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Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust

03.12.2022 12:44

Инженеры из компании Google подвели первые итоги внедрения в платформу Android поддержки разработки на языке Rust. В Android 13 примерно 21% от добавленного нового компилируемого кода написано на Rust, а 79% на C/C++. В репозитории AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, насчитывается примерно 1.5 млн строк кода на Rust, связанного с такими новыми компонентам, как хранилище криптографических ключей Keystore2, стек для UWB-чипов (Ultra-Wideband), реализация протокола DNS-over-HTTP3, фреймворк виртуализации AVF (Android Virtualization Framework), экспериментальные стеки для Bluetooth и Wi-Fi.

В соответствии с ранее принятой стратегией снижения риска появления уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью, язык Rust пока применяется в основном при разработке нового кода и для постепенного усиления безопасности наиболее незащищённых и жизненно важных программных компонентов. Общей цели перевода всей платформы на Rust не ставится и старый код остаётся на C/C++,а борьба с ошибками в нём производится через применение fuzzing-тестирования, статического анализа и применение при разработке техник, подобных задействованию типа MiraclePtr (обвязка над raw-указателями, выполняющая дополнительные проверки обращения к освобождённым областям памяти), системе распределения памяти Scudo (безопасная замена malloc/free) и механизмам выявления ошибок при работе с памятью HWAsan (Hardware-assisted AddressSanitizer), GWP-ASAN и KFENCE.

Что касается статистики по характеру уязвимостей в платформе Android, отмечается, что по мере уменьшения нового кода, небезопасно работающего с памятью, наблюдается и снижение количества уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью. Например, доля вызванных проблемами с памятью уязвимостей сократилось с 76% в 2019 году до 35% в 2022 году. В абсолютных числах в 2019 году было выявлено 223 уязвимостей, связанных с работой с памятью, в 2020 - 150, в 2021 - 100, а в 2022 - 85 (все отмеченные уязвимости в коде на C/C++, в коде на Rust подобных проблем пока не было найдено). 2022 год стал первым годом, в котором связанные с памятью уязвимости перестали доминировать.

Так как связанные с работой с памятью уязвимости обычно являются наиболее опасными, в общей статистике также отмечается снижение числа критических проблем и проблем, которые могут быть эксплуатированы удалённо. При этом динамика выявления уязвимостей не связанных с работой с памятью, последние 4 года сохраняется примерно на одном уровне - 20 уязвимостей в месяц. Также сохраняется и доля опасных проблем среди узявимостей, вызванных ошибками при работе с памятью (но так как снижается число подобных уязвимостей, снижается и число опасных проблем).

В статистике также отслеживается корреляция между объёмом нового кода, небезопасно работающего с памятью, и числом уязвимостей, связанных с памятью (переполнение буфера, обращение к уже освобождённой памяти и т.п.). Данное наблюдение подтверждает предположение, что основное внимание при внедрении техник безопасного программирования следует удалять новому коду, а не переписыванию существующего, так как основная масса выявляемых уязвимостей приходится на новый код.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  3. OpenNews: Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust
  4. OpenNews: Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android
  5. OpenNews: Google учредил команду для помощи открытым проектам в усилении безопасности
  6. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58249-android
Ключевые слова: android, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (132) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:48, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > наблюдается и снижение количества уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью.

    Лучше пусть приведут статистику по уязвимостям на конкретный язык.

     
     
  • 2.6, dullish (ok), 13:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не. Такой список уязвимостей, в обязательном порядке, подлежит согласованию с отделом бекдоров. А это долго и хлопотно.
     
     
  • 3.27, Джон Макагонов (?), 14:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Пресловутая отговорка сишных завистников. Вот репозиторий раста - https://github.com/rust-lang/rust
    найди там хоть один бекдор.
     
     
  • 4.53, Без аргументов (?), 15:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/Qwaz/rust-cve
     
     
  • 5.62, Джон Макагонов (?), 15:07, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так эти ишуи все были закрыты.
     
     
  • 6.64, Без аргументов (?), 15:11, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и сишные дыры тоже закрывают. Разница то в том, что на чем написано подавляющее большинство кода, там и багов больше, и не надо тут подмешивать свои фантазии, основанные только на безопасной работе с памятью.
     
