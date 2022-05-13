Google учредил команду для помощи открытым проектам в усилении безопасности

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|1.1, Аноним (1), 12:32, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Обычно безопасностью занимаются "свои" или "независимые".
Кем из них является google?
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|1.4, Аноним (4), 13:13, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Open Source Maintenance Crew", которая будет сотрудничать ... по вопросам, связанным с усилением безопасности.
> управления метаданными ... контроля за исправлением ... отправки уведомлений ... поддержания базы ... отслеживания привязки
Про то что будут чинить и патчи присылать ни слова. И называется "Команда по обслуживанию опенсорса". Короче - опенсорс пусть пашет, а мы бдем скромно руководить.
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|2.5, Аноним (5), 13:21, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то сомневаюсь, чьо их на всех хватит. Вряд ли эти поцики способны расковырять уязвимости в runit, systemd. Первая им ненужна, вторая - поделие Поттеринга,а уж про иксы и говорить не хочется. Облажаются и не пофиксят баги. Передаяу видео ро сети они чинить не станут, ибо есть Chromecast в противовес открытому Miracast и иксам. Наивняки в студию, если я жестко ошибаюсь конечно.
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|4.11, Аноним (5), 14:01, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забыл тебя спросить, как будто это важно. Runit и без оголтелых работает быстро стартуя систему. Любителям жирных системд не понять. Им нужно чтобы было пожирнее и тормознее.
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|1.8, Аноним (8), 13:31, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще чтобы помочь любым открытым проектам, надо в первую очередь причесывать код, т.е. убирать "фишки ради фишки" оставляя техническую суть.
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|1.14, Аноним (14), 16:42, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> "Know, Prevent, Fix"
Ну не "Embrace, Extend, Extinguish" - уже хорошо.
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