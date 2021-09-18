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Google профинансирует аудит безопасности 8 важных открытых проектов

18.09.2021 10:06

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о сотрудничестве с компанией Google, которая выразила готовность профинансировать проведение независимого аудита безопасности 8 открытых проектов. На полученные от Google средства решено провести аудит Git, JavaScript-библиотеки Lodash, PHP-фреймворка Laravel, Java-фреймворка Slf4j, JSON-библиотек Jackson (Jackson-core и Jackson-databind) и Java-компонентов Apache Httpcomponents (Httpcomponents-core и Httpcomponents-client).

Ранее на полученные в результате сбора пожертвований средства фонд OSTIF уже провёл аудит проектов OpenSSL, VeraCrypt, OpenVPN, Monero, Unbound DNS и QRL. Отдельно сообществом уже собраны средства для аудита PHP-фреймворка Symfony. В случае получения дополнительного финансирования для аудита также намечены проекты Systemd, Electron, Rails, Drupal, Joomla, WebPack, Reprepro, Ceph, React Native, Salt, Ansible, Angular, Gatsby и Guava.

Выбор произведён эмпирическим путём на основе оценки влияния безопасности проекта на экосистему открытого ПО и потенциальной выгоды для сообщества от увеличения безопасности рассматриваемых проектов. Для примерно 100 тысяч проектов на GitHub был вычислен коэффициент, учитывающий такие факторы, как популярность использования в качестве зависимости, востребованность в инфраструктурах, число разработчиков, активность разработки, число закрытых и незакрытых сообщений об ошибках, число поддерживающих проект организаций, частота выпуска обновлений, история выявления уязвимостей и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/google-is-pa...)
  2. OpenNews: Google профинансирует работу по повышению безопасности ядра Linux
  3. OpenNews: Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
  4. OpenNews: Google раскрыл подробности обеспечения безопасности в своей инфраструктуре
  5. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
  6. OpenNews: Рейтинг библиотек, требующих особой проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55815-ostif
Ключевые слова: ostif, security, audit, google
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пропал дом (с)
     
  • 1.3, ан (?), 10:29, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поаккуратнее надо организациям занимающимся открытыми проектами сотрудничать с корпорацией поддерживающей автократии и цензуру.
     
  • 1.4, АмД (?), 10:37, 18/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:49, 18/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:50, 18/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, Аноним (-), 10:48, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    будет:аудит показал, что денег недостаточно для аудита
     
  • 1.11, Аноним (10), 10:51, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая цена аудита? Гуглить неохота.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:52, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одного аудита.
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 10:52, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одного репозитория.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:58, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ух, ты. Важные опенсурс проекты это оказывается 100500 JS-библиотек и столько же PHP-фреймворков.
     
     
  • 2.25, анонимус (??), 12:50, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если эти проекты используют часто, если не непосредственно, то в качестве зависимости, то почему бы и нет.
     

  • 1.15, InuYasha (??), 11:08, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вау. Ни _одного_ нужного проекта. Просто энтерпрайзно-смузёвые жаба-блоуты, которые нужны самому гуглу и ещё паре корпорастов. И, естественно, проверка производится для себя, а не от альтруизма. Гугол, пофинансируй меня! Я буду многа опенсоуса писать! хех.
     
     
  • 2.17, Нанобот (ok), 11:24, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По-моему всё логично: гугл платит за аудит нужных гуглу проектов
     
     
  • 3.19, ssh (ok), 11:55, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, но как туда укладывается монеро?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:52, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну читайте же - "Ранее на полученные в результате сбора пожертвований средства...". Собирали бутылки и что-то там себе аудитили потихоньку, а теперь гугел пришел и говорит - "это, это, это и последние четыре метра".
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:29, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    лихо ты Git в ненужно определил :)
     
     
  • 3.20, ssh (ok), 11:55, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он до этого места еще не дочитал!
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:57, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гит и ларавель же нормальные проекты, для простых людей 😁
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:04, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Joomla проверять будут вечно
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:09, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Внимание Гугла - плохо.
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:29, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Systemd

    Хорошо бы. *запасает попкорн*

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:35, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На это денег может не хватить. Или времени. :)
     
  • 2.32, another_one (ok), 14:32, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Леня в любом случае пошлёт аудиторов - "нот э баг". Только деньги на ветер.
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:00, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На деньги донатеров найдут доступы к донатерам.
     
  • 1.29, psv (??), 13:04, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разовый аудит бессмысленный и беспощадный.
     
     
  • 2.30, Gemorroj (ok), 13:32, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    такой вот маркетинг для современных итишников
     

  • 1.31, another_one (ok), 14:30, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > JavaScript-библиотеки Lodash

    Но ведь библиотека мертва и не ментейнится, а последние исправления уязвимостей публиковали (со скандалом и драмой) инженеры Google, т.к автор J.D. Dalton похоже забил на open sourse и почти не коммитит и не публикует релизы.

     
  • 1.33, Аноним (33), 14:41, 18/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Joomla есть, а wordpress где?
     

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