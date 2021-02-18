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|2.9, Аноним (9), 21:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Firefox новые модули на Расте написаны, внезапно, тот же вебрендер
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|1.4, Рефрен (?), 21:33, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> выступила с инициативой по решению проблем в открытом ПО
раст решение всех проблем
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|1.5, Аноним (6), 21:35, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
> По данным Google 70% проблем с безопасностью в Chromium
Ясно. Расходимся.
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|1.7, Аноним (7), 21:43, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да блин, уже давно все поняли. Не хочешь непрошеных пенетрации -- пиши Rust. Нет, всё ещё открывают Америку...
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|1.8, Аноним (9), 21:45, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пока глупенькие хейтеры на опеннетике хейтят, крупные корпорации просто берут и используют :)
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|2.14, Аноним (10), 21:57, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В прошлый раз они сделали реальностью nodejs и электрон. Мир еше как миниум десятилетие будет после этого будет приходить в себя.
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|1.11, Аноним (11), 21:53, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спрашивается, какого хера вы тогда пропихиваете свои говноязыки в мейнстрим. Пишите браузер на go и dart
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|1.12, Ingener (??), 21:55, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут пасутся РустоФобы. или Русто-скептики. Потому и приписали теперь "что при должном использовании". Для русто-скептиков.
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|1.13, InuYasha (??), 21:57, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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if (ptr == nullptr)
return FAIL;
ZeroMemory(newmem, sz);
if (i >= sz)
return FAIL;
но ради этого, конечно, нужны спецсредства, особенно денежные. *facepalm*
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|2.16, Аноним (16), 22:02, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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продолжай в том же духе! когда кол-во строк кода перевалит за 100К - приходи снова)
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|1.17, Аноним (17), 22:05, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если вы айтишники такие всегда из себя умные, почему бы не придумать безопасную память вместо всего этого бардака?
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