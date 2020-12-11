Google представил рейтинг критически важных открытых проектов

|
|
|
|
|
|
|
|4.38, Аноним (38), 16:33, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Любой проект на PHP - менее критичен чем JavaGuide (по мнению гугла).
|
|
|
|
|
|
|
|7.91, Аноним (91), 19:12, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Интересно, как приветствует капитан пассажиров: "...вы находитесь на новейшем самолёте, который 2 раза ё*ся из-за наших макак в отделе проектирования и программирования...".
|
|2.41, leibniz (ok), 16:41, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему под гугловский же golang не сделали столбец, вот что интересно (нет).
|
|
|
|3.101, Аноним (-), 20:11, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше скажите, что еще за skynet? Он мир то захватывает? И если да, то почему так неактивно?
|
|2.58, Аноним (-), 17:18, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А где php?
да на#$% твой php.
Увидел в
> Проекты на языке Си.
> skynet
и что-то подозрительно близко находятся 3D-принтер и книга по scikit-learn и tensorflow. Убрал книгу подальше от 3D-принтера, задумался над шапочкой из фольги..
|
|
|
|3.102, Аноним (-), 20:12, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На php написан например phpbb. А других нормальных опенсорсных форумов толком и нет, остальные вебманки только щеки умеют надувать и всякую тривиальщину и блоатваре изрыгают.
|
|
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 15:59, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И что? Коммиты смотри. А релиз сборки Debian с hurd в прошлом году вышел.
|
|2.45, Аноним (45), 16:49, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это же концептуальная игрушка-недоделка, какая нахрен важность.
|
|1.4, Аноним (4), 15:48, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
Интересно, что подавляющее большинство проектов на Rust "жизненно важны" лишь для поддержания на плаву самого Rust.
|
|
|
|2.10, Fracta1L (ok), 15:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Интересно, что фанбоев дырявой сишки рвёт на части при малейшем упоминании Раста.
|
|
|
|3.73, brandan (?), 18:01, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> а вот дырявая сишка
i3status-rust
ух какой важный проект, а ещё и критичный!
> рвёт на части
от смеха
|
|
|
|4.106, Аноним (-), 20:20, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там для начала в самом топе вишенка на торте:
> servo.
То-есть, самый важный и критичный из проектов на расте - нестреляющее ружье, который типа-есть, но за добрый десяток лет так и не смог стать сколь-нибудь полноценным продуктом/либой/решением.
А вторым, только подумайте, карго. Вот уж сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Странно, правда, что компилятор куда-то задвинули. Видимо, желуди важнее дуба. Правда, такая фигня не только с растом получилась, но забавно.
|
|3.105, Аноним (-), 20:16, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда будешь операционкой на расте пользоваться, и либы на си выкинешь - тогда и вякай, имхо. А так это просто махровая неблагодарность, мало того что юзаешь чужой код так еще хамишь его авторам, кондом.
|
|2.11, Анонимъ (?), 15:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А разве для остальных языков это не так? Телепортировать условный топ-1к проектов из любого ЯП и внезапно окажется, что смысла делать что-то новое на этом ЯП уже и не остаётся.
|
|
|
|3.71, Аноним (4), 17:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну я даже не знаю, что ответить Давайте посмотрим на самую левую колонку, отн... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.90, Анонимъ (?), 19:02, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Окей. Убираем Rust. Вот JavaScript например:
node.js - среда выполнения js
react-native - костыль для react
react - фреймворк для js
gatsby - ещё костыль для react
three.js - 3d обвязка над WebGL для... js
bootstrap - вообще больше css-фреймворк с привкусом js
material-ui - см. выше
Я же не про этот список, который тупо сырые данные содержит.
¯\_(ツ)_/¯
|
|
|
|5.99, Аноним (99), 19:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну справедливости ради стоит отметить, что эти проекты очень сильно изменили веб и сейчас практически у каждого из них есть вес и статус. В концов концов они хотя бы используются (причем повсеместно). О проектах раста ну трудно такое сказать однозначно.
|
|
|
|6.107, Аноним (-), 20:24, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вес у них есть, еще какой. Теперь если страница меньше гига жрет и проц вентилятором не воет, как опеннет всякий - сразу видно динозавров. А вон у перечисленных с этим порядок, не успел зайти как тебе уже пяток мегабайт js со всех сторон загрузили и проц натужно пыхтит секунд 30 пытаясь все это счастье вообще сжевать.
Хотя какой-нибудь бутстрап в принципе можно и непохабно использовать, но делать это умеют единицы.
|
|2.22, Аноним (22), 16:09, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Расскажи это компонентам Firefox на Rust которые ты использовал писав свое сообщение.
|
|
|
|3.94, Аноним (91), 19:16, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ...компонентам Firefox на Rust которые ты использовал...
