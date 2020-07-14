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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.26.0

14.07.2020 11:41

Представлен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.26.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.26:

  • Добавлена новая сборочная опция 'firewalld-zone', при включении которой NetworkManager будет устанавливать в динамический межсетевой экран firewalld зону для совместного использования соединения, а при активации новых подключений помещать сетевые интерфейсы в эту зону. Для открытия портов для DNS и DHCP, а также для трансляции адресов, NetworkManager по-прежнему вызывает iptables. Новая опция firewalld-zone может оказаться полезной для систем, использующих firewalld с бэкендом nftables, на которых недостаточно использования iptables.
  • Расширен синтаксис свойств сопоставления ('match'), в которых теперь допускается использование операций '|', '&', '!' и '\\'.
  • Для профилей соединений добавлено свойство MUD URL (RFC 8520, Manufacturer Usage Description) и обеспечена его установка для запросов DHCP и DHCPv6.
  • В плагине ifcfg-rh добавлена обработка свойств 802-1x.pin и "802-1x.{,phase2-}ca-path".
  • В nmcli устранена уязвимость CVE-2020-10754, связанная с игнорированием параметров 802-1x.ca-path и 802-1x.phase2-ca-path при создании нового профиля соединения. При попытке подключения к сети под этим профилем аутентификация не производилась и устанавливалось небезопасное соединение. Уязвимость проявляется только в сборках, использующих для настройки плагин ifcfg-rh.
  • Для Ethernet при деактивации устройства обеспечен сброс оригинальных настроек автосогласования, скорости и duplex.
  • Добавлена поддержка опций "coalesce" и "ring" утилиты ethtool.
  • Обеспечена возможность работы team-соединений без D-Bus (например, в initrd).
  • Для Wi-Fi разрешено продолжение попыток автосоединения при сбое предыдущих попыток активации (начальный сбой установки соединения теперь не блокирует автосоединение, но для существующих заблокированных профилей могут возобновиться попытки автосоединения).
  • Добавлена поддержка типа маршрутов "local", помимо "unicast".
  • В состав включены man-руководства nm-settings-dbus и nm-settings-nmcli.
  • Обеспечена поддержка пометки через D-Bus внешне управляемых устройств и профилей. Подобные устройства, работа с которыми производится через внешний обработчик, теперь также специально помечаются в nmcli.
  • Добавлена поддержка задания опций сетевых мостов.
  • Для профилей соединения добавлены match-сопоставления пути к устройству, драйверу и параметрам ядра.
  • Добавлена поддержка дисциплин ограничения трафика bf и sfq.
  • В nm-cloud-setup реализован провайдер для Google Cloud Platform, который автоматически определяет и настраивает получение трафика от внутренних балансировщиков нагрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.24.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  5. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  6. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53353-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержки VPN,... и OpenSWAN

    А что такое по вашему OpenSWAN ?

     
     
  • 2.3, Sindzicat (?), 11:55, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IPsec implementation for Linux
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:04, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> поддержки VPN,... и OpenSWAN
    > А что такое по вашему OpenSWAN ?

    Частная реализация, не?

     

  • 1.2, Крокомоздик (?), 11:51, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NetworkManager или ConnMan ?
     
     
  • 2.4, Анонче (?), 11:57, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    или
     
  • 2.7, m.makhno (ok), 12:01, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да
     
  • 2.14, qetuo (?), 12:22, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    connman. NetworkManager -- дырявое жирное ненужно, connman же легкий и модульный. А еще connman поддерживает iw.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:06, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetworkManager тоже поддерживает iwd.
     
  • 3.32, Аноним (29), 15:06, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > connman. NetworkManager -- дырявое жирное ненужно, connman же легкий и модульный. А
    > еще connman поддерживает iw.

    Сам ты ненужно, у меня только NetworkManager гомносвисток опсосный нормально работает. И рестартит и реанимируется по одному клику, тогда как остальные это мутатовая пляска с бубнами, если что не так.

     
  • 3.39, Джон Ленин (ok), 15:55, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как СистемД - просто работает (не спрашивайте как), полностью автоматический, и понятен домохозяйкам и школьникам-геймерам.

    Вот например хочу я такие службы и иконы включить: VeryNice, Preload, IRQbalance, Systemd-Swap, DBus-broker, и отключить LVM2 и Blutooth - при этом писать rc-скрипты я не умею, да и раньше готовые скрипты бывало падали из-за ошибок с PID-файлами...

    Так вот: ЧО ДЕЛОТБ если я домохозяйка??