  • 6.135, Аноним (135), 17:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закрыты != исправлены
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Важно не то на чем написано, а то, кто слил сертификатец ;)
     
     
  • 4.67, Без аргументов (?), 15:14, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Но они верят в иллюзорный мир, более цветастый, чем есть, и в какую-то свободу айти.
     
  • 3.127, Аноним (127), 16:40, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юморишь опять, вдулин?
     
  • 2.72, Без аргументов (?), 15:21, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все эти движения сделаны действительно ради безопасности. Чтобы имели власть только те, кто пишет всякие прошивки, Intel ME, AMT и т.п.
    Даже вот в NodeJS невозможно просто так взять, и обновить пакеты, там придется рефакторить зачастую, и как без обновлений останутся уязвимости, так и с обязательным обновлением нужно постоянно иметь доступ к npm и потенциально можно словить уязвимые обновы.
     
  • 2.73, Без аргументов (?), 15:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда всех загонят в облака, то им в самом деле нужна безопасность, чтобы никакие мятежники не смогли все эти монопольные с точки зрения владельцев бизнеса медиаимперии взломать.
     
  • 2.85, Андрей (??), 15:36, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучше пусть приведут статистику по уязвимостям на конкретный язык.

    Ну так и привели:

    >>  В абсолютных числах в 2019 году было выявлено 223 уязвимостей, связанных с работой с памятью, в 2020 - 150, в 2021 - 100, а в 2022 - 85 (все отмеченные уязвимости в коде на C/C++, в коде на Rust подобных проблем пока не было найдено)

    В оригинальной статье:

    >>  To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code.

     
     
  • 3.109, Аноним (109), 16:15, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что красноречиво описывает качество тестирования раст-кода
     
     
  • 4.119, НяшМяш (ok), 16:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что красноречиво описывает качество мышления экспертов-онанимов
     
     
  • 5.130, anoni (?), 16:51, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кукареку! Анонисты!
     

  • 1.2, EndrII (ok), 13:54, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    вот блин, тепереь андройд станет еще медленеее ...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:57, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст компилируется в точно такой же машинный код, что и C++
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:19, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда чего в нём такого безопасного, лол?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:22, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вся магия происходит во время компиляции.
     
     
  • 5.112, Аноним (112), 16:19, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага в твоём большом воображении.
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, "такой же" код на полигига
     
     
  • 4.106, Аноним (109), 16:12, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это бинарник на полгига, а во время компиляции там весь терабайт наберётся
     
  • 3.68, Я (??), 15:15, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том что компилятор бьёт по рукам за небезопасный код
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 15:32, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по качеству кода бьёт таки сразу клавиатурой, но фиксить не заставляет...
     
  • 4.108, Аноним (109), 16:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле заставляет переписывать тривиальные вещи хитровыделанными способами, борясь с компилятором вместо того, чтобы дела делать?
     
  • 3.129, kusb (?), 16:48, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но насколько тот же код эффективный. Я слабо понимаю Rust, но кажется у них какая-то непонятная модель безопасности писать в соответствии с которой и нужно, что влияет на то, что я могу написать, а что нет.
    А ещё - всякие проверки и код - тоже могут быть на уровне компиляции, но приводить к тому, что будет проверяться каждый раз - или пусть разная реализация массивов - более быстрая и более медленная.
     
  • 3.149, Michael Shigorin (ok), 17:51, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда unsafe? ;-)
     

  • 1.3, Джон Макагонов (?), 13:55, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Величие раста налицо. Факты - упрямая вещь,  а они тут говорят только об одном - раст доказал свою состоятельность и на всех правах одного из доминирующих языков ворвался в системный мейнстрим разработки. Браво! Белиссимо! Перфект! Превосходно! Мои поздравления,  друзья-растоманы - наш час гегемонии пробил!
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 13:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поздравляю, коллега! Знаете, даже интересно, а в 1980-е тоже были толпы хейтеров, которые кричали "C фигня! Медленно! Ассемблер форевер! Си - язык хиппарей!" Или это только сейчас все новые технологии обкладывают?
     
