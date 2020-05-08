Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.24.0

Опубликован новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.24. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Основные новшества NetworkManager 1.24: Добавлена поддержка сетевых интерфейсов виртуальной маршрутизации и перенаправления (VRF, Virtual routing and forwarding);

Добавлена поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях. Расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации;

Добавлена поддержка 31-битных префиксов (маски подсети /31) для P2P-линков IPv4 (RFC 3021);

Из числа зависимостей убраны libpolkit-agent-1 и libpolkit-gobject-1;

В интерфейс nmcli добавлена возможность удаления настроек при помощи новой команды "nmcli connection modify $CON_NAME remove $setting". В настройках "vpn.data", "vpn.secrets", "bond.options" и "ethernet.s390-options" добавлена поддержка escape-последовательностей с обратным слэшем;

Для сетевых мостов добавлены опции "bridge.multicast-querier", "bridge.multicast-query-use-ifaddr", "bridge.multicast-router", "bridge.vlan-stats-enabled", "bridge.vlan-protocol" и "bridge.group-address";

В IPv6 SLAAC и IPv6 DHCP добавлены опции для настройки таймаута "ipv6.ra-timeout" и "ipv6.dhcp-timeout";

Для WWAN реализована возможность автоматической активации соединения через USB-модем, в случае использования уже разблокированной SIM-карты, защищённой PIN-кодом;

Для сетевых интерфейсов OVS добавлена возможность изменения MTU;

Для VPN разрешено использование пустых значений данных и секретных последовательностей;

Для всех устройств nm-devices обеспечена выдача свойства 'HwAddress' через D-Bus;

Прекращено создание или активация slave-устройств в случае отсутствия master-устройства;

Решены проблемы с импортированием профилей WireGuard через nmcli и улучшена обработка конфигураций, включающих ip4-auto-default-route при явном указании шлюза.



