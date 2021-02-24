The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux

24.02.2021 22:30

Организация Linux Foundation объявила о предоставлении компанией Google финансирования работы по сопровождению механизмов защиты в ядре Linux и усилению безопасности ядра. В режиме полного рабочего дня будут трудоустроены Густаво Сильва (Gustavo Silva) и Натан Ченслор (Nathan Chancellor).

Натан известен своей работой по обеспечению сборки ядра Linux с использованием компилятора Clang и задействованию при сборке механизмов защиты на этапе компиляции, таких как CFI (Control Flow Integrity). Дальнейшая работа Натана на первом этапе будет сосредоточена на устранении всех ошибок, всплывающих при применении Clang/LLVM, и внедрении системы непрерывной интеграции для тестирования сборок на базе Clang. Когда известные проблемы будут решены начнётся работа по добавлению в ядро дополнительных возможностей усиления безопасности, предоставляемых компилятором Clang.

Густаво является одним из активных участников проекта KSPP (Kernel Self Protection Project) по продвижению в ядро Linux технологий активной защиты. Главной задачей Густаво станет устранение некоторых классов переполнений буфера, путём замены всех экземпляров массивов, имеющих нулевую длину или содержащих только один элемент, на безразмерное объявление массивов (Flexible Array Member). Помимо этого Густаво будет заниматься исправлением ошибок в коде, перед его попаданием в основной состав ядра, и развитием механизмов активной защиты в ядре.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  3. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  4. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  5. OpenNews: Анонсирован проект LLVMLinux, нацеленный на обеспечение сборки ядра Linux при помощи Clang
  6. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54646-kernel
Ключевые слова: kernel, security, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:38, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Когда известные проблемы будут решены начнётся работа по добавлению в ядро дополнительных возможностей усиления безопасности, предоставляемых компилятором Clang.

    Начало конца для GCC.

     
     
  • 2.2, Анонимъ (?), 22:40, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это уже конец начала конца.
     
     
  • 3.6, Mickey_Mouse (?), 22:46, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начало конца fuchsia.
     
  • 3.23, someoneNicko (ok), 00:08, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, мы уже добрались до середины конца? Будет интересно увидеть конец конца, в таком случае.
     
     
  • 4.26, Andrew (??), 00:24, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро, это уже середина конца начала конца (дальше - насколько сил и упертости хватит закручивать это предложение).
     
  • 2.18, весь в татухах и бородой (?), 23:35, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому мы еще в 2010 перешли на OpenBSD.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:56, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В опенке иксы, а когда иксы  - это друшлаг.
     
  • 2.19, Аноним (22), 23:45, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnu непобедим, не кукарекай
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:40, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    DRM ждать?
     
     
  • 2.5, Аноным (ok), 22:45, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Widevine и телеметрию прям в ядре
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:48, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только рад буду, если Widevine перенесут в ядро. Тогда будут обязаны шткрыть его под GPL. Это будет конец Widevineа.
     
  • 2.16, Hellraiser (??), 23:23, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, только джейлы с телеметрией
     

  • 1.4, Аноним (-), 22:45, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >безопасности
    >google

    linux-kernel RIP

     
  • 1.7, Минона (ok), 22:48, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перепишут на расте?
     
     
  • 2.9, Аноним (20), 22:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, задействуют "security through diversity". В смысле "радужных" отправят критичный для безопасности (а в ядре весь код критичен для безопасности) писать.
     
  • 2.10, Сейд (ok), 22:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://gitlab.com/sickfar/os1
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:20, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на расте только unsafe asm можно писать.
     

  • 1.8, Kuromi (ok), 22:54, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Похоже Гуглу надоели рутованные трубки, теперь "защиту" впаяют прямо в ядро.
     
     
  • 2.11, Аноним (20), 22:58, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На трубках Гугла рутование не требуется, загрузчик там разблокируется полностью в оффлайне, не то что всякое говно от корпорации, корни которой растут в китайском ВПК и которую обещал вымести поганой метлой, но обещание не сдержал, один популист-политикан.
     
     
  • 3.13, Kuromi (ok), 23:13, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На трубках Гугла рутование не требуется, загрузчик там разблокируется полностью в оффлайне,
    > не то что всякое говно от корпорации, корни которой растут в
    > китайском ВПК и которую обещал вымести поганой метлой, но обещание не
    > сдержал, один популист-политикан.

