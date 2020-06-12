The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление микрокода Intel, устраняющее уязвимость CROSSTalk, приводит к проблемам

12.06.2020 19:47

Пользователи, обновившие микрокод для исправления уязвимости CROSSTalk в процессорах Intel, столкнулись с проблемами. Процессоры серий SKYLAKE-U/Y зависают или система впадает в панику. Рекомендуется откатиться на старые версии микрокода.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: CROSSTalk - уязвимость в CPU Intel, приводящая к утечке данных между ядрами
  3. OpenNews: Уязвимость в чипсетах Intel, позволяющая извлечь корневой ключ платформы
  4. OpenNews: L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel
  5. OpenNews: Plundervolt - новый метод атаки на процессоры Intel, затрагивающий технологию SGX
  6. OpenNews: Уязвимости в видеодрайвере Intel i915
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53145-intel
Ключевые слова: intel, microcode, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Повидло19 (?), 20:38, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Самое страшное в мире - это, то что глупеют и теряют компетенцию те, кому это делать никак нельзя.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:04, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там все плохо потому, что там не работает такой первоклассный специалист, как ты.
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:16, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты сейчас о комментаторах с сайта opennet.ru?
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:45, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетовские потребл*ди вообще обнаглели в край. Вероятность того, что комментатор х**в сверху не то что работал с процами, а хотя бы патчил DSDT таблицу, чтобы у него на говноноуте ACPI нормально отрабатывал, стремится к нулю. Какие бы косяки не допускали Intel/AMD, это топовые производители процессоров, и глубоко сомнительно, что неуважаемый ононим обладает хотя бы минимальным набором знаний (как и многие из нас, но не позволяющих себе критиковать бизнес, о сложности которого могут только догадываться), позволяющим превратить абстрактное знание о p-n переходе, о котором он слышал что-то краем уха на ссаном физфаке провинциального рассеянского вуза, в простейший рабочий кристалл. Жри что дают, и репорть об ошибках на багтрекерах, такая активность принесет гораздо больше пользы, раз уж не можешь устроиться в интел и показать им всем, каково быть настоящим профессионалом.
     

  • 1.3, srgazh (?), 20:42, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ха,ха Linux)
     
     
  • 2.9, Timoteo Cirkla (ok), 21:10, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, мелкософт уже перестал выпускать кривые апдейты для своей коммерческой винды, создаваемой профессионалами не на коленки, которые не окирпичивали бы девайсы?
     
     
  • 3.18, Максим (??), 21:23, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пилят нормально серверную редакцию, а для простых смертных можно выпускать бету для последующего добавления уже хорошо потестированных апдейтов.
     
     
  • 4.22, Timoteo Cirkla (ok), 21:28, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О даааа, настолько "протестированные апдейты", что девайс аж окирпичиться может.
     
     
  • 5.23, Максим (??), 21:30, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пруфы багов Windows Server в студию.
     
     
  • 6.24, ann (??), 21:33, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uptime в студию.
     
  • 2.17, Timoteo Cirkla (ok), 21:22, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как легко некоторые забывают про кривые апдейты под 8, 8.1, 10 последних нескольких лет, одни из которых ломали звук, другие поиск, третьи с концами удаляли пользовательские файлы из домашнего каталога юзверей, четвёртые вообще окирпичивали девайсы.
    Вот вам примеры текущего 2020 года
    https://www.ixbt.com/news/2020/03/08/microsoft-windows-10.html
    https://delpc.ru/obnovlenie-windows-10-2004-lomaet-pamyat-intel-optane/
    https://cdnews.ru/2020/02/13/eshhe-odno-obnovlenie-dlja-windows-10-lomaet-vesh
     
     
  • 3.30, царь (?), 21:50, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты этими ссылками хотел показать, дурачок?
    Разогреть срач? Всем пофигу на таких дурачков, как ты.
    Баги есть и будут всегда и во всех системах и во всем по, это неизбежно.
    Твой линукс и винда не исключение.
    Подобные баги даже в osx есть.
    Как подрастешь и закончишь школу, поймёшь это.
     
  • 2.21, ann (??), 21:25, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, венда
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 20:45, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Недавно мне понадобилось узнать харатеристики одного не слишком старого Интел процессора. Зашёл на их сайт и охренел. У них кажется в любой момент времени выпускается несколько десятков различных наименований. И несколько это не 30, ближе к 50-60. Там чёрт ногу сломит. Немудрено и облажаться при апдейте...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в любой момент времени выпускается несколько десятков различных наименований

    Во-во. Причём в пределах "поколения" дофига разный набор фич и всяких там AVX.

    > Там чёрт ногу сломит.

    Именно.

    Видимо, они предлагают выбирать проц по маректинговому названию-циферкам. И сами немудрено с этим запутаться.

     

  • 1.7, zzz (??), 21:05, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скаленк и новее самые забагованные процессоры. Даже название намекает.
     
  • 1.8, Друг (?), 21:07, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И кто-то тут еще будет говорить про косяки в Виндовс с его 74% рынка))). Пилите ядра Шура, пилите... еще долго пилить, что б хоть как-то приблизиться к XP , не то что  к  Windows10.
     
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 21:10, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, уже 74%? Не так давно было 95%, хех, неплохо)
     
  • 2.11, mfa (?), 21:14, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    74% рынка персональных компьютеров. важная оговорка.
     
  • 2.14, Недруг (?), 21:19, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И насколько сильно Windows10 отличается от XP? Даже графический интерфейс в десятке в некоторых местах времён Windows 98.
     
  • 2.15, Timoteo Cirkla (ok), 21:20, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как легко вы забыли про кривые апдейты под 8, 8.1, 10 последних нескольких лет, одни из которых ломали звук, другие поиск, третьи с концами удаляли пользовательские файлы из домашнего каталога юзверей, четвёртые вообще окирпичивали девайсы.

    Вот вам примеры текущего 2020 года
    https://www.ixbt.com/news/2020/03/08/microsoft-windows-10.html
    https://delpc.ru/obnovlenie-windows-10-2004-lomaet-pamyat-intel-optane/
    https://cdnews.ru/2020/02/13/eshhe-odno-obnovlenie-dlja-windows-10-lomaet-vesh

     

  • 1.13, Gefest (?), 21:16, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасная новость : эти все спектры с кроссталками показывают, что
    1) Исполнять на своей машине недоверенный и проприентарный код строго не реомнедуется.
    2) Облака зло, только dedicated servers!
     
     
  • 2.20, Анононимус (?), 21:24, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное что бы у твоего хостера intel ME или IPMI с твоего сервака голой жопой в интернет не светил.
     
     
  • 3.25, Урри (?), 21:37, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хостер сам может вытащить всё что нужно. Держи сервер под своей кроватью коль параноик.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:22, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интел всё...
     
  • 1.19, ann (??), 21:24, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где эти все которые "ООО, новая версия, обновляться, обновляться, обновляться. Обновляться круглые сутки, влю жизнь. А то протухло ведь всё."?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:40, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, где эти странные люди, но петросяны уже здесь.
     

  • 1.28, Сын Папича (?), 21:48, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интуль превратил мой ноутбук в овощ, больше ни копейки не дам этим наркоманам.
     
  • 1.29, Нанобот (ok), 21:49, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По ссылке на фразе "впадает в панику" нет ничего про панику
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру