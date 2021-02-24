Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux

> Главной задачей Густаво станет устранение некоторых классов переполнений буфера, путём замены всех экземпляров массивов, имеющих нулевую длину или содержащих только один элемент, на безразмерное объявление массивов (Flexible Array Member). А в чём собственно фишка такой защиты? Как это призвано работать? Насколько я помню, эти flexible array в C совершенно оторванная от жизни придумка, которая ни на что не влияет. Она не запрещает, например, создать на стеке структуру с flexible array внутре, она не запрещает передать эту структуру по значению в функцию, или вернуть такую структуру по значению из функции. То есть она не запрещает программисту выполнять операции сомнительной осмысленности. Или сегодня gcc какие-нибудь варнинги кидает об этом, которые можно объявить ошибками, и таким образом запретить компилировать сомнительный код? По-моему, flexible array создаёт проблем программисту лишь одним способом: flexible тип может быть только последним членом структуры, и соответственно попытки упаковать два flexible типа в одну структуру обламываются на этапе компиляции. Впрочем, это я по памяти всё воспроизвожу, а давно это было... Реквестирую в тред специалистов, знающих стандарты C и коды ошибок gcc наизусть, которые могут прояснить ситуацию. То есть, привести весь код к единым стандартам, и везде использовать flexible array, вместо того, чтобы где-то использовать [0], где-то [1], а где-то [] -- это ловля блох, которую надо выполнять иногда, но... эмм... чтоб это повлияло существенно на качество кода? Разве?

