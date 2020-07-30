Rust вошёл в 20 самых популярных языков по рейтингу Redmonk

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|5.118, Аноним (118), 15:25, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При этом у тех 19 языков будет больше причин попасть в новость, ололо.
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|2.37, Аноним (37), 12:41, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А почему Раст такой популярный на опеннете, целая новость про двадцатое место.
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|3.43, Аноним (-), 13:00, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А почему Раст такой популярный на опеннете, целая новость про двадцатое место.
Потому что единственное что растаманы умеют делать хорошо - гнилой пиар своей поделки и обсирание всего остального. Ну вот такое вот у них сообщество - горластое и бесполезное. Новые дельфисты образовались.
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|4.48, Аноним (48), 13:08, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поделки? Единственное, что умеют?
У вас растоман работу или жену отобрал?)
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|5.57, Аноним (-), 13:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Поделки? Единственное, что умеют?
> У вас растоман работу или жену отобрал?)
Ну вот конкретно здесь - растаман наколотил абсолютно идиотский заголовок для новости. Это просто топ пиара перешедшего в кретинизм в терминальной стадии уже.
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|4.69, анонн (ok), 13:31, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому что единственное что растаманы умеют делать хорошо - гнилой пиар своей
> поделки и обсирание всего остального. Ну вот такое вот у них сообщество - горластое и бесполезное. Новые дельфисты образовались.
Судя по не раз демонстрированному уровню (не)знаний опеннетных "растоманов" - обыкновенное анонимно опеннетное "сначала сам запостил типа от, потом сам с пафосом разоблачил".
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|1.2, Ололо (?), 11:42, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По сравнению с прошлой редакций, опубликованной полгода назад,
> также перемещение C++ на пятое место
С шестого, лол.
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|3.113, Аноним (113), 14:53, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот это новость. Но все же это полнота, и там верно подметили: When people say "CSS is turing complete" they mean "CSS, which supports animations is Turing Complete".
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|1.5, Аноним (5), 11:47, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Модный и молодёжный язык. Жалко что он не может без рантайма. Язык претендующий на системный не должен таскать с собой батарейки. Берите пример с языка Си.
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|2.11, Аноним (11), 11:53, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Если вы имеете в виду Rust, тогда там есть no_std, no_core.
А разве в C нет рантайма? crt0 ?
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|3.15, Аноним (15), 12:00, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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>crt0
Это что такое?
>no_std, no_core
А-а стандартные отговорки. В Расте пишут в функциональном стиле. Отсутствие рантайма предпологают лютый процедурный код, попахивающий ассемблером. А растаманы не умеют писать люто и процедурно.
В чистом Си рантайма нет.
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|5.34, Аноним (-), 12:39, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не настолько уж и врет - на си реально с zero runtime и даже по сути и без ассемблера, если проц к тому располагает, типа cortex-M какого.
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|4.63, Аноним (63), 13:23, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это что такое?
"Startup". Он подготавливает сишному коду окружение соответствующее стандарту. Можно при желании даже и без него - с некоторыми особенностями.
> А-а стандартные отговорки. В Расте пишут в функциональном стиле.
Там пишут в каком-то крейзанутом стиле, ни два ни полтора. Так что код потом без поллитры вообще в принципе неодупляем. И синтаксис зачем-то изгадили кучей добавочных закорюк, как будто в сиобразных было мало, блин, закорюк. Так еше в новых версиях этого добра все больше и больше. И в результате код уже на раз заспорит с убуханым плюсовиком по его угробищности.
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|5.100, Аноним (95), 14:25, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вообще внешняя библиотека конкретной платформы. Далеко не везде она есть. А на МК вообще библиотек нету, как и ОС.
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|5.119, Аноним (118), 15:27, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А libc это что?!
Либа стандартных функций. Но JFYI можно без нее. А иногда так даже и нужно. А куда вы будете делать fopen() на микроконтроллере каком, чтоли, когда у него ни малейшего намека на файловую систему нет? И как вообще это может выглядеть, при отсутствии stdin/out/FS/... ? :)
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|3.32, Аноним (-), 12:38, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А разве в C нет рантайма? crt0 ?
Можно и совсем без него - в режиме гольного "кодогенератора". Правда тогда придется написать в entry свой setup arena'ы, если хочется чтобы поведение соответствовало стандарту, но это довольно просто. Я так делал, канает.
