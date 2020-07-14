Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0

2.11 , arthi747 ( ok ), 12:14, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого почти нет.

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля Это вы про net.ipv4.ip_forward = 1?

4.23 , НяшМяш ( ok ), 13:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Маршруты же ещё прописать надо.

3.27 , анон ( ? ), 14:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это который в одну строчку?

Просто у меня постоянно статика с микро, и пульса очень сильно глушит звук вместе с ним. Может я что-то не так делаю.

3.30 , Аноним ( 30 ), 15:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поддерживаю! Шикарный конфигуратор.

3.33 , Аноним ( 29 ), 15:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так

> нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще

> нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить

> шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный

> в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого

> почти нет. Поддерживаю, когда во всяких упоротых дистрах вкорячивали wicd и прочее, с чем нужно было ещё с моим гомносвистком поплясать, NetworkManager просто работал, и при отваливании сети по клику пинал свисток и восстанавливал связь, тогда как для некоторых приходилось ребутать систему (привет, деван!), так что NetworkManager нужно и желаю проекту всего хорошего!

4.36 , Пыщь ( ? ), 15:28, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В devuan networkmanager работает. Без сустемд.

2.17 , InuYasha ( ?? ), 12:24, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, было дело :) В 2018 году с модемом было мучительно.

