениями для работы в режиме реального времени (kernel-rt) синхронизировано с кодом основного ядра RHEL 8;
  • Добавдлен драйвер ibmvnic для сетевого контроллера vNIC (Virtual Network Interface Controller) с реализацией технологии виртуальных сетей PowerVM. При применении совместно с SR-IOV NIC новый драйвер позволяет обеспечить управление пропускной способностью и качеством сервиса на уровне виртуального сетевого адаптера, существенно снижая накладные расходы в результате виртуализации и уменьшая нагрузку на CPU;
  • Добавлена поддержка расширений по контролю целостности данных (Data Integrity Extensions), которые позволяют защитить данные от их повреждения при записи в хранилище за счёт сохранения дополнительных корректирующих блоков;
  • Добавлена экспериментальная поддержка (Technology Preview) пакета nmstate, предоставляющего библиотеку и утилиту nmstatectl для управления сетевыми настройками через декларативный API (состояние сети описывается в форме предопределённой схемы);
  • Добавлена экспериментальная поддержка реализации протокола TLS на уровне ядра (KTLS) с шифрвоанием на базе AES-GCM, а также экспериментальная поддержка OverlayFS, cgroup v2, Stratis, mdev (Intel vGPU) и DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в ext4 и XFS;
  • Объявлена устаревшей поддержка DSA, TLS 1.0 и TLS 1.1, которые исключены из набора DEFAULT и перенесены в LEGACY ("update-crypto-policies --set LEGACY");
  • Объявлены устаревшими пакеты 389-ds-base-legacy-tools, authd, custodia, hostname, libidn, net-tools, network-scripts, nss-pam-ldapd, sendmail, yp-tools, ypbind и ypserv. В будущем значительном выпуске их поставка может быть прекращена;
  • Скрипты ifup и ifdown заменены на обвязки, вызывающие NetworkManager через nmcli (для возвращения старых скриптов нужно выполнить "yum install network-scripts").


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  6. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rhel, redhat
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, fi2fi (?), 13:37, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Супер!  RHEL подтвердил лидерство
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:44, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Точнее это уже IBM
     
     
  • 2.4, IRASoldier_registered (ok), 13:49, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да хоть OCP. Red Hat по результатам сделки - дочерняя компания, а не полностью поглощенный бизнес.
     
  • 2.6, freehck (ok), 13:56, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точнее это уже IBM

    Кстати да, переименуют они его уже когда-нибудь? Даёшь IBML for Bloody Enterprise! =)

     
     
  • 3.11, Anonymoustus (ok), 14:15, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В бизнесе так не делают. IBM продаёт дорогие продукты, товары и услуги для солидных клиентов, RH — подешевле и для клиентов попроще. Если смешать одно с другим, бизнес пострадает.
     
  • 3.13, ievoochielaPh5Ph (ok), 14:19, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они покупали бизнес в том числе и из-за бренда. Они же не русские, что бы переименовывать что-то постоянно. Им нужен был и бренд, и клиенты, и технологии.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:06, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им нужен был и бренд, и клиенты, и технологии.

    Нихрена IBM от шляпы не надо. Купили из жалости чтобы разрабы GNU/Linux с голоду не померли.

    IBM - очень хорошая компания и очень много помагает GNU/Linux.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:48, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нравится мне тенденция с переходом на  NetworkManager... Ну неудобен он, на мой скромный взгляд, так и не смог полюбить. В Ubuntu netplan тоже не понравился... Ну вроде красиво, можно и молодёжно, но вот в условиях отсутствия интернета по памяти настроить я бы не смог. А эти скрипты ifcfg-eth0 прописать бы смог.
     
     
  • 2.5, IRASoldier_registered (ok), 13:51, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > netplan (...) в условиях отсутствия интернета по памяти настроить я бы не смог

    man netplan, не?

     
     
  • 3.7, анонимус (??), 14:02, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В man'ах нет howto'шек для чайников.
     
     
  • 4.18, Дымч (?), 14:33, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В man'ах нет howto'шек для чайников.

    ...но как правило есть  EXAMPLES с общими примерами

     
  • 2.8, пох. (?), 14:06, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конфиг, ломающийся от лишнего пробела - безусловно, красиво, модно и молодежно.

    Б-же упаси нас от этих разработчиков.

    P.S. интересно, чем им hostname не угодила? Конфликтует с блоатварью network-manager, или вообще не systemd-угодно?

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:07, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NM прекрасен на ноутбуке, когда постоянно подключаешься к разным сетям.
    Но на серверах то он зачем?
    Как было сказано выше, только ломаться онлайн от лишнего пробела. без возможности проверки конфигурации и последующего применения.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:10, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >net-tools

    воу-воу, палехчи, половину из этого я использую чуть ли не каждый день

    /bin/dnsdomainname -> hostname
    /bin/hostname
    /bin/ifconfig
    /bin/netstat
    /bin/route
    /sbin
    /sbin/arp
    /sbin/ipmaddr
    /sbin/iptunnel
    /sbin/mii-tool
    /sbin/nameif
    /sbin/rarp

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:11, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что они предлагают заменить кстати?
     
     
  • 3.12, пох. (?), 14:18, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на network-shitmanager, разумеется.

    Впрочем, половина списка - еще в 2000м году была разработчиками сетевого стека названа "устаревшими врапперами для совместимости незнамо с чем". iproute2 вроде никто пока из дистрибутива не выбрасывает.

     
     
  • 4.15, ievoochielaPh5Ph (ok), 14:21, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    iproute2 и является заменой, васья. При чем тут твои фантазии про networkd которые к реальности отношения не имеют?
     
     
  • 5.17, Аноним (9), 14:30, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве он не ifconfig заменяет? Хотя ifconfig банально удобней обычному пользователю, но, допустим, действительно устарел и не отвечает нынешним требованиям. А остальное? Тот же ss по сравнению с netstat как-то совсем из другой оперы по ощущениям.
     
     
  • 6.20, ievoochielaPh5Ph (ok), 14:53, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iproute2 это не только ifconfig'у замена, но и route, но и arp. Ну и заменяет он потому что ifconfig давно считался костылем
    Мне тоже неудобно переучиваться было, два года назад себя заставил перестать юзать ifconfig и route, перешел на ip из iproute2 и очень теперь доволен. А netstat я как-то особо и не привыкал, уж не первое десятилетие юзаю lsof, как со стабильным 2.2 ядром пришло, так и юзаю.

    Посмотри на lsof, он реально удобней netstat и информативней. lsof -i(опционально -n) для начала, а там ман тебе в помощь

     
  • 2.14, ievoochielaPh5Ph (ok), 14:20, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего 19 лет, как были объявлены депрекейтед, всего 2 года, как удалили из дефолта Debian'а. А ты не тормоз. При чем ведь 19 лет назад ты даже еще не родился, а они уже были депрекейтед и прямо везде писалось, что удалить могут в любой момент
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:30, 06/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нахера на СЕРВЕРЕ всякое типа network-manager и systemd вся эта новомодная шалупонь весьма неудобна в быстром понимании происходящего и в быстром ремонте.
     
     
  • 2.19, Анонимный аналитик (?), 14:48, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя на сервере без менеджера в бизнесе.
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:01, 06/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вообще на сервере RHEL/CentOS?
    Выбор криворучек, которые ничего не умеют.
     
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