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CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами

09.06.2020 22:36

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета выявила новую уязвимость (CVE-2020-0543) в микроархитектурных структурах процессоров Intel, примечательную тем, что она позволяет восстановить результаты выполнения некоторых инструкций, выполняемых на другом ядре CPU. Это первая уязвимость механизма спекулятивного выполнения инструкций, допускающая утечку данных между отдельными ядрами CPU (ранее утечки ограничивались разными потоками одного ядра). Исследователи присвоили проблеме имя CROSSTalk, но в документах Intel уязвимость упоминается как SRBDS (Special Register Buffer Data Sampling).

Уязвимость относится к представленному год назад классу проблем MDS (Microarchitectural Data Sampling) и основывается на применении методов анализа по сторонним каналам к данным в микроархитектурных структурах. Принцип действия CROSSTalk близок к уязвимости RIDL, но отличается источником утечки. Новая уязвимость манипулирует утечкой из ранее недокументированного промежуточного буфера, который используется совместно всеми ядрами CPU.

Суть проблемы в том, что некоторые инструкции микропроцессора, включая RDRAND, RDSEED и SGX EGETKEY, реализованы с использованием внутренней микроархитекстурной операции SRR (Special Register Reads). На подверженных уязвимости процессорах данные, возвращаемые для SRR, оседают в промежуточном буфере, общем для всех ядер CPU, после чего передаются в буфер заполнения, привязанный к конкретному физическому ядру CPU на котором инициирована операция чтения. Далее, из буфера заполнения значение копируется в регистры, видимые приложениям.

Размер промежуточного совместного буфера соответствует линии кеша, что обычно больше, чем размер читаемых данных и разные операции чтения затрагивают разные смещения в буфере. Так как совместный буфер копируется в буфер заполнения целиком, то перемещается не только нужная для текущей операции порция, но и данные, оставшиеся от выполнения других операций, в том числе выполненных на других ядрах CPU.

В случае успешной организации атаки, аутентифицированный в системе локальный пользователь может определить результат выполнения инструкций RDRAND, RDSEED и EGETKEY в чужом процессе или внутри анклава Intel SGX, независимо от ядра CPU, на котором выполняется код. Выявившие проблему исследователи опубликовали прототип эксплоита, демонстрирующий возможность утечки сведений о случайных значениях, получаемых через инструкции RDRAND и RDSEED, для восстановления закрытого ключа ECDSA, обрабатываемого в анклаве Intel SGX, после осуществления в системе всего одной операции с цифровой подписью.

Проблеме подвержен широкий спектр настольных, мобильных и серверных процессоров Intel, включая Core i3, i5, i7, i9, m3, Celeron (серии J, G и N), Atom (серии С, E и X), Xeon (семейства E3, E5, E7, W и D), Xeon Scalable и т.д. Примечательно, что компания Intel была уведомлена об уязвимости в сентябре 2018 года, а в июле 2019 года был предоставлен прототип эксплоита, демонстрирующий утечку данных между ядрами CPU, но разработка исправления затянулась из-за сложности его реализации. В предложенном сегодня обновлении микрокода проблема блокирована путём изменения поведения инструкций RDRAND, RDSEED и EGETKEY для избыточной перезаписи данных в совместном буфере для недопущения оседания в нём остаточной информации. Кроме того, применена приостановка обращения к буферу до завершения операций чтения и перезаписи содержимого.

Побочным эффектом подобной защиты является увеличение задержек при выполнении RDRAND, RDSEED и EGETKEY, и сокращение пропускной способности при попытке одновременного выполнения данных инструкций на разных логических процессорах. Выполнение RDRAND, RDSEED и EGETKEY также приостанавливает доступ к памяти из других логических процессоров. Указанные особенности могут негативно повлиять на производительность некоторых серверных приложений, поэтому в прошивке предусмотрен механизм (RNGDS_MITG_DIS) для отключения защиты инструкций RDRAND и RDSEED, выполняемых вне анклава Intel SGX.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.intel.com/techno...)
  2. OpenNews: LVI - новый класс атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel
  4. OpenNews: Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel
  5. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
  6. OpenNews: Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53126-crosstalk
Ключевые слова: crosstalk, cpu, intel, attack
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  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Никогда такого не было, и вот опять
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 23:28, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И опять придется убавить циферки в бенчах. Это то что вы получаете за срезанный угол.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:40, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто посмеюсь...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:52, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Над чем? Над шаткостью диктатуры drm?
     

