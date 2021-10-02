Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО

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|2.5, Аноним (5), 22:01, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности...
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|3.18, анонн (ok), 23:35, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный
> зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности...
Логично, что после многих лет вкладывания миллиардов в браузер и его продвижение, поисковики-всякие-сервисы-мобильные-платформы и инфраструктуру для тщательного сбора и классификации данных о пользователях, дыры и всякие обходные пути для "конкурентов" гуглу никуда не уперлись.
Все заинтересованные во всяческой аналитике по пользователям, целевой рекламе и прочем - должны "do the right thing", т.е. нести денежку исключительно гуглу.
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|4.20, Аноним (-), 00:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Со всеми согласен. Гугел это волк в овечей шкуре. Тем более как бы документы Сноудена про ПРИЗМ, слежку, сотрудничество с АНБ и ворох всего остального - всё это уже давным давно в открытом доступе и довольно хорошо изучено (ага, передаю привет пользователям гмэйла и прочим сервисам).
Толку, кстати, от всех этих инициатив, что в топике - ноль. Ибо сейчас зонды, бэкдоры, трояны уже на аппаратном уровне имеются. Приходится искать перепрошивать какие-то старые ноутбуки, ибо в магазинах всё новое - уже нестерильное, небезопасное.
Так что если гугл действительно хочет быть, а не казаться - то пусть проспонсиирует _ПОЛНОСТЬЮ_ открытое железо (сообщество это изучить под микроскопом) и _МАССОВО_ постарается его внедрить. Вот тогда я понимаю - а так... пшик.
Так что какой толк от открытого софта при неадекватном недоверенном оборудовании (если брать рынок вцелом, а не полтора васянов 0,000000000001% с талос/коребут/систем76/либрем).
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|6.35, Аноним (35), 03:07, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу как сказали - перестали соответствовать
Хороших людей не волнует, на сколько они хорошие
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|2.21, QwertyReg (ok), 00:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Правильно. И пусть Linux целиком состоит из вклада таких компаний, как Google, Samsung, Microsoft, Intel и IBM, нас не проведёшь, это всё какой-то дьявольский план по порабощению Linux.
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|3.24, Аноним (35), 02:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Простые люди там совсем ничего не сделали, ага
Только корпорасты, помолимся за них
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|5.34, Аноним (35), 03:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что там суперценного в корпоративных 90%?
Системда?
Дрова?
Правки ядра под ведро?
Правки ядра под свою модель бизнеса?
Гендерное и расовое многообразие + толерантность?
И да ссыль на 2015 год
С тех пор % параши только вырос
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|6.37, Аноним (37), 04:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тот процент это драйвера в основном. Ну подумаешь увеличилось количество бесполезного. Вон ядро 5.15 за раз разрослось дичайши, и норм. Это никак не влияет на самосборное ядро под свою систему. Все также будет выкинут почти весь этот хлам. Или что? Мандатный доступ кому-то впился на десктопе? Серьезно что-ли? Может еще и Coreboot оживет? Там безопасность от UEFI зондов гарантирована. Им бы 90% этой суммы пошло на пользу. Остальные 10% на разработку железок чтобы дружили с Libreboot. Но я готов спорить, что все пойдет уродцам, закрывшым банальные дыры безопасности в используемом ПО.
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|1.2, Гаврюша (?), 21:57, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО
Значит капут будет всей безопасности.
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|2.6, And (??), 22:01, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без-ть будет очень Ок. Но только во вред домашнему хозяйству. Самому важному на планете...
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|1.3, And (??), 22:00, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот заменить текстовые ключи на бинарные зачем-то они догадались. (Gpg ключи к Apt репо "ихневых" продуктов.) Теперь в Гит коммитить эти бинари? Или скриптовать туда сюда конверсию... CI они вишь ли озаботились, без-стью.
Пока Хухлу в листы порицаемых, критикуемых, отвергаемых.
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|2.7, Аноним (7), 22:02, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бинарные ключи лучше base64. Небинарные, разумеется, могут быть против такой формулировки.
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|3.26, ДаНуНафиг (?), 02:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая разница, сколько он заработает? 1 млн - это 200 выплат по 5000. Если представить себе всё открытое ПО, а не один проект, - а именно об этом идет речь - то вообще ни о чем ведь.
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|3.27, ДаНуНафиг (?), 02:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и соберет, кстати. Получая зарплату в 2100$ через 40 лет набирается 1.008.000$
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|4.32, QwertyReg (ok), 02:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может и соберет, кстати. Получая зарплату в 2100$ через 40 лет набирается
> 1.008.000$
А питаться 40 лет он чем будет? Мозолями?
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|1.8, псевдонимус (?), 22:12, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше найденное продать в даркнете. С гугловцами жить, по-гугловски действовать.
Хотя не удивлюсь, если сам гомнугль и выступит покупателем(
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|1.12, Аноним (12), 22:35, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А на свой дырявый, хромающий бравзир они не хотят выделить? Скоро вынь 10 по сесурным багам догонят. Осталось чуток.
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|2.15, псевдонимус (?), 23:03, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Починить вполцены. Аутсорс. Сейчас все большие компании так делают и во всех сферах.
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|1.14, Ordu (ok), 23:02, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> $10000 и больше - за внесение сложных, имеющих значительное значение и актуальных в долгосрочной перспективе улучшений, обеспечивающих защиту от серьёзных уязвимостей в коде или инфраструктуре открытых проектов.
Налетай! Переписывай всё на расте!
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|1.19, Аноним (12), 23:51, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А хромого ржавчина поразит или игогошечкой вывезут, как считаете?
Вроде ж раст от конкурента.
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|2.30, Аноньимъ (ok), 02:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже ничего не решат, последние триллионы за полгода потратят на "зелёную" энергию закрыв все ядерные станции.
У меня есть плохие новости, мы построили вам цифровой ГУЛАГ.
Но есть и хорошие. Электричества в нём не будет.
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|1.36, Аноним (37), 04:33, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень напоминает ход Apple когда они вдруг обновили древние устройства много лет заброшенные потому что их инфраструктуру хакали все кому не лень. Хочется же защититься от школьников и меньше вкладывать в толпу специалистов по безопасности закрыв дыры откуда постоянно проблемы возникают. Андроид такой андроид. А то их гуглосервисы с рекламой багованные и каждый не совсем честный разработчик стремится впихнуть какую-то дичь со своей телеметрией, а это потери репутации и денег. Надо перечестнить нечестных продавцов персональных данных! Догнать и перегнать за пятилетку! Ура товарищи!
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|1.38, n (??), 05:09, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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то есть платят за встраивание всюду зондов, что за помойка
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