Обновление микрокода Intel, устраняющее уязвимость CROSSTalk, приводит к проблемам

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|1.2, Повидло19 (?), 20:38, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Самое страшное в мире - это, то что глупеют и теряют компетенцию те, кому это делать никак нельзя.
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|2.6, Аноним (6), 21:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там все плохо потому, что там не работает такой первоклассный специалист, как ты.
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|2.27, Аноним (27), 21:45, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опеннетовские потребл*ди вообще обнаглели в край. Вероятность того, что комментатор х**в сверху не то что работал с процами, а хотя бы патчил DSDT таблицу, чтобы у него на говноноуте ACPI нормально отрабатывал, стремится к нулю. Какие бы косяки не допускали Intel/AMD, это топовые производители процессоров, и глубоко сомнительно, что неуважаемый ононим обладает хотя бы минимальным набором знаний (как и многие из нас, но не позволяющих себе критиковать бизнес, о сложности которого могут только догадываться), позволяющим превратить абстрактное знание о p-n переходе, о котором он слышал что-то краем уха на ссаном физфаке провинциального рассеянского вуза, в простейший рабочий кристалл. Жри что дают, и репорть об ошибках на багтрекерах, такая активность принесет гораздо больше пользы, раз уж не можешь устроиться в интел и показать им всем, каково быть настоящим профессионалом.
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|2.9, Timoteo Cirkla (ok), 21:10, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что, мелкософт уже перестал выпускать кривые апдейты для своей коммерческой винды, создаваемой профессионалами не на коленки, которые не окирпичивали бы девайсы?
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|3.18, Максим (??), 21:23, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пилят нормально серверную редакцию, а для простых смертных можно выпускать бету для последующего добавления уже хорошо потестированных апдейтов.
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|3.30, царь (?), 21:50, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что ты этими ссылками хотел показать, дурачок?
Разогреть срач? Всем пофигу на таких дурачков, как ты.
Баги есть и будут всегда и во всех системах и во всем по, это неизбежно.
Твой линукс и винда не исключение.
Подобные баги даже в osx есть.
Как подрастешь и закончишь школу, поймёшь это.
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|1.4, A.Stahl (ok), 20:45, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Недавно мне понадобилось узнать харатеристики одного не слишком старого Интел процессора. Зашёл на их сайт и охренел. У них кажется в любой момент времени выпускается несколько десятков различных наименований. И несколько это не 30, ближе к 50-60. Там чёрт ногу сломит. Немудрено и облажаться при апдейте...
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|2.5, Аноним (5), 20:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в любой момент времени выпускается несколько десятков различных наименований
Во-во. Причём в пределах "поколения" дофига разный набор фич и всяких там AVX.
> Там чёрт ногу сломит.
Именно.
Видимо, они предлагают выбирать проц по маректинговому названию-циферкам. И сами немудрено с этим запутаться.
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|1.7, zzz (??), 21:05, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скаленк и новее самые забагованные процессоры. Даже название намекает.
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|1.8, Друг (?), 21:07, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И кто-то тут еще будет говорить про косяки в Виндовс с его 74% рынка))). Пилите ядра Шура, пилите... еще долго пилить, что б хоть как-то приблизиться к XP , не то что к Windows10.
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|2.11, mfa (?), 21:14, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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74% рынка персональных компьютеров. важная оговорка.
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|2.14, Недруг (?), 21:19, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И насколько сильно Windows10 отличается от XP? Даже графический интерфейс в десятке в некоторых местах времён Windows 98.
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|1.13, Gefest (?), 21:16, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прекрасная новость : эти все спектры с кроссталками показывают, что
1) Исполнять на своей машине недоверенный и проприентарный код строго не реомнедуется.
2) Облака зло, только dedicated servers!
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|2.20, Анононимус (?), 21:24, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное что бы у твоего хостера intel ME или IPMI с твоего сервака голой жопой в интернет не светил.
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|3.25, Урри (?), 21:37, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хостер сам может вытащить всё что нужно. Держи сервер под своей кроватью коль параноик.
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|1.19, ann (??), 21:24, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где эти все которые "ООО, новая версия, обновляться, обновляться, обновляться. Обновляться круглые сутки, влю жизнь. А то протухло ведь всё."?
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