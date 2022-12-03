Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust

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|2.6, dullish (ok), 13:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не. Такой список уязвимостей, в обязательном порядке, подлежит согласованию с отделом бекдоров. А это долго и хлопотно.
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|6.64, Без аргументов (?), 15:11, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и сишные дыры тоже закрывают. Разница то в том, что на чем написано подавляющее большинство кода, там и багов больше, и не надо тут подмешивать свои фантазии, основанные только на безопасной работе с памятью.
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|2.72, Без аргументов (?), 15:21, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все эти движения сделаны действительно ради безопасности. Чтобы имели власть только те, кто пишет всякие прошивки, Intel ME, AMT и т.п.
Даже вот в NodeJS невозможно просто так взять, и обновить пакеты, там придется рефакторить зачастую, и как без обновлений останутся уязвимости, так и с обязательным обновлением нужно постоянно иметь доступ к npm и потенциально можно словить уязвимые обновы.
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|2.73, Без аргументов (?), 15:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда всех загонят в облака, то им в самом деле нужна безопасность, чтобы никакие мятежники не смогли все эти монопольные с точки зрения владельцев бизнеса медиаимперии взломать.
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|2.85, Андрей (??), 15:36, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лучше пусть приведут статистику по уязвимостям на конкретный язык.
Ну так и привели:
>> В абсолютных числах в 2019 году было выявлено 223 уязвимостей, связанных с работой с памятью, в 2020 - 150, в 2021 - 100, а в 2022 - 85 (все отмеченные уязвимости в коде на C/C++, в коде на Rust подобных проблем пока не было найдено)
В оригинальной статье:
>> To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in Android’s Rust code.
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|2.4, Аноним (4), 13:57, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раст компилируется в точно такой же машинный код, что и C++
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|4.106, Аноним (109), 16:12, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это бинарник на полгига, а во время компиляции там весь терабайт наберётся
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|3.68, Я (??), 15:15, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в том что компилятор бьёт по рукам за небезопасный код
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|4.82, Аноним (82), 15:32, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по качеству кода бьёт таки сразу клавиатурой, но фиксить не заставляет...
|
|4.108, Аноним (109), 16:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в смысле заставляет переписывать тривиальные вещи хитровыделанными способами, борясь с компилятором вместо того, чтобы дела делать?
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|3.129, kusb (?), 16:48, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но насколько тот же код эффективный. Я слабо понимаю Rust, но кажется у них какая-то непонятная модель безопасности писать в соответствии с которой и нужно, что влияет на то, что я могу написать, а что нет.
А ещё - всякие проверки и код - тоже могут быть на уровне компиляции, но приводить к тому, что будет проверяться каждый раз - или пусть разная реализация массивов - более быстрая и более медленная.
|
|1.3, Джон Макагонов (?), 13:55, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Величие раста налицо. Факты - упрямая вещь, а они тут говорят только об одном - раст доказал свою состоятельность и на всех правах одного из доминирующих языков ворвался в системный мейнстрим разработки. Браво! Белиссимо! Перфект! Превосходно! Мои поздравления, друзья-растоманы - наш час гегемонии пробил!
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|2.7, Аноним (4), 13:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поздравляю, коллега! Знаете, даже интересно, а в 1980-е тоже были толпы хейтеров, которые кричали "C фигня! Медленно! Ассемблер форевер! Си - язык хиппарей!" Или это только сейчас все новые технологии обкладывают?
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|3.18, Джон Макагонов (?), 14:20, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старички понимают, что им пора уже на пенсию, но ещё хотят повоевать. А чем? Веских аргументов против раста привести не могут, остаётся только лить грязь. У С и С++ море УБ, предсказать где оно наступит - невозможно. Перед отправкой кода в продакшен совершается длительный ритуал возвания к высшим силам, дабы те уберегли программное обеспечение от неопределенного поведения. В расте достаточно откомпилировать без всяких ансейфов - стабильность гарантирована. Да будет так.
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|4.131, kusb (?), 16:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот не нравится мне сектанство. у тех кто за Раст есть аргументы, у тех кто за Си есть аргументы. Почему нельзя быть честным и признать это? И одно лучше другого в разных сферах, и это не чисто борьба "нового против старого". Только сектанты упрощают в духе - "Против нас исчадия тьмы, их и понимать нечего".
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|3.45, Аноним (45), 14:49, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корректно будет сравнить полуручные си+асм в 90х и тот треш который был в плюсах в 90х же, я уверен, что так вопили многие. И вполне обоснованно, хипстерские поделки только и делали, что тормозили. В том числе развитие технологий.
