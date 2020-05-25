Линус Торвальдс перешёл с Intel на AMD на своей основной системе

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|5.63, Аноним (63), 11:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ядра же неодинаковые, вместо медленных интеловских быстрые от AMD.
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|6.75, Аноник (?), 11:07, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представим что да, только линковщик все равно одноядерный, потому что физическое ограничение алгоритма связностей, так что...
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|7.125, fghj (?), 11:53, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только линковщик все равно одноядерный
С чего это вдруг? ld.gold и llvm lld показывают рекорды
скорости по сравнению с обычным ld из binutils в том числе из-за
использования нескольких ядер процессора.
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|6.103, Аноним (103), 11:29, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кеш большой. На некоторых задачах дает существенный прирост.
Ну и на новых ПК память на больших частотах работает.
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|6.127, Экспер (?), 11:56, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну начнем с того что это все Маркетинговый булщит, сравнивают x86_64 с ARMv8.6-A
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|7.152, Аноним (152), 12:25, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну начнем с того что это все Маркетинговый булщит, сравнивают x86_64 с
> ARMv8.6-A
Начнём с того, что Линус известный тролль и любитель набросить, даже если он и сменил железки, он запостил эту новость не просто так, он сам признавался что любит иногда поразжигать, чтобы "оживить общение" и он прекрасно знает какие последствия будут у любого его поста с содержанием "Линус сменил X в пользу Y", благо тут ещё не обсуждают на какие авто он пересаживается и какие труселя предпочитает
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|6.154, Аноним (154), 12:29, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ядра же неодинаковые, вместо медленных интеловских быстрые от AMD.
Ну да, сравнивать кучу ядер от АМД с гораздо меньшим количеством от Интеля и угорать по тому, что у АМД быстрее.
Стоит в камерке комп, на ссд вин7 а на идешном винте линукс, винда грузится за 5 секунд, а линукс чуть меньше минуты, вывод - хреновый слоупочный линукс!
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|5.68, Аноним (68), 11:04, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>ядер всего в 1.8 больше, а производительность вдруг в 3 раза выше
Ядер больше чем на топовом процессоре от Intel. А производительность в три раза выше в сравнении с тем, что у Линуса раньше было.
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|8.217, муу (?), 14:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, Торвальдс на столько крут что он поставил Threadripper на интеловскую матери... текст свёрнут, показать
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|7.139, Аноним (139), 12:11, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядер больше чем на топовом процессоре от Intel. А производительность в три раза выше в сравнении с тем, что у Линуса раньше было.
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|6.181, Аноним (181), 12:59, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, только надо учитывать, что процессоры Intel дороже, хоть благодаря AMD они и... большой текст свёрнут, показать
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|5.78, Аноним (78), 11:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где написано сколько ядер у его прежнего компьютера? Написано, что в intel для рабочих станций предлагается...
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|6.81, Аноник (?), 11:09, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где написано что он не сменил всю систему вместе с HDD на SDD
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|7.86, iPony129412 (?), 11:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё возможно...
Но учитывая, что в 2012 году
> "Rotating storage is going the way of the dodo. How do I hate thee, let me count the ways. The latencies of rotational storage are horrendous, and I personally refuse to use a machine that has those nasty platters of spinning rust in them."
Я бы не стал серьёзно рассматривать данную теорию в 2020 году тем более...
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|5.83, z (??), 11:10, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) больше кеша (L3) - меньше cache miss, и он (L1,L2) быстрее интеловского
2) нет _многочисленных_ дыр и связанного с этим замедления
3) NVMe на PCIE4, и вообще много линий PCIE для накопителей
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|6.94, Аноним (94), 11:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нет _многочисленных_ дыр и связанного с этим замедления
Так ведь замедление есть независимо от железа. А вот ускорения от дыр нет больше, в том и печаль. Где дыр не было, там замедлили уже медленное.
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|7.108, z (??), 11:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так ведь замедление есть независимо от железа.
Нет, зависимо: та же пачка дыр MDS исключительно интеловская
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|5.90, iPony129412 (?), 11:17, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Откуда инфа что при сборке линукса не работает закон Амдала, ядер всего в 1.8 больше, а производительность вдруг в 3 раза выше.
Ну здрасьте, а мы в реальном мире живём.
Тут с одними этими мельтдаунами и спектрами сходу не скажешь какая и где просадка будет.
