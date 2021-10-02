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Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО

02.10.2021 21:25

Компания Google представила инициативу Secure Open Source (SOS), в рамках которой будет организована выплата премий за проведение работ, связанных с усилением безопасности критически важного открытого ПО. На первые выплаты выделен миллион долларов, но если инициатива будет признана успешной инвестирование в проект будет продолжено.

Предусмотрены следующие премии:

  • $10000 и больше - за внесение сложных, имеющих значительное значение и актуальных в долгосрочной перспективе улучшений, обеспечивающих защиту от серьёзных уязвимостей в коде или инфраструктуре открытых проектов.
  • $5000-$10000 - для улучшений средней сложности, положительно влияющих на безопасность.
  • $1000-$5000 для улучшений умеренной сложности, повышающих безопасность.
  • $505 - для небольших улучшений, усиливающих безопасность.

Заявки на получение вознаграждения принимаются только для изменений, принятых в состав проектов с уровнем критичности не ниже 0.6 по рейтингу OpenSSF Critically Score или входящих в список проектов, требующих особой проверки безопасности. Характер предлагаемых изменений должен быть связан с повышением безопасности в таких областях как усиление защиты элементов инфраструктуры (например, процессов непрерывной интеграции и распространения выпусков), внедрение систем верификации по цифровым подписям компонентов программного продукта, повышение уровня продукта (рецензирование, защита веток, Fuzzing-тестирование, защита от атак через зависимости).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов
  3. OpenNews: Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  4. OpenNews: Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux
  5. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  6. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55901-google
Ключевые слова: google, security
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анони (?), 21:53, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    "Бойся данайцев дары приносящих."
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:01, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности...
     
     
  • 3.18, анонн (ok), 23:35, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот как-то в точку. И добавить нечего. Навязчивое рекламное агентство и аномальный
    > зондер выдаёт себя за борца в сфере безопасности...

    Логично, что после многих лет вкладывания миллиардов в браузер и его продвижение, поисковики-всякие-сервисы-мобильные-платформы и инфраструктуру для тщательного сбора и классификации данных о пользователях, дыры и всякие обходные пути для "конкурентов" гуглу никуда не уперлись.
    Все заинтересованные во всяческой аналитике по пользователям, целевой рекламе и прочем - должны "do the right thing", т.е. нести денежку исключительно гуглу.

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 00:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Со всеми согласен. Гугел это волк в овечей шкуре. Тем более как бы документы Сноудена про ПРИЗМ, слежку, сотрудничество с АНБ и ворох всего остального - всё это уже давным давно в открытом доступе и довольно хорошо изучено (ага, передаю привет пользователям гмэйла и прочим сервисам).

    Толку, кстати, от всех этих инициатив, что в топике - ноль. Ибо сейчас зонды, бэкдоры, трояны уже на аппаратном уровне имеются. Приходится искать перепрошивать какие-то старые ноутбуки, ибо в магазинах всё новое - уже нестерильное, небезопасное.

    Так что если гугл действительно хочет быть, а не казаться - то пусть проспонсиирует _ПОЛНОСТЬЮ_ открытое железо (сообщество это изучить под микроскопом) и _МАССОВО_ постарается его внедрить. Вот тогда я понимаю - а так... пшик.

    Так что какой толк от открытого софта при неадекватном недоверенном оборудовании (если брать рынок вцелом, а не полтора васянов 0,000000000001% с талос/коребут/систем76/либрем).

     
     
  • 5.28, Аноньимъ (ok), 02:32, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно он не в овечей. Сколько лет назад они убрали "don't be evil"?
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 03:07, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу как сказали - перестали соответствовать
    Хороших людей не волнует, на сколько они хорошие
     
  • 2.21, QwertyReg (ok), 00:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Правильно. И пусть Linux целиком состоит из вклада таких компаний, как Google, Samsung, Microsoft, Intel и IBM, нас не проведёшь, это всё какой-то дьявольский план по порабощению Linux.
     
     
  • 3.24, Аноним (35), 02:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Простые люди там совсем ничего не сделали, ага
    Только корпорасты, помолимся за них
     
     
  • 4.33, QwertyReg (ok), 02:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Простые люди там совсем ничего не сделали, ага
    > Только корпорасты, помолимся за них

    Это вот эти жалкие 10% вы называете вкладом?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41685

     
     
  • 5.34, Аноним (35), 03:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что там суперценного в корпоративных 90%?
    Системда?
    Дрова?
    Правки ядра под ведро?
    Правки ядра под свою модель бизнеса?
    Гендерное и расовое многообразие + толерантность?

    И да ссыль на 2015 год
    С тех пор % параши только вырос

     
     
  • 6.37, Аноним (37), 04:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тот процент это драйвера в основном. Ну подумаешь увеличилось количество бесполезного. Вон ядро 5.15 за раз разрослось дичайши, и норм. Это никак не влияет на самосборное ядро под свою систему. Все также будет выкинут почти весь этот хлам. Или что? Мандатный доступ кому-то впился на десктопе? Серьезно что-ли? Может еще и Coreboot оживет? Там безопасность от UEFI зондов гарантирована. Им бы 90% этой суммы пошло на пользу. Остальные 10% на разработку железок чтобы дружили с Libreboot. Но я готов спорить, что все пойдет уродцам, закрывшым банальные дыры безопасности в используемом ПО.
     
