Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО

Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности...

Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный

зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности... Логично, что после многих лет вкладывания миллиардов в браузер и его продвижение, поисковики-всякие-сервисы-мобильные-платформы и инфраструктуру для тщательного сбора и классификации данных о пользователях, дыры и всякие обходные пути для "конкурентов" гуглу никуда не уперлись.

Все заинтересованные во всяческой аналитике по пользователям, целевой рекламе и прочем - должны "do the right thing", т.е. нести денежку исключительно гуглу.

Со всеми согласен. Гугел это волк в овечей шкуре. Тем более как бы документы Сноудена про ПРИЗМ, слежку, сотрудничество с АНБ и ворох всего остального - всё это уже давным давно в открытом доступе и довольно хорошо изучено (ага, передаю привет пользователям гмэйла и прочим сервисам). Толку, кстати, от всех этих инициатив, что в топике - ноль. Ибо сейчас зонды, бэкдоры, трояны уже на аппаратном уровне имеются. Приходится искать перепрошивать какие-то старые ноутбуки, ибо в магазинах всё новое - уже нестерильное, небезопасное. Так что если гугл действительно хочет быть, а не казаться - то пусть проспонсиирует _ПОЛНОСТЬЮ_ открытое железо (сообщество это изучить под микроскопом) и _МАССОВО_ постарается его внедрить. Вот тогда я понимаю - а так... пшик. Так что какой толк от открытого софта при неадекватном недоверенном оборудовании (если брать рынок вцелом, а не полтора васянов 0,000000000001% с талос/коребут/систем76/либрем).

Давно он не в овечей. Сколько лет назад они убрали "don't be evil"?

Сразу как сказали - перестали соответствовать

Хороших людей не волнует, на сколько они хорошие

Правильно. И пусть Linux целиком состоит из вклада таких компаний, как Google, Samsung, Microsoft, Intel и IBM, нас не проведёшь, это всё какой-то дьявольский план по порабощению Linux.

Простые люди там совсем ничего не сделали, ага

Только корпорасты, помолимся за них

Простые люди там совсем ничего не сделали, ага
Только корпорасты, помолимся за них

Это вот эти жалкие 10% вы называете вкладом?

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41685

А что там суперценного в корпоративных 90%?

Системда?

Дрова?

Правки ядра под ведро?

Правки ядра под свою модель бизнеса?

Гендерное и расовое многообразие + толерантность? И да ссыль на 2015 год

С тех пор % параши только вырос

Так тот процент это драйвера в основном. Ну подумаешь увеличилось количество бесполезного. Вон ядро 5.15 за раз разрослось дичайши, и норм. Это никак не влияет на самосборное ядро под свою систему. Все также будет выкинут почти весь этот хлам. Или что? Мандатный доступ кому-то впился на десктопе? Серьезно что-ли? Может еще и Coreboot оживет? Там безопасность от UEFI зондов гарантирована. Им бы 90% этой суммы пошло на пользу. Остальные 10% на разработку железок чтобы дружили с Libreboot. Но я готов спорить, что все пойдет уродцам, закрывшым банальные дыры безопасности в используемом ПО.

Мозг улья. Удваиваю эту карту.