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|6.164, иксперт (?), 12:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В реальном мире, коофиценты паралельности еще хуже чем у идеального закона Амдала, добро пожаловать в реальный мир NEO
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|5.173, 1 (??), 12:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Вы знаете точно сколько ядер было до апгрейда? Написано что у интела максимум 18 ядер, а у амд 32 теперь, но сколько было ядер в старой системе у Линуса не указывается...
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|6.202, 1 (??), 13:55, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То чувство, когда на опеннете под одним ником могут писать разные пользователи)) круто)
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|5.62, Аноним (52), 11:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем закапывать хорошую такую альтернативу этому вашему линуксу?
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|6.84, Crazy Alex (ok), 11:11, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что подстилка проприетарщиков, вестимо :-) Когда/если допилят Hurd до хоть как-то вменяемого состояния - я и линуксу того же желать начну с его GPLv2
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|7.95, Аноним (-), 11:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы в GNU/Hurd внедрили seL4 вместо gnu mach, может быть заработало, но это сомнительно, судя по тому, сколько лет этот gnu/hurd делают.
Причём, исходники seL4 были уже около 6 лет назад открыты по GPL-2
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|7.131, Аноним (52), 12:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что подстилка проприетарщиков, вестимо :-) Когда/если допилят Hurd до хоть как-то вменяемого состояния - я и линуксу того же желать начну с его GPLv2
Реальная альтернатива этому вашему Линуксу здесь и сейчас с по настоящему свободной лицензией тебе не нравится, а ты грезишь о недоделанной ОС с микроядром. Много ты знаешь ОС с микроядром, которые развиваются, активно используются? Опёнок не в счёт он для кучки фриков.
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|7.146, Андрей (??), 12:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я и линуксу того же желать начну с его GPLv2
Вот тоже жду не дождусь перехода на GPLv3. Чтобы наконец-то обзавестись Андроид-смартфоном. Но что-то мне кажется, что Гугл раньше успеет перейти с Линукса на своё ядро, чем Линукс на свободную лицензию, соответствующую реалиям нашего времени.
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|4.133, Аноним (52), 12:02, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если бы Байкалы были в массовом производстве по доступной цене, было бы хорошо.
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|2.105, Анончик9999 (?), 11:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, за 15 лет давно пора. Жаль, что за это время производительность Линукс только в 3 раза подросла! Вот такие они "спецы". Архитектура Линукс безнадёжно устарела! Нафиг в утиль! Развивайте лучше Haiku.
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|3.134, Аноним (52), 12:02, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хайка это неправильная винда, у неё меню пуск в верхнем правом углу.
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|2.148, Аноним (148), 12:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно пора.
Ну, временя тяжёлые, и у Линуса бабки просели, экономия вот.
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|6.88, Crazy Alex (ok), 11:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Открытых архитектур с такой мощностью и всем готовым? Где? Или вы Торвальдса со Столлманом попутали? Линуса всегда исключительно эффективность интересовала, за открытостью как самостоятельной ценностью - это к Столлману, Hurd и так далее
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|7.215, Аноним (215), 14:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы Торвальса не интересовала открытость, то сидел бы он себе спокойно на творении Таненьбаума. А Linux бы и не появился.
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|4.216, кек (?), 14:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем 32 ядру старому деду Линусу? У него и так плохо с памятью. Нефиг было столько бухать в сосничестве.
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|2.9, Влад (??), 10:22, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ну вообще то интел с 14нм выжимает всё что можно
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|2.149, Андрей (??), 12:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у интела то же самое по производительности раза ещё в 3 дороже.
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|1.5, Аноним (5), 10:20, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Судя по отзывам "счастливых" обладателей видях amd этот фин решил морально помочь и вдохновить разрабов на подвиг.) Злорадствую со свой nvidia 630. Мухаха.
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|3.32, DiabloPC (ok), 10:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та ну не всё ж так плохо, только с проприетарщиной от NV наблюдаются отказы работать с новыми ядрами. Хотя и в этом случае стоит учитывать то что, скажем с последними 5.хх, нормально не хотят работать дрова для карт 8-10-и летней давности... Ну ИМХО, раз в 10 лет можно и позволить сменить затычку за 30-40$, ну или, на крайний случай, есть нуво...
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|4.36, iPony129412 (?), 10:41, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Та ну не всё ж так плохо, только с проприетарщиной от NV наблюдаются отказы работать с новыми ядрами
Ну это не так...
