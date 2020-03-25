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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U3

25.03.2020 11:27

Компания Oracle выпустила третье функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux).

Ключевые улучшения:

  • Улучшена поддержка 64-разрядных систем на базе архитектуры ARM. Обновлены драйверы для ARM.
  • Для InfiniBand включена поддержка подкачки по необходимости (on-demand paging), которая позволяет отражать память через обработчик обращений к не выделенным страницам памяти (page faults), т.е. расходовать память тогда, когда она действительно используется.
  • В XFS устранена взаимная блокировка, приводившая к зависанию и неосвобождению выставленных блокировок.
  • В CIFS устранена проблема, которая могла приводить к утечке POSIX-блокировок и крахам.
  • Внесены исправления, решающие проблемы с несовместимостью определённого оборудования с QEMU/KVM.
  • Драйверы устройств синхронизированы с ядром Linux 4.14.35. До версии 12.2.0.13 обновлён драйвер для Broadcom Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.1
  3. OpenNews: Oracle представил Autonomous Linux для создания систем, не требующих обслуживания
  4. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
  5. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  6. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52608-oracle
Ключевые слова: oracle, kernel, linux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нонон (?), 11:55, 25/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Никогда не любил Oracle
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:57, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не любил Нонон.
     

  • 1.3, Аноним (2), 12:00, 25/03/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда Линуса выгонят из Линукса, по модели Нокиа/Стивен Элоп, линукс фаундейшн свернет разработки (потому что не шмогли). Вот тогда такие ядра от больших корпов еще и платные это все что нам останется.
     
     
  • 2.5, Анонисмус (?), 12:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линус уже давно не единственный писатель ядра и даже не мейнтейнер. В этом и вся сила открытых проектов.

    https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/maintainers.html

     

  • 1.4, Константавр (ok), 12:02, 25/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как с точки зрения хомячка, как оно? Оптимизации касаются чего? Быстродействия и отзывчивости на десктопе? Серебрянная пуля?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходят слухи, что это тот самый десктоп, который запрещён к использованию в самом оракле.
     
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