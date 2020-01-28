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|1.1, R (?), 10:32, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Сначала все смеялись, ну что там можно вытащить из какого-то маленького кеша или регистров, а теперь уже что-то улыбак нет.
И тот чувак из Intel, что вовремя продал свои акции, кажется, знал больше, чем говорил. Небось успел перекусить очком лом )
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|2.9, proninyaroslav (ok), 10:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто был прецедент, который завёл механизм дальнейшнего копания уязвимостей. Неизвестно сколько ещё уязвимостей в процах других компаний, просто пока их не искали...
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|3.15, Аноним (15), 11:02, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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AMD данному классу дыр не подвержены - и - поверьте - сейчас ищут и там. В т.ч. с финансированием от сами знаете кого с дырами :)
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|2.7, Собака сутулая (?), 10:37, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зато все смеялись, что amd fx уг,а intel рулит.
Где же теперь все те, кто смеялся со своими интелами?
Купили новые процы Intel давно, а я уже 7 лет сижу на fx и буду дальше сидеть, пока мне не станет нужен новый проц.
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|2.10, Zenitur (ok), 10:47, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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AMD иногда ведёт себя, как Intel.
Например Intel выпустила Pentium III "Tualatin", которые были очень неплохими. Даже Pentium IV, которые были актуальны на тот момент, были хуже. Тогда Intel сделал так, что Tualatin в продаже мало, а стоят они дорого. В конечном итоге, откатились на Pentium III в 2006 году, признав ветку Pentium IV тупиковой. Core2Duo базируется на последней ревизии Pentium III для ноутбуков.
А теперь вспомним, как AMD прекратила выпуск Phenom II X6, потому что никто не хотел покупать "бульдозеры".
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|3.18, Annoynymous (ok), 11:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В конечном итоге, откатились на Pentium III в 2006 году, признав ветку Pentium IV тупиковой. Core2Duo базируется на последней ревизии Pentium III для ноутбуков.
Какая забористая трава!
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|4.25, Anonimousss (?), 11:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никакой травы! Так и есть:
https://www.ferra.ru/review/computers/s26528.htm
"Процессоры на ядре Conroe, официально называемые Intel Core 2 Duo, как несложно догадаться, являются дальнейшим развитием архитектуры Core, анонсированной в начале этого года в составе мобильной платформы Intel Centrino Duo (подробнее обо всём с ней связанном вы можете прочитать в статье «Centrino Duo и все-все-все. Часть первая: процессор Core»). В свою очередь, процессор Core является изрядно переработанной версией не менее удачного процессора Pentium M, который был основой платформы Intel Centrino. Несколько менее очевиден тот факт, что сам Pentium M был мало связан с бывшим тогда на коне Pentium 4, а представлял собой продолжение Pentium III, адаптированное под актуальные потребности, – с широкой шиной, поддержкой новых наборов инструкций и направленностью на минимальное энергопотребление. Таким образом, можно построить следующий эволюционный ряд:
Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium M, Core, Core 2"
И разрабатывался, если память не изменяет, израильским подразделением Intel.
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|3.14, Аноним (15), 11:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инфраструктурные. Большие и толстые. Точнее много мелких и тонких, но в планах - замена на мало больших и толстых.
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|2.22, iPony129412 (?), 11:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На всех новых серверах только AMD
Ну так типичная раскладка по маркет-шере.
У AMD процентов 7. Что это значит? Правильно - заинтересованность исследователей раз в десять меньше.
PS: Некоторые там спектры и AMD касались.
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|1.5, Аноним (15), 10:35, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Особенно вот это радует
> Исправление не доступно и сейчас, но оговорённые сроки неразглашения истекли.
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|1.6, Аноним (15), 10:37, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> требуется полный сброс L1 кэша при каждом переключении контекста
Это прекрасно. Ещё минус 100500% производительности в виртуальных окружениях.
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|1.8, ryoken (ok), 10:39, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Судя по новостям про дырки в процах Интела за последние года 3, возникает (дилетантское) впечатление, что Интел не процы разрабатывал всё это время, а дыры для них...
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|2.27, X86 (ok), 11:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они гонялись за оптимизациями в ущерб безопасности.
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|2.13, Аноним (15), 10:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это и не было смешно с meltdown начиная. Сразу было видно, что читерство с архитектурой зашло слишком далеко. Но некоторые не верили.
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|1.17, Аноним (17), 11:08, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чую грядут новые обновления, после которых копутер станет еще медленнее. 2007 возвращается таким способом, каким от него не ждали.
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|1.20, Аноним (20), 11:19, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, покарали ли тех инженеров, которые такие "улучшения производительности" придумали и реализовали, или тех менеджеров, которые приняли решения "давай мы улучшим производительность в ущерб безопасности чтобы обогнать AMD"? Или мы видим банальные "качели", когда уязвимости у AMD есть, но их просто не публикуют, в надежде проэксплуатировать, когда все свалят на AMD, и только потом опубликовать?
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|2.26, iPony129412 (?), 11:31, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда уязвимости у AMD есть, но их просто не публикуют
Не, всё проще. AMD и не занимаются на должном уровне - денег не принесёт.
Вот если они займут гораздо более весомую долю рынка серверов (да и десктопов тоже) - другое дело.
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|1.21, Ivan_83 (ok), 11:24, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно другое.
Когда только мельдоний появился, в коментах интелофаны орали что интел всё равно лучше, амд отстой и тп.
Сейчас кажется до фанатов начало что то доходить :)
Я вот смотрю на этот цирк и думаю: как хорошо что мне не надо ничего про это знать, и опять думать: обновлять микрокод или сохранять производительность и при этом оценивать вероятность рисков.
Если что у меня до сих пор интелов больше чем амд, просто они уже почти все выведены из оборота :)
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|2.24, eganru (?), 11:29, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]обновлять микрокод или сохранять производительность и при этом оценивать вероятность рисков[/i] - по моему опыту, если что-то не используется больше нескольких месяцев, то лучше продать.
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|1.28, Аноним (28), 11:34, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сложность - главный враг безопасности. Вот потому в процах и находят уязвимости пачками, и в софте точно по тому же
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|1.29, Аноним (29), 11:41, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятен механизм реализации атаки использующий данные уязвимости. Насколько реально проведение атаки в реальном мире.
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