Как дело заходит о GPU декодировании видео, или о выходе из спящего режима - это ещё гора сюрпризов.
У каждого свои.
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|5.46, DiabloPC (ok), 10:52, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со спячкой ниразу косяков не приходилось ловить (пользуюсь проприетарщиной нв онли), а вот видео - дааа, квест ещё тот
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|6.187, НяшМяш (ok), 13:10, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня ноутбук с нвидией и всеми весёлыми костылями типа Reverse PRIME. Ноутбук нормально не засыпает и нормально не просыпается с активной нвидией. Сделал просто - в optimus manager поставил, что от батареи только на интеле запускаться, а от блока питания и на нвидии с отключённым сном нормально.
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|7.192, DiabloPC (ok), 13:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про десктоп. У ноутов, по слухам (я ими не пользуюсь), косяков с этим побольше, особенно с гибридной графикой
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|2.11, Аноним (11), 10:24, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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А что не так с видяхами AMD? Вроде выбора вообще нет, под Linux amd или amd. У них opensource драйверы и с каждым обновлением ядра все будет работать. Так что как говорил Линус “fuck you nvidia”
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|3.59, Аноним (59), 10:59, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так что как говорил Линус “fuck you nvidia”
только он говорил про Tegra
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|3.190, НяшМяш (ok), 13:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интелофанаты так привыкли переплачивать за встройку в каждом процессоре, что им теперь везде мерещится видеоядро.
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|2.176, Аноним (176), 12:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня RX550. Но злорадствую над тем, что кто-то взял x30 вместо встроенки.
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|1.6, mumu (ok), 10:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Default TDP 280W. С такими параметрами проще по удаленке сразу к серверу цепляться, чем сидеть в аэротрубе пол дня.
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|2.19, Аноним (19), 10:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он говорит, что любит полнейшую тишину когда работает. У него система была с пассивным охлаждением без кулеров, интересно как выглядит сейчас его системник)
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|3.34, Аноним (34), 10:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там куллер включается только по когда ядро собирается. Поставил ядро на сборку, пошло на кухню, пришел все собрано и кулер затих.
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|3.168, Аноним (176), 12:40, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже за тишину, поэтому отключил турбо буст, от которого пользы 5%, а шума на 150%.
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|2.74, Аноним (68), 11:06, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Default TDP 280W. С такими параметрами проще по удаленке сразу к серверу цепляться, чем сидеть в аэротрубе пол дня.
AMD рекомендуют водяное охлаждение к этому. Я только пару куллеров видел с рассеиваемой мощностью 300W для TR4. У обоих громкость до 45dbA в пике, около 30dbA в покое. Так что всё в порядке.
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|3.169, Аноним (176), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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30 много. Надо не более 25. Вывести за окно как кондиционер. Ну или я бы заколхозил, налепив большой радиатор, выходящий наружу.
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|4.180, Аноним (68), 12:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>30 много. Надо не более 25.
30dbA -- это фоновый шум у меня дома в деревне ночью, когда все спят. Если ты не оставляешь компьютер включённым на ночь, то ты его, скорее всего, даже не услышишь без нагрузки.
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|2.12, sadsadasd (?), 10:25, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Кого волнует какой-то там швед (таки да, родители у него не финны), много ли серверов различного тогда на AMD сидят? Intel и Nvidia.
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|3.87, Я забыл подписацца асел (?), 11:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну сейчас сервер на инцеле только на голову отбитые будут покупать, с их ХХХХ ценниками и смешной производительностью уровня 14го года (привет спектрам и мелтдаунам). С 14+++++++++++++ перейдут к 2025 - тогда может будут релевантны на рынке.
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|2.18, Аноним (18), 10:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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>AMD всегда было этаким вторым сортом
Было и будет.
>Времена меняются
Я верю в Интел.
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|3.30, Anonimus (??), 10:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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> Кстати, после прихода в Intel Джим Келлер начал бороться с избыточными бюрократическими функциями, которые мешают работе. В первые дни на новом рабочем месте он был шокирован тем, что совещание по решению пустяковой проблемы собрало не менее пятидесяти участников, а действия технических специалистов избыточно контролировались управленческим персоналом, не имеющим знаний в предметной области.
AMD против Intel на данный момент выглядит как инженеры против маркетологов.
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|4.101, Аноним (94), 11:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Если честно, это выглядит как маркетологи против маркетологов уже довольно давно. Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно.
