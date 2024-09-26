Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android

3.22 , Аноним ( 21 ), 13:42, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Постоянно переписывать на новые версии раста это бесплатно?

4.33 , Аноним ( - ), 13:56, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Постоянно переписывать на новые версии раста это бесплатно? А зачем постоянно переписывать?

Откуда у тебя такие фантазии? Можно просто фиксируешь Edition и пишешь себе бед не зная.

Ты хоть пару строк не нем написал или тебе пацаны во дворе рассказали?

5.48 , НяшМяш ( ok ), 14:10, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я недавно откопал свой первый проект на расте года 2018 ещё с 2015 эдишном. Скомпилировался и запустился растом 1.81 без проблем. Сяшечников с ПТСР надо пожалеть - они проецируют свой страх перед обновлениями версий GCC и LLVM, когда каждый мажорный релиз что-то перестаёт компилироваться.

6.62 , Аноним ( 21 ), 14:19, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только эта фраза Хеллоу Ворлд никому не нужна даже тебе 6 лет была не нужна.

6.83 , Аноним ( 83 ), 14:43, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я недавно откопал свой первый проект на расте года 2018 ещё с

> 2015 эдишном. Скомпилировался и запустился растом 1.81 без проблем. Вы все врети! (с)

Тебя купил гугл и ты подтасовываешь результаты! (с) Чел, местные фанатики тебе не поверят, даже если ты бы проект сюда выложил.

Они просто не могут представить, что можно делать не через заднее место. > Сяшечников с ПТСР надо пожалеть - они проецируют свой страх перед обновлениями

> версий GCC и LLVM, когда каждый мажорный релиз что-то перестаёт компилироваться. И не только мажорным)

Помню при переходе ЖЦЦ 4.Х на 4.Y ломались некоторые хаки. А от когда в ядре по умолчанию сделали -Werror то вообще содом и гомора началась.

Пару лет назад бугурт был на отлично.



3.31 , Аноним ( 38 ), 13:53, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А зачем ПЕРЕписывать? Просто пофиксить баг - не? Не молодёжно? Надо тащить никому ненужный Ржу и всех насильно тыкать носом "у нас безопасная память"?

4.37 , Аноним ( - ), 13:59, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем ПЕРЕписывать? Просто пофиксить баг - не? Так не получается. Наверное место проклятое (с)

Вон у С++ число откатов изменений в результате выявления непредвиденных ошибок в два раза выше.

Т.е приходится один и тот же баг исправлять несколько раз. > Не молодёжно? Надо тащить никому ненужный Ржу и всех насильно тыкать носом "у нас безопасная память"? Тебе не нужный, гуглу нужный.

Гугл пишет андроид, а ты комменты на форуме.

Как ты думаешь на чье мнение можно положить?))

5.46 , Аноним ( 38 ), 14:08, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Низкоквалифицированный подаван типа тебя тут же делает выводы с плохой Пр... 6.65 , Анонимусс (-), 14:21, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я пишу программы, а гугл - рекламные тексты для Ржы. Ты пишешь на опеньке, а гугл пишет хром и андроид для миллилардов девайсов.

Но при этом ты считаешь "эта гуглопараша никому не нужна"))

Тебе бы к врачу сходить, что ли... На лицо невероятное снижение когнитивных способностей. > Я сам пишу программы стократ лучше гугла. Спасибо, чувак, если бы смех продлевал жизнь, то ты мне ее так нехило продлил)) Ну а весь твой коммент можно подытожить один коротким видосом

youtube.com/watch?v=ppVuYhsR8lo

6.66 , Аноним ( 83 ), 14:22, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Бла-бла-бла А по делу будет что-то Или ты у нас пишешь прямо из офиса гугла, о... 4.39 , Анонимусс (-), 14:02, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто пофиксить баг - не? Не. Потому что в соседней функции будет еще один баг.

А соседнем модуле, а не, в плюсы же еще не завезли модули, в соседнем файле - еще пару штук.

И будешь ты вычищать эти авгиевы конюшни годами. Разрабу наверное это хорошо - часы крутятся, зп мутится.

А вот заказчику... ну так себе. > всех насильно тыкать носом О нет! Тебя ЗАСТАВИЛИ читать эту новость!

5.51 , Аноним ( 21 ), 14:12, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А тебя заставили писать комментарий. Начитался теперь таких новостей и как под гипножабой не можешь остановится защищать раст. Лучше бы код на расте написал что-ли.

5.64 , Аноним ( 38 ), 14:20, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Глупая логика Чем меньше багов, тем МЕНЬШЕ БАГОВ Почему ты не хочешь понять... 6.75 , Аноним ( 83 ), 14:33, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не буду разбирать весь твой бред, но по поводу

> Проблема в общем ПАДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ. Раньше кто писал программы? Бородатые очкарики, прошедшие универ, ГОДЫ опыта, граблей, Это те самые очкарики которые высарли корд ХОрга в котором вулны жили по 35 лет? 35 гребанных лет, Карл!!

Или те которые за 30 лет не смогли сделать менеджмент памяти в ядре, что бедняга Торвальдск в интервью ноет?

А может те которые наплодили багов в такие ненужных проектах как SSL, curl и драйвера? Открою секрет, никогда не было хороших программеров.

Овнокодили начиная с появления первых ЯП и даже раньше.

Просто дидам было плевать на качество.

6.79 , Аноним ( 83 ), 14:38, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все видят, что Ржа НЕ ИДЁТ! И потому и появляются подобные "типа статьи", которые на самом деле просто очередное ПРОПИХИВАНИЕ Ржы в массы. НЕ ПРОЙДЁТ! А эти ВСЕ сейчас с тобой в одно комнате?

Судя по кол-ву новых проектов на расте, то интерес только растет. > НЕ ПРОЙДЁТ! Лол, ʼне пройдетʼ куда? И кто кого куда не пустит?

Тебе бы валерьяночки попить, а то так горишь, как бы пожара не случилось.

6.85 , Анонимусс (-), 14:45, 26/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.90 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 15:05, 26/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем ПЕРЕписывать? Переписывать не надо.

В новости об этом буквально и написано: старый код выгоднее оставлять, новый код выгоднее писать сразу на новом языке.