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|3.58, Совершенно другой аноним (?), 13:18, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Буквально недавно обсуждали начиная отсюда: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121332.html#107
Как минимум для Rust, похоже, нужен runtime в лице memcpy, memcmp, memset, rust_begin_panic и rust_eh_personality (это в режиме no_std, как я понял). C, как языку, такой runtime не нужен. В реализации gcc могут понадобиться разные хитрые процедуры 64-х разрядных умножений/делений, которые находятся в libgcc.
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|4.64, Аноним (63), 13:27, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как языку, такой runtime не нужен. В реализации gcc могут понадобиться
> разные хитрые процедуры 64-х разрядных умножений/делений, которые находятся в libgcc.
Еще иногда это падло хочет memcpy, но назвать мой минимальный memcpy рантаймом мне как-то совесть не позволяет - функция на полэкрана не бог весть какой рантайм.
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|5.75, Совершенно другой аноним (?), 13:40, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> как языку, такой runtime не нужен. В реализации gcc могут понадобиться
>> разные хитрые процедуры 64-х разрядных умножений/делений, которые находятся в libgcc.
> Еще иногда это падло хочет memcpy, но назвать мой минимальный memcpy рантаймом
> мне как-то совесть не позволяет - функция на полэкрана не бог
> весть какой рантайм.
По логике хотеть не должен, если Вы явно не используете. Хотя, возможно, для больших структур/массивов инициализируемых:
int a[4096] = { 0 };
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|6.122, Аноним (118), 15:32, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для больших структур/массивов инициализируемых:
Ну, я бы не назвал 16-байтовый массив таким уж прямо большим. Но вот в паре с LTO этот гад все же возжелал сие. Да еще самый угар - в optimize out оного потом сумел, как dead code. А потом обнаружил что не такой уж тот код и дед - на что сам же и пожаловался, гы! :)
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|7.125, Совершенно другой аноним (?), 15:51, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> для больших структур/массивов инициализируемых:
> Ну, я бы не назвал 16-байтовый массив таким уж прямо большим. Но
> вот в паре с LTO этот гад все же возжелал сие.
> Да еще самый угар - в optimize out оного потом сумел,
> как dead code. А потом обнаружил что не такой уж тот
> код и дед - на что сам же и пожаловался, гы!
> :)
ну, возможно всё зависит от аппаратной платформы. У нас и для большего числа байтов он тупо вставлял кучу команд mov.
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|5.81, Аноним (81), 13:50, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Т е ржавый memcpy - это рантайм, сишный - не очень рантайм Самим-то не смешн... большой текст свёрнут, показать
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|6.123, Аноним (123), 15:35, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.е. ржавый memcpy - это рантайм, сишный - "не очень рантайм"?
Это ровно 1 функция. Без дергов каких либо внешний компонентов и вообще любого иного кода, довесков и прочего. Считанные байты кода, около нуля использования RAM.
> unsafe { intrinsics::abort() }
Ага. А тут мы типа и не рантайм какой-то вызывали, с какой-то функцией, мде? И мне очень интересно - и чего вот эта интересно выглядящая шляпа удумает на микроконтроллере каком делать, например, ежели она все же вызовется?
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|6.124, Совершенно другой аноним (?), 15:48, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>> нужен runtime в лице memcpy, memcmp, memset, rust_begin_panic и rust_eh_personality
>>> как языку, такой runtime не нужен. В реализации gcc могут понадобиться
>>> разные хитрые процедуры 64-х разрядных умножений/делений, которые находятся в libgcc.
>> Еще иногда это падло хочет memcpy, но назвать мой минимальный memcpy рантаймом мне как-то совесть не позволяет
> Т.е. ржавый memcpy - это рантайм, сишный - "не очень рантайм"?
> Самим-то не смешно?
нет, C-шный (по стандарту) runtime тоже указан в том обсуждении - для freestanding implementation это штук 9 h-файлов в которых нет ни одной функции. Т.е. вообще. Для GCC это не совсем так, как тут уже обсуждалось, есть libgcc, в которой есть поддержка 64-х разрядных операций, но это мы говорим про 32-х битные процессоры, но разных memcpy() и прочих mem*() среди них нет. И вообще сам по себе GCC не должен вставлять вызовы функций, там, где Вы этого не сделали (опять-же за исключением 64-х разрядных операций на 32-х битных процессорах).
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|4.112, Аноним (-), 14:52, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Везде вам рантайм мерещется Нужны минимальные _реализации_ базового набора функ... большой текст свёрнут, показать
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|3.46, Аноним (-), 13:03, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это которому нужен libc?