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|6.129, Аноним (94), 12:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Выхотели сказать «интел имеет» ? :)
Интел имеет амд который имеет больший бюджет на рекламу? Это екак раз не странно. Странно то, что интел при всех их проблемах на плаву и не тратит значительную часть бюджета на пиар. Я только пару раз слышал про фейки интела, но они за пару дней сдулись. Явно не очень большой бюджет, про амд из каждого утюга слышно.
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|7.147, Аноним (139), 12:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если честно, у интела в 100 раз больше денег и они тратят почти все на рекламу
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|6.158, Аноним (94), 12:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если честно, всё это не так
Если хайп надувают не проплаченные люди, то остаётся считать, что все ревьюверы полнейшие идиоты (или как минимум они держат за круглых идиотов своих читателей). Это ещё более печальная картина.
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|5.183, Андрей (??), 13:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно.
fixed: Интел
И ещё у Интела есть средства на подкуп/давление на концерны, чтобы выпускали оборудование эксклюзивно с процессорами от Интел.
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|6.186, Аноним (94), 13:07, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно.
> fixed: Интел
> И ещё у Интела есть средства на подкуп/давление на концерны, чтобы выпускали
> оборудование эксклюзивно с процессорами от Интел.
Бюджет на подкуп/давление это есть, но не нужно думать, что амд в этом плане святые. А вот так чтобы на всех сайтах постоянно восхваляли интел, я такого не помню. Ну кроме того случая, где они использовали систему с инженерным образцом под жидким азотом и TDP под 2 киловатта, мол, амд нас нисколько не обошёл. Но это было скорее забавно.
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|7.200, Аноним (139), 13:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но не нужно думать, что амд в этом плане святые
если честно, ты можешь писать что-либо не из своего потока сознания?
> чтобы на всех сайтах постоянно восхваляли интел, я такого не помню.
если честно, у тебя проблемы с памятью. все и везде восхваляли, в том числе на опеннете
> с инженерным образцом под жидким азотом и TDP под 2 киловатта
если честно, как это связано с "восхваляли"? если честно, никто такого случая не помнит.
> мол, амд нас нисколько не обошёл
если честно, никто такого не говорил
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|2.73, Аноним (63), 11:06, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Во времена amd64 против prescott вторым сортом были Интелл. Пень-4D мог купить только отбитый фанатик, готовый мириться с тормозами, жаром и вечным троттлингом.
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|3.100, iPony129412 (?), 11:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Нет. Вся AMD арихитектура работала через одно место и не предсказуемо.
Поэтому разбирающийся технически такое бы не сделал.
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|5.155, iPony129412 (?), 12:29, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это ты сейчас на ходу придумал?
Нет, может что и забыл...
Но давным-давно в те времена, когда я ещё был маленьким жеребёнком, я читал книгу Криса Касперски. И он там поливал AMD.
С тех пор я сколько не смотрел - смыла брать AMD не видел никакого. До вот этого года.
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|6.191, НяшМяш (ok), 13:17, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во времена 486 процессоров? AMD в начале 2000х так дал жару со своими Athlon 64, что до сих пор мы пользуемся их наследием. А по плану штеуда планировался переезд на итаники.
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|4.166, Васян (?), 12:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поставил вам минус, как бывший владелец процессора Pentium D 830 и материнской платы Asus P5LD2 Deluxe, познавший "всю радость" от использования данной связки, падавшей в синий экран по любому чиху, до выхода самого последнего обновления BIOSа.
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|1.8, Consta (?), 10:22, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это поворот...
А кто использует ноуты на современных AMD, какие впечатления? Меня ноут интересует, не стационарный компьютер.
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|2.15, Аноним (15), 10:26, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спящий режим глючит, но шаманством лечится.
Время автономной работы не хуже Intel-овских.
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|3.99, Аноним (99), 11:26, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спящий режим глючит на любом железе с любыми ОС, кроме mac, да и на нем не 100%.
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|3.150, Аноним (139), 12:22, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спящий режим глючит
попробуйте вместо альта нормальный дистр какой-нибудь
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|2.22, MadMagnetic (?), 10:30, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У меня Asus TUF gaming fx705dy, на борту AMD Ryzen 5 3550h и AMD rx560x - полёт прекрасный (как на обычном ядре так и на кастомных), никакие костлы ввиде сторонних драйверов прикручивать не понадобилось. В Elder Scrolls Online FPS ~50 против ~30 на окнах (при более высоких настройках графики).
