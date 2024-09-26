Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android

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|1.2, Ося Бендер (?), 13:14, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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- Такие графики я тоже сбацать могу!
- А чего-же тогда нарисовать?
- Мурку давай!
- ...
- Вот, это другое дело!
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|1.3, Аноним (-), 13:16, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> переписывание в Chromium кода для генерации QR-кодов на языке Rust позволило добиться повышения его производительности на 95%
Неплохо, весьма неплохо.
А что же скажут хейтеры? "QR коды ненужны"?
> для кода на Rust число откатов изменений в результате выявления непредвиденных ошибок в два раза ниже чем для кода на C++
О, вот как работает парадигма "хорошо делай - хорошо будет".
Жаль не сравнили с кодами на СИ, было бы интересно глянуть.
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|2.4, Аноним (-), 13:17, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жаль не сравнили с кодами на СИ, было бы интересно глянуть.
Так это для новых кодов.
А гугл на сишке нового практически ничего не пишет.
Поэтому и сравнения не будет.
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|2.8, Аноним (8), 13:27, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> позволило добиться повышения его производительности на 95%
как всегда избирательное цитирование, художественная резьба по цитатам.
Самое главное:
> за счёт избавления от накладных расходов, вызванный необходимостью применения дополнительной sandbox-изоляции.
Язык программирования тут не при чём, тут главное страх: раньше всего боялись, теперь не боятся, эмоциональное поведение.
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|3.12, Анонимусс (-), 13:30, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Язык программирования тут не при чём
Еще как причем. Тот, на котором был написан старый код, не давал достаточных гарантий.
Поэтому его необходимо было сендбоксить.
А новый дает достаточные гарантии. Поэтому его сендбоксить не нужно.
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|4.18, Аноним (8), 13:38, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> достаточные гарантии
Это объективно измеримое значение или субъективная эмоциональная оценка?
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|5.21, Аноним (21), 13:39, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этой фразы достаточно хомячку чтобы чувствовать себя с безопасТности.
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|4.49, Аноним (49), 14:11, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема этого правила? Вроде звучит как правильная техника безопасности для IT
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|5.54, Аноним (14), 14:14, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том, что точно так же как на C++ можно писать безопасный код, на Расте можно писать небезопасный (например используя ключевое слово unsafe, но не только).
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|6.88, Карлос Сношайтилис (ok), 15:01, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на C++ можно писать безопасный код
Можно, но не пишут. Поэтому считается небезопасным.
> на Расте можно писать небезопасный
Можно и пишут, но Раст считается безопасным.
Заговор?
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|7.97, Аноним (14), 15:17, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно, но не пишут.
Пишут, и новость на самом деле о том, что если на C++ использовать правильные методологии разработки, то и количество ошибок связанных с памятью снизится в разы без всякого раста, которого в Хроме и так почти нет (кроме этого бесполезного генератора QR-кодов и ещё пары хеллоуворлдов).
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|8.98, Аноним (-), 15:20, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ты так прочитал эту фразу Раннее выявление узявимостей через использование ... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (-), 13:20, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Уже существующий код со временем становится более проверенным и безопасным, что делает не столь выгодными вложения в проекты по переписыванию существующего кода.
А потом вылазит какая то вулна которой уже 15+ лет.
Потому что на все простое уже наткнулись и исправили.
(ну или можно оправдываться что это просто бекдор)))
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|2.16, Карлос Сношайтилис (ok), 13:36, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё упирается в деньги. Если переписывание кода дороже последствий уязвимости – его не будут переписывать.
M$ считала, что одна критическая уязвимость обходится компании в $270к. Имеет смысл задуматься о новом коде на безопасном языке.
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|4.33, Аноним (-), 13:56, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Постоянно переписывать на новые версии раста это бесплатно?
А зачем постоянно переписывать?
Откуда у тебя такие фантазии?
Можно просто фиксируешь Edition и пишешь себе бед не зная.
Ты хоть пару строк не нем написал или тебе пацаны во дворе рассказали?
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|5.48, НяшМяш (ok), 14:10, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я недавно откопал свой первый проект на расте года 2018 ещё с 2015 эдишном. Скомпилировался и запустился растом 1.81 без проблем.
