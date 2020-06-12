Обновление микрокода Intel, устраняющее уязвимость CROSSTalk, приводит к проблемам

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там все плохо потому, что там не работает такой первоклассный специалист, как ты.

2.12 , Аноним ( 12 ), 21:16, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты сейчас о комментаторах с сайта opennet.ru?

2.27 , Аноним ( 27 ), 21:45, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опеннетовские потребл*ди вообще обнаглели в край. Вероятность того, что комментатор х**в сверху не то что работал с процами, а хотя бы патчил DSDT таблицу, чтобы у него на говноноуте ACPI нормально отрабатывал, стремится к нулю. Какие бы косяки не допускали Intel/AMD, это топовые производители процессоров, и глубоко сомнительно, что неуважаемый ононим обладает хотя бы минимальным набором знаний (как и многие из нас, но не позволяющих себе критиковать бизнес, о сложности которого могут только догадываться), позволяющим превратить абстрактное знание о p-n переходе, о котором он слышал что-то краем уха на ссаном физфаке провинциального рассеянского вуза, в простейший рабочий кристалл. Жри что дают, и репорть об ошибках на багтрекерах, такая активность принесет гораздо больше пользы, раз уж не можешь устроиться в интел и показать им всем, каково быть настоящим профессионалом.