     
  • 3.18, Джон Макагонов (?), 14:20, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старички понимают,  что им пора уже на пенсию,  но ещё хотят повоевать. А чем? Веских аргументов против раста привести не могут,  остаётся только лить грязь. У С и С++ море УБ,  предсказать где оно наступит - невозможно. Перед отправкой кода в продакшен совершается длительный ритуал возвания к высшим силам,  дабы те уберегли программное обеспечение от неопределенного поведения. В расте достаточно откомпилировать без всяких ансейфов - стабильность гарантирована. Да будет так.
     
     
  • 4.131, kusb (?), 16:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот не нравится мне сектанство. у тех кто за Раст есть аргументы, у тех кто за Си есть аргументы. Почему нельзя быть честным и признать это? И одно лучше другого в разных сферах, и это не чисто борьба "нового против старого". Только сектанты упрощают в духе - "Против нас исчадия тьмы, их и понимать нечего".
     
     
  • 5.150, Michael Shigorin (ok), 17:52, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только сектанты упрощают в духе - "Против нас исчадия тьмы, их и понимать нечего".

    В кои веки: в точку!

     
  • 3.45, Аноним (45), 14:49, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корректно будет сравнить полуручные си+асм в 90х и тот треш который был в плюсах в 90х же, я уверен, что так вопили многие. И вполне обоснованно, хипстерские поделки только и делали, что тормозили. В том числе развитие технологий.
     
     
  • 4.54, Джон Макагонов (?), 15:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Раст далек от того безобразия лихих 90-х. Вся архитектура языка тщательно продумывается,  каждая новая фича тщательно обкатывается на найтли версиях языка. Например,  гаты не сразу вошли в стабильную версию языка.
     
     
  • 5.83, Аноним (82), 15:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А почему когда читаешь "тщательное" кровь из глаз идёт?
     
     
  • 6.92, Без аргументов (?), 15:42, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да. Технически может и круто, но для человека -- вырвиглазно.
     
     
  • 7.103, Джон Макагонов (?), 16:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любой язык,  где нужно вручную работать с памятью - вырвиглазный. И вы,  сишники с плюсовиками,  это прекрасно знаете. Так что не надо ля-ля. Все мы дело делаем,  а не в бирюльки играем как на пхп  или питоне - нам всем не до красот синтаксиса.
     
  • 6.94, Без аргументов (?), 15:42, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то даже странно, будто мир поделили на слишком примитивную вебню и вот это.
     
  • 5.143, Аноним (109), 17:26, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вся архитектура языка тщательно продумывается...

    веб-макаками

     
  • 3.144, ИмяХ (?), 17:28, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда, помню, все плевались от типов данных и констант "почему я не могу изменить переменную из-за того, что какой-то хиппарь объявил её const?" или "нафига эти int, char и float, у вас что, мозгов нет, чтоб запомнить, какая переменная какому типу принадлежит?"
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:59, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Согласин ! Раст для безопастности а сишникам не понятб ! им не понятт величие РАСТ . они зациклелись на си но будующее за нами ! РАСТ вперед
     
     
  • 3.90, Без аргументов (?), 15:41, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трололо?
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что в нём такого? Он сам за тебя код пишет? Или же там есть библиотечки на любой чих, как в питоне? Или сборка сразу под весь зоопарк платформ? Что там реально хорошего, ну кроме того, что макака не сможет сделать подобие *((int *)NULL) = 1; ?
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 14:01, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, я не против, но не понимаю хайпа.
     
  • 3.12, Джон Макагонов (?), 14:09, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    в расте нет нула,  и это благо,  вам сишным приматам такое не дано понять
     
     
  • 4.14, Аноним123 (?), 14:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подождем, как запоют не-приматы, когда им отключат crates из-за недостаточной демократичности и/или инклюзивности
     
     
  • 5.24, Джон Макагонов (?), 14:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В расте зависимости можно тянуть откуда угодно. Даже с локального гит-репозитория. Рекомендую,  кстати.
     