Сяшечников с ПТСР надо пожалеть - они проецируют свой страх перед обновлениями версий GCC и LLVM, когда каждый мажорный релиз что-то перестаёт компилироваться.
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|6.62, Аноним (21), 14:19, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только эта фраза Хеллоу Ворлд никому не нужна даже тебе 6 лет была не нужна.
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|6.83, Аноним (83), 14:43, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я недавно откопал свой первый проект на расте года 2018 ещё с
> 2015 эдишном. Скомпилировался и запустился растом 1.81 без проблем.
Вы все врети! (с)
Тебя купил гугл и ты подтасовываешь результаты! (с)
Чел, местные фанатики тебе не поверят, даже если ты бы проект сюда выложил.
Они просто не могут представить, что можно делать не через заднее место.
> Сяшечников с ПТСР надо пожалеть - они проецируют свой страх перед обновлениями
> версий GCC и LLVM, когда каждый мажорный релиз что-то перестаёт компилироваться.
И не только мажорным)
Помню при переходе ЖЦЦ 4.Х на 4.Y ломались некоторые хаки.
А от когда в ядре по умолчанию сделали -Werror то вообще содом и гомора началась.
Пару лет назад бугурт был на отлично.
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|3.31, Аноним (38), 13:53, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем ПЕРЕписывать? Просто пофиксить баг - не? Не молодёжно? Надо тащить никому ненужный Ржу и всех насильно тыкать носом "у нас безопасная память"?
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|4.37, Аноним (-), 13:59, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем ПЕРЕписывать? Просто пофиксить баг - не?
Так не получается. Наверное место проклятое (с)
Вон у С++ число откатов изменений в результате выявления непредвиденных ошибок в два раза выше.
Т.е приходится один и тот же баг исправлять несколько раз.
> Не молодёжно? Надо тащить никому ненужный Ржу и всех насильно тыкать носом "у нас безопасная память"?
Тебе не нужный, гуглу нужный.
Гугл пишет андроид, а ты комменты на форуме.
Как ты думаешь на чье мнение можно положить?))
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|5.46, Аноним (38), 14:08, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Низкоквалифицированный подаван типа тебя тут же делает выводы с плохой Пр... большой текст свёрнут, показать
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|6.65, Анонимусс (-), 14:21, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я пишу программы, а гугл - рекламные тексты для Ржы.
Ты пишешь на опеньке, а гугл пишет хром и андроид для миллилардов девайсов.
Но при этом ты считаешь "эта гуглопараша никому не нужна"))
Тебе бы к врачу сходить, что ли... На лицо невероятное снижение когнитивных способностей.
> Я сам пишу программы стократ лучше гугла.
Спасибо, чувак, если бы смех продлевал жизнь, то ты мне ее так нехило продлил))
Ну а весь твой коммент можно подытожить один коротким видосом
youtube.com/watch?v=ppVuYhsR8lo
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|6.66, Аноним (83), 14:22, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бла-бла-бла А по делу будет что-то Или ты у нас пишешь прямо из офиса гугла, о... большой текст свёрнут, показать
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|4.39, Анонимусс (-), 14:02, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто пофиксить баг - не?
Не. Потому что в соседней функции будет еще один баг.
А соседнем модуле, а не, в плюсы же еще не завезли модули, в соседнем файле - еще пару штук.
И будешь ты вычищать эти авгиевы конюшни годами. Разрабу наверное это хорошо - часы крутятся, зп мутится.
А вот заказчику... ну так себе.
> всех насильно тыкать носом
О нет! Тебя ЗАСТАВИЛИ читать эту новость!
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|5.51, Аноним (21), 14:12, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тебя заставили писать комментарий. Начитался теперь таких новостей и как под гипножабой не можешь остановится защищать раст. Лучше бы код на расте написал что-ли.
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|5.64, Аноним (38), 14:20, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Глупая логика Чем меньше багов, тем МЕНЬШЕ БАГОВ Почему ты не хочешь понять... большой текст свёрнут, показать
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|6.75, Аноним (83), 14:33, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не буду разбирать весь твой бред, но по поводу
> Проблема в общем ПАДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. Раньше кто писал программы? Бородатые очкарики, прошедшие универ, ГОДЫ опыта, граблей,
Это те самые очкарики которые высарли корд ХОрга в котором вулны жили по 35 лет? 35 гребанных лет, Карл!!
