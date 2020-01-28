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L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel

28.01.2020 10:07

Компания Intel раскрыла сведения о двух новых уязвимостях в CPU Intel, вызванных утечкой данных из кэша L1D (CVE-2020-0549, L1DES - L1D Eviction Sampling) и векторных регистров (CVE-2020-0548, VRS - Vector Register Sampling). Уязвимости относятся к классу MDS (Microarchitectural Data Sampling) и основываются на применении методов анализа по сторонним каналам к данным в микроархитектурных структурах. AMD, ARM и другие процессоры проблемам не подвержены.

Наибольшую опасность представляет уязвимость L1DES, которая допускает утечку блоков прокэшированных данных (cache line), вытесняемых из кэша первого уровня (L1D), в неиспользованный буфер заполнения (L1D Fill Buffer). Для определения осевших в буфере заполнения данных применимы методы анализа по сторонним каналам, ранее предложенные в атаках MDS (Microarchitectural Data Samping) и TAA (Transactional Asynchronous Abort).

В итоге, атакующий может добиться определения вытесненных из кэша первого уровня данных, которые были изменены в ходе выполнения приложения, до этого занимавшего ядро CPU, или приложений, параллельно выполняющихся в других логических потоках (hyperthread) на том же ядре CPU (отключение HyperThreading существенно снижает эффективность атаки). В отличие от атаки L1TF, L1DES не позволяет выбирать конкретные физические адреса для проверки, но даёт возможность пассивно отслеживать активность в других логических потоках, связанную с загрузкой или сохранением в память значений.

На базе L1DES различные команды исследователей разработали несколько вариантов атак, которые, потенциально позволяют извлечь конфиденциальную информацию из других процессов, операционной системы, виртуальных машин и защищённых анклавов SGX.

  • Команда VUSec адаптировала метод атаки RIDL для уязвимости L1DES. Доступен прототип эксплоита, который в том числе обходит предложенных Intel метод защиты от MDS, основанный на использовании инструкции VERW для очистки содержимого микроархитектурных буферов в момент возвращения из ядра в пространство пользователя или при передаче управления гостевой системе (исследователи изначально настаивали, что VERW для защиты недостаточно и требуется полный сброс L1 кэша при каждом переключении контекста).
  • Команда ZombieLoad обновила свой метод атаки c учётом уязвимости L1DES.
  • Исследователи из Мичиганского университета разработали собственный метод атаки CacheOut (PDF), позволяющий извлечь конфиденциальную информацию из ядра операционной системы, виртуальных машин и защищённых анклавов SGX. Метод базируется на манипуляциях с механизмом асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort) для определения содержимого буфера заполнения после утечки данных из кэша L1D.

Вторая уязвимость VRS (Vector Register Sampling) связана с утечкой в буфер хранения (Store Buffer) результатов операций чтения из векторных регистров, изменённых при выполнении векторных инструкций на том же ядре CPU. Утечка возникает при достаточно редком стечении обстоятельств. По аналогии с уязвимостью L1DES, содержимое буфера хранения затем может быть определено при помощи методов атак MDS и TAA. Исследователи из группы VUSec подготовили прототип эксплоита, позволяющего определять значения векторных регистров, полученных в результате вычислений в другом логическом потоке того же ядра CPU. Компания Intel оценила уязвимость VRS как слишком сложную для осуществления реальных атак и присвоила минимальный уровень опасности (2.8 СVSS).

Сведения о проблемах были переданы Intel в мае 2019 года командой Zombieload из Грацского технического университета (Австрия) и группой VUSec из Амстердамского свободного университета, и позднее, после анализа других векторов применения атаки MDS, уязвимости были подтверждены некоторыми другими исследователями. В первый отчёт MDS информация о проблемах L1DES и VRS не была включена из-за отсутствия исправления. Исправление не доступно и сейчас, но оговорённые сроки неразглашения истекли. В качестве обходных методов защиты рекомендуется отключить HyperThreading, а в ядре сбрасывать кэш L1 при каждом переключении контекста (MSR бит MSR_IA32_FLUSH_CMD) и отключить расширение TSX (MSR биты MSR_IA32_TSX_CTRL и MSR_TSX_FORCE_ABORT).