В моём FF ни строчки на расте. Угадаешь с трёх попыток, почему раст не нужен?
|
|3.108, Аноним (-), 20:28, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Расскажи это компонентам Firefox на Rust которые ты использовал писав свое сообщение.
Да вот как-то файрфокс и без раста был - и даже, только подумайте - гораздо лучше было.
Во первых, его тогда было пересобирать в разы проще.
Во вторых, он не жрал дикое количество ресурсов как хром.
В третьих, только подумайте, были полезные дополнения! А не бесполезные webext уродцы которые ничего не могут.
В четвертых, только подумайте, настраиваемый гуй был.
В пятых расширения его даже менять могли.
Итого - почему-то версия без раста мне нравилась сильно больше. А тут какой-то регресс и даунгрейд сплошной.
|
|2.69, Ordu (ok), 17:54, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Интересно, что ты смог идентифицировать подавляющее большинство проектов. Я может про половину смогу определённо сказать, что это за проекты. Про остальные буду гадать на основании названия.
|
|
|
|3.110, Аноним (-), 20:30, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если самым полезным назван зафэйленый проект двигла браузера, разработчиков которого уволили с треском... паааардон, ребята, какие-то вы... бесполезные уж очень.
|
|
|
|4.122, Ordu (ok), 20:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну если самым полезным назван зафэйленый проект двигла браузера, разработчиков которого
> уволили с треском... паааардон, ребята, какие-то вы... бесполезные уж очень.
Ты хочешь сказать, что ты из всего того списка узнал только одно слово, и на основании этого слова сделал вывод о "подавляющем большинстве" других слов? Просто жемчужина в мою коллекцию самых дебильных способов мыслить.
|
|
|
|5.127, Аноним (-), 21:29, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там, вроде, проекты ранжированы по степени нужности и критичности. И если это самое нужное и критичное...
Если завтра проснешься - нету Linux. Как тебе? И нету servo. Как тебе? Нормальное сравнение? :). Без линукс сюда даже сообщение не отправится, мыльница-роутер не запустится и приехали.
|
|
|
|2.117, Аноним (-), 20:39, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в проектах для питона какое-то moto аж два раза засунули (в надежде что читать никто не будет?). Но все-равно для заполнения топчарта не хватило, хы.
|
|1.6, Аноним (6), 15:51, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Salt? Серьёзно? Да кому он нужен при наличии более популярного и стабильного Ansible?
|
|
|
|
|
|3.111, Аноним (-), 20:31, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ну что вы как маленькие, по гладиусу в лапу и вперед на арену. И лив стрим пустите, посмотрим кто кого.
|
|2.112, anonymous (??), 20:33, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
+100
Ansible нету, зато есть xonsh. Этот рейтинг какую-то погоду на Марсе считает.
|
|
|
|3.118, Аноним (-), 20:41, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вебмакаки сделали AI и натравили его на корпоративную файлопомойку. Ну а тот и выдай им универсальный ответ вселенной на дурацкий вопрос. Вебмакаки прослезились от вселенской мудрости и немедленно запубликовали это порождение сумрачного гения.
|
|1.8, Аноним (8), 15:53, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
nginx где-то в конце списка, gcc на 73 месте, а openssh на 124. Это провал.
|
|
|
|2.24, Аноним (22), 16:10, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это список критичных, т.е. не только важных, но еще и тех кому не найдется замены.
|
|
|
|3.42, dikiy_f90 (?), 16:44, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вес числа зависящих проектов равен весу числа разработчиков. Не вижу особого уклона в незаменимость в формуле.
|
|3.52, Catwoolfii (ok), 16:59, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Там где-то наверху systemd болтается. Что оно прям настолько критичное и ему нет замены???
|
|
|
|3.72, Аноним84701 (ok), 18:00, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И GCC уже весь не только на C, начиная с 4.8.
Кхе. С разморозкой:
https://github.com/gcc-mirror/gcc/blob/4c202e6dd2fae3d2ed7f7afa5df0e6048021378
/* X % -C is the same as X % C. */
(simplify
(trunc_mod @0 INTEGER_CST@1)
(if (TYPE_SIGN (type) == SIGNED
&& !TREE_OVERFLOW (@1)
&& wi::neg_p (wi::to_wide (@1))
&& !TYPE_OVERFLOW_TRAPS (type)
/* Avoid this transformation if C is INT_MIN, i.e. C == -C. */
&& !sign_bit_p (@1, @1))
(trunc_mod @0 (negate @1))))
https://github.com/gcc-mirror/gcc/blob/323d9aff1fdf2fe87e75208d6fe452750f9bc9a
;; Atom Scheduling
;; Copyright (C) 2009-2018 Free Software Foundation, Inc.