Или те которые за 30 лет не смогли сделать менеджмент памяти в ядре, что бедняга Торвальдск в интервью ноет?
А может те которые наплодили багов в такие ненужных проектах как SSL, curl и драйвера?
Открою секрет, никогда не было хороших программеров.
Овнокодили начиная с появления первых ЯП и даже раньше.
Просто дидам было плевать на качество.
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|6.79, Аноним (83), 14:38, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все видят, что Ржа НЕ ИДЁТ! И потому и появляются подобные "типа статьи", которые на самом деле просто очередное ПРОПИХИВАНИЕ Ржы в массы. НЕ ПРОЙДЁТ!
А эти ВСЕ сейчас с тобой в одно комнате?
Судя по кол-ву новых проектов на расте, то интерес только растет.
> НЕ ПРОЙДЁТ!
Лол, ʼне пройдетʼ куда? И кто кого куда не пустит?
Тебе бы валерьяночки попить, а то так горишь, как бы пожара не случилось.
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|4.90, Карлос Сношайтилис (ok), 15:05, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем ПЕРЕписывать?
Переписывать не надо.
В новости об этом буквально и написано: старый код выгоднее оставлять, новый код выгоднее писать сразу на новом языке.
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|1.6, Fjyj (-), 13:26, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Например, 5-летний код в среднем имеет в 3.4 раза меньшую плотность уязвимостей, чем новый код.
Но при этом не говорят о серьезности проблемы.
Всякий мусор типа "кнопка не того цвета" или даже "приложение крашится" естественно найдут быстро.
Например грязная корова Dirty COW (CVE-2016-5195) жила 9 лет.
А эпическая Bashdoor была найдена в 2014, а сделана приблизительно в 1992.
ИМХО такой подход слегка похож на самообман.
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|1.7, Walker (??), 13:27, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Убедили, теперь я перехожу на Rust. Этот язык кажется очень перспективным, и я готов изучить его.
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|2.11, Fjyj (-), 13:30, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от того чем ты занимаешься.
Если код не сильно требовательный к безопасности (написание игр на С++), то можешь забить, возможно оно того не стоит
Ну и если у тебя команда будет против - то тебя ждет печальная участь.
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|3.26, Аноним (21), 13:47, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если коду нужна безопасность памяти есть куча языков, питон, джава, джаваскрипт, Хаскель да даже кобол. У раста нет ниши, совсем.
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|4.36, Анонимусс (-), 13:59, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которые тормознутые как не знаю что.
А если тебе нужно и быстро, и безопасно? Что тогда?
Вот тогда берешь раст.
> У раста нет ниши, совсем.
Повторяй это три раза в день перед зеркалом))
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|5.42, Аноним (21), 14:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспоминаешь что не может быть быстро и безопасно. Тут или безопасная двуручная пила или бензопила. Безопасной бензопилы быть не может. Среди бензопил можно конечно взять не пилу дружба, а например Golang как лучшее из того что есть.
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|6.47, Аноним (47), 14:10, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналогия не аргумент. Rust на этапе компиляции обеспечивает безопасную работу памяти, проверяя код. Asm команды при этом не будут отличаться от аналогичного (но корректного) кода на Си.
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|7.57, Аноним (21), 14:16, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обещает обеспечить путем запрета на мутации. Ты и на Си можешь перестать мутировать только ты ничего не напишешь годного. Ты и в акваланге можешь пробежать марафон 42 километра и не уточнить в случае потопа. Только ты не добежишь.
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|6.55, Анонимусс (-), 14:14, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще как может быть. Вот seL4 сделали быстрым и гарантировано безопасным, не смотря на то, что на си. Просто зарыли 11 человеколет в формальную верификацию.
> Среди бензопил можно конечно взять не пилу дружба, а например Golang как лучшее из того что есть.
Вот как раз раст это и есть лучшее что есть на данный момент.
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|6.56, НяшМяш (ok), 14:15, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не может быть быстро, безопасно и быстро компилируемо. Компиляция долгая как раз для валидации, а в рантайме и быстро, и безопасно.
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|5.53, Аноним (53), 14:13, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А если тебе нужно и быстро, и безопасно? Что тогда?
