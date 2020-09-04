Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U4

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|1.3, Анонннннннннн (?), 10:38, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала эти запилили альтернативное ядро, потом другие и в результате каждая корпорация будет делать своё ядро, а общее только формально или вообще прекратят поддержку. В рультате ядро пилят полтора Ивана и всем до этого нет дела. Тогда будет как в зоопарке бсд или юниксов
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|2.5, iPony129412 (?), 11:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала эти запилили альтернативное ядро, потом другие и в результате каждая корпорация будет делать своё ядро
Да так уже есть.
Только у Canonical и RedРat нет ярких и броских названий. Ну ядро и ядро, своё и не просто с kernel.org
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|2.8, Аноним (8), 11:17, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майкрософт уже давно точит зуб как бы ЕЕЕ шнуть ядро подешевле.
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|2.9, iPony129412 (?), 11:19, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём у Canonical аж три ядра (полуроллинг, LTS, OEM).
Но ни одно из них не называется типа AfricanHeart.
Скучно 😒
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|2.16, ryoken (ok), 14:26, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверняка есть товарищи, прилеплявшие к центоси с федоркой. Хотя бы в экспериментальных целях :D.
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|1.15, ryoken (ok), 14:25, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Broadcom MegaRAID SAS (megaraid_sas), LSI MPT Fusion SAS 3.0 (mpt3sas)
Почему второе всё ещё LSI, если первое уже Broadcom? это ж примерно одинаковое железо, типа LSI2008\2108\2308. Или я где-то не прав?
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