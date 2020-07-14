Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0

|
|
|
|2.29, Аноним (29), 15:04, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> поддержки VPN,... и OpenSWAN
> А что такое по вашему OpenSWAN ?
Частная реализация, не?
|
|
|
|2.14, qetuo (?), 12:22, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
connman. NetworkManager -- дырявое жирное ненужно, connman же легкий и модульный. А еще connman поддерживает iw.
|
|
|
|3.32, Аноним (29), 15:06, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> connman. NetworkManager -- дырявое жирное ненужно, connman же легкий и модульный. А
> еще connman поддерживает iw.
Сам ты ненужно, у меня только NetworkManager гомносвисток опсосный нормально работает. И рестартит и реанимируется по одному клику, тогда как остальные это мутатовая пляска с бубнами, если что не так.
|
|3.39, Джон Ленин (ok), 15:55, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как СистемД - просто работает (не спрашивайте как), полностью автоматический, и понятен домохозяйкам и школьникам-геймерам.
Вот например хочу я такие службы и иконы включить: VeryNice, Preload, IRQbalance, Systemd-Swap, DBus-broker, и отключить LVM2 и Blutooth - при этом писать rc-скрипты я не умею, да и раньше готовые скрипты бывало падали из-за ошибок с PID-файлами...
Так вот: ЧО ДЕЛОТБ если я домохозяйка??
|
|2.18, Аноним (18), 12:26, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ConnMan разрабатывают не особенно шустро, если вообще не забили. Но он уже вполне юзабелен (и ни к какой системде не привязан, простити).
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 15:04, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Так ты куколд? Спасибо что поделился... Ну и как тебе живется в этом формате?
|
|
|
|2.11, arthi747 (ok), 12:14, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого почти нет.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 13:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля
Это вы про net.ipv4.ip_forward = 1?
|
|3.27, анон (?), 14:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это который в одну строчку?
Просто у меня постоянно статика с микро, и пульса очень сильно глушит звук вместе с ним. Может я что-то не так делаю.
|
|3.33, Аноним (29), 15:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так
> нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще
> нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить
> шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный
> в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого
> почти нет.
Поддерживаю, когда во всяких упоротых дистрах вкорячивали wicd и прочее, с чем нужно было ещё с моим гомносвистком поплясать, NetworkManager просто работал, и при отваливании сети по клику пинал свисток и восстанавливал связь, тогда как для некоторых приходилось ребутать систему (привет, деван!), так что NetworkManager нужно и желаю проекту всего хорошего!
|
|1.8, Аноним (8), 12:09, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для VPN есть возможность реконнекта, если соединение упало по какой-нибудь причине (проблемы сети, проблемы впн-сервера и т.п.)? Или нужно каждый раз ручками подключать заново?
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:12, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В своем главном соединении в настройках проставляешь Automatically connect to VPN.
|
|
|
|3.12, Аноним (8), 12:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не, это не то. Эта настройка, похоже, просто подключает VPN на старте/просыпании системы. А речь идет о восстановлении соединения при проблемах сети. Правильный ответ nmcli con modify 'My VPN' vpn.persistent yes , но через гуи этого почему-то сделать нельзя.
|
|
|
|4.38, дада (?), 15:54, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Через гуй есть стандартные ping и ping-restart. Оно так бы для этого.
|
|
|
|2.13, Аноним (8), 12:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Ну ты точно в топе самых нелепых причин перехода на линукс, учитывая, что раньше NM был тем еще говнецом.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 13:28, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Поддержка wireguard уже есть встроенная. Какой еще плагин нужен?
|
|1.21, JL2001 (ok), 12:52, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
//оффтопик
через NetworkManager можно раздавать инет с провода на bluetooth на пару телефонов? как это вообще делается в нём?
или через networkctl ?
|
|
|
|2.25, noname.htm (ok), 13:51, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
networkctl это вообще про systemd-networkd. Нужное тебе скорее всего делается с помощью тулзы для bluetooth.
|
|
|
|3.26, JL2001 (ok), 14:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> networkctl это вообще про systemd-networkd. Нужное тебе скорее всего делается с помощью
> тулзы для bluetooth.
вот мне интересно неужели это не делается через "сетевую подсистему" - нетворкманагер или нетворкд? я посмотрел тулзы для блютуса - они производят какое-то впечатление нашлёпки сбоку
|
|1.37, Аноним (37), 15:50, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем оно нужно? У меня соединение само подтягивается по dhcp в генте, раньше пользовался rp-pppoe, когда модем был.
|