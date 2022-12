Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust

Вот оригинал: In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies.

Ясно же пишут, что статистика касается только нового кода. Дай посчитаю вместо тебя - общий объем нового кода 7.1 млн. строк.