     
  • 6.151, Michael Shigorin (ok), 17:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то вендорят горы навоза.
     
  • 4.32, fsb4000 (?), 14:32, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в расте есть ptr::null и ptr::null_mut
     
     
  • 5.36, Джон Макагонов (?), 14:36, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это уже часть стд-либы. В ядре языка никакого нула нет.
     
  • 5.40, Джон Макагонов (?), 14:43, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И потом,  речь идет о типах - причем тут указатели. Типа NULL в расте нет. Вкусно и точка.
     
     
  • 6.138, Маняним (?), 17:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа NULL и в С/С++ нет, осёл, есть значение в С++, в С это обыкновенный целый ноль привидённый к размеру значения типа указатель.
     
     
  • 7.148, AlexCr4ckPentest (?), 17:42, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если на то уж пошло, то NULL в С и nullptr в С++ - это implementation-defined  
    В С в зависимости от компилятора и стандартной библиотеки, NULL может быть определен либо как ((void*)0), либо просто как литерал типа (unsigned и/или long) int
    В C++ nullptr играет 2 роли:
    * по стандарту - это новое ключевое слово
    * вместе с тем, это глобальный объект типа std::nullptr_t, последний в свою очередь тоже implementation-defined
     
  • 7.153, Michael Shigorin (ok), 17:56, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обзываться не стоит (см. правила форума по ссылке под формой комментирования), но забавно: тот пропаган... дист, скажем так -- почему-то пришёл сюда через tor.  Наверное, очень храбрый и за правду.
     
  • 3.30, fsb4000 (?), 14:30, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    на самом деле может:

    '''
    let i: *mut i32 = ptr::null_mut();
    *i = 1;
    '''

    https://rust.godbolt.org/z/Mrs3M877j

     
     
  • 4.51, Твайлайт Спаркл (ok), 14:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только прошлось обернуть кусок кода в unsafe.
     
     
  • 5.66, AlexCr4ckPentest (?), 15:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Речь шла про тип, схожий с NULL из языка C
    Такой тип есть? - есть
    То, что использование такого кода возможно только в пределах unsafe контекста - это хорошо, но в реальности, очевидно не всегда есть возможность писать все в safe контексте
     
     
  • 6.136, aploskov.dev (ok), 17:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это достаточно узкий спектр задач.

    Бизнес-логику высокоуровневую ты в unsafe заворачивать не будешь, что снижает вероятность словить сегфолт там, где его не ждешь.

    Обычное программирование по контракту, просто чуть больше встроили в язык (аннотированием) и компилятор, ценой скорости компиляции, потребления оперативки во время этой компиляции, количеством спецсимволов в коде.

    Можно и из плюсов, скорее всего, такое придумать, но выглядеть это будет раздутым.

     
     
  • 7.154, Michael Shigorin (ok), 17:57, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, Вы бизнес-логику на постоянно мутирующем тулчейне и впрямь пытались делать?

    Интересно стало.

     
     
  • 8.156, aploskov.dev (ok), 18:01, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, там не настолько сильно мутирует тулчейн, чтобы подрываться на этом, хотя эт... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (16), 14:20, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказали факт слабоумия всех растовиков?
     
     
  • 3.34, ИмяХ (?), 14:35, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и что с того, что растовики слабоумны? Они пишут код, зарабатывают бабки и счастливы. И вообще, в жизни, кроме ума, есть множество других аспектов, которых не понять задpoтам. А ещё хорошо, что Великий Компьютерный Бог может использовать даже слабоумных, чтобы развивать и размножать себя.
     
     
  • 4.63, Без аргументов (?), 15:09, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слабоумие не у тех, кто пишет на нём. А тех, кто думает, что от того, что кто-то другой перепишет, будет лучше. А также в результате ограниченного чисто гиковско-анимэшными рамками мировоззрения, они совершенно не понимают в остальных сферах, в том, кто ими руководит, как это всё двигается и продвигается, с какой целью.
     
     
  • 5.65, ИмяХ (?), 15:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
     
     
  • 6.76, Без аргументов (?), 15:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, я знаю, что общество заслуживает своих правителей.
     
