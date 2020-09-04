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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U4

04.09.2020 09:07

Компания Oracle выпустила четвёртое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1, а UEK R6 на 5.4), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U4 подготовлены для Oracle Linux 7 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux).

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка резервирования диапазонов виртуального адресного пространства процесса (Process Virtual Address Space Reservation), позволяющего повысить стабильность СУБД Oracle при включенной рандомизации раскладки адресного пространства (ASLR).
  • Из свежих выпусков основного ядра перенесены исправления и оптимизации для NFS, связанные с доступом к страничному кэшу, обработкой вызовов RPC и поддержкой клиентов NFSv4. Решены проблемы с работой NFS поверх OCSF2.
  • Расширены средства диагностики TCP-стека, добавлена поддержка точек трассировки на базе eBPF и снижены накладные расходы при трассировке.
  • Из ядра 5.6 перенесены новые патчи для защиты от уязвимостей класса Spectre v1.
  • Обновлены драйверы устройств, в том числе задействованы новые версии драйверов для BCM573xx (bnxt_en), Intel Ethernet Switch Host Interface (fm10k), Intel Ethernet Connection XL710 (i40e), Broadcom MegaRAID SAS (megaraid_sas), LSI MPT Fusion SAS 3.0 (mpt3sas), QLogic Fibre Channel HBA (qla2xxx), Microsemi Smart Family Controller (smartpqi), Intel Volume Management Device (vmd) и Mware Virtual Machine Communication Interface (vmw_vmci).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U3
  5. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53657-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, kernel
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:37, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Хоть что-то в линуксах не ломается 👍
     
  • 1.2, Я (??), 10:01, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    годнота приехала!
     
  • 1.3, Анонннннннннн (?), 10:38, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сначала эти запилили альтернативное ядро, потом другие и в результате каждая корпорация будет делать своё ядро, а общее только формально или вообще прекратят поддержку. В рультате ядро пилят полтора Ивана и всем до этого нет дела. Тогда будет как в зоопарке бсд или юниксов
     
     
  • 2.4, хохохаханим (?), 11:01, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зоопарк бсд?
    Чувак, проснись, ты ....
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 11:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала эти запилили альтернативное ядро, потом другие и в результате каждая корпорация будет делать своё ядро

    Да так уже есть.
    Только у Canonical и RedРat нет ярких и броских названий. Ну ядро и ядро, своё и не просто с kernel.org

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:17, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт уже давно точит зуб как бы ЕЕЕ шнуть ядро подешевле.
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 11:19, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём у Canonical аж три ядра (полуроллинг, LTS, OEM).
    Но ни одно из них не называется типа AfricanHeart.
    Скучно 😒
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:15, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помогите Пете найти букву S в слове Unbreakable.
     
  • 1.7, Аноним (8), 11:15, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хоть что-то нужное выпускает эта компания.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качаю и собираю ядро исключительно с kernel.org
     
  • 1.11, Anonim (??), 11:51, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а когда они там  Unbreakable VirtualBox для 5.8 выпустят?  
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:15, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо ораклу!
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:34, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А они читали новость :
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53656
     
  • 1.14, A.Stahl (ok), 13:57, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ядро используется вне Ораклового дистра?
     
     
  • 2.16, ryoken (ok), 14:26, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка есть товарищи, прилеплявшие к центоси с федоркой. Хотя бы в экспериментальных целях :D.
     

  • 1.15, ryoken (ok), 14:25, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Broadcom MegaRAID SAS (megaraid_sas), LSI MPT Fusion SAS 3.0 (mpt3sas)

    Почему второе всё ещё LSI, если первое уже Broadcom? это ж примерно одинаковое железо, типа LSI2008\2108\2308. Или я где-то не прав?

     
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