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|2.27, Аноним (23), 10:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что там по безвентиляторным ноутбукам без предустановленного вантуза? Может прикуплю чего с амудой...
Сейчас на Сяоми 12.5 с могильным штеудом и 4ГБ ОЗУ.
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|2.171, Аноним (171), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Acer Helios 500, Ryzen 7 + Vega 64 - пашет все кроме восстановления видео режима после hibernation. использую как десткоп, поэтому мне пофиг.
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|1.13, Аноним (15), 10:25, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Надеюсь, что Линус своей харизмой пробьёт исправление детских болезней всех систем на AMD, которые уже превратились в старческие.
Я про глюки со спящим режимом. На Intel-овских ноутбуках всё работает как часы, а AMD-шные периодически просыпаются в чёрный экран и приходится шаманить c побором видеодрайверов и настроек.
Хотя прогресс есть, управление питанием вроде починили и уже пару лет как ноутбуки на AMD не греются как паровоз и не жрут аккумулятор.
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|2.54, doorsfan (?), 10:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на model name : Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
(dell latitude) порой чёрный экран после пробуждения. гарантированно лечится притыкиванием моника в VGA. если нет под рукой что воткнуть в VGA можно пытаться пробовать усыпить-разбудить, открыть-закрыть, с негарантированным результатом. Впрочем с 19.10 вроде стало редко (на 20.04 пока не было).
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|2.89, Аноним (63), 11:15, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я про глюки со спящим режимом.
У меня i7-3770 и такая же проблема со спящим, как в лине, так и в оффтопике.
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|2.98, Zenitur (ok), 11:25, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй TuxOnIce. Если понравится, задонать автору хотя бы символическую сумму. 5 лет назад он хотел прекращать разработку из-за малого финансирования и большого объёма работы, но ему надонатили на несколько лет вперёд
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|2.119, Andrey (??), 11:42, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня intel + nvidia и проблемы с чёрным экраном только на windows 10.
проблема частично решается обновлением bios и подбором версии видеодрайвера, но это дичь.
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|3.45, Аноним (94), 10:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверно, прошлая система была с 6 ядрами (тоже из верхнего ценового сегмента, некогда). Что у интела хорошо, так это то, что в производительности на ядро он и через 10 лет не особо проседает (особенно в однопотоке). Плохо то, что сокеты с платами и памятью меняются каждый год, но у амд та же проблема есть.
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|4.61, anon2 (?), 11:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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АМ3 был актуален 10 лет, до момента выхода первого поколения Ryzen.
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|5.66, Аноним (94), 11:03, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> АМ3 был актуален 10 лет, до момента выхода первого поколения Ryzen.
Там с памятью и чипсетами проблемы были пару лет назад. На бумаге сокет один, на практике не подходит.
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|6.114, anon2 (?), 11:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я на одной доске просидел с первого Phenom до FX-8350. Один раз обновлял BIOS. Никаких проблем не было.
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|7.122, Аноним (94), 11:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я на одной доске просидел с первого Phenom до FX-8350. Один раз
> обновлял BIOS. Никаких проблем не было.
Да, раньше так и было. Проблемы с нынешними нормальными процессорами.
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|8.162, Аноним (139), 12:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
если честно, не было так раньше, а с нынешшними цпу от амд всё в порядке, в отли... текст свёрнут, показать
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|8.205, anon2 (?), 14:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не могу согласиться Сижу на АМ4 с 2017 года, доска на B350 Проапгрейдился до R... текст свёрнут, показать
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|4.69, Crazy Alex (ok), 11:04, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чисто для справки - нынешний сокет от AMD - AM4 - был запущен в 17-м году. И совместим с текущими процессорами.
Как может уже существующий процессор "просесть по производительности" - я не понял. Сгореть частично, что ли?
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|5.76, Аноним (94), 11:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чисто для справки - нынешний сокет от AMD - AM4 - был
> запущен в 17-м году. И совместим с текущими процессорами.
> Как может уже существующий процессор "просесть по производительности" - я не понял.
> Сгореть частично, что ли?
#66. Относительно новых процессоров аналогичного сегмента, что не понятного? Иногда даже наоборот получается, когда заменили припой под крышкой на сперму было заметно. Но это у интела, у амд я не знаю когда они припой выкинули.
