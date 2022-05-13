Google учредил команду для помощи открытым проектам в усилении безопасности

Компания Google объявила о присоединении к инициативе OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированной организацией Linux Foundation и нацеленной на повышение безопасности открытого ПО. В рамках своего участия компания Google создала и будет финансировать работу отдельной команды инженеров "Open Source Maintenance Crew", которая будет сотрудничать с сопровождающими критически важных открытых проектов по вопросам, связанным с усилением безопасности.

В работе будет использоваться концепция "Know, Prevent, Fix", определяющая методы управления метаданными об устранении уязвимостей, контроля за исправлением, отправки уведомлений о новых уязвимостях, поддержания базы с информацией об уязвимостях, отслеживания привязки уязвимостей к зависимостям и анализа риска проявления уязвимости через зависимости.



