Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP2

После года разработки компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP2. Пакеты SUSE 15 SP2 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 15.2. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Основные изменения: Вместо унифицированного набора установочных DVD-носителей предложены минимальный образ для установки online и полный установочный образ для установки на системах без сетевого доступа.

Рабочий стол GNOME обновлён до версии 3.34 (ранее был GNOME 3.26). Обновлены многие пользовательские приложения и библиотеки, включая Qt 5.12, Gstreamer 1.16.2.

В X-сервер бэкпортирована поддержка технологии PRIME, которая на системах с двумя GPU позволяет выводить базовый сеанс на интегрированном GPU, а в отдельных приложениях использовать дискретную видеокарту.

Прекращена поддержка графических драйверов, работающих только в пространстве пользователя. Оставлены только драйверы с поддержкой KMS.

В systemd портирована поддержка фильтрации трафика в привязке к сервисам, позволяющей при помощи опций IPAddressAllow и IPAddressDeny определять списки разрешённых и запрещённых IP-адресов и подсетей, формируя простую систему контроля доступа (ограничения применяются как для входящего трафика, так и для исходящего).

Для архитектур x86_64 and AArch64 предоставлены Vagrant Boxes, минимальные наборы пакетов для создания с использованием инструментария Vagrant компактных виртуальных окружений для libvirt и VirtualBox.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.3 (ранее предлагалось ядро 4.12). Предоставлен вариант ядра kernel-preempt с Real-Time патчами для систем реального времени.

Обновлены версии СУБД PostgreSQL 12 и MariaDB 10.4. Добавлена поддержка библиотек Libxml++ и Maven 3.6.2. В состав включён RabbitMQ Server 3.8.3. Обновлены LLVM 9, PHP 7.4, Wireshark 3.2, Salt 3000, Xen 4.13, libvirt 6.0.x,

AppArmor обновлён до выпуска 2.13, в котором добавлена поддержка предкомпиляции профилей и кэширования для ускорения загрузки.

В libstoragemgmt добавлены плагины для оборудования HP (hpsa) и LSI (megaraid).

Из YaST удалена поддержка сетевых технологий PCMCIA, token ring, FDDI, myrinet, arcnet, xp (специфична для IA64) и ESCON (специфична для IBM Z). Модуль YaST для клиента NTP переведён на настройку systemd-timer вместо cron. Настройки sysctl перемещены в файл /etc/sysctl.d/70-yast.conf.

В команду "zypper download" добавлена опция "--repo" для указания репозитория для загрузки пакетов. Плагин Snapper для Zypper переписан с Python на C.

Реализована поддержка нового оборудования, в том числе новых платформ Intel, Fujitsu A64FX, AMD EPYC, NVIDIA Tegra X1/X2 и Raspberry Pi 4.

Для систем ARM64 с GPU Vivante (SoC NXP Layerscape LS1028A/LS1018A и NXP i.MX 8M) добавлен графический драйвер etnaviv, а для SoC с GPU Mali-400e (Xilinx Zynq UltraScale) драйвер lima. Для чипов управления экраном Mali-DP500, используемых в SoC NXP Layerscape LS1028A/LS1018, добавлен драйвер mali-dp.

В загрузчик U-Boot для плат Raspberry Pi (паке u-boot-rpiarm64) включена экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs, что позволяет напрямую из загрузчика обращаться к разделам с Btrfs и загружать с них ядро без необходимости запуска GRUB с FAT-раздела. Проведена реорганизация загрузочных скриптов U-Boot.

Для систем x86_64 добавлена экспериментальная поддержка обработчика простоя CPU - "haltpoll", который решает, когда можно перевести CPU в глубокие режимы экономии энергии, чем глубже режим - тем большая экономия, но и больше времени требуется для выхода из режима. Новый обработчик рассчитан на использование в системах виртуализации и позволяет используемому в гостевой системе виртуальному CPU (VCPU), запросить дополнительное время до перевода CPU в состояние idle. Подобный подход позволяет повысить производительность виртуализированных приложений за счёт предотвращения возврата управления гипервизору.

Добавлена поддержка инструментария для управления изолированными контейнерами Podman

В XFS обеспечена поддержка механизма reflink (ранее поддерживался только в Btrfs), позволяющего клонировать метаданные файла с созданием ссылки на уже имеющиеся данные без их фактического копирования.

Прекращена поддержка разделов в формате squashfs 3.x (ядро теперь поддерживает только squashfs 4.0).

Добавлен драйвер для задействования EDAC (Error Detection and Correction) в процессорах AMD Zen 3.

Прекращена поддержка устаревшего интерфейса загрузки микрокода (/dev/cpu/microcode).

В большинстве пакетов включена поддержка TLS 1.3.

Пакеты BIND, nginx и wireshark переведены на использование базы привязки адресов к местоположению в формате GeoLite2 и библиотеки libmaxminddb вместо устаревшей базы GeoIP, которая теперь не поддерживается.

Предоставлена опция для быстрой миграции серверных и настольных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, которая позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения. Для пользователей SUSE Linux Enterprise предоставлен репозиторий SUSE Package Hub, предоставляющий доступ к дополнительным приложениям и новым версиям, поддерживаемым сообществом openSUSE. Отмечается, что по сравнению с прошлым выпуском различия пакетной базы между SUSE и openSUSE сократились нa 75%.