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|6.157, Аноним (139), 12:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что не понятного
если честно, это пишется слитно, да и всё непонятно, поток сознания какой-то
> у амд я не знаю
если честно, ну так и молчали бы в тряпочку
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|4.156, Аноним (139), 12:30, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наверно, прошлая система была с 6 ядрами
если честно, наверное, нет
> Что у интела хорошо
если честно, ничего
> но у амд та же проблема есть
если честно, у амд всё наоборот
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|1.21, Lockywolf (ok), 10:28, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Интересно, кто придумал сортировать контрибуторов по именам, а не фамилиям?
И знал ли он, что у китайцев фамилия пишется впереди?
Вообще, такое ощущение, что ядро пишут русские, китайцы и французы. Англосаксонских имён мало. Хотя с другой стороны, они небось все там, в Штатах живут.
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|2.77, pukkuTukkuTaBu (?), 11:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пора преодолевать это всё "он китаец, а мы русские, а вот они англосаксы"
Есть де факто международный язык IT - английский, и есть разработчики, чей вклад не оценивается по национальности, а по их работе
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|3.97, Lockywolf (ok), 11:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пора преодолевать это всё "он китаец, а мы русские, а вот они
> англосаксы"
> Есть де факто международный язык IT - английский, и есть разработчики, чей
> вклад не оценивается по национальности, а по их работе
Ну, пока что китайцы отсортированы по фамилии, а все остальные по имени. Так что насколько он международный, я не знаю.
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|2.214, flkghdfgklh (?), 14:19, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Англосаксов нет потому что они вымерли 1000 лет назад. Сложно писать ядро, когда помер.
А так называемых русских среди контрибуторов нет вообще
Национальность — вопрос самоопределения и ни один человек у которого хватает мозгов разрабатывать ядро Linux не станет самоопределяться как «русский»
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|1.28, Аноним (5), 10:34, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ЮВообще, такое ощущение, что ядро пишут русские, китайцы и французы. Англосаксонских имён мало. Хотя с другой стороны, они небось все там, в Штатах живут.
А ты чего тут не как Петров, или Petrov?
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|1.29, Аноним (29), 10:36, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Поздравляю его с переходом на SSD вместо HDD, а процессор тут не причем, журналисты
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|3.140, Аноним (140), 12:11, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"This has been built jointly by Socionext Inc., Linaro and GIGABYTE. It contains one “SC2A11”. “SC2A11” is a multi-core chip with 24 cores of ARM® Cortex-A53."
По лицензии ARM создоли SoC с 24 ядрами Cortex-A53.
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|2.128, th3m3 (ok), 11:59, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А в ARM аж 24 ядра
Да хоть двести. Они даже до уровня Intel Atom не дотягивают.
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|3.143, Аноним (140), 12:16, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты на потреблемую мощность смотри, в сабжа: "Default TDP 280W" это в Финляндии можно уже дом зимой отапливать.
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|4.218, flkghdfgklh (?), 14:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какое тебе дело до домов в Финляндии и TDP процессора стоящего у гражданина США живущего в США?
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|1.41, Аноним (5), 10:46, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>А что не так с видяхами AMD? Вроде выбора вообще нет, под Linux amd или amd. У них opensource драйверы и с каждым обновлением ядра все будет работать. Так что как говорил Линус “fuck you nvidia” Недавно счастливчики c rx 5700 отписали о том как проклинают экспердов с лоа и местных, потому что, приобрели это счастье себе, а в процах так и вовсе тихий ужос встроенный.
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|2.48, Аноним (48), 10:53, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Интел невидия лучше поддерживаются. Амд с вегой только в самых свежых обновах калкулейт/генту зазаботали у меня, да и то биос пришлось обновить еще. Для сравнения астра и альт иксы не запустились в свежих версиях пару недель назад.
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|3.80, Crazy Alex (ok), 11:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так у интела/нвидии сейчас ничего свежего и не приезжало. Для убунты - есть PPA. Если сидите в каких-то странных местечковых дистрибутивах - пакуйте сами или платите деньги, у них подобное никогда в приоритете не будет.
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|2.85, Аноним (85), 11:11, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На RX 5700xt куча софтовых багов даже через год после релиза карты.
За это время можно было бы и сделать работу карты нормальной, но нет.
При чем баги даже на проприетарных драйверах amd.
У них куча незакрытых issues для RX 5700 до сих пор висит в истории изменений даже в последней версии драйверов.
