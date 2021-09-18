Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов

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|1.3, ан (?), 10:29, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поаккуратнее надо организациям занимающимся открытыми проектами сотрудничать с корпорацией поддерживающей автократии и цензуру.
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|1.14, Аноним (14), 10:58, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ух, ты. Важные опенсурс проекты это оказывается 100500 JS-библиотек и столько же PHP-фреймворков.
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|2.25, анонимус (??), 12:50, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если эти проекты используют часто, если не непосредственно, то в качестве зависимости, то почему бы и нет.
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|1.15, InuYasha (??), 11:08, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вау. Ни _одного_ нужного проекта. Просто энтерпрайзно-смузёвые жаба-блоуты, которые нужны самому гуглу и ещё паре корпорастов. И, естественно, проверка производится для себя, а не от альтруизма. Гугол, пофинансируй меня! Я буду многа опенсоуса писать! хех.
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|2.17, Нанобот (ok), 11:24, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По-моему всё логично: гугл платит за аудит нужных гуглу проектов
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|4.26, Аноним (26), 12:52, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну читайте же - "Ранее на полученные в результате сбора пожертвований средства...". Собирали бутылки и что-то там себе аудитили потихоньку, а теперь гугел пришел и говорит - "это, это, это и последние четыре метра".
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|1.31, another_one (ok), 14:30, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> JavaScript-библиотеки Lodash
Но ведь библиотека мертва и не ментейнится, а последние исправления уязвимостей публиковали (со скандалом и драмой) инженеры Google, т.к автор J.D. Dalton похоже забил на open sourse и почти не коммитит и не публикует релизы.
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