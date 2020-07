Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:12, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В своем главном соединении в настройках проставляешь Automatically connect to VPN.

3.12 , Аноним ( 8 ), 12:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не, это не то. Эта настройка, похоже, просто подключает VPN на старте/просыпании системы. А речь идет о восстановлении соединения при проблемах сети. Правильный ответ nmcli con modify 'My VPN' vpn.persistent yes , но через гуи этого почему-то сделать нельзя.

4.38 , дада ( ? ), 15:54, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через гуй есть стандартные ping и ping-restart. Оно так бы для этого.