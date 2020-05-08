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Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.24.0

08.05.2020 21:53

Опубликован новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.24. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.24:

  • Добавлена поддержка сетевых интерфейсов виртуальной маршрутизации и перенаправления (VRF, Virtual routing and forwarding);
  • Добавлена поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях. Расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации;
  • Добавлена поддержка 31-битных префиксов (маски подсети /31) для P2P-линков IPv4 (RFC 3021);
  • Из числа зависимостей убраны libpolkit-agent-1 и libpolkit-gobject-1;
  • В интерфейс nmcli добавлена возможность удаления настроек при помощи новой команды "nmcli connection modify $CON_NAME remove $setting". В настройках "vpn.data", "vpn.secrets", "bond.options" и "ethernet.s390-options" добавлена поддержка escape-последовательностей с обратным слэшем;
  • Для сетевых мостов добавлены опции "bridge.multicast-querier", "bridge.multicast-query-use-ifaddr", "bridge.multicast-router", "bridge.vlan-stats-enabled", "bridge.vlan-protocol" и "bridge.group-address";
  • В IPv6 SLAAC и IPv6 DHCP добавлены опции для настройки таймаута "ipv6.ra-timeout" и "ipv6.dhcp-timeout";
  • Для WWAN реализована возможность автоматической активации соединения через USB-модем, в случае использования уже разблокированной SIM-карты, защищённой PIN-кодом;
  • Для сетевых интерфейсов OVS добавлена возможность изменения MTU;
  • Для VPN разрешено использование пустых значений данных и секретных последовательностей;
  • Для всех устройств nm-devices обеспечена выдача свойства 'HwAddress' через D-Bus;
  • Прекращено создание или активация slave-устройств в случае отсутствия master-устройства;
  • Решены проблемы с импортированием профилей WireGuard через nmcli и улучшена обработка конфигураций, включающих ip4-auto-default-route при явном указании шлюза.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/r...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.22.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого конфигуратора ConnMan 1.38
  4. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  5. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  6. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52914-networkmanager
Ключевые слова: networkmanager
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:25, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > активация slave-устройств в случае отсутствия master-устройства

    Как так то, SJW?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:02, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь NetworkManager это про тоталитаризм и пренебрежение правами человека, разве нет?
     

  • 1.3, Имя (?), 23:01, 08/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Гадость редкостная: периодически по непонятным причинам при отключении/восстановлении соединения сбрасывает скорость до десятков килобайт в сек со 100МБ/с на проводном соединении - снёс нахрен, поставил wicked - полёт нормальный.
     
  • 1.5, Иваня (?), 23:21, 08/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Бажная херня. У меня из-за него интернет отключается-включается, когда вздумается
     
  • 1.6, эксперт (?), 23:32, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    ну что pptp то пофиксили?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:38, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем? С лошадки пора слезть
     

  • 1.8, InuYasha (?), 23:58, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь, довольно годная вещь. Ждём когда релиз попадёт в дистры, через полгода-год )
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:54, 09/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, что шапка его похоронит и перенесет функционал в systemd со временем?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:58, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авчом смысол? Он уже и так интегрирован с systemd.
     

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