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|4.54, Джон Макагонов (?), 15:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раст далек от того безобразия лихих 90-х. Вся архитектура языка тщательно продумывается, каждая новая фича тщательно обкатывается на найтли версиях языка. Например, гаты не сразу вошли в стабильную версию языка.
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|7.103, Джон Макагонов (?), 16:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Любой язык, где нужно вручную работать с памятью - вырвиглазный. И вы, сишники с плюсовиками, это прекрасно знаете. Так что не надо ля-ля. Все мы дело делаем, а не в бирюльки играем как на пхп или питоне - нам всем не до красот синтаксиса.
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|5.143, Аноним (109), 17:26, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вся архитектура языка тщательно продумывается...
веб-макаками
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|3.144, ИмяХ (?), 17:28, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда, помню, все плевались от типов данных и констант "почему я не могу изменить переменную из-за того, что какой-то хиппарь объявил её const?" или "нафига эти int, char и float, у вас что, мозгов нет, чтоб запомнить, какая переменная какому типу принадлежит?"
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|2.8, Аноним (8), 13:59, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Согласин ! Раст для безопастности а сишникам не понятб ! им не понятт величие РАСТ . они зациклелись на си но будующее за нами ! РАСТ вперед
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|2.9, Аноним (9), 14:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что в нём такого? Он сам за тебя код пишет? Или же там есть библиотечки на любой чих, как в питоне? Или сборка сразу под весь зоопарк платформ? Что там реально хорошего, ну кроме того, что макака не сможет сделать подобие *((int *)NULL) = 1; ?
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|4.14, Аноним123 (?), 14:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подождем, как запоют не-приматы, когда им отключат crates из-за недостаточной демократичности и/или инклюзивности
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|5.24, Джон Макагонов (?), 14:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В расте зависимости можно тянуть откуда угодно. Даже с локального гит-репозитория. Рекомендую, кстати.
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|6.138, Маняним (?), 17:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа NULL и в С/С++ нет, осёл, есть значение в С++, в С это обыкновенный целый ноль привидённый к размеру значения типа указатель.
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|7.148, AlexCr4ckPentest (?), 17:42, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если на то уж пошло, то NULL в С и nullptr в С++ - это implementation-defined
В С в зависимости от компилятора и стандартной библиотеки, NULL может быть определен либо как ((void*)0), либо просто как литерал типа (unsigned и/или long) int
В C++ nullptr играет 2 роли:
* по стандарту - это новое ключевое слово
* вместе с тем, это глобальный объект типа std::nullptr_t, последний в свою очередь тоже implementation-defined
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|7.153, Michael Shigorin (ok), 17:56, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обзываться не стоит (см. правила форума по ссылке под формой комментирования), но забавно: тот пропаган... дист, скажем так -- почему-то пришёл сюда через tor. Наверное, очень храбрый и за правду.
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|5.66, AlexCr4ckPentest (?), 15:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Речь шла про тип, схожий с NULL из языка C
Такой тип есть? - есть
То, что использование такого кода возможно только в пределах unsafe контекста - это хорошо, но в реальности, очевидно не всегда есть возможность писать все в safe контексте
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|6.136, aploskov.dev (ok), 17:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только это достаточно узкий спектр задач.
Бизнес-логику высокоуровневую ты в unsafe заворачивать не будешь, что снижает вероятность словить сегфолт там, где его не ждешь.
Обычное программирование по контракту, просто чуть больше встроили в язык (аннотированием) и компилятор, ценой скорости компиляции, потребления оперативки во время этой компиляции, количеством спецсимволов в коде.
Можно и из плюсов, скорее всего, такое придумать, но выглядеть это будет раздутым.
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|3.34, ИмяХ (?), 14:35, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и что с того, что растовики слабоумны? Они пишут код, зарабатывают бабки и счастливы. И вообще, в жизни, кроме ума, есть множество других аспектов, которых не понять задpoтам. А ещё хорошо, что Великий Компьютерный Бог может использовать даже слабоумных, чтобы развивать и размножать себя.
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|4.63, Без аргументов (?), 15:09, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слабоумие не у тех, кто пишет на нём. А тех, кто думает, что от того, что кто-то другой перепишет, будет лучше. А также в результате ограниченного чисто гиковско-анимэшными рамками мировоззрения, они совершенно не понимают в остальных сферах, в том, кто ими руководит, как это всё двигается и продвигается, с какой целью.