  • 6.79, Без аргументов (?), 15:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто меньшинством становлюсь уже я. Это как Притча об отравленной воде
     
  • 6.134, torvn77 (ok), 17:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты значит настолько альтруист что готов бесплатно кормить тех кто ОТБИРАЕТ у тебя свободу и ресурсы?
     
  • 3.61, Без аргументов (?), 15:07, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно! 21%, и модули ядра наверно тоже переписали, и микрокод чипов.
     
  • 2.22, Аноним (20), 14:24, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Факты, упрямая вещь, верно. И судя по ним (фактам) большинство кода все ещё на С++, значит С++ доказал свою состоятельность?
     
     
  • 3.60, Без аргументов (?), 15:06, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. 21% кода это же большинство, не очевидно чтоль?
     
  • 3.75, Анонус (?), 15:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ключевые слова "все еще"
     
  • 2.59, Без аргументов (?), 15:05, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрим через лет 5-10 на ваши инклюзивные плоды и семантические ошибки
     
     
  • 3.110, анонна (?), 16:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там буде что то вроде D или чего то похожего. ну нельзя отказаться от языка работы с железом со словами "работа с памятью опасна". никуда такие языки не денутся. разве что настроят больше проверок.
     
     
  • 4.145, Аноним (9), 17:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если воспользоваться всякими std::vector, а потом обращаться через .at, далее использовать нужные шаблоны, как shared_ptr, uniq_ptr, то словить непонятные сегфолты становится значительно труднее.
     
  • 3.126, Аноним (126), 16:38, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через лет 5-10

    Загнутся, как серво.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (47)

  • 1.5, Аноним (5), 13:58, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это успех
     
  • 1.19, Alladin (?), 14:20, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а какже Android Go и его компоненты написанные на Go? в списке только Rust, C, C++.. даже Java/Kotlin нету.
     
     
  • 2.26, Аноним (45), 14:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда внезапно окажется, что перечисленное -- это 0.0000000001% кода в сумме, и победа раста сразу не такая впечатляющая. Но ,в любом случае, сравнение полноценных ЯП (без насильного ГЦ и прочего), является вполне корректным.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    android go не связан с go, емнип, он просто считается облегчённой сборкой
     
     
  • 3.139, Alladin (?), 17:17, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше я где-то это вычитывал, а сейчас смотрю и не нахожу подобной инфы:( Есть лишь приписка: "облегченная версия + приложения androidgo писанные на WebView/JS+HTML"..
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ЛОЛ. Связать Android Go с языком программирования Go, это уровень: обезьяна видит банан, обезьяна ест банан.
    Go это облегченная версия Android с облегченными предустановленными приложениями.
     
     
  • 3.125, Alladin (?), 16:37, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    КЕК. Раньше я где-то это вычитывал, а сейчас смотрю и не нахожу подобной инфы:( Есть лишь приписка: "облегченная версия + приложения androidgo писанные на WebView/JS+HTML"..
     
  • 2.81, Аноним (82), 15:30, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там нет ржабы и православного котлина, то циферки явно левые
     
     
  • 3.140, Alladin (?), 17:18, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да цифры интересные, переписали bluetooth+wifi и хоба 21% кода набежало...
     

  • 1.21, Igraine (ok), 14:23, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не надо пугать местных экспертов, а то у них опять истерика начнется
     
     
  • 2.57, Без аргументов (?), 15:03, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, оно само, без влияния корпораций и без желания подмять по себя средства разработки.
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:24, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше будет 100500 удаленно эксплуатируемых уязвимостей работы с памятью, чем распухание прошивки настолько, что для её работы не хватит памяти для работы на устройствах 10летней давности, из-за того, что какие-то коммерсанты решили, что развивать надо фундаментально блоатварный язык, принципиально не умеющий в другие подходы к разработке, и принимать решения об интегрировании его в продукты, чтобы сделать не покупающих людьми третьего сорта, чтобы никто не посмел не покупать.
     
