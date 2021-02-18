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Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО

18.02.2021 21:29

Компания Google выступила с инициативой по решению проблем в открытом ПО, вызванных небезопасной работой с памятью. По данным Google 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью, такими как обращение к буферу после освобождения связанной с ним памяти (use-after-free). Исследование Microsoft также пришло к выводу, что 70% всех уязвимостей, устранённых в изученных обновлениях программ, вызваны небезопасной работой с памятью. Ещё одно исследование показало, что 53 из 95 уязвимостей, выявленных в утилите curl, удалось бы избежать, если бы код был написан на языке, обеспечивающем безопасную работу с памятью.

В качестве примеров первых инициатив, профинансированных Google и проведённых совместно с организацией ISRG (Internet Security Research Group), отмечается создание альтернативного HTTP-бэкенда для утилиты curl и разработка нового TLS-модуля для http-сервера Apache. Оба проекта реализованы на языке Rust, который сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечивает автоматическое управление памятью, что при должном использовании (отсутствии небезопасных действий с указателями в режиме unsafe) позволяет защититься от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты curl 7.75.0 с экспериментальным HTTP-бэкендом на языке Rust
  3. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  5. OpenNews: Google представил рейтинг критически важных открытых проектов
  6. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54615-google
Ключевые слова: google, rust
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  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А давайте перепишем на раст?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:36, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И переименуем в rooster farm.
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 22:06, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нажарим окорочков.
     

  • 1.3, Рефрен (?), 21:32, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    перепишут на Rust хром хаха мозилла отказалась
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:46, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Firefox новые модули на Расте написаны, внезапно, тот же вебрендер
     

  • 1.4, Рефрен (?), 21:33, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  выступила с инициативой по решению проблем в открытом ПО

    раст решение всех проблем

     
  • 1.5, Аноним (6), 21:35, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Google занялся продвижением средств безопасной работы с памятью в открытом ПО
    >  По данным Google 70% проблем с безопасностью в Chromium

    Ясно. Расходимся.

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:43, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да блин, уже давно все поняли. Не хочешь непрошеных пенетрации -- пиши Rust. Нет, всё ещё открывают Америку...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А не хочешь прошенных пенетрации -- пиши не на Rust
     

  • 1.8, Аноним (9), 21:45, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пока глупенькие хейтеры на опеннетике хейтят, крупные корпорации просто берут и используют :)
     
     
  • 2.14, Аноним (10), 21:57, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлый раз они сделали реальностью nodejs и электрон. Мир еше как миниум десятилетие будет после этого будет приходить в себя.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:53, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спрашивается, какого хера вы тогда пропихиваете свои говноязыки в мейнстрим. Пишите браузер на go и dart
     
     
  • 2.15, Ingener (??), 21:58, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорпион не может не жалить. Вот и пропихивают.
     

  • 1.12, Ingener (??), 21:55, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут пасутся РустоФобы. или Русто-скептики. Потому и приписали теперь "что при должном использовании". Для русто-скептиков.
     
  • 1.13, InuYasha (??), 21:57, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    if (ptr == nullptr)
    return FAIL;

    ZeroMemory(newmem, sz);

    if (i >= sz)
    return FAIL;

    но ради этого, конечно, нужны спецсредства, особенно денежные. *facepalm*

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:02, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продолжай в том же духе! когда кол-во строк кода перевалит за 100К - приходи снова)
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:05, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если вы айтишники такие всегда из себя умные, почему бы не придумать безопасную память вместо всего этого бардака?
     

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