Intel обещает выпустить обновление микрокода с реализацией механизмов для блокирования проблем в ближайшее время. Intel также отмечает, что применение предложенных в 2018 году методов защиты от атаки L1TF (L1 Terminal Fault) позволяет блокировать эксплуатацию уязвимости L1DES из виртуальных окружений. Атаке подвержены процессоры Intel Core, начиная с шестого поколения (Sky, Kaby, Coffee, Whiskey, Amber Lake и т.п.), а также некоторые модели Intel Xeon и Xeon Scalable.

Дополнительно можно отметить усовершенствование эксплоита, позволяющего применить методы атаки RIDL для определения содержимого хэша пароля root из /etc/shadow при периодических попытках аутентификации. Если изначально предложенный эксплоит определял хэш пароля за 24 часа, а после применения утечки при работе механизма асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort) выполнял аналогичную операцию за 36 секунд, то новый вариант совершает атаку за 4 секунды.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.intel.com/techno...)
  2. OpenNews: Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel
  3. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  4. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
  5. OpenNews: SPOILER - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel
  6. OpenNews: SWAPGS - новая уязвимость в механизме спекулятивного выполнения CPU
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mds, cpu, speculative, attack
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, R (?), 10:32, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Сначала все смеялись, ну что там можно вытащить из какого-то маленького кеша или регистров, а теперь уже что-то улыбак нет.

    И тот чувак из Intel, что вовремя продал свои акции, кажется, знал больше, чем говорил. Небось успел перекусить очком лом )

     
     
  • 2.9, proninyaroslav (ok), 10:45, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто был прецедент, который завёл механизм дальнейшнего копания уязвимостей. Неизвестно сколько ещё уязвимостей в процах других компаний, просто пока их не искали...
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:02, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AMD данному классу дыр не подвержены - и - поверьте - сейчас ищут и там. В т.ч. с финансированием от сами знаете кого с дырами :)
     

  • 1.4, Аноним (15), 10:34, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP, хер ли. На всех новых серверах только AMD.
     
     
  • 2.7, Собака сутулая (?), 10:37, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато все смеялись, что amd fx уг,а intel рулит.
    Где же теперь все те, кто смеялся со своими интелами?
    Купили новые процы Intel давно, а я уже 7 лет сижу на fx и буду дальше сидеть, пока мне не станет нужен новый проц.
     
  • 2.10, Zenitur (ok), 10:47, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD иногда ведёт себя, как Intel.

    Например Intel выпустила Pentium III "Tualatin", которые были очень неплохими. Даже Pentium IV, которые были актуальны на тот момент, были хуже. Тогда Intel сделал так, что Tualatin в продаже мало, а стоят они дорого. В конечном итоге, откатились на Pentium III в 2006 году, признав ветку Pentium IV тупиковой. Core2Duo базируется на последней ревизии Pentium III для ноутбуков.

    А теперь вспомним, как AMD прекратила выпуск Phenom II X6, потому что никто не хотел покупать "бульдозеры".

     
     
  • 3.18, Annoynymous (ok), 11:12, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В конечном итоге, откатились на Pentium III в 2006 году, признав ветку Pentium IV тупиковой. Core2Duo базируется на последней ревизии Pentium III для ноутбуков.

    Какая забористая трава!