Не нужен в случае baremetal и проч :P
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|4.103, Аноним (103), 14:32, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лично тебе "не нужна". Говори не за всех а за себя. Это тебе говорит лютый микроконтроллерщик.
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|2.76, Аноним (-), 13:40, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Python топчик и работа на нём есть, в отличие от Rust🌚
Сравнил, блин, ежа с ужом. Да и выпрет его скоро игогошечка. Уже половина вебманки которых я знал на него переползли. А что, вебня делается ненапряжно, перфоманс не чета питону, так что илья муромец к этому змию уже пришел.
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|2.16, Аноним (15), 12:02, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>даже PowerShell популярнее Rust
БыдлоШелл от Майкрософта берёт количеством, а не качеством. Тупо много компьютеров на Виндовсе. Всё!
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|3.24, заминированный тапок (ok), 12:22, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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многие девопсы пользуют на линуксах повдершелл, ващета, особенно в автоматизации
и очень радуются, ибо баш - это пи*дец полный
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|2.47, Аноним (-), 13:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже PowerShell популярнее Rust
А тут еще надо сравнить кто спонсор отчетов :). Да и вообще сравнение такое - невменяемая скриптота vs язык с претензией на скорость и системность. Они не конкуренты даже чисто теоретически - ниши сильно разные. Ну не будете же вы писать на вашей щели двигло браузера? :)
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|1.17, Аноним (17), 12:13, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я даже книжку по Rust'у купил и начал его изучать. Но блеять! Нет же ничего. 99% библиотек - биндинги к сишным с кучей unsafe. Зачем тогда нужен этот ваш Rust? Не лучше ли использовать добрую и светлую Сишечку или классические кресты?
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|5.84, заминированный тапок (ok), 14:00, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве нельзя без gc или с другим?
с другим может и можно, а вот без GC ответ мне примерно был таким: "ну, он же не сильно тяжёлый, так что можно его запихнуть и в вашу DLL, чё уж там... ну или не пользоваться stdlib Nimа, как вариант"
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|7.96, заминированный тапок (ok), 14:22, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>вот без GC
> ARC не GC. Так что, обойтись можно без него.
вот это да
перестал следить за ним ещё до выхода первого стабильного релиза 1.0
видимо позже завезли это
тема отключаемого GC понималась много раз
круто, когда разарботчики прислушиваются к сообществу (если, конечно, одно с другим связано)
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|7.116, Аноним84701 (ok), 15:15, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>вот без GC
> ARC не GC. Так что, обойтись можно без него.
Маркетологи ябла кусают всех, до кого дотянутся?
Во-первых: ARC это разновидность автоматического управления памятью во время выполнения (runtime), о чем скорее всего и шла речь в "без GC". Те же яйца, только в профиль.
Во вторых - т.к. разработчик не контроллирует момент освобождения памяти, ARC таки является разновидностью "сборщика мусора" (на что даже немного намекает параметр --gc:arc )
Просто "тормоза" в виде модификации счетчиков ссылок более равномерно и предсказуемо размазанны по коду.
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|3.99, заминированный тапок (ok), 14:24, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, ещё и JS в качестве бэкенда для компиляции.
в частности сам движок сайта Nim'a написан на Nim'e (насколько мне известно)
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|2.22, Аноним (17), 12:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я это к тому, что хз чому он так популярен и где все эти растолюбы? По ощущением, у Раста очень гнилое сообщество. Язык хороший и ключевые разработчики грамотные, но как-то тянет скам разный к этому языку
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|3.28, заминированный тапок (ok), 12:33, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Я это к тому, что хз чому он так популярен и где все эти растолюбы
потому что в интернетах очень много, громко и жёлто кричат
это основной (если не единственный) способ его рекламы
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|3.50, Аноним (-), 13:10, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хороший и ключевые разработчики грамотные, но как-то тянет скам разный к этому языку
Вплоть до того что эта новость имеет заголовок на грани фрода. И вот это сообщество совсем не украшает. Визгливые макаки какие-то а не програмеры. Орать что раст рулит они горазды. А вот код на нем писать видимо рулит сильно меньше, потому что как до дела, 99% горлопанов куда-то резко сливается. И долбаться предлагается почему-то именно вам. Или как максимум предложат какой-нить хелловорлд наколенный от невменяемого хипстера, делавшего домашку, в душе ниипущего как разработка софта в промышленном виде выглядит.
