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Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP2

21.07.2020 23:11

После года разработки компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP2. Пакеты SUSE 15 SP2 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 15.2. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Manager и SUSE Linux Enterprise High Performance Computing. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64.

Основные изменения:

  • Вместо унифицированного набора установочных DVD-носителей предложены минимальный образ для установки online и полный установочный образ для установки на системах без сетевого доступа.
  • Рабочий стол GNOME обновлён до версии 3.34 (ранее был GNOME 3.26). Обновлены многие пользовательские приложения и библиотеки, включая Qt 5.12, Gstreamer 1.16.2.
  • В X-сервер бэкпортирована поддержка технологии PRIME, которая на системах с двумя GPU позволяет выводить базовый сеанс на интегрированном GPU, а в отдельных приложениях использовать дискретную видеокарту.
  • Прекращена поддержка графических драйверов, работающих только в пространстве пользователя. Оставлены только драйверы с поддержкой KMS.
  • В systemd портирована поддержка фильтрации трафика в привязке к сервисам, позволяющей при помощи опций IPAddressAllow и IPAddressDeny определять списки разрешённых и запрещённых IP-адресов и подсетей, формируя простую систему контроля доступа (ограничения применяются как для входящего трафика, так и для исходящего).
  • Для архитектур x86_64 and AArch64 предоставлены Vagrant Boxes, минимальные наборы пакетов для создания с использованием инструментария Vagrant компактных виртуальных окружений для libvirt и VirtualBox.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.3 (ранее предлагалось ядро 4.12). Предоставлен вариант ядра kernel-preempt с Real-Time патчами для систем реального времени.
  • Обновлены версии СУБД PostgreSQL 12 и MariaDB 10.4. Добавлена поддержка библиотек Libxml++ и Maven 3.6.2. В состав включён RabbitMQ Server 3.8.3. Обновлены LLVM 9, PHP 7.4, Wireshark 3.2, Salt 3000, Xen 4.13, libvirt 6.0.x,
  • AppArmor обновлён до выпуска 2.13, в котором добавлена поддержка предкомпиляции профилей и кэширования для ускорения загрузки.
  • В libstoragemgmt добавлены плагины для оборудования HP (hpsa) и LSI (megaraid).
  • Из YaST удалена поддержка сетевых технологий PCMCIA, token ring, FDDI, myrinet, arcnet, xp (специфична для IA64) и ESCON (специфична для IBM Z). Модуль YaST для клиента NTP переведён на настройку systemd-timer вместо cron. Настройки sysctl перемещены в файл /etc/sysctl.d/70-yast.conf.
  • В команду "zypper download" добавлена опция "--repo" для указания репозитория для загрузки пакетов. Плагин Snapper для Zypper переписан с Python на C.
  • Реализована поддержка нового оборудования, в том числе новых платформ Intel, Fujitsu A64FX, AMD EPYC, NVIDIA Tegra X1/X2 и Raspberry Pi 4.
  • Для систем ARM64 с GPU Vivante (SoC NXP Layerscape LS1028A/LS1018A и NXP i.MX 8M) добавлен графический драйвер etnaviv, а для SoC с GPU Mali-400e (Xilinx Zynq UltraScale) драйвер lima. Для чипов управления экраном Mali-DP500, используемых в SoC NXP Layerscape LS1028A/LS1018, добавлен драйвер mali-dp.
  • В загрузчик U-Boot для плат Raspberry Pi (паке u-boot-rpiarm64) включена экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs, что позволяет напрямую из загрузчика обращаться к разделам с Btrfs и загружать с них ядро без необходимости запуска GRUB с FAT-раздела. Проведена реорганизация загрузочных скриптов U-Boot.
  • Для систем x86_64 добавлена экспериментальная поддержка обработчика простоя CPU - "haltpoll", который решает, когда можно перевести CPU в глубокие режимы экономии энергии, чем глубже режим - тем большая экономия, но и больше времени требуется для выхода из режима. Новый обработчик рассчитан на использование в системах виртуализации и позволяет используемому в гостевой системе виртуальному CPU (VCPU), запросить дополнительное время до перевода CPU в состояние idle. Подобный подход позволяет повысить производительность виртуализированных приложений за счёт предотвращения возврата управления гипервизору.
  • Добавлена поддержка инструментария для управления изолированными контейнерами Podman
  • В XFS обеспечена поддержка механизма reflink (ранее поддерживался только в Btrfs), позволяющего клонировать метаданные файла с созданием ссылки на уже имеющиеся данные без их фактического копирования.
  • Прекращена поддержка разделов в формате squashfs 3.x (ядро теперь поддерживает только squashfs 4.0).
  • Добавлен драйвер для задействования EDAC (Error Detection and Correction) в процессорах AMD Zen 3.
  • Прекращена поддержка устаревшего интерфейса загрузки микрокода (/dev/cpu/microcode).
  • В большинстве пакетов включена поддержка TLS 1.3.
  • Пакеты BIND, nginx и wireshark переведены на использование базы привязки адресов к местоположению в формате GeoLite2 и библиотеки libmaxminddb вместо устаревшей базы GeoIP, которая теперь не поддерживается.
  • Предоставлена опция для быстрой миграции серверных и настольных установок openSUSE на промышленный дистрибутив SUSE Linux Enterprise, которая позволяет системным интеграторам вначале сформировать и протестировать рабочее решение на базе openSUSE, а затем переключиться на коммерческую версию с полноценной поддержкой, SLA, сертификацией, длительным выпуском обновлений и расширенными средствами для массового внедрения. Для пользователей SUSE Linux Enterprise предоставлен репозиторий SUSE Package Hub, предоставляющий доступ к дополнительным приложениям и новым версиям, поддерживаемым сообществом openSUSE. Отмечается, что по сравнению с прошлым выпуском различия пакетной базы между SUSE и openSUSE сократились нa 75%.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/suse-li...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
  3. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP5
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53407-suse
Ключевые слова: suse
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Annoynymous (ok), 23:23, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В systemd портирована поддержка фильтрации трафика в привязке к сервисам