     
  • 2.33, Джон Макагонов (?), 14:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Наглая ложь. Раст выдает вполне компактные бинарники,  оперативная память задействуется по минимуму,  если разработчик не идиот конечно.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 14:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы  же общаетесь с экспертом опеннета. Объясните ему сначала концепцию дебаг/релиз сборок
     
  • 3.104, Аноним (104), 16:08, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1 Перед конечно нужна запятая Смешно, когда люди, не освоившие в школе предм... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.120, Джон Макагонов (?), 16:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомню,  здесь чат - текст набирается со смартфона,  пунктуацию некогда проверять. Я не на диктанте. Это первое.
    Второе. Вы для начала хорошенько почитайте в офиц. документации какие флаги выставляются для релизной версии,  изучите этот вопрос,  откомпилируйте несколько значимых открытых программ на расте (на гитхабе их много) и только потом возражайте,  если на то будут основания. Вы не изучили этот вопрос, но слюной уже брюзжите.
     
     
  • 5.132, Аноним (126), 16:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пунктуацию некогда проверять

    Теперь понятно, почему ты постоянно путаешься в действиях с гусями: "еб@ть нельзя жарить".

     
     
  • 6.137, Джон Макагонов (?), 17:09, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя совсем кончились аргументы,  как и твои мозги. Иди лечись,  идioт.
     
  • 4.155, Michael Shigorin (ok), 18:01, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за дельную подборку.
     
  • 2.69, Без аргументов (?), 15:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это уже перебор, это не про раст, это про NodeJS
     
     
  • 3.107, Аноним (104), 16:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это именно про rust. Те, кто считают, что это не про Rust, просто дела с ним никогда не имели. Ядерный внешний модуль вайргарда весит 32 кибибайта. BoringTUN весит мебибайты в отстрипанном виде, долго компилируется. lwIP влезает в ардуинку. smoltcp (целевое применение - микроконтроллеры) весит мебибайты в отстрипанном виде. Пихал я в рот такие именины.
     

  • 1.25, Герострат (?), 14:25, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший тренд
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:29, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл подтасовывает статистику. Так и запишем.
     
  • 1.46, AlexCr4ckPentest (?), 14:50, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот будет потешно, если в самом расте найдут еще уязвимостей )
     
  • 1.47, КО (?), 14:51, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    DNS-over-HTTP3
    Отличие от VPN в студию!
     
     
  • 2.98, псевдонимус (?), 15:48, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы тут с пахомом на пару?
     
  • 2.100, псевдонимус (?), 15:50, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сеть не частная и не приватная. И вообще не совсем сеть.  Достаточно?
     

  • 1.56, Без аргументов (?), 15:02, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавный факт. Про пробку за 2 часа ни одного агитатора не вылезло, а тут аж за полчаса целое полотно.
     
     
  • 2.157, Michael Shigorin (ok), 18:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их потом в связке будут выпускать -- ещё и за RISC-V топить.  Пока не особо получается -- калькуляторы-с.
     

  • 1.70, pashev.ru (?), 15:17, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на C/C++, а борьба с ошибками в нём производится через применение ... статического анализа

    Следует помнить, что статистический анализ встроен в компилятор Раста. Так что никакой магии нету.

     
     
  • 2.121, Ахтунг Панзер (?), 16:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статический анализ не просто в компиляторе, а на уровне языка встроен. Причем статический анализ этот весьма умен и строг
     

  • 1.71, Аноним (71), 15:18, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чего-же не на go?
     
     
  • 2.74, Без аргументов (?), 15:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Го не системный язык, там даже нет арифметики с указателями, и довольно шикарен в микросервисах и для меня лично еще как замена питоноскриптам.
     
     
  • 3.78, Аноним (82), 15:28, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глядя на портянки раста го, да и питон, да и вообще что угодно выглядят очень даже системно
     
     
  • 4.84, Без аргументов (?), 15:34, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты троллишь чтоль? Как может выглядеть системно или не системно? Это вообще то уровень близости к железу или хотя бы ядру.
     