В книгах по менеджменту качества пишут, что качество продукции на 80% зависит от личных качеств работников, таких как ответственность, аккуратность, дисциплинированность, и только на 20% зависит от уровня профессиональных знаний работника и инструментов, применяемых ими.
Если вам нужно чтобы сделали быстро и качественно, надо набрать хороших работников.
Если у Гугля такие большие проблемы с качеством его продуктов, то это говорит о неправильной кадровой политике Гугля
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|6.69, Аноним (38), 14:24, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поразительно, как из полной чуши ты умудрился сделать правильный вывод! :)))
Да, кадровая политика гугли - ДНО. Но качество кода - это В ПЕРВУЮ очередь - квалификация! И только потом - какие-то эфемерные "дисциплины", о которых ты сам понятия не имеешь, но лепишь.
Можно сидеть ОДНОМУ, без каких-либо соц-пересечений и писать нормальный код.
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|6.70, Аноним (21), 14:25, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всех хороших работников уже разобрали приходится работать с тем что есть.
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|6.71, User (??), 14:25, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А других - НАСТОЯЩИХ - сишников у меня для вас нету :).
Не, можно конечно этих на мороз и чатжопэтэ взять - но тут в перспективы раста мне пока больше верится.
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|3.34, Аноним (53), 13:57, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>если у тебя команда будет против - то тебя ждет печальная участь
Десять программистов решили написать программу,
Но один из них любил Rust -
И их осталось девять
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|4.52, Аноним (47), 14:13, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один из девяти любил простые кремнивые пистолеты. Однажды ногу прострелил, и их осталось восемь.
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|2.61, Аноним (58), 14:18, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не позорься, готов ты. Прямо как журналисты, которые вечно пишут, что кто-то что-то собирается сделать. Собирается, только никак не соберётся.
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|3.72, Аноним (38), 14:27, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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100%
Опасно то, что гугля создаёт информационный хайп, ЯКОБЫ "все" только и говорят, что о Расте. На деле про ржу только и пишут, что продажные журнашл_иу_шки, да маркетинговый отдел гугли.
Вместо графиков гугля лучше бы показал Хром, переписанный на Расте (ну и соотв. метрики - сколько это стоило по ср. с С++, кто и за сколько будет это Г сопровождать, сколько времени ушло на бизнес-логику, а сколько прыжки вокруг памяти и т.п.).
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|1.9, Анонимусс (-), 13:28, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Исправление уязвимостей после их обнаружения.
Андроид имеет еще одну особенность - часть систем получат секурити обновления примерно... никогда)))
Поэтому намного лучше вообще не сделать дыру используя Safe Coding подходы.
А не сделать, а потом латать, но не у всех.
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|2.17, Аноним (21), 13:37, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё особенность что там почти все джава, а она безопасно работает с памятью.
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|1.10, Аноним (14), 13:28, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В качестве примера приводятся показатели отката изменений - для кода на Rust число откатов изменений в результате выявления непредвиденных ошибок в два раза ниже чем для кода на C++.
Это просто цирк. Зайдите в репозиторий исходников Хрома и сравните количество кода на C++ и его сложность (количество компонентов, которые взаимодействуют между собой) и на расте. На последнем там только парочка хелооуворлдов: https://github.com/search?q=repo%3Achromium%2Fchromium++language�
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|2.15, Аноним (21), 13:36, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почиканный борров концептуально не даёт написать большой и сложный код. Все что он делает запрещает мутации при наличии любого алиаса на ссылке.
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|2.28, Аноним (38), 13:50, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот поэтому гугля занимается РЕКЛАМОЙ своего недоРжы вместо того, чтобы переписать на нём Хром, к примеру! Или ведроид.
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|2.32, Анонимусс (-), 13:56, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А... при чем тут хромиум? В новости речь про андроид.
В андроиде на расте написаны всего лишь блютус стек, биндер и совсем неважная штука keystore2))
И это отдельные проекты, кроме которых есть еще где-то 1.5 ляма строк раст-кода минимум.
Но мне лень искать по их репе.
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|3.45, Аноним (14), 14:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А... при чем тут хромиум?
действительно, при чем?