Стоит ли оно того? Каждый решает для себя сам, но с учётом того, что карта стоит конских денег в России, я своей следующей видеокартой снова выберу nvidia, где недопускают детских багов, вроде внезапного пояаления чёрного экрана во время работы за компом.
Эти видеокарта не стоит своих денег.
А местные клоуны - фанаты radeon идует для меня лесом.
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|1.53, Нанобот (ok), 10:57, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всем экспертам опеннета, которые считают себя равными торвальдсу, следует немедленно выбросить свои интел и побежать покупать амд!
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|2.113, Аноним (112), 11:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гооврят ущербыне трансляторы C, которые бесконца то инклюдят то парсят одни и теже файлы так быстрее работают. Хотя я не в теме я высокоуровневый болван
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|3.175, fghj (?), 12:51, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С другой стороны использование препроцессора для создания иллюзии
модульности дает возможность параллерить сборку на любое количество ядер.
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|2.118, Аноним (118), 11:42, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди работают в отличие от. Все-таки не админ локалхоста дядя Торвальдс. Включай мозги иногда.
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|2.107, Аноним (99), 11:33, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что без разницы - Linux на всех платформах работает. Вот о капеце Винтела можно обсудить.
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|2.115, Lockywolf (ok), 11:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему никто не написал про "интелокапец"? :-)
Потому что это не лор, здесь в почёте цивилизованная дискуссия.
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|1.110, Аноним (110), 11:35, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надеюсь после этого сам лично Он ↸ займётся допилом своего поделия для нормальной работе на амд. Я как "счастливый" пользователь ноутбука на амд говорю.
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|2.132, Zenitur (ok), 12:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ядро настолько распухло?:)
> PS Терминатор 6 шлак отправивший всю франшизу в утиль
Известно же, что Скайнет работает на Линуксе 4.1.15. Видать, есть взаимосвязь между новыми частями фильма и ядра.
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|1.124, Zenitur (ok), 11:50, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я обладал несколькими AMD: Am386, Am486, K5, K6-2, K7 (Slot-A), Athlon XP, Athlon 64, Athlon II 64 X2, Phenom II и AMD FX. Am386 до сих пор работает, с 486 по K6 продал/раздал ещё в начале 00-х. А вот дальше интереснее. Первый Athlon, который слотовый, у меня через 10 лет "умер". Вернее, материнка (на чипе VIA Appolo 133), тогда как Pentum III всё ещё работает. Случайность или закономерность? Через 10 лет с момента покупки также умерла материнка с Athlon 64 (nForce 250). Всё остальное работает, пишу с Athlon II 64 X2 (nForce 630a).
Как вы думаете: верно ли, что в тот момент, когда AMD обзавёлся своим сокетом (был такой переходный момент), производители материнок делали их из более дешёвых компонентов, нежели материнки для Intel? Из-за чего в ОЧЕНЬ долгосрочной перспективе (10+ лет) материнки мрут? Обзорщик Maddy Murk в обзоре Athlon 64 на Socket 754 сказал, что все материнки с этим сокетом, которые попали к нему в руки, уже умерли, хотя пни 4 того времени живут. Ну так что, мне бояться покупать Ryzen, или теперь материнки для AMD уже не второй сорт? Надеюсь на аргументированный ответ
P.S. Обзор, о котором я говорю: https://www.youtube.com/watch?v=uI4SPFXgcXU
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|2.135, Аноним (94), 12:04, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю насчёт этого, но амд аналогичного сегмента раза в 2 дороже. Только тут дело такое… В одном сегменте платы разного качества будут и для интела. Очень, очень много шлака. Можно смотреть на мосфеты, но для этого нужно хотя бы знать, что это такое. И потом опять же, ничто не мешает поставить нормальные мосфеты, но сэкономить где-то ещё.
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|3.170, Аноним (139), 12:43, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но для этого нужно хотя бы знать, что это такое
если честно, не стоит орать направо и налево слово, о значении которого только что узнал. и, если честно, амд аналогичного сегмента стоят в 1.5 раза дешевле
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|2.142, Аноним (215), 12:14, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня недавно померла материнка MSI MS-7376 (Socket AM2), не дотянув немного до 12-ти лет работы. Но она изначально была отвратного качества, постоянно пропадали контакты. Чем MSI сильно разочаровал.