  • 4.87, Без аргументов (?), 15:38, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично мне, помимо неизбежной глобальной политики корпоратов, Раст не нравится именно плохой читаемостью, усложненным синтаксисом и семантикой, в противовес более лаконичному Go.
    Примерно как писали "регенты" стандартную библиотеку Си в 1990 году.
    https://github.com/32bitmicro/newlib-nano-1.0/blob/master/newlib/libc/stdio/vs
     
     
  • 5.96, псевдонимус (?), 15:46, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст это мутант из произведений лавкрафта. Кривоногий,  ржавый и хромой на все тентакли. Сон разума. Кошмарный сон.
     
  • 2.93, псевдонимус (?), 15:42, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бэкдоры сложнее упрятать.  Вот в совете как полпальца об асфальт
     
  • 2.95, псевдонимус (?), 15:43, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ржавом.
     

  • 1.77, Аноним (82), 15:27, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Короче телефон ближайшие несколько лет лучше не обновлять, это ж такая клёвая идея тащить хипстоту вместо того чтобы пофиксить многолетние баги, привести в порядок SAF (который до сих пор на разных железках выглядит и работает по-разному, хотя казалось бы одна из базовых вещей), поддержкать немного больше железа (например второй монитор, если уж полезли в Desktop Experience)
     
     
  • 2.88, псевдонимус (?), 15:39, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А инженеры больше не нужны.  Нехер думать,  трясти надо.
     
  • 2.102, Пахом (?), 15:59, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Короче телефон ближайшие несколько лет лучше не обновлять

    Зачем его вообще обновлять? У меня телефон samsung galaxy s2 которому уже 12 лет, работает отлично. Аккумулятор 2 раза менял только.

     
     
  • 3.117, НяшМяш (ok), 16:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Скинь номерок, за 12 лет бэкдоров в наличии больше чем нпм модули весят )
     
     
  • 4.123, Пахом (?), 16:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звони 02, не ошибешься. И аватарку смени, дебл, не в детском саду.
     

  • 1.105, Аноним (109), 16:10, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    так вот, почему система всё жиреет и жиреет, 2 гига оперативки уже не хватает
     
     
  • 2.116, Аноним (-), 16:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, хайв.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.158, псевдонимус (?), 18:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аргументация уровня сишник /s

    Стшник будет нужен в этом веке. И плюсовик и эрлангер и тиклер. И перловик и даже игогошник с явыскриптером. А растовик неруен уже сейчас и не будет нужен никогда.  Как скам-картинки.

     

  • 1.115, Аноним (-), 16:22, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь понятно, почему два гига у них - это старые мобильники.
     
  • 1.122, Аноним (126), 16:33, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотрите, как надо манипулировать данными:

    > 21% от добавленного нового компилируемого кода

    А сколько процентов от всего кода?

    > насчитывается примерно 1.5 млн строк кода

    К чему одинокая цифра? Где общее количество строк?

     
     
  • 2.133, Джон Макагонов (?), 17:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот оригинал:

    In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies.


    Ясно же пишут,  что статистика касается только нового кода. Дай посчитаю вместо тебя - общий объем нового кода 7.1 млн. строк.

     
     
  • 3.141, Аноним (126), 17:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спрашивалось про весь код, а ты опять только про новый... Растаманы не умеют читать?
     
     
  • 4.146, ИмяХ (?), 17:30, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В новости пишут про новый код, а ты опять про весь... Сишники не умеют читать?
     
  • 4.159, псевдонимус (?), 18:06, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спрашивалось про весь код, а ты опять только про новый... Растаманы не
    > умеют читать?

    Зачем уметь читать,  считать? Можно же высе.. Писать короче.

     

  • 1.128, kusb (?), 16:45, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печаль, учитывая мой страх перед программами на Rust (Хотя против языков, его концепций и новизны в принципе ничего настолько не имею.) Уже писал в теме про Cloudflare, но там это выглядит более опосредованным.
     
  • 1.142, Маняним (?), 17:24, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раст вместо продумывания безопасной архитектуры в проблемных местах, предлагает пройти квест с проверками компилятора, и тогда, наверное, в вашем коде не будет ошибок с памятью. Большинство растоманов делают это просто - унсейф и уговарвают себя - вот завтра появиться время и я перепишу это место. Результат немного предсказуем. На расте - не значит безопасно.
     

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