     
     
  • 4.25, Anonimousss (?), 11:30, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой травы! Так и есть:
    https://www.ferra.ru/review/computers/s26528.htm
    "Процессоры на ядре Conroe, официально называемые Intel Core 2 Duo, как несложно догадаться, являются дальнейшим развитием архитектуры Core, анонсированной в начале этого года в составе мобильной платформы Intel Centrino Duo (подробнее обо всём с ней связанном вы можете прочитать в статье «Centrino Duo и все-все-все. Часть первая: процессор Core»). В свою очередь, процессор Core является изрядно переработанной версией не менее удачного процессора Pentium M, который был основой платформы Intel Centrino. Несколько менее очевиден тот факт, что сам Pentium M был мало связан с бывшим тогда на коне Pentium 4, а представлял собой продолжение Pentium III, адаптированное под актуальные потребности, – с широкой шиной, поддержкой новых наборов инструкций и направленностью на минимальное энергопотребление. Таким образом, можно построить следующий эволюционный ряд:
    Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium M, Core, Core 2"
    И разрабатывался, если память не изменяет, израильским подразделением Intel.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:53, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какие у тебя могут быть сервера, таракан.
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 11:00, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфраструктурные. Большие и толстые. Точнее много мелких и тонких, но в планах - замена на мало больших и толстых.
     
     
  • 4.23, ваноним (?), 11:29, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это до или после мирового господства?
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 11:28, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На всех новых серверах только AMD

    Ну так типичная раскладка по маркет-шере.

    У AMD процентов 7. Что это значит? Правильно - заинтересованность исследователей раз в десять меньше.
    PS: Некоторые там спектры и AMD касались.

     

  • 1.5, Аноним (15), 10:35, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Особенно вот это радует
    > Исправление не доступно и сейчас, но оговорённые сроки неразглашения истекли.
     
  • 1.6, Аноним (15), 10:37, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > требуется полный сброс L1 кэша при каждом переключении контекста

    Это прекрасно. Ещё минус 100500% производительности в виртуальных окружениях.

     
  • 1.8, ryoken (ok), 10:39, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Судя по новостям про дырки в процах Интела за последние года 3, возникает (дилетантское) впечатление, что Интел не процы разрабатывал всё это время, а дыры для них...
     
     
  • 2.27, X86 (ok), 11:32, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они гонялись за оптимизациями в ущерб безопасности.
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:51, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже не смешно.
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 10:59, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это и не было смешно с meltdown начиная. Сразу было видно, что читерство с архитектурой зашло слишком далеко. Но некоторые не верили.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:04, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Hahaha, classic.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:08, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чую грядут новые обновления, после которых копутер станет еще медленнее. 2007 возвращается таким способом, каким от него не ждали.
     
  • 1.19, Bob (??), 11:16, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доколе?
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:19, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, покарали ли тех инженеров, которые такие "улучшения производительности" придумали и реализовали, или тех менеджеров, которые приняли решения "давай мы улучшим производительность в ущерб безопасности чтобы обогнать AMD"? Или мы видим банальные "качели", когда уязвимости у AMD есть, но их просто не публикуют, в надежде проэксплуатировать, когда все свалят на  AMD, и только потом опубликовать?
     
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 11:31, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда уязвимости у AMD есть, но их просто не публикуют

    Не, всё проще. AMD и не занимаются на должном уровне - денег не принесёт.
    Вот если они займут гораздо более весомую долю рынка серверов (да и десктопов тоже) - другое дело.

     

  • 1.21, Ivan_83 (ok), 11:24, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно другое.
    Когда только мельдоний появился, в коментах интелофаны орали что интел всё равно лучше, амд отстой и тп.
    Сейчас кажется до фанатов начало что то доходить :)

    Я вот смотрю на этот цирк и думаю: как хорошо что мне не надо ничего про это знать, и опять думать: обновлять микрокод или сохранять производительность и при этом оценивать вероятность рисков.

    Если что у меня до сих пор интелов больше чем амд, просто они уже почти все выведены из оборота :)

     
     
  • 2.24, eganru (?), 11:29, 28/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]обновлять микрокод или сохранять производительность и при этом оценивать вероятность рисков[/i] - по моему опыту, если что-то не используется больше нескольких месяцев, то лучше продать.
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:34, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сложность - главный враг безопасности. Вот потому в процах и находят уязвимости пачками, и в софте точно по тому же
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:41, 28/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятен механизм реализации атаки использующий данные уязвимости. Насколько реально проведение атаки в реальном мире.
     

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