> Например, переписывание в Chromium кода для генерации QR-кодов на языке Rust
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|4.96, Карлос Сношайтилис (ok), 15:17, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Привели пример с переписыванием маленького компонента на раст в хромиум.
Ты полез смотреть _весь_ код хромого.
Сам натянул сову, сам удивился.
Человек-оркестр.
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|5.100, Аноним (14), 15:23, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты полез смотреть _весь_ код хромого.
Вот именно, что там кроме этого бесполезного хеллоуворлда на расте ничего толком и нет. Но безопасность при этом повысилась. Потому что новость не про то, как раст всех спас, а про то, что правильные методики программирования на C++ действительно работают. А сову на глобус натягивают фанаты раста.
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|1.13, Аноним (21), 13:31, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А другие графики они не хотят показать? Как изменилась стоимость разработки? Сколько теперь нужно разрабов на тот же код. Может хотят показать сколько стоят убытки от сабжевых уязвимостей может быть нуль? Очевидно сабжевое исследование для хомячков у которых нет и не может быть нормального образования.
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|2.20, Аноним (-), 13:38, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как изменилась стоимость разработки
Может тебе еще "ключи от квартиры где деньги лежат" ?))
Хотя можешь прикинуть - для раст-кода кол-во регрессий в два раза реже.
Так что кроме разработки нужно учитывать еще и стоимость поддержки.
> Может хотят показать сколько стоят убытки от сабжевых уязвимостей может быть нуль?
Не может быть нуль.
Тебе надо взять программеров и они потратят время на исправление, QA чтобы они это все проверили.
Нуль будет только в ситуации "нам пофиг wont fix" и то, какой-то PM или QA должен тикет записать, а потом закрыть.
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|3.24, Аноним (21), 13:45, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опять придуманные цифры. Реальность говорит лишь то что рефакторинг кода на расте невозможен как и большие проекты на нем. Иначе гугл бы не графики выдавал, а просто взял и переписал хром на раст.
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|4.44, Аноним (-), 14:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
летательные аппараты тяжелее воздуха передача голоса по проводам по... большой текст свёрнут, показать
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|5.76, Аноним (21), 14:34, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Гугле про все работа ведётся только там проекты закрываются так же просто как и анонсируются.
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|5.80, Аноним (38), 14:39, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя (как и у многих молодых людей) слишком оптимистичный взгляд на жизнь.
> Chromium project is going to support the use of third-party Rust libraries
Эту новость надо читать БУКВАЛЬНО: "Мы добавим в Хром возможность использовать внешние Ржа-библиотеки". ТОЧКА. Здесь НИЧЕГО не говорится ни о каком "переписывании", ни об интенсивности и широте внедрения этих библиотек, вообще ничего! Поэтому не надо прыгать вперёд кобылы и рисовать радужные облака - это просто "возможность использовать". И не хочешь - не используй! Только и всего.
ВОТ ТАКОЙ строгий, трезвый, инженерный взгляд должен быть у программиста. Это уже не говоря о том, что инженер просто обязан понимать, насколько ущербен Ржа для ИТ.
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|2.35, Аноним (35), 13:57, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А другие графики они не хотят показать?
Там очевидно же, заменяешь четырёх сениур c++ маэстро, которые друг другу яйца по очереди простреливают на одного java/kotlin разработчика
> Как изменилась стоимость разработки?
Очевидно, стоимость сократилась
> Сколько теперь нужно разрабов на тот же код.
Очевидно же, один rust разработчик заменяет 3-4 дырявых сениур c++ маэстро
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|3.43, Анонимусс (-), 14:07, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Очевидно, стоимость сократилась
Вот тут не уверен. Думаю выросла.
А вот стоимость "разрабока+поддержка" упала.
Гугл играет в долгую, им не интересно написать за 3 копейки, а потом еще годами платить за багфиксы.
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|3.77, Аноним (21), 14:35, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда видно необразованного фанатика на таких раст и рассчитан.
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|1.30, Перепишу (?), 13:52, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> 95% за счёт избавления от накладных расходов, вызванный необходимостью применения дополнительной sandbox-изоляции.
Ну если бы они убрали sandbox для C++ было бы быстрее rust, да даже pascal был бы быстрее. Маркетологи
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|2.59, НяшМяш (ok), 14:17, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну если бы они убрали sandbox для C++ было бы много новых всеми любимых CVE
Пофиксил, не благодари.
