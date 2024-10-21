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Доступен офисный пакет ONLYOFFICE 8.2

21.10.2024 23:02

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Модернизирован интерфейс пользователя. Предоставлена возможность выбора стиля отображений вкладок - помимо использования традиционных заполненных кнопок (Fill tab), для выделения активной вкладки теперь также можно выбрать стиль c подчёркиванием заголовка вкладки линией (Line tab). Также можно использовать цвет панели инструментов в качестве фонового цвета вкладок.
  • Добавлена возможность работы с документами с управлением через сенсорные экраны.
  • Изменено оформление окна с историей версий и переделано меню File, в котором также задействованы новые пиктограммы.
  • Добавлена серая тема оформления, которая дополнила собой светлую и тёмную темы.
  • В редакторе файлов в формате PDF реализована возможность совместного редактирования документов. Доступно два режима совместной работы: строгий режим (по умолчанию), при котором выполняется блокировка редактируемых каждым участником абзацев с сохранением изменений только после нажатия кнопки Save, и быстрый режим, при котором редактирование осуществляется в реальном времени. Кроме того, в редактор PDF добавлена поддержка градиентов, улучшено распознавание текста и обеспечена корректная работа с обрезанными или комбинированными фигурами. Реализована возможность подписывания PDF-форм через прикрепление изображения подписи или использования цифровой подписи.
  • Добавлена поддержка локальных шаблонов, возможности которых пока ограничены использованием нескольких предустановленных шаблонов для создания документов.
  • Изменения в редакторе документов:
    • Добавлена поддержка полей-заполнителей (Field codes), позволяющих включать в документ автоматически обновляемые данные, такие как номер страницы, имя авторов, дата и время.
    • Улучшены средства для совместного редактирования: в интерфейс просмотра истории изменений добавлена опция, включающая показ удалённого текста и предоставляющая возможность его восстановления.
    • Добавлена возможность вставки текста из внешних источников, таких как файл на диске или удалённом хранилище, а также содержимое, загружаемое по URL.
  • Изменения в табличном процессоре:
    • Добавлена поддержка повторяемых вычислений - в настройках формулы можно указать число итераций для её повторного выполнения.
    • Внесены изменения, связанные со сводными таблицами (Pivot Table). Вкладка с операциями для сводных таблиц теперь