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|6.134, torvn77 (ok), 17:02, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты значит настолько альтруист что готов бесплатно кормить тех кто ОТБИРАЕТ у тебя свободу и ресурсы?
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|2.22, Аноним (20), 14:24, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Факты, упрямая вещь, верно. И судя по ним (фактам) большинство кода все ещё на С++, значит С++ доказал свою состоятельность?
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|3.110, анонна (?), 16:16, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там буде что то вроде D или чего то похожего. ну нельзя отказаться от языка работы с железом со словами "работа с памятью опасна". никуда такие языки не денутся. разве что настроят больше проверок.
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|4.145, Аноним (9), 17:29, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если воспользоваться всякими std::vector, а потом обращаться через .at, далее использовать нужные шаблоны, как shared_ptr, uniq_ptr, то словить непонятные сегфолты становится значительно труднее.
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|1.19, Alladin (?), 14:20, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а какже Android Go и его компоненты написанные на Go? в списке только Rust, C, C++.. даже Java/Kotlin нету.
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|2.26, Аноним (45), 14:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда внезапно окажется, что перечисленное -- это 0.0000000001% кода в сумме, и победа раста сразу не такая впечатляющая. Но ,в любом случае, сравнение полноценных ЯП (без насильного ГЦ и прочего), является вполне корректным.
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|2.31, Аноним (31), 14:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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android go не связан с go, емнип, он просто считается облегчённой сборкой
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|3.139, Alladin (?), 17:17, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше я где-то это вычитывал, а сейчас смотрю и не нахожу подобной инфы:( Есть лишь приписка: "облегченная версия + приложения androidgo писанные на WebView/JS+HTML"..
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|2.58, Аноним (58), 15:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ЛОЛ. Связать Android Go с языком программирования Go, это уровень: обезьяна видит банан, обезьяна ест банан.
Go это облегченная версия Android с облегченными предустановленными приложениями.
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|3.125, Alladin (?), 16:37, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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КЕК. Раньше я где-то это вычитывал, а сейчас смотрю и не нахожу подобной инфы:( Есть лишь приписка: "облегченная версия + приложения androidgo писанные на WebView/JS+HTML"..
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|2.81, Аноним (82), 15:30, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если там нет ржабы и православного котлина, то циферки явно левые
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|3.140, Alladin (?), 17:18, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да цифры интересные, переписали bluetooth+wifi и хоба 21% кода набежало...
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|1.23, Аноним (23), 14:24, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пусть лучше будет 100500 удаленно эксплуатируемых уязвимостей работы с памятью, чем распухание прошивки настолько, что для её работы не хватит памяти для работы на устройствах 10летней давности, из-за того, что какие-то коммерсанты решили, что развивать надо фундаментально блоатварный язык, принципиально не умеющий в другие подходы к разработке, и принимать решения об интегрировании его в продукты, чтобы сделать не покупающих людьми третьего сорта, чтобы никто не посмел не покупать.
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|2.33, Джон Макагонов (?), 14:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Наглая ложь. Раст выдает вполне компактные бинарники, оперативная память задействуется по минимуму, если разработчик не идиот конечно.
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|3.50, Аноним (50), 14:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы же общаетесь с экспертом опеннета. Объясните ему сначала концепцию дебаг/релиз сборок
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|3.104, Аноним (104), 16:08, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
1 Перед конечно нужна запятая Смешно, когда люди, не освоившие в школе предм... большой текст свёрнут, показать
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|4.120, Джон Макагонов (?), 16:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напомню, здесь чат - текст набирается со смартфона, пунктуацию некогда проверять. Я не на диктанте. Это первое.
Второе. Вы для начала хорошенько почитайте в офиц. документации какие флаги выставляются для релизной версии, изучите этот вопрос, откомпилируйте несколько значимых открытых программ на расте (на гитхабе их много) и только потом возражайте, если на то будут основания. Вы не изучили этот вопрос, но слюной уже брюзжите.
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|5.132, Аноним (126), 16:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пунктуацию некогда проверять
Теперь понятно, почему ты постоянно путаешься в действиях с гусями: "еб@ть нельзя жарить".
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|3.107, Аноним (104), 16:13, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это именно про rust. Те, кто считают, что это не про Rust, просто дела с ним никогда не имели. Ядерный внешний модуль вайргарда весит 32 кибибайта. BoringTUN весит мебибайты в отстрипанном виде, долго компилируется. lwIP влезает в ардуинку. smoltcp (целевое применение - микроконтроллеры) весит мебибайты в отстрипанном виде. Пихал я в рот такие именины.