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|3.51, inferrna (ok), 13:10, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я растолюб. Хз, куда ты там смотрел, но у меня большая часть зависимостей вполне самостоятельные либы на расте. Примеры биндингов, которые я использую:
gnuplot - потихоньку перехожу с него на plotters, как более продвинутый вариант.
oboe - гуглолиба, которую пусть сам гугл на расте и переписывает
mozjpeg - быстрый енкодер/декодер с байтоёбскими оптимизациями. Слишком долго пилить альтернативу, но может ещё и запилят
cursive - зависит от ncurses, но комментс
ещё некоторые матан-крейты зависят от blas/cuda и т.д. - тоже слишком долго и дорого переписывать. Например, тот же blas вообще на фортране написан - что-то никто не спешит переписывать его на плюсах, плюсисты сами юзают, что дают.
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|4.80, Аноним (17), 13:49, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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cuda и opencl - одно из последних что смотрел на Rust. Может правда не везёт мне. Но блеять! Куда ни тыкнусь - либо нет библиотек, либо биндинги к сишным плохого качества :|
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|2.85, Аноним (17), 14:01, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всякий раз прихожу к парадоксальному выводу, что для работы с Rust, нужно на отличном уровне знать Си/C++ :)
Выучи один язык по цене 3х лол
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|1.18, user90 (?), 12:15, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Аналитическая компания RedMonk
Дальше можно не читать. И дело тут в первую очередь в "аналитической компании" ;)
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|2.38, Нанобот (ok), 12:42, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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⚠️аналитики опеннета выразили сомнение в профессионализме аналитиков компании RedMonk
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|3.92, Gogi (??), 14:09, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чё ты смеёшься?? Думаешь, в РедМонк сидят люди умнее нас? Такие же лопушары, только при этом ещё сосут бабло с днищща типа Мозилл за рекламу их г***вна.
Рейтинги у них, паимаишь... Достаточно посмотреть на источники рейтинга (индекс... ОБСУЖДЕНИЯ!! Обсуждения, Карл! Бабки на лавочке обсуждают - и вот оттуда рейтинг!), чтобы понять, что там такие же АНАЛитеги, как и опеннетчики. Только в отличии от редмонковских макак, мы хотя бы отдаём себе отчёт в смехотворности источника.
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|4.111, Ordu (ok), 14:52, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я понять не могу, это ты, брызжа сарказмами, поливаешь дерьмом опеннет или серьёзно говоришь?
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|1.23, Аноним (23), 12:21, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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PHP на четвёртом месте!!! Ааа! И TypeScript = JavaScript, хотя конечно для TypeScript г_внокода поменьше.
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|2.25, Аноним (25), 12:25, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>PHP на четвёртом месте!!! Ааа!
Так я сейчас тем и занимаюсь, что заправляю картриджи и кодю на PHP/
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|2.67, Аноним (63), 13:30, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> CSS среди языков программирования доставляет.
Ну а что поделать если эта гадость стала тюрингполной? :)
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|1.30, Аноним (-), 12:34, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Растовики совсем очешуели с гнилым пиаром!
Нормальный заголовок для такой новости: "компания RedMonk опубликовала новую редакцию рейтинга языков программирования". Новость от растамана - "раст вошел, блаблабла". Гребаный стыд.
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|3.52, Аноним (-), 13:11, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно было бы назвать: "Даже перл популярнее раста".
Чорт, это хороший, годный троллинг! :D
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|2.61, Аноним (48), 13:21, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вот порадовался за язык. Он заслужил признания, единственная реальная альтернатива C/C++. R тоже был на 20 месте в прошлый раз.
Как я понимаю, не рады только те, у кого из-за Раста знания тонкости извращений с C будут обесцениваться :)
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|3.70, Аноним (-), 13:33, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я вот порадовался за язык. Он заслужил признания, единственная реальная альтернатива C/C++.
Ну хорошо, я теперь признаю вас - наравне с Herbalife International и центром американского английского. Спамеры из вас примерно настолько же наглые и задолбавшие уже.
> Как я понимаю, не рады только те, у кого из-за Раста знания тонкости извращений
> с C будут обесцениваться :)
Да вот что-то редокс не сильно линуха пока обесценил. Ну вы то с него нам уже пишете, не?
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|3.89, Gogi (??), 14:04, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не звезди в чём не понимаешь! Раст заслужил пока что только одного - памятной грамоты работнику, который это толкает в Гугле. В реальном продакшене такое г0вно не нужно от слова вообще.
Можно хоть уссыкаться мантрой про "распределение памяти", только язык от этого лучше не станет.
Не говоря о том, что Раст не имеет ООП! Кому такое Г нужно??
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|4.97, Анончик (?), 14:22, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам зачем ооп? На си как то и без ООП программы пишут и как то он популярный. А шаблоны в плюсах это к какому свойству ООП относяться?
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|1.35, имя_ (?), 12:40, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никогда бы не подумал, что скала и котлин так популярны. Хотя котлин там вроде гугл продвигал(?), а что со скалой?
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|2.40, Аноним (95), 12:45, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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после твоих вопросов народ ломанулся гуглить, что за порода котлинг и почему популярен альпинизм по скале. А гугл продолжает считать запросы.
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|1.41, Аноним (41), 12:50, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да... Erlang'a нигде нет, зато мартышкин Go растет. За Rust рад - неплохой язык. И С держится - круто.
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|2.68, Аноним (68), 13:30, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Erlang - на любителя. А вот почему Elixir c Phoenix-ом не взлетели, а Ruby-к c ROR в топах - это вопрос.
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|3.93, Анончик (?), 14:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нужно знать и понимать otp. Просто выучить otp толку мало,нужно понимать зачем оно тебе надо вот в этом то вся и проблема.если бы на каждом углу кричали в otp вот так генсераер может и это нам даёт кучу плюшек,а про это молчат, да и не до otp начинающим. Литература по elixir мягко говоря не ориентированна для тех кто раньше программировал на ruby и хреначил круды. Что до ruby там все плохо. Плохо с самим gems, плохо с startup time, memory usage. Вообще рекомендовать новичку ruby плохая идея они тупо не понимают где нужно проще делать, где нужно сделать сложнее, где переиспользовать код,а где хватит copy-past
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|2.73, Аноним (-), 13:36, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да... Erlang'a нигде нет, зато мартышкин Go растет.
А чего б ему не расти? Он постепенно отправит вебмакак на питоне и рубях на отпуск. Вечный. Достаточно посмотреть на то как выглядит вебсервак на го. И сравнить его перфоманс, чтоли.
> За Rust рад - неплохой язык. И С держится - круто.
А вот сообщество у раста как-то не очень, гербалайф прямо какой-то развели. Скоро будут на улице подбегать и баночки своего карго всучивать.
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|3.79, Аноним (41), 13:46, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Достаточно посмотреть на то как выглядит вебсервак на го. И сравнить его перфоманс, чтоли.
Да, а потом попытаться на нем написать что-то сложнее пары файлов с кодом. После двух лет мазохизма понял, что больше не могу. К счастью, подвернулась крутая работа на Erlang. Прям глоток воды в пустыне.
> А вот сообщество у раста как-то не очень, гербалайф прямо какой-то развели. Скоро будут на улице подбегать и баночки своего карго всучивать.
Да и хрен с ними. Лично я изучаю язык потому, что он мне нравится (правда, зашел со второго раза). А на сообщество мне, по большому счету, плевать.
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|4.91, Анончик (?), 14:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нормальное сообщество. Много геймдева. Из программ на расте которыми пользуюсь могу вспомнить rg и bitwarden_rs.
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|1.87, Аноним (87), 14:02, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ладно rust Это не удивительно. Он позиционировался как убийца всех и вся, новости про него.
Но R как с 20 на 8 вдруг попал за год это загадка. Причём загадка не к языку, а к методике составления этого рейтинга.
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|2.114, Ordu (ok), 15:04, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но R как с 20 на 8 вдруг попал за год это загадка.
Я могу объяснить. R -- это язык обработки данных. По возможностям чем-то похоже на SQL, но синтаксис больше ориентирован на обработку данных, а не на выборку их из базы. Так вот, big data сейчас в трендах, собирать данные может любой гугл, но толку-то их собирать, если не обрабатывать и не делать из них статистческих выводов? А как ты будешь делать статистические выводы, если не посредством R? Matlab? Octave? Что там ещё бывает? Или скармливать нейросетке, в надежде на то что она магически сама всё сделает? Нейросетка не сделает магически, Matlab почему-то сливает конкуренцию R. Octave всегда был и останется для альтернативщиков.
> Причём загадка не к языку, а к методике составления этого рейтинга.
Я могу предположить, что в их аналитику закрался bias: они сами эту аналитику творили небось на R. То есть они сами живут в R, и поэтому на него они нечаянно собрали больше данных. Но прежде чем обвинять кого-то в таких bias'ах, надо хоть немного пошевелить задом, и найти хоть какие-нибудь обоснования. Проверить методику создания выборки данных, например.
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