Компания Tesla открыла реализацию сетевого протокола TTPoE

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|1.2, Аноним (2), 12:26, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну конечно же это для AI, для чего же ещё
Очередной костыль чтобы обрабатывать всё что только движется
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|2.6, нах. (?), 12:33, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, камеры в салоне ведь подсоединены к сети "выше 100Gbps".
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|1.5, нах. (?), 12:32, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Компания, собравшая обработчик телеметрии из навоза и палок, компания, где мексы продают видео из салонов ее авто, компания, ниасилившая сделать автомобиль из которого неудачник может выбраться живым при отказе электроники, безусловно охрененно умеет в сетевые протоколы. Сомнения быть ниможит!
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|2.8, Аноним (8), 12:37, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие-то новости из 2015. Давно ничего этого нет, а ошибки, особенно в инновациях, есть всегда.
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|3.42, Аноним (42), 14:33, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие-то новости из 2015. Давно ничего этого нет, а ошибки, особенно в
> инновациях, есть всегда.
Ну да, ну да "If the window is rolled down (or smashed), the front doors can be opened from the inside" - инновационная инновация, ага.
Ведь до инновационщиков были лишь неудачники, чей опыт перенимать никак нельзя было ...
"Jutha told the North Shore News after the fire he’d never had to use the emergency door release – a latch that the driver can pull up, located under the door panel containing the window controls – in the eight months that he owned the vehicle – a Tesla model Y 2021 – and didn’t know where to find it. Most of the other Tesla owners he spoke with after the fire also had no clue where the mechanical lever is"
Да и сайбертраки в европе запретили лоббисты и ретрограды ...
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|2.10, Аноним (10), 12:40, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Компании Маска вообще ничего не умеют, согласно экспертам опеннета. Только почему-то впереди планеты всей по результатам работы и развития технологий.
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|3.13, Аноним (13), 12:45, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это просто маркетинг. Эпл тоже впереди по показателям, но ничего инновационного ни эпл ни тесла за всю свою историю сделать не смогли. Только продают блестящие фантики для легковерных втридорога.
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|5.17, Аноним (13), 13:08, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот и я говорю для легковерных. Слоганы про перевернула это телевизорный штамп. Электромобили и зарядки и компьютеры появились задолго до этого, тесла к их появлению никакого отношения не имеет. Это такой же бред как эпл придумала персональный компьютер. Таким как ты только тапать хомяка.
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|6.20, Аноним (1), 13:14, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Электромобили и зарядки и компьютеры появились задолго до этого
Да, но объединила всё именно она. И вы не назовете другую такую компанию, которая внедрила всё это раньше.
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|6.37, Аноним (-), 14:22, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот и я говорю для легковерных. Слоганы про перевернула это телевизорный штамп.
> Электромобили и зарядки и компьютеры появились задолго до этого, тесла к их
> появлению никакого отношения не имеет. Это такой же бред как эпл придумала
> персональный компьютер. Таким как ты только тапать хомяка.
Технологически это все было - унылое г-но. Да, электромобиль можно было сделать и в 1970, только с динамикой советского дроллейбуса, запасом хода чуть менее чем нифига, временем зарядки архидофига, а также какими-нибудь специфичными приколами ТО вида "надо периодически опиливать коллектор" (что конечно вызывает отпад челюсти у стандартных автомастерских).
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|7.43, Аноним (13), 14:34, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хомяк номер два. Со доводами уровня унылое г-но типичный фанатик маска. Хотя чего удивляться хомяк не мамонт хомяк не вымрет.
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|5.24, Dima (??), 13:29, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Электромобили появились в Российской Империи. Да и в СССР по большим заводам ездили электромобили.
Обновление по воздуху появилось в стандарте GSM 03.48 в 2011 году. И там же настройки по СМС.
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|6.26, Аноним (13), 13:44, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда они узнают что электромобили появились раньше бензиновых и ещё в 19 веке их ждёт культурный шок.
