Компания Tesla открыла реализацию сетевого протокола TTPoE

> Какие-то новости из 2015. Давно ничего этого нет, а ошибки, особенно в

> инновациях, есть всегда. Ну да, ну да "If the window is rolled down (or smashed), the front doors can be opened from the inside" - инновационная инновация, ага. Ведь до инновационщиков были лишь неудачники, чей опыт перенимать никак нельзя было ... "Jutha told the North Shore News after the fire he’d never had to use the emergency door release – a latch that the driver can pull up, located under the door panel containing the window controls – in the eight months that he owned the vehicle – a Tesla model Y 2021 – and didn’t know where to find it. Most of the other Tesla owners he spoke with after the fire also had no clue where the mechanical lever is" Да и сайбертраки в европе запретили лоббисты и ретрограды ...