     
  • 2.15, Тимоти (?), 12:23, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    netifrc
     
  • 2.16, Сейд (ok), 12:24, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    NetworkManager
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:26, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ConnMan разрабатывают не особенно шустро, если вообще не забили. Но он уже вполне юзабелен (и ни к какой системде не привязан, простити).
     

  • 1.5, hardij (?), 11:59, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Сетевой конфигуратор для куколдикса? Не спасиб
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:04, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так ты куколд? Спасибо что поделился... Ну и как тебе живется в этом формате?
     

  • 1.6, kusb (?), 12:00, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, сколько настроения он мне попортил...
     
     
  • 2.11, arthi747 (ok), 12:14, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого почти нет.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:10, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так нужно в нем изменить одну настройку и вуаля

    Это вы про net.ipv4.ip_forward = 1?

     
     
  • 4.23, НяшМяш (ok), 13:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маршруты же ещё прописать надо.
     
  • 3.27, анон (?), 14:07, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который в одну строчку?
    Просто у меня постоянно статика с микро, и пульса очень сильно глушит звук вместе с ним. Может я что-то не так делаю.
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю! Шикарный конфигуратор.
     
  • 3.33, Аноним (29), 15:09, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а мне наоборот. Нужно было тырнет отдать на вторую сетевуху так
    > нужно в нем изменить одну настройку и вуаля. Удобная штука. Вобще
    > нужно больше мышетыкательных штук. Например в замечательном pulseaudio чтобы включить
    > шумодав нужно до сих пор править руками конфиги. Шумодав, кстати, обалденный
    > в пульсе. Точнее в нем сейчас все обалденное кроме гуя которого
    > почти нет.

    Поддерживаю, когда во всяких упоротых дистрах вкорячивали wicd и прочее, с чем нужно было ещё с моим гомносвистком поплясать, NetworkManager просто работал, и при отваливании сети по клику пинал свисток и восстанавливал связь, тогда как для некоторых приходилось ребутать систему (привет, деван!), так что NetworkManager нужно и желаю проекту всего хорошего!

     
     
  • 4.36, Пыщь (?), 15:28, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В devuan networkmanager работает. Без сустемд.
     
  • 2.17, InuYasha (??), 12:24, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, было дело :) В 2018 году с модемом было мучительно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:09, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для VPN есть возможность реконнекта, если соединение упало по какой-нибудь причине (проблемы сети, проблемы впн-сервера и т.п.)? Или нужно каждый раз ручками подключать заново?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:12, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своем главном соединении в настройках проставляешь Automatically connect to VPN.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 12:17, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, это не то. Эта настройка, похоже, просто подключает VPN на старте/просыпании системы. А речь идет о восстановлении соединения при проблемах сети. Правильный ответ nmcli con modify 'My VPN' vpn.persistent yes , но через гуи этого почему-то сделать нельзя.
     
     
  • 4.38, дада (?), 15:54, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через гуй есть стандартные ping и ping-restart. Оно так бы для этого.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:10, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ради него когда сбежал из WinXp на Asplinux а затем и на Fedora
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 12:18, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну ты точно в топе самых нелепых причин перехода на линукс, учитывая, что раньше NM был тем еще говнецом.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:31, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каждм мануале по настройке сети первый пункт "отключите NM"
     
     
  • 2.35, tolstushka.ru (ok), 15:27, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поправка: в каждом мануале десятилетней давности.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:39, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда уже добавят плагин для wireguard?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:28, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержка wireguard уже есть встроенная. Какой еще плагин нужен?
     

  • 1.21, JL2001 (ok), 12:52, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтопик

    через NetworkManager можно раздавать инет с провода на bluetooth на пару телефонов? как это вообще делается в нём?

    или через networkctl ?

     
     
  • 2.25, noname.htm (ok), 13:51, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    networkctl это вообще про systemd-networkd. Нужное тебе скорее всего делается с помощью тулзы для bluetooth.
     
     
  • 3.26, JL2001 (ok), 14:05, 14/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > networkctl это вообще про systemd-networkd. Нужное тебе скорее всего делается с помощью
    > тулзы для bluetooth.

    вот мне интересно неужели это не делается через "сетевую подсистему" - нетворкманагер или нетворкд? я посмотрел тулзы для блютуса - они производят какое-то впечатление нашлёпки сбоку

     

  • 1.34, danonimous (?), 15:21, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, теперь он перестанет падать в Debian Bullseye.
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:50, 14/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем оно нужно? У меня соединение само подтягивается по dhcp в генте, раньше пользовался rp-pppoe, когда модем был.
     
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