Google представил рейтинг критически важных открытых проектов

2.10 , Fracta1L ( ok ), 15:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Интересно, что фанбоев дырявой сишки рвёт на части при малейшем упоминании Раста.

3.73 , brandan ( ? ), 18:01, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > а вот дырявая сишка i3status-rust ух какой важный проект, а ещё и критичный! > рвёт на части от смеха

4.106 , Аноним ( - ), 20:20, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там для начала в самом топе вишенка на торте: > servo. То-есть, самый важный и критичный из проектов на расте - нестреляющее ружье, который типа-есть, но за добрый десяток лет так и не смог стать сколь-нибудь полноценным продуктом/либой/решением. А вторым, только подумайте, карго. Вот уж сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Странно, правда, что компилятор куда-то задвинули. Видимо, желуди важнее дуба. Правда, такая фигня не только с растом получилась, но забавно.

3.105 , Аноним ( - ), 20:16, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда будешь операционкой на расте пользоваться, и либы на си выкинешь - тогда и вякай, имхо. А так это просто махровая неблагодарность, мало того что юзаешь чужой код так еще хамишь его авторам, кондом.

2.11 , Анонимъ ( ? ), 15:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А разве для остальных языков это не так? Телепортировать условный топ-1к проектов из любого ЯП и внезапно окажется, что смысла делать что-то новое на этом ЯП уже и не остаётся.

3.71 , Аноним ( 4 ), 17:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Ну я даже не знаю, что ответить Давайте посмотрим на самую левую колонку, отн... 4.90 , Анонимъ ( ? ), 19:02, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Окей. Убираем Rust. Вот JavaScript например: node.js - среда выполнения js

react-native - костыль для react

react - фреймворк для js

gatsby - ещё костыль для react

three.js - 3d обвязка над WebGL для... js

bootstrap - вообще больше css-фреймворк с привкусом js

material-ui - см. выше Я же не про этот список, который тупо сырые данные содержит. ¯\_(ツ)_/¯

5.99 , Аноним ( 99 ), 19:55, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну справедливости ради стоит отметить, что эти проекты очень сильно изменили веб и сейчас практически у каждого из них есть вес и статус. В концов концов они хотя бы используются (причем повсеместно). О проектах раста ну трудно такое сказать однозначно.

6.107 , Аноним ( - ), 20:24, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вес у них есть, еще какой. Теперь если страница меньше гига жрет и проц вентилятором не воет, как опеннет всякий - сразу видно динозавров. А вон у перечисленных с этим порядок, не успел зайти как тебе уже пяток мегабайт js со всех сторон загрузили и проц натужно пыхтит секунд 30 пытаясь все это счастье вообще сжевать. Хотя какой-нибудь бутстрап в принципе можно и непохабно использовать, но делать это умеют единицы.

2.22 , Аноним ( 22 ), 16:09, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Расскажи это компонентам Firefox на Rust которые ты использовал писав свое сообщение.

3.29 , Аноним ( 29 ), 16:15, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я писал в линкс. Раст не нужен.

4.37 , Аноним ( 37 ), 16:31, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в Falkon.

3.94 , Аноним ( 91 ), 19:16, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ...компонентам Firefox на Rust которые ты использовал... В моём FF ни строчки на расте. Угадаешь с трёх попыток, почему раст не нужен?

3.108 , Аноним ( - ), 20:28, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расскажи это компонентам Firefox на Rust которые ты использовал писав свое сообщение. Да вот как-то файрфокс и без раста был - и даже, только подумайте - гораздо лучше было. Во первых, его тогда было пересобирать в разы проще.

Во вторых, он не жрал дикое количество ресурсов как хром.

В третьих, только подумайте, были полезные дополнения! А не бесполезные webext уродцы которые ничего не могут.

В четвертых, только подумайте, настраиваемый гуй был.

В пятых расширения его даже менять могли. Итого - почему-то версия без раста мне нравилась сильно больше. А тут какой-то регресс и даунгрейд сплошной.

2.69 , Ordu ( ok ), 17:54, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Интересно, что ты смог идентифицировать подавляющее большинство проектов. Я может про половину смогу определённо сказать, что это за проекты. Про остальные буду гадать на основании названия.

3.110 , Аноним ( - ), 20:30, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если самым полезным назван зафэйленый проект двигла браузера, разработчиков которого уволили с треском... паааардон, ребята, какие-то вы... бесполезные уж очень.

4.122 , Ordu ( ok ), 20:56, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну если самым полезным назван зафэйленый проект двигла браузера, разработчиков которого

> уволили с треском... паааардон, ребята, какие-то вы... бесполезные уж очень. Ты хочешь сказать, что ты из всего того списка узнал только одно слово, и на основании этого слова сделал вывод о "подавляющем большинстве" других слов? Просто жемчужина в мою коллекцию самых дебильных способов мыслить.

5.127 , Аноним ( - ), 21:29, 11/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там, вроде, проекты ранжированы по степени нужности и критичности. И если это самое нужное и критичное... Если завтра проснешься - нету Linux. Как тебе? И нету servo. Как тебе? Нормальное сравнение? :). Без линукс сюда даже сообщение не отправится, мыльница-роутер не запустится и приехали.