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|6.44, Аноним (30), 14:35, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы эти электромобили, которые по заводам ездили, видели? Это, скорее, больше похоже на транспортную тележку, чем на полноценный мобиль. Управление спартанское, комфорт для водилы аналогичный. На более ранних моделях кабины не было. Позже стали делать типа тракторного навеса от дождя, но никак не закрывала с боков от непогоды. Выпускалось это чудо в социалистической Болгарии.
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|7.46, Аноним (13), 14:39, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были и электрические Жигули про них что ты скажешь дорогой эксперт?
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|4.31, Аноним (31), 14:09, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но ничего инновационного ни эпл ни тесла за всю свою историю сделать не смогли
Эпл сделала смартфон таким, каким мы его привыкли видеть сегодня. Большой сенсорный экран без кнопок.
Тесла сделала электромобиль таким, какими мы привыкли его видеть сегодня. Минималистичный, «умный», с центром управления, с большим экраном и автопилотом.
Они буквально создали базовый дизайн для целого класса устройств, сейчас сложно представить как смартфон или электромобиль может выглядеть иначе, кажется будто бы по-другому и сделать нельзя. Но если посмотреть что было до эпл и теслы, вариантов было предостаточно, и они, мягко говоря, не очень. Вот это и есть инновации и их вклад.
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|5.45, Аноним (13), 14:37, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это маркетинг выучи наконец новое слово. Все это было и до этих Компаний придумано и было точно таким же как у них. Их достижение что они заставили Хом думать что это все они сделали. Иноваций и развития тут нет, тут деградация и эксплуатация.
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|3.35, нах. (?), 14:19, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по результатам выбивания денег из л-шья и из государства. Э... государств, поскольку на российские денежки он тоже неплохо оттянулся. И еще из л-шья при помощи государства (зильоные вымогательства делающие неоправданно дешевой теслу - но только в государстве Коммифорния, где электричество берется из воздуха, а использованные батарейки не надо утилизировать, они испаряются в тот воздух)
А особенный прорыв достигнут в твиттере, ныне покойном. Вот так развитие технологий.
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|3.47, Аноним (42), 14:39, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только почему-то впереди планеты всей по результатам работы и развития технологий.
Но только согласно другим экспертам опеннета. В реальности, SAE level 3 почему-то у "ретроградных" мерседесов-бмв ...
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|1.12, Ося Бендер (?), 12:43, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ой! Воспринимается как Мощный Транспортный (агрегат под названием) Тесла движущийся над Эзернет. Мощно придумано!
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|2.41, Аноним (-), 14:28, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ой! Воспринимается как Мощный Транспортный (агрегат под названием)
> Тесла движущийся над Эзернет. Мощно придумано!
Скорее для русскоговорящих напоминает выводок анекдотов про там было написано ТТП - а что такое ТТП? Только Тронь, П... получишь!
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|2.28, Аноним (30), 13:59, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хватит, если, например, нужны датаграммы с гарантированной доставкой (SCTP, но тут не только датаграммы) или датаграммы с управлением перегрузкой (DCCP).
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|3.29, Аноним (29), 14:04, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где применяется SCTP? В винду его не завезли. А в linux для чего он может пригодиться с учетом того, что для кроссплатформенного софта он не подходит?
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|4.34, Аноним (30), 14:15, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ондно время в OpenSSH был доступен. Потом на поддержку патча забили.
Я пытаюсь к нехудому микроконтроллеру прикрутить для обмена с Linux.
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|2.36, Аноним (30), 14:19, 24/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Код реализации TTPoE написан на языке Си
Странно, и здесь почему-то снова не на Rust? Да чтож ты будешь делать-то? Или... не странно?
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|1.33, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:12, 24/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> отправке подтверждения на подтверждение
Из разряда анекдотов про очередь за талонами на талоны
> но с другой стороны мешает эффективному использованию TTP
> в низкоскоростных и некачественных сетях с большой потерей пакетов
А это уже выглядит как костыль для случая заведомо-хороших сетей с малыми потерями пакетов. Но ведь там наверняка навалена целая гора протоколов ? Ведь для хороших и качественных сетей придумывать что-то гораздо проще, чем вообще хз для каких, вплоть до почти полностью дырявых
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