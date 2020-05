Линус Торвальдс перешёл с Intel на AMD на своей основной системе

Всё возможно... Но учитывая, что в 2012 году > "Rotating storage is going the way of the dodo. How do I hate thee, let me count the ways. The latencies of rotational storage are horrendous, and I personally refuse to use a machine that has those nasty platters of spinning rust in them." Я бы не стал серьёзно рассматривать данную теорию в 2020 году тем более...