Линус Торвальдс перешёл с Intel на AMD на своей основной системе

3.30 , Anonimus ( ?? ), 10:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – > Кстати, после прихода в Intel Джим Келлер начал бороться с избыточными бюрократическими функциями, которые мешают работе. В первые дни на новом рабочем месте он был шокирован тем, что совещание по решению пустяковой проблемы собрало не менее пятидесяти участников, а действия технических специалистов избыточно контролировались управленческим персоналом, не имеющим знаний в предметной области. AMD против Intel на данный момент выглядит как инженеры против маркетологов.

4.101 , Аноним ( 94 ), 11:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Если честно, это выглядит как маркетологи против маркетологов уже довольно давно. Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно.

5.116 , Андрей ( ?? ), 11:40, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Выхотели сказать «интел имеет» ? :)

6.129 , Аноним ( 94 ), 12:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Выхотели сказать «интел имеет» ? :) Интел имеет амд который имеет больший бюджет на рекламу? Это екак раз не странно. Странно то, что интел при всех их проблемах на плаву и не тратит значительную часть бюджета на пиар. Я только пару раз слышал про фейки интела, но они за пару дней сдулись. Явно не очень большой бюджет, про амд из каждого утюга слышно.

7.147 , Аноним ( 139 ), 12:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если честно, у интела в 100 раз больше денег и они тратят почти все на рекламу

5.145 , Аноним ( 139 ), 12:18, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если честно, всё это не так

6.158 , Аноним ( 94 ), 12:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > если честно, всё это не так Если хайп надувают не проплаченные люди, то остаётся считать, что все ревьюверы полнейшие идиоты (или как минимум они держат за круглых идиотов своих читателей). Это ещё более печальная картина.

7.165 , Аноним ( 139 ), 12:36, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если честно, опять какой-то пьяный бредовый поток сознания

8.172 , Аноним ( 94 ), 12:44, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я вижу что ты поехавший фанатик, для таких у меня есть скучный аргумент с браков... 9.177 , Аноним ( 139 ), 12:53, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать если честно, ты теперь на крики перешёл, ты опасен для общества а про амд круч... 10.185 , Аноним ( 94 ), 13:03, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю насчёт общества, но тебе бы втащил Ты сознательно городишь чушь и пытае... 11.199 , Аноним ( 139 ), 13:44, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать если честно, наоборот - медленно ты сам живой пример и, если честно, чушь несё... 12.203 , Аноним ( 94 ), 13:56, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты даже говорить нормально не можешь Либо у тебя серьёзные отклонения, либо ты ... 13.204 , Аноним ( 139 ), 13:59, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать если честно, твой детский аутизм уже пора лечить, дальше хуже будет потом к лог... 14.206 , Аноним ( 94 ), 14:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Особенно забавно это смотрится на фоне твоих безграмотных сообщений Спасибо, по... 5.183 , Андрей ( ?? ), 13:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно. fixed: Интел И ещё у Интела есть средства на подкуп/давление на концерны, чтобы выпускали оборудование эксклюзивно с процессорами от Интел.

6.186 , Аноним ( 94 ), 13:07, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Но АМД явно имеет больший бюджет на рекламу и покупает хайп более успешно.

> fixed: Интел

> И ещё у Интела есть средства на подкуп/давление на концерны, чтобы выпускали

> оборудование эксклюзивно с процессорами от Интел. Бюджет на подкуп/давление это есть, но не нужно думать, что амд в этом плане святые. А вот так чтобы на всех сайтах постоянно восхваляли интел, я такого не помню. Ну кроме того случая, где они использовали систему с инженерным образцом под жидким азотом и TDP под 2 киловатта, мол, амд нас нисколько не обошёл. Но это было скорее забавно.

7.200 , Аноним ( 139 ), 13:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но не нужно думать, что амд в этом плане святые если честно, ты можешь писать что-либо не из своего потока сознания? > чтобы на всех сайтах постоянно восхваляли интел, я такого не помню. если честно, у тебя проблемы с памятью. все и везде восхваляли, в том числе на опеннете > с инженерным образцом под жидким азотом и TDP под 2 киловатта если честно, как это связано с "восхваляли"? если честно, никто такого случая не помнит. > мол, амд нас нисколько не обошёл если честно, никто такого не говорил