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|1.56, Без аргументов (?), 15:02, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забавный факт. Про пробку за 2 часа ни одного агитатора не вылезло, а тут аж за полчаса целое полотно.
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|1.70, pashev.ru (?), 15:17, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> на C/C++, а борьба с ошибками в нём производится через применение ... статического анализа
Следует помнить, что статистический анализ встроен в компилятор Раста. Так что никакой магии нету.
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|2.121, Ахтунг Панзер (?), 16:31, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статический анализ не просто в компиляторе, а на уровне языка встроен. Причем статический анализ этот весьма умен и строг
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|2.74, Без аргументов (?), 15:25, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Го не системный язык, там даже нет арифметики с указателями, и довольно шикарен в микросервисах и для меня лично еще как замена питоноскриптам.
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|3.78, Аноним (82), 15:28, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глядя на портянки раста го, да и питон, да и вообще что угодно выглядят очень даже системно
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|4.84, Без аргументов (?), 15:34, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты троллишь чтоль? Как может выглядеть системно или не системно? Это вообще то уровень близости к железу или хотя бы ядру.
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|5.96, псевдонимус (?), 15:46, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раст это мутант из произведений лавкрафта. Кривоногий, ржавый и хромой на все тентакли. Сон разума. Кошмарный сон.
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|1.77, Аноним (82), 15:27, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Короче телефон ближайшие несколько лет лучше не обновлять, это ж такая клёвая идея тащить хипстоту вместо того чтобы пофиксить многолетние баги, привести в порядок SAF (который до сих пор на разных железках выглядит и работает по-разному, хотя казалось бы одна из базовых вещей), поддержкать немного больше железа (например второй монитор, если уж полезли в Desktop Experience)
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|2.102, Пахом (?), 15:59, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Короче телефон ближайшие несколько лет лучше не обновлять
Зачем его вообще обновлять? У меня телефон samsung galaxy s2 которому уже 12 лет, работает отлично. Аккумулятор 2 раза менял только.
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|3.117, НяшМяш (ok), 16:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Скинь номерок, за 12 лет бэкдоров в наличии больше чем нпм модули весят )
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|4.123, Пахом (?), 16:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звони 02, не ошибешься. И аватарку смени, дебл, не в детском саду.
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|1.105, Аноним (109), 16:10, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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так вот, почему система всё жиреет и жиреет, 2 гига оперативки уже не хватает
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|Часть нити удалена модератором
|4.158, псевдонимус (?), 18:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аргументация уровня сишник /s
Стшник будет нужен в этом веке. И плюсовик и эрлангер и тиклер. И перловик и даже игогошник с явыскриптером. А растовик неруен уже сейчас и не будет нужен никогда. Как скам-картинки.
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|1.122, Аноним (126), 16:33, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смотрите, как надо манипулировать данными:
> 21% от добавленного нового компилируемого кода
А сколько процентов от всего кода?
> насчитывается примерно 1.5 млн строк кода
К чему одинокая цифра? Где общее количество строк?
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|2.133, Джон Макагонов (?), 17:00, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот оригинал:
In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies.
Ясно же пишут, что статистика касается только нового кода. Дай посчитаю вместо тебя - общий объем нового кода 7.1 млн. строк.
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|3.141, Аноним (126), 17:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спрашивалось про весь код, а ты опять только про новый... Растаманы не умеют читать?
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|4.146, ИмяХ (?), 17:30, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В новости пишут про новый код, а ты опять про весь... Сишники не умеют читать?
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|4.159, псевдонимус (?), 18:06, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спрашивалось про весь код, а ты опять только про новый... Растаманы не
> умеют читать?
Зачем уметь читать, считать? Можно же высе.. Писать короче.
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|1.128, kusb (?), 16:45, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Печаль, учитывая мой страх перед программами на Rust (Хотя против языков, его концепций и новизны в принципе ничего настолько не имею.) Уже писал в теме про Cloudflare, но там это выглядит более опосредованным.
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|1.142, Маняним (?), 17:24, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раст вместо продумывания безопасной архитектуры в проблемных местах, предлагает пройти квест с проверками компилятора, и тогда, наверное, в вашем коде не будет ошибок с памятью. Большинство растоманов делают это просто - унсейф и уговарвают себя - вот завтра появиться время и я перепишу это место. Результат немного предсказуем. На расте - не значит безопасно.
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