    Было бы логично привязать также и к сокетам, а не только к сервисам.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:55, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    было бы логично писать софт, а не заниматься перевылизыванием яиц.
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 23:39, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно затестить, насколько хорошо там работает PRIME. В своё время (в начале 00-х) в SUSE готовили очень вкусные "иксы".
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:40, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    systemd уже и за фильтрацию трафика отвечает?
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 23:50, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    God object
     
  • 2.8, пох. (?), 00:43, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, чтобы уже вообще невозможно было понять, какого хрена у тебя не работает как надо.

    Теперь вот - догадайся где ЕЩЕ нахерачили ненужного хлама.

     
  • 2.12, n80 (?), 02:52, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понимаю, фильтрует-то всё тот же netfilter, а systemd тут только хранит и сообщает информацию о том какие процессы к какому namespace нужно отнести и какие правила для той или иной службы (именно для сервиса и его дочерних процессов в целом, не для конкретного uid/gid/pid) админ попросил применить. Какие предлагаются альтернативные решения для определения правил именно для служб/приложений (а не более низкоуровневых сущностей)?
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:08, 22/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В команду "zypper download" добавлена опция "--repo" для указания репозитория для загрузки пакетов. Плагин Snapper для Zypper переписан с

    Python на C.

    Забавно правда? :)

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 03:03, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, переход на yum отменяется?
     

  • 1.7, OpenEcho (?), 00:25, 22/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP <3 Arcnet :(
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:45, 22/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SP2 - можно ставить.
     
  • 1.10, Аноним (10), 01:03, 22/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " Прекращена поддержка графических драйверов, работающих только в пространстве пользователя. Оставлены только драйверы с поддержкой KMS. "
    Это как а nvidia что делать ? У них же в юзерспейсе дрова.
     
     
  • 2.13, n80 (?), 02:56, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явно же подразумевалось user-space mode-setting (UMS), а не user-space компоненты дров вообще. Ибо что ещё обычно противопоставляется kernel mode-setting (KMS)?

    И да, драйвер nvidia давно поддерживает KMS.

     

  • 1.11, Аноним (11), 01:05, 22/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю, почему если интерпрайз то гном три?
     
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