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|2.174, Аноним (176), 12:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судить настолько поверхностно как то тупо. Мало ли что там было: nForce самые дешманы были, соберут компы с 125Вт ЦП и 300 Вт видюхой, а БП у них на 300 Вт стограммовый, а потом почему то одно, то другое глючит и горит.
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|3.196, НяшМяш (ok), 13:28, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю дешманость nForce чипсета, вне зависимости от стоимости материнки и даже платформы. Есть комп на A64 s939 и nForce 4. Материнка супердорогая для своего времени была (SLI, пост контроллер, теплотрубки и вообще почти не отличишь от современных), но начал отваливаться чипсет лет 5 назад. В данный момент пережила уже 3 "фена" чипсета и когда сдохнет в очередной раз - выкину на помойку.
На работе собрал одному джуну комп на кваде и nForce каком-то (директор пожадничал новый взять). Комп был бывший директорский и отработал у него относительно недолго (он их меняет чаще чем айфоны). В итоге сдох где-то через полгода - просто перестала грузиться материнка (пост контроллер зависает). Греть феном не стал, просто выкинул в мусорку эту гадость.
А вот на VIA чипсете тот же Athlon XP работает до сих пор, хотя на нём в наше время мало что полезного можно делать. У родителей стоит мой Athlon II разлоченый на AM3 с АМДшным чипсетом со встройкой - северник греется люто но уже лет 12 работает каждый день.
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|4.210, Аноним (210), 14:14, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня примерно такое же стряслось ток с asus striker II NSE, зря только первый ... большой текст свёрнут, показать
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|1.126, Аноним (126), 11:54, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> что для него самым значительным улучшением за неделю стало
Кто-то смотрит Лебедева
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|1.136, Иваня (?), 12:05, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё из-за дыр в Intel. Я по глупости купил ноут ThinkPad с core i7, теперь ноут как печка нагревается, а сейчас лето и вот вообще неприятно.
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|2.198, НяшМяш (ok), 13:30, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё из-за дыр в Intel. Я по глупости купил ноут ThinkPad с
> core i7, теперь ноут как печка нагревается, а сейчас лето и
> вот вообще неприятно.
Рекомендую андервольт и отключение турбобуста. Тогда хоть как-то можно пользоваться.
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|1.184, Аноним (184), 13:02, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну сейчас побегут неустойчивые на АМД.
На мак то денег не было переходить вслед за Линусом
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|1.188, Аноним (188), 13:10, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Сейчас ругать Intel - это модный тренд, который лишь косвенно связан с техническ... большой текст свёрнут, показать
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|2.197, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:29, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про интергрированную графику Intel HD vs AMD APU даже говорить не надо. Первая - это просто для галочки,
Попробуй поискать видео по запросу "intel hd gaming" и удивишься. К тому же драйвера для линукса у них открытые. А для задач графики десктопа (если нужно) и простых графических приложений ее хватает более чем.
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|3.208, Аноним (94), 14:09, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Про интергрированную графику Intel HD vs AMD APU даже говорить не надо. Первая - это просто для галочки,
> Попробуй поискать видео по запросу "intel hd gaming" и удивишься. К тому
> же драйвера для линукса у них открытые. А для задач графики
> десктопа (если нужно) и простых графических приложений ее хватает более чем.
Вот кстати да, в апушках как правило процессора не завезли, но зато есть видеокарта. У современного интела не всё так и плохо с графикой. Даже можно в древние игры типа скайрима играть спокойно на максималках.
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|1.193, Аноним (112), 13:23, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Отмечается, что на новой системе сборка в режиме 'allmodconfig' стала выполняться в три раза быстрее, чем на прошлой системе.
Это кто там отмечает? На прошлой системе Linux или на прошлой системе Intel?
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|1.195, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:28, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Про интергрированную графику Intel HD vs AMD APU даже говорить не надо. Первая - это просто для галочки,
Попробуй поискать видео по запросу "intel hd gaming" и удивишься. К тому же драйвера для линукса у них открытые. А для задач графики десктопа (если нужно) и простых графических приложений ее хватает более чем.
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|1.209, Аноним (209), 14:14, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Понятно теперь почему на общей массе оборудования Linux так дёргается :)
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|1.213, RNZ (ok), 14:18, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"So it looks like I was worried for nothing last rc. Of course,
anything can still change, but everything _looks_ all set for a
regular release scheduled for next weekend. Knock wood."
А Linus оказывается суеверен )))
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