(define_attr "atom_unit" "sishuf,simul,jeu,complex,other"
(const_string "other"))
(define_attr "atom_sse_attr" "rcp,movdup,lfence,fence,prefetch,sqrt,mxcsr,other"
(const_string "other"))
|
|2.43, Историк (?), 16:46, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
nginx-то тут причем? Легаси. Место ему на помойке, а не в списке важных проектов.
|
|
|
|3.113, Аноним (-), 20:34, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Леееегаси? С #2 в market share? Чтоб я таким легаси был. А на замену то чего?!
|
|1.9, Led (ok), 15:54, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
timezone не добавили. Наверное, потому, что под "формулу" не подходит...
|
|1.14, Аноним12345 (?), 16:01, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Узнал много нового
Гугл естественно в критически важные запихнул свой youtube-dl, про который недавно было столько шума
|
|1.15, Аноним (5), 16:01, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ну и конечно cassandra ниже neo4j это просто смешно. Этот рейтинг в итоге как-то особо и не коррелирует с реальным миром
|
|1.19, slepnoga (ok), 16:03, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
git, и даже irssi важнее кореутилсов. это все, что нужно знать про этот рейтинг
|
|
|
|2.47, Аноним (45), 16:52, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Гиту замены нет, это единственная актуальная VCS. А без говнутых coreutils замечательно живут *BSD и некоторые Linux дистрибутивы, сбросившие с себя позорное клеймо GNU/Linux.
|
|
|
|2.28, бублички (?), 16:12, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> При желании организации могут добавить дополнительные критерии
подсказать или сам догадаешься что за организация накрутила рейтинг git выше ядра?
|
|1.23, Vee Nee (?), 16:09, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Ху ты! i3, nodemcu-firmware, openwrt, druid, agenda, reactivesearch, standard, cryptography, moto, Python и Rust аж вдвойне важны!
|
|1.30, бублички (?), 16:17, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
lua-nginx-module важнее nginx? вот так рейтинг. без учёта зависимостей смысла в нём как в цветочках на обоях - вроде и красиво, но надоедливо до бесцельности
|
|1.31, имя_ (?), 16:20, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
наверное, мне должно быть стыдно, но о подавляющем большинстве проектов я и не слышал, хотя о назначении некоторых еще можно понять по названию.
|
|1.32, имя_ (?), 16:22, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
и как может инферно важнее план9? План9 вроде как пилится энтузиастами (и делаются выпуски), а вот инферно, судя по битбакету, не особо живо.
|
|1.36, jubnzv (ok), 16:29, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А в чём заключается текущая деятельность OSSF? В настоящий момент помощь проектам рассматривается только на уровне пропозалов?
|
|
|
|
|
|3.128, Аноним (-), 21:34, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> gdb ушёл на помойку где ему и место силами lldb.
То-то шлангеры даже в винде gdb используют, потому что вон то в совсем уж зачаточном состоянии. А когда забагован и обрублен дебагер - это как-то совсем уж тухло.
|
|
|
|2.62, Аноним84701 (ok), 17:38, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лол. Cinnamon есть, а gnome и kde - нет.
> И почему i3 два раза? Настолько важен?
Потому что "автомагия" для вывода имен.
src,ht*ps://github.com/openbsd/src,C,51,0,384,5,154.6,0,2,2,0.5,6029,0.6237
i3,ht*ps://github.com/i3/i3,C,70,0,301,4,3.8,12,99,163,2.6,945,0.65802
i3,ht*ps://github.com/Airblader/i3,C,73,0,316,4,4.2,5,17,18,2.8,99,0.58321
|
|1.44, lleeree_ (ok), 16:47, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дело ясное, что дело тёмное.
Значение функции на картинке зависит от трех коэффициентов. Где там 10?
А 10 там в исходном источнике на гитхабе, и не коэффициентов, а строк в некоей сводной таблице.
Пардоньте, "i" тоже посчитаем за коэффициент.
|
|
|
|2.74, Ordu (ok), 18:02, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это такой толстый троллинг? Или в школе нынче не объясняют, что в математической формуле означает заглавная сигма?
|
|
|
|3.120, Аноним (120), 20:45, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не объясняют, обломись. Это только последние пару классов физматов всяких такой привилегией снабжены. Да и зачем оно? Кнопки на кассе можно и без этого давить, да и медсестре за 15 штук эта твоя сигма ни к чему.
|
|1.50, DontTreadOnMe (?), 16:55, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
В с++ есть qt-creator. В топе какие-то нонэймы, но нет qt. Или его уже выписали из опенсурса чтоль?
|
|
|
|
|
|3.87, Аноним (34), 18:41, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
+1 Был у них на собесе и первый вопрос "вы же знаете про timeweb?", а я такой нет не знаю, я вообще русскими хостерами не пользуюсь много лет. В глазах у них что-то померкло и собеседование ессесно я завалил.