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|4.86, Аноним (83), 14:47, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тебя CVE в детстве покусали или твои нюдсы украли через дыру?
О, а вот и первые эксгибиционисты подъехали /_-
Ну подумаешь твой комп, телефон или роутер взломают.
Или украдут данные и пароли, или частью ботнета сделают. А может просто rm -rf.
Дело то житейское. Диды терпели и нам завещали.
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|5.91, Аноним (21), 15:08, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А может инопланетяне прочитают твой мозг и надо носить шапочку из фольги? Тебе поможет только длительное лечение под присмотром специалистов. Растом тебя уже не вылечить.
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|6.93, Аноним (-), 15:11, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А может инопланетяне прочитают твой мозг и надо носить шапочку из фольги?
Ну раз ты веришь в инопланетян и шапочки из фольги, то зачем тебя вообще слушать?
Пруфов от тебя все равно не будет.
А издеваться над убогими.. мне совесть и воспитание не позвоялет.
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|2.103, Карлос Сношайтилис (ok), 15:27, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так чево же не убрали? Мозгов не хватило?
Иди, посоветуй им.
Подсказка: там не только для qr-кодов песочницы, там их много.
Давай, ускорь хромого парой патчей, раза в два.
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|1.40, Аноним (53), 14:03, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В общем виде Google рекомендует не переписывать старый код, а сосредоточиться на написании нового кода
извините меня, а кто же тогда финансирует переписывание coreutils, findutils, tls, sudo и т.д., разве не Гугль?
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|1.50, Анонимусс (-), 14:12, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Надо тащить никому ненужный Ржу и всех насильно тыкать носом "у нас безопасная память"
> Это просто цирк. На последнем там только парочка хелооуворлдов
> позорная и неприкрытая реклама ненужного Ржы
Я просто наслаждаюсь бугуртом местных истеричек))
Прям просто праздник самоубеждения, ахаха.
Ребят, когда у вас уже будут стадия принятия?)
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|2.99, Денис Попов (?), 15:22, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ребят, когда у вас уже будут стадия принятия?)
Извини, но толерантности от нас не жди.
Мы уже приняли вас за прокаженных, идите своей дорогой.
И делами покажите могущество rust а не воплями в духе "вот в С/С++ утечка/CVE/переполение буфера.". Попытки возвыситься над другими языками такими грязными способом выглядят нелепо и противно. Работайте.
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|3.104, Аноним (-), 15:30, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Даже и не ждал Вы ж будете до упора стоять на своем Так мы и идем Это вам пос... большой текст свёрнут, показать
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|1.63, ИмяХ (ok), 14:20, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>рекомендует не переписывать старый код
Правильно, пусть старые бэкдоры продолжают работать так, как работали. Как говорится "работает - не трогай"
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|1.68, commiethebeastie (ok), 14:24, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто появилась ГоПоТа, которая очень хорошо находит утечки памяти и не проверяемые вводные данные. Она очень жестко патчит код if (!writebuf) конструкциями.
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|1.89, Аноним (-), 15:04, 26/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Краткое содержание комментариев выше
Вот когда Mozilla будет использовать Rust, тогда и поговорим
Вот когда Dropbox будет использовать Rust, тогда и поговорим
Вот когда Amazon будет использовать Rust, тогда и поговорим
Вот когда Cloudfare будет использовать Rust, тогда и поговорим
Вот когда Google будет использовать Rust, тогда и поговорим
========== вы находитесь здесь ==========
Вот когда я не смогу собрать ядро без Rust
Ну и еще немного бугурта))
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|2.95, Аноним (21), 15:13, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В дропбоксе нет раста там только Го. Мозилла должна была переписать движок на раст. Но серво до сих пор не может без зависания корректно отобразить простейшую страницу с формой. В клаудфлере код на сто строк на расте, а рекламы на миллион. В Гугле проекты на уровне генерация qr кода там вообще десять строк. Вся твоя лапша на ушах давно протухла.
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|3.102, Денис Попов (?), 15:26, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не мешай ему мечтать, лежа на диване.
Ладно бы он сам хоть что-то коммитил в поделки на расте, но чую что максимум видеоуроки смотрел на ютубчике.
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