  • 1.3, topin89 (ok), 22:46, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, хоть кто-нибудь смог реально этими уязвимостями воспользоваться? Не в лабораторных условиях, я прям на реальных незащищённых серверах.
    А то может выйти как со всеми этими снижениями криптостойкости с миллиарда лет до всего лишь миллиона.
     
     
  • 2.9, erthink (ok), 23:04, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Интересно, хоть кто-нибудь смог реально этими уязвимостями воспользоваться? Не в лабораторных
    > условиях, я прям на реальных незащищённых серверах.
    > А то может выйти как со всеми этими снижениями криптостойкости с миллиарда
    > лет до всего лишь миллиона.

    Со времен описываемых в откровениях Сноудена - он упоминал, но без конкретики (ибо не знал подробностей).

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:54, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такими темпами, мы верненмся во времена Pentium VI, а то и III. Но с условием того что программы пишутся с использованием высокоуровневых языков, и не очень то оптимизируются. Сравните тот же 3D Max 2008 (например) и 2020.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 22:55, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *IV
     
  • 2.8, erthink (ok), 23:02, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упс, веткой промазал.
     
  • 2.16, Q2W (?), 23:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За то разработчики мейнстримовых продуктов наконец-то обратят внимание на производительность своих поделок, т.к. вопрос встанет ребром.

    (или нет)

     
     
  • 3.31, Аноним (-), 23:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нда, когда браузер жрет over9000 ОЗУ можно и обратить внимание.
    Новая единица измерения ХромоБайт - ХБ.
    Один ХромоБайт = 10 GB или сколько там нынче 1 вкладка жрет?
     

  • 1.7, helgi (??), 23:01, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Остановитесь.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 23:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Not a chance, народ походу более-менее понял чего внутрях и будет тюкать прицельно. Не помогло интелу шифрование микрокода, бида-бида.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:05, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего не понял, но очень интересно.
    Так покупать интел или амд?
     
     
  • 2.12, муу (?), 23:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SPARC
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 23:38, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гражданин, не трогайте экспонаты руками!
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:14, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у амд проблем не меньше ;(
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манагер макак Штеуд перелогинся!
     
  • 3.19, Заноним (?), 23:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруфы в студию
     
  • 3.25, Аноним (-), 23:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  у амд проблем не меньше ;(

    Вообще-то здорово меньше, если вы не заметили. Так вот и сравниваем качество инженерии разных фирм.

     
  • 2.14, raspberrypi (?), 23:16, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покупай интел, им нужны финансы на разработку новых ядер, а то сейчас одни дырявые
     
  • 2.28, erthink (ok), 23:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так покупать интел или амд?

    Вазелин

     

  • 1.11, анонимно (?), 23:11, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это в очередной раз говорит нам что необходимо перенести все криптооперации на отдельный криптопроцессор, лишенный вообще всех возможных операций спекулятивного выполнения. Какой-нибудь атомоподобный.
    И уже прекратить строить карточные домики супер-вундервафли uefi с доверенными загрузками и т.п. на базе дырявого решета.

    Скорость обеспечивается скоростным процом, всё что имеет ценность вращается в криптопроцессоре.

     
     
  • 2.17, Имя (?), 23:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https на нагруженном сервере обеспечьте этим конфигом
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:42, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видяхи начинались как 3д ускорители. Почему не быть карточкам криптоускорителям?
     
  • 2.26, Аноним (-), 23:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это в очередной раз говорит нам что необходимо перенести все криптооперации на отдельный криптопроцессор

    Вам таки ME или PSP? У последнего даже название намекает, на первом интель вполне крутит DRM, не тот который про rendering :)

     

  • 1.18, Fracta1L (ok), 23:19, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Незря Apple переезжает на ARM
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно, а сам Apple в курсе, что он переезжает?
     
     
  • 3.30, Anonn (?), 23:42, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не в курсе, могут у Блумберга спросить
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/apple-plans-to-announce-mov
     
  • 2.21, Заноним (?), 23:26, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не поможет, маось в основе своей криво и хз какие в ней ещё дырки, проприетарь же.
     

  • 1.22, Аноним (29), 23:27, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Такими темпами начнутся распродажи серверов б/у.
     
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