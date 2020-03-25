Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U3

Компания Oracle выпустила третье функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle. Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux). Ключевые улучшения: Улучшена поддержка 64-разрядных систем на базе архитектуры ARM. Обновлены драйверы для ARM.

Для InfiniBand включена поддержка подкачки по необходимости (on-demand paging), которая позволяет отражать память через обработчик обращений к не выделенным страницам памяти (page faults), т.е. расходовать память тогда, когда она действительно используется.

В XFS устранена взаимная блокировка, приводившая к зависанию и неосвобождению выставленных блокировок.

В CIFS устранена проблема, которая могла приводить к утечке POSIX-блокировок и крахам.

Внесены исправления, решающие проблемы с несовместимостью определённого оборудования с QEMU/KVM.

Драйверы устройств синхронизированы с ядром Linux 4.14.35. До версии 12.2.0.13 обновлён драйвер для Broadcom Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI.



