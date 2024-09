Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android

У тебя (как и у многих молодых людей) слишком оптимистичный взгляд на жизнь. > Chromium project is going to support the use of third-party Rust libraries Эту новость надо читать БУКВАЛЬНО: "Мы добавим в Хром возможность использовать внешние Ржа-библиотеки". ТОЧКА. Здесь НИЧЕГО не говорится ни о каком "переписывании", ни об интенсивности и широте внедрения этих библиотек, вообще ничего! Поэтому не надо прыгать вперёд кобылы и рисовать радужные облака - это просто "возможность использовать". И не хочешь - не используй! Только и всего. ВОТ ТАКОЙ строгий, трезвый, инженерный взгляд должен быть у программиста. Это уже не говоря о том, что инженер просто обязан понимать, насколько ущербен Ржа для ИТ.