  • 2.29, Аноньимъ (ok), 02:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозг улья. Удваиваю эту карту.
     

  • 1.2, Гаврюша (?), 21:57, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Google выделил миллион долларов на работу по повышению безопасности открытого ПО

    Значит капут будет всей безопасности.

     
     
  • 2.6, And (??), 22:01, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без-ть будет очень Ок. Но только во вред домашнему хозяйству. Самому важному на планете...
     
  • 2.9, псевдонимус (?), 22:14, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маловато для капута всего.
     

  • 1.3, And (??), 22:00, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот заменить текстовые ключи на бинарные зачем-то они догадались. (Gpg ключи к Apt репо "ихневых" продуктов.) Теперь в Гит коммитить эти бинари? Или скриптовать туда сюда конверсию... CI они вишь ли озаботились, без-стью.

    Пока Хухлу в листы порицаемых, критикуемых, отвергаемых.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:02, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарные ключи лучше base64. Небинарные, разумеется, могут быть против такой формулировки.
     

  • 1.4, Аноним (7), 22:00, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Google выделил миллион долларов

    Жалкие копейки.

     
     
  • 2.22, QwertyReg (ok), 00:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты такой суммы за всю жизнь не соберёшь даже в третьем поколении.
     
     
  • 3.26, ДаНуНафиг (?), 02:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая разница, сколько он заработает? 1 млн - это 200 выплат по 5000. Если представить себе всё открытое ПО, а не один проект, - а именно об этом идет речь - то вообще ни о чем ведь.
     
  • 3.27, ДаНуНафиг (?), 02:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и соберет, кстати. Получая зарплату в 2100$ через 40 лет набирается 1.008.000$
     
     
  • 4.31, QwertyReg (ok), 02:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоид? 2100%? Ха, чёрточка, ха, чёрточка, ха.
     
  • 4.32, QwertyReg (ok), 02:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может и соберет, кстати. Получая зарплату в 2100$ через 40 лет набирается
    > 1.008.000$

    А питаться 40 лет он чем будет? Мозолями?

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 08:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тимбилдингами
     
  • 3.39, Аноним (39), 07:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе судишь. Впрочем, умом ты никогда не выделялся.
     

  • 1.8, псевдонимус (?), 22:12, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше найденное продать в даркнете. С гугловцами жить, по-гугловски действовать.

    Хотя не удивлюсь, если сам гомнугль и выступит покупателем(

     
     
  • 2.11, макпыф (ok), 22:29, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можно и то и другое сразу сделать
     

  • 1.10, Просто Ваня (?), 22:21, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Купить хотят!
     
     
  • 2.25, Аноним (35), 02:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неа
    Пусть все желающие поработают
    Некоторым заплатим
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:35, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А на свой дырявый, хромающий бравзир они не хотят выделить? Скоро вынь 10 по сесурным багам догонят. Осталось чуток.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:46, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём интерес гугла? Всего лишь самопиар? Кто в теме?
     
     
  • 2.15, псевдонимус (?), 23:03, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Починить вполцены. Аутсорс. Сейчас все большие компании так делают и во всех сферах.
     
  • 2.16, псевдонимус (?), 23:11, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можно какой-нибудь гниде заплатить, чтобы решения нужные Гуглу проталкивал.
     

  • 1.14, Ordu (ok), 23:02, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > $10000 и больше - за внесение сложных, имеющих значительное значение и актуальных в долгосрочной перспективе улучшений, обеспечивающих защиту от серьёзных уязвимостей в коде или инфраструктуре открытых проектов.

    Налетай! Переписывай всё на расте!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:16, 02/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до растафилии: FF - 90%
    после: FF - 1% ...
     

  • 1.19, Аноним (12), 23:51, 02/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А хромого ржавчина поразит или игогошечкой вывезут, как считаете?
    Вроде ж раст от конкурента.
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:09, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как-будто деньгами это можно решить
     
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 02:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже ничего не решат, последние триллионы за полгода потратят на "зелёную" энергию закрыв все ядерные станции.

    У меня есть плохие новости, мы построили вам цифровой ГУЛАГ.

    Но есть и хорошие. Электричества в нём не будет.

     

  • 1.36, Аноним (37), 04:33, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень напоминает ход Apple когда они вдруг обновили древние устройства много лет заброшенные потому что их инфраструктуру хакали все кому не лень. Хочется же защититься от школьников и меньше вкладывать в толпу специалистов по безопасности закрыв дыры откуда постоянно проблемы возникают. Андроид такой андроид. А то их гуглосервисы с рекламой багованные и каждый не совсем честный разработчик стремится впихнуть какую-то дичь со своей телеметрией, а это потери репутации и денег. Надо перечестнить нечестных продавцов персональных данных! Догнать и перегнать за пятилетку! Ура товарищи!
     
  • 1.38, n (??), 05:09, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    то есть платят за встраивание всюду зондов, что за помойка
     
  • 1.41, Аноним (-), 08:41, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уточните пожалуйста, на копилефтный софт они выделили деньги.
     
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