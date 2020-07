Rust вошёл в 20 самых популярных языков по рейтингу Redmonk

Аналитическая компания RedMonk опубликовала новую редакцию рейтинга языков программирования, построенный на основе оценки сочетания популярности на GitHub c активностью обсуждений на Stack Overflow. Из наиболее заметных изменений отмечается попадание языка Rust в 20 самых популярных языков и вытеснение из двадцатки языка Haskell. По сравнению с прошлой редакций, опубликованной полгода назад, также перемещение C++ на пятое место, перемещение Scala с 14 на 13 место. R сдвинулся с 13 на 14 место, язык Java потерял одну позицию и оказался на третьем месте (в прошлом рейтинге он разделял второе место с Python). 1 JavaScript

2 Python

3 Java

4 PHP

5 C++

5 C#

7 Ruby

7 CSS

9 TypeScript

10 C

11 Swift

11 Objective-C

13 R

14 Scala

15 Go

15 Shell

17 PowerShell

18 Perl

19 Kotlin

20 Rust Также опубликована июльская редакция рейтинга популярности языков программирования, публикуемом компанией TIOBE Software. Индекс популярности TIOBE строит свои доводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. За год язык Rust переместился в рейтинге TIOBE с 33 на 18 место, а Go поднялся с 16 на 12 место, Perl c 19 на 14, а R с 20 на 8. Ruby сместился с 11 на 16 место. В июльском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, также отмечается рост популярности языков Rust и Go: