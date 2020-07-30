Rust вошёл в 20 самых популярных языков по рейтингу Redmonk

2.68 , Аноним ( 68 ), 13:30, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Erlang - на любителя. А вот почему Elixir c Phoenix-ом не взлетели, а Ruby-к c ROR в топах - это вопрос.

3.78 , Аноним ( 41 ), 13:42, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз Elixir на любителя. Адская смесь Erlang и Ruby.

3.93 , Анончик ( ? ), 14:16, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что нужно знать и понимать otp. Просто выучить otp толку мало,нужно понимать зачем оно тебе надо вот в этом то вся и проблема.если бы на каждом углу кричали в otp вот так генсераер может и это нам даёт кучу плюшек,а про это молчат, да и не до otp начинающим. Литература по elixir мягко говоря не ориентированна для тех кто раньше программировал на ruby и хреначил круды. Что до ruby там все плохо. Плохо с самим gems, плохо с startup time, memory usage. Вообще рекомендовать новичку ruby плохая идея они тупо не понимают где нужно проще делать, где нужно сделать сложнее, где переиспользовать код,а где хватит copy-past

2.73 , Аноним ( - ), 13:36, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Да... Erlang'a нигде нет, зато мартышкин Go растет. А чего б ему не расти? Он постепенно отправит вебмакак на питоне и рубях на отпуск. Вечный. Достаточно посмотреть на то как выглядит вебсервак на го. И сравнить его перфоманс, чтоли. > За Rust рад - неплохой язык. И С держится - круто. А вот сообщество у раста как-то не очень, гербалайф прямо какой-то развели. Скоро будут на улице подбегать и баночки своего карго всучивать.

3.79 , Аноним ( 41 ), 13:46, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Достаточно посмотреть на то как выглядит вебсервак на го. И сравнить его перфоманс, чтоли. Да, а потом попытаться на нем написать что-то сложнее пары файлов с кодом. После двух лет мазохизма понял, что больше не могу. К счастью, подвернулась крутая работа на Erlang. Прям глоток воды в пустыне. > А вот сообщество у раста как-то не очень, гербалайф прямо какой-то развели. Скоро будут на улице подбегать и баночки своего карго всучивать. Да и хрен с ними. Лично я изучаю язык потому, что он мне нравится (правда, зашел со второго раза). А на сообщество мне, по большому счету, плевать.

4.91 , Анончик ( ? ), 14:07, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нормальное сообщество. Много геймдева. Из программ на расте которыми пользуюсь могу вспомнить rg и bitwarden_rs.

