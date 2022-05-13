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Google учредил команду для помощи открытым проектам в усилении безопасности

13.05.2022 12:03

Компания Google объявила о присоединении к инициативе OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированной организацией Linux Foundation и нацеленной на повышение безопасности открытого ПО. В рамках своего участия компания Google создала и будет финансировать работу отдельной команды инженеров "Open Source Maintenance Crew", которая будет сотрудничать с сопровождающими критически важных открытых проектов по вопросам, связанным с усилением безопасности.

В работе будет использоваться концепция "Know, Prevent, Fix", определяющая методы управления метаданными об устранении уязвимостей, контроля за исправлением, отправки уведомлений о новых уязвимостях, поддержания базы с информацией об уязвимостях, отслеживания привязки уязвимостей к зависимостям и анализа риска проявления уязвимости через зависимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/technology...)
  2. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
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  4. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
  5. OpenNews: Фонд повышения безопасности открытого ПО получил финансирование размером 10 млн долларов
  6. OpenNews: Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57181-openssf
Ключевые слова: openssf, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обычно безопасностью занимаются "свои" или "независимые".

    Кем из них является google?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:40, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своим независимым.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:07, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андроидом?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:13, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Open Source Maintenance Crew", которая будет сотрудничать ... по вопросам, связанным с усилением безопасности.
    > управления метаданными ... контроля за исправлением ... отправки уведомлений ... поддержания базы ... отслеживания привязки

    Про то что будут чинить и патчи присылать ни слова. И называется "Команда по обслуживанию опенсорса". Короче - опенсорс пусть пашет, а мы бдем скромно руководить.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:21, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то сомневаюсь, чьо их на всех хватит. Вряд ли эти поцики способны расковырять уязвимости в runit, systemd. Первая им ненужна, вторая - поделие Поттеринга,а уж про иксы и говорить не хочется. Облажаются и не пофиксят баги. Передаяу видео ро сети они чинить не станут, ибо есть Chromecast в противовес открытому Miracast и иксам. Наивняки в студию, если я жестко ошибаюсь конечно.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:48, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Первая им ненужна,

    твой комментарий не нужен куда больше

     
     
  • 4.11, Аноним (5), 14:01, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Забыл тебя спросить, как будто это важно. Runit и без оголтелых работает быстро стартуя систему. Любителям жирных системд не понять. Им нужно чтобы было пожирнее и тормознее.
     

  • 1.6, Идиот (?), 13:27, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бэкдоры будут внедрять. ))
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:31, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще чтобы помочь любым открытым проектам, надо в первую очередь причесывать код, т.е. убирать "фишки ради фишки" оставляя техническую суть.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:29, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы не начали раст внедрять...
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:42, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Know, Prevent, Fix"

    Ну не "Embrace, Extend, Extinguish" - уже хорошо.

     

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