    Разблокировка загрузчика не рутует трубку автоматом. А что до Хуавея, то не так уж давно они были как раз таки очень дружелюбны к альтернативным прошивкам и даже помогали их разработчикам, а потмо РРАЗ и "Альтернативные прошивки низкого качества что вредит нашему бренду, поэтому сервис разблокировки мы закрываем, а еще так безопаснее, да, безопаснее"

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:08, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одна из самых мерзких корпораций. Вот если бы GNUды свой хурд не просорали, то было бы куда бежать.
     
     
  • 2.14, Аноньимъ (ok), 23:15, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо просто всем миром в хурдур комитеть. Так наступит светлый гнумунизм.
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:21, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если бы у бабушки…
     

  • 1.17, Ordu (ok), 23:24, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Главной задачей Густаво станет устранение некоторых классов переполнений буфера, путём замены всех экземпляров массивов, имеющих нулевую длину или содержащих только один элемент, на безразмерное объявление массивов (Flexible Array Member).

    А в чём собственно фишка такой защиты? Как это призвано работать? Насколько я помню, эти flexible array в C совершенно оторванная от жизни придумка, которая ни на что не влияет. Она не запрещает, например, создать на стеке структуру с flexible array внутре, она не запрещает передать эту структуру по значению в функцию, или вернуть такую структуру по значению из функции. То есть она не запрещает программисту выполнять операции сомнительной осмысленности. Или сегодня gcc какие-нибудь варнинги кидает об этом, которые можно объявить ошибками, и таким образом запретить компилировать сомнительный код?

    По-моему, flexible array создаёт проблем программисту лишь одним способом: flexible тип может быть только последним членом структуры, и соответственно попытки упаковать два flexible типа в одну структуру обламываются на этапе компиляции.

    Впрочем, это я по памяти всё воспроизвожу, а давно это было... Реквестирую в тред специалистов, знающих стандарты C и коды ошибок gcc наизусть, которые могут прояснить ситуацию.

    То есть, привести весь код к единым стандартам, и везде использовать flexible array, вместо того, чтобы где-то использовать [0], где-то [1], а где-то [] -- это ловля блох, которую надо выполнять иногда, но... эмм... чтоб это повлияло существенно на качество кода? Разве?

     
  • 1.21, Аноним (22), 23:52, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот вы смеётесь, а ведь макакам плевать на свободы и за бабло готовы мвть родную продать. Поэтому садят кодера и он отрабатывает свой хлеб в три конца, лишая работы соотечественников. Такая вот правда жизни.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 00:40, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные кодеры за бабло на копрорации впахивать не станут. Видать там Слива совсем никакая.
     
     
  • 3.29, Аноним (22), 01:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да перестань, трудятся на корпорации все кодеры. Им плевать. Они в жизни ничего больше не умеют. Вырожденцы, жалкое зрелище. Ещё любят говорить, что они будущее определяют, лол. Будущее определяют те, кто тусит и трахается(размножается), а не гамает в пеку в скотоблоке,с пеперывами на хрючку и анонизм.
     

  • 1.24, Аноним (25), 00:16, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Густаво Слива и Натан Чернослив :)
     
  • 1.28, Аноним (28), 00:50, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот теперь rust точно не нужен.
     
  • 1.30, Аноним (30), 01:02, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если ядро нормально будет собираться под CLang/LLVM это так или иначе приблизит использование в самом ядре (не только в модулях) Rust, который тоже на LLVM.

    Хайпу на счет этого языка не очень подвержен. Думаю в индустрии накопилось достаточное количество проблем приводящих к дырам в безопасности из-за вполне "детских" косяков при работе с памятью. Уже нужны какие-то качественные преобразования. Если раньше проблемы при работе с указателями на C были просто сложно избегаемым злом и расплатой за производительность и переносимость. С этими ошибками боролись, но никто по факту не предлагал радикальных подходов для системного уровня. Сейчас уже есть какая-то "альтернатива" на слуху. Это заставляет C-шников чувствовать определенное давление на них.
    Видимо этим и объясняется порой неподдающийся объяснению хейт раста.
    По факту и раст-фанбои и раст-хейтеры содействуют одному и тому же - таковым ошибкам придаётся больше внимания и окно Овертона начинает двигаться. А что это будет в итоге не суть важно.

     
  • 1.31, Брат того анонима (?), 01:40, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и зачем это нужно вообще? Что им на Windows не сидится?
    В пору прихода 5G на рынок, можно будет к серверу конектиться по RDP прям из леса. Консоль - это прошлый век уже, GUI - наше всё, а SSH для ламеров застрявших в прошлом столетии и не научившихся нажать правую кнопку мыши, выбрать в меню "подключиться к удалённому рабочему столу" и елозить мышкой по столу.
    Какое ещё к чёрту шифрование? Кому оно нужно? Что вы там шифруете? Порнуху, да?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру