Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux

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|1.1, Аноним (1), 22:38, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Когда известные проблемы будут решены начнётся работа по добавлению в ядро дополнительных возможностей усиления безопасности, предоставляемых компилятором Clang.
Начало конца для GCC.
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|3.23, someoneNicko (ok), 00:08, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, мы уже добрались до середины конца? Будет интересно увидеть конец конца, в таком случае.
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|4.26, Andrew (??), 00:24, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро, это уже середина конца начала конца (дальше - насколько сил и упертости хватит закручивать это предложение).
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|3.20, Аноним (20), 23:48, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только рад буду, если Widevine перенесут в ядро. Тогда будут обязаны шткрыть его под GPL. Это будет конец Widevineа.
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|2.9, Аноним (20), 22:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, задействуют "security through diversity". В смысле "радужных" отправят критичный для безопасности (а в ядре весь код критичен для безопасности) писать.
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|1.8, Kuromi (ok), 22:54, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Похоже Гуглу надоели рутованные трубки, теперь "защиту" впаяют прямо в ядро.
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|2.11, Аноним (20), 22:58, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На трубках Гугла рутование не требуется, загрузчик там разблокируется полностью в оффлайне, не то что всякое говно от корпорации, корни которой растут в китайском ВПК и которую обещал вымести поганой метлой, но обещание не сдержал, один популист-политикан.
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|3.13, Kuromi (ok), 23:13, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На трубках Гугла рутование не требуется, загрузчик там разблокируется полностью в оффлайне,
> не то что всякое говно от корпорации, корни которой растут в
> китайском ВПК и которую обещал вымести поганой метлой, но обещание не
> сдержал, один популист-политикан.
Разблокировка загрузчика не рутует трубку автоматом. А что до Хуавея, то не так уж давно они были как раз таки очень дружелюбны к альтернативным прошивкам и даже помогали их разработчикам, а потмо РРАЗ и "Альтернативные прошивки низкого качества что вредит нашему бренду, поэтому сервис разблокировки мы закрываем, а еще так безопаснее, да, безопаснее"
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|1.12, Аноним (12), 23:08, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Одна из самых мерзких корпораций. Вот если бы GNUды свой хурд не просорали, то было бы куда бежать.
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|2.14, Аноньимъ (ok), 23:15, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо просто всем миром в хурдур комитеть. Так наступит светлый гнумунизм.
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|1.17, Ordu (ok), 23:24, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Главной задачей Густаво станет устранение некоторых классов переполнений буфера, путём замены всех экземпляров массивов, имеющих нулевую длину или содержащих только один элемент, на безразмерное объявление массивов (Flexible Array Member).
А в чём собственно фишка такой защиты? Как это призвано работать? Насколько я помню, эти flexible array в C совершенно оторванная от жизни придумка, которая ни на что не влияет. Она не запрещает, например, создать на стеке структуру с flexible array внутре, она не запрещает передать эту структуру по значению в функцию, или вернуть такую структуру по значению из функции. То есть она не запрещает программисту выполнять операции сомнительной осмысленности. Или сегодня gcc какие-нибудь варнинги кидает об этом, которые можно объявить ошибками, и таким образом запретить компилировать сомнительный код?
По-моему, flexible array создаёт проблем программисту лишь одним способом: flexible тип может быть только последним членом структуры, и соответственно попытки упаковать два flexible типа в одну структуру обламываются на этапе компиляции.
Впрочем, это я по памяти всё воспроизвожу, а давно это было... Реквестирую в тред специалистов, знающих стандарты C и коды ошибок gcc наизусть, которые могут прояснить ситуацию.
То есть, привести весь код к единым стандартам, и везде использовать flexible array, вместо того, чтобы где-то использовать [0], где-то [1], а где-то [] -- это ловля блох, которую надо выполнять иногда, но... эмм... чтоб это повлияло существенно на качество кода? Разве?
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|1.21, Аноним (22), 23:52, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вы смеётесь, а ведь макакам плевать на свободы и за бабло готовы мвть родную продать. Поэтому садят кодера и он отрабатывает свой хлеб в три конца, лишая работы соотечественников. Такая вот правда жизни.
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|2.27, Аноним (-), 00:40, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные кодеры за бабло на копрорации впахивать не станут. Видать там Слива совсем никакая.
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|3.29, Аноним (22), 01:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да перестань, трудятся на корпорации все кодеры. Им плевать. Они в жизни ничего больше не умеют. Вырожденцы, жалкое зрелище. Ещё любят говорить, что они будущее определяют, лол. Будущее определяют те, кто тусит и трахается(размножается), а не гамает в пеку в скотоблоке,с пеперывами на хрючку и анонизм.
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|1.30, Аноним (30), 01:02, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если ядро нормально будет собираться под CLang/LLVM это так или иначе приблизит использование в самом ядре (не только в модулях) Rust, который тоже на LLVM.
Хайпу на счет этого языка не очень подвержен. Думаю в индустрии накопилось достаточное количество проблем приводящих к дырам в безопасности из-за вполне "детских" косяков при работе с памятью. Уже нужны какие-то качественные преобразования. Если раньше проблемы при работе с указателями на C были просто сложно избегаемым злом и расплатой за производительность и переносимость. С этими ошибками боролись, но никто по факту не предлагал радикальных подходов для системного уровня. Сейчас уже есть какая-то "альтернатива" на слуху. Это заставляет C-шников чувствовать определенное давление на них.
Видимо этим и объясняется порой неподдающийся объяснению хейт раста.
По факту и раст-фанбои и раст-хейтеры содействуют одному и тому же - таковым ошибкам придаётся больше внимания и окно Овертона начинает двигаться. А что это будет в итоге не суть важно.
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|1.31, Брат того анонима (?), 01:40, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и зачем это нужно вообще? Что им на Windows не сидится?
В пору прихода 5G на рынок, можно будет к серверу конектиться по RDP прям из леса. Консоль - это прошлый век уже, GUI - наше всё, а SSH для ламеров застрявших в прошлом столетии и не научившихся нажать правую кнопку мыши, выбрать в меню "подключиться к удалённому рабочему столу" и елозить мышкой по столу.
Какое ещё к чёрту шифрование? Кому оно нужно? Что вы там шифруете? Порнуху, да?
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