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Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО

03.08.2020 23:01

Организация Linux Foundation объявила о формировании нового совместного проекта OpenSSF (Open Source Security Foundation), призванного объединить работу ведущих представителей индустрии в области повышения безопасности открытого ПО. OpenSSF продолжит развитие таких инициатив, как Infrastructure Initiative и Open Source Security Coalition, а также объединит и другие связанные с безопасностью работы, предпринимаемые участниками проекта.

В число учредителей OpenSSF вошли такие компании, как GitHub, Google, IBM, JPMorgan Chase, Microsoft, NCC Group, OWASP Foundation и Red Hat. В качестве участников присоединились компании GitLab, HackerOne, Intel, Uber, VMware, ElevenPaths, Okta, Purdue, SAFECode, StackHawk и Trail of Bits.

Отмечается, что в современном мире открытое ПО широко востребовано во многих областях индустрии, но в силу специфики разработки на его безопасность оказывает влияние цепочки из зависимостей и участников разработки. Поэтому для подтверждения безопасности открытых проектов важна верификация не только основного кода, но и зависимостей, а также идентификация разработчиков, чей код принимается в состав проекта, и надёжная аутентификация при рецензировании и коммитах. Кроме того, для обеспечения безопасности требуется применение защищённых сборочных систем и верификации сборок.

Работа OpenSSF будет сосредоточена в таких областях, как скоординированное раскрытие информации об уязвимостях и распространение исправлений, разработка инструментов для обеспечении безопасности, публикация лучших практик по безопасной организации разработки, выявление связанных с безопасностью угроз в открытом ПО, проведение работы по аудиту и усилению безопасности критически важных открытых проектов, создание средств для проверки идентичности разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
  3. OpenNews: Инициативы Linux Foundation, касающиеся безопасности СПО и диагностики производительности
  4. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  5. OpenNews: Linux Foundation запустил проект по разработке Linux-окружения для высоконадёжных систем
  6. OpenNews: Рейтинг библиотек, требующих особой проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53482-openssf
Ключевые слова: openssf, security, opensource
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Укуренный (?), 23:47, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уууу, теперь анонимам нельзя будет коммитить libc, а я так хотел туда майнер встроить.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:06, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В libc и так нельзя было коммитить не только не анонимам, но еще и тем кто не готов отказываться полностью от авторских прав на код в пользу FSF https://www.gnu.org/licenses/why-assign.en.html
     
     
  • 3.6, asdasd (?), 00:18, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы говорите не про libc, а про glibc.
     
  • 3.12, anon2 (?), 01:32, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враньё. FSF просит передачу ей только имущественных прав на код. Неимущественные авторские права остаются у автора. Например, право признаваться автором кода.
     

  • 1.2, Minona (ok), 23:48, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >создание средств для проверки идентичности разработчиков.

    Однако

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:15, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всех под колпак корпораций
     
     
  • 3.8, пох. (?), 00:31, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да там пол-документа как раз и посвящено вопросу "а вдруг Вася все еще Вася, но уже НЕ работает на rbm?!"

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:18, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прямо говорят: твоя жoпa в моих руках!
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:29, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это зачем идентифицировать разработчиков? Типа если heartbleed, то чтобы прийти к нему с паяльником и спросить за всё? Тогда поговорка "пишите код так, как если бы его проверял помешанный маньяк-психопат, знающий ваш адрес" станет ближе к истине
     
     
  • 2.9, пох. (?), 00:33, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же - если там нет heartbleed - придти к нему с пакетиком с непонятным порошком и флэшкой с cp, и вежливо попросить добавить.

     
  • 2.13, Аноним (13), 01:33, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://arstechnica.com/information-technology/2018/11/hacker-backdoors-widely
    Вот, например, анонимный помощник постарался
     

  • 1.10, Аноним (-), 00:38, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >создание средств для проверки идентичности разработчиков.

    Анонимус не забывает что стало в разрабом Adamantix.

     
  • 1.11, Аноним (11), 01:31, 04/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поэтому для подтверждения безопасности открытых проектов важна верификация не только основного кода, но и зависимостей

    Что такое "верификация зависимостей"? Они ведь не формальную верификацию в виду имеют.


    >а также идентификация разработчиков

    Себя пусть идентифицируют.

     
     
  • 2.14, Аноним (7), 02:37, 04/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Они ведь не формальную верификацию в виду имеют.

    Жаль если нет (99% процентов что нет)

    Но вообще мысль правильная в том смысле, что зависимости тоже надо шерстить. Да и вообще - всякая зависимость есть угроза, особенно если её разработка ведётся не тобой

     
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