|
|1.60, sabitov (ok), 17:34, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мммм, на фоне того, что в питоне есть 2 соседних проекта moto и moto, корректность результата вызывает сомнения.
|
|
|
|2.121, Аноним (120), 20:47, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А все-равно ценных проектов не хватило. Остальное совсем одноразовые репы на гитхабе оказались?
|
|1.64, Аноним (-), 17:46, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
Возможно, я не прав, но это похоже на попытку убийства Open Source, потому что в... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.75, Ordu (ok), 18:06, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это похоже на попытку убийства Open Source
Это похоже на паранойю. Сходи проветрись, найди себе девушку, и глядишь идеологические убийцы прекратят мерещиться на каждом углу. Ах да, телевизор выкинь -- он вообще плохо сказывается на психическом здоровье (не только в наших широтах кстати, я общался с пендосами на этот счёт, у них то же самое, телевизор нужен для нагнетания страха в головах хомячков). И не общайся с теми, кто телевизор смотрит -- эти страхи заразны, передаются не только при личном контакте, но по меди и оптоволокну тоже.
|
|
|
|3.84, Девушка (?), 18:39, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В его рассуждениях есть здравое зерно. А тебе не помешает научиться сарказмировать острее и лаконичнее.
|
|
|
|4.88, Ordu (ok), 18:44, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В его рассуждениях есть здравое зерно.
Хе-хе. Ты тоже заразен.
> А тебе не помешает научиться сарказмировать острее и лаконичнее.
Есть разные мнения на этот счёт. Я занесу твоё в список.
|
|2.80, Аноним (-), 18:25, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Возможно, я не прав, но это похоже на попытку убийства Open Source
Очень даже прав. Даже на ботов полтора цента выделили, сейчас они все подпишутся под сообщением что не полтора -а 1.7 и вообще это рейт за 48часов и тд.
|
|2.81, Аноним (81), 18:33, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> если в процессе монополизации останутся крупные компании условно Google, Apple, Facebook
Там их вроде расчленять собрались, мб, будет не так всё плохо
|
|1.79, Аноним (-), 18:22, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Алгоритм учитывает
Что-то алгоритм не учел что 95% из списка самое что ни наесть - НЕНУЖНО !
|
|
|
|2.104, Ordu (ok), 20:14, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во, наконец-то хороший вопрос.
$ criticality_score --repo https://github.com/emacs-mirror/emacs
name: emacs
url: https://github.com/emacs-mirror/emacs
language: Emacs Lisp
created_since: 77
updated_since: 0
contributor_count: 1264
org_count: 3
commit_frequency: 80.1
recent_releases_count: 26
closed_issues_count: 0
updated_issues_count: 3
comment_frequency: 0.7
dependents_count: 513
criticality_score: 0.64991
Я заглянул в csv для C, emacs где-то в хвосте первой сотни оказывается, с таким скором. И вопрос почему его не включили встаёт ребром. Впрочем, у меня есть гипотеза: emacs написан на lisp'е. Тут нет столбца под лисп.
|
|1.83, Аноним (83), 18:36, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>число комментариев при обсуждении проблем (1), число релизов в год
это лишние критерии
|
|1.89, YMM (?), 18:56, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кого вообще должно волновать мнение банды вонючих глистов под названием "Гугл"?
|
|1.92, Аноним (92), 19:15, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>рейтинг критически важных открытых проектов
>electron
Они там рыбный_суп_ели?!
>Так как важность проекта величина не очевидная и для разных областей могут применяться разные критерии
Важность проекта легко можно определить, если мысленно "выкинуть" его из жизни и представить насколько пострадает IT-инфраструктура или изменится жизнь пользователей PC.
|
|1.96, Тот самый (?), 19:27, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Потрясающий список!
sqlitebrowser - критически важен, а сам sqlite - нет
А еще обращает внимание полное отсутствие проектов для почты. Нет exim, postfix, sendmail, dovecot, etc. А все дело в том, что у гугла есть gmail
Короче, фтопку
|
|
|
|2.115, Аноним (-), 20:36, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> sqlitebrowser - критически важен, а сам sqlite - нет
Что поделать, о том что для работы программ нужны какие-то там библиотеки вебмакакам не рассказывали.
|
|1.100, Аноним (100), 20:08, 11/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Crawl и Cataclysm-DDA в списке. А некоторые говорят что рогалики - фигня, а на них по мнению гугла всё ИТ держится!
|
|
|
|2.119, Аноним (119), 20:42, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А старичка NetHack не уважили, зато на новых рогаликах, типа Cataclysm-DDA всё IT держится.
|
|
|
|2.131, Аноним (-), 21:39, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С чего это tree-sitter на Расте?
> Почему не в Си-колонке?
Сишная колонка и так самая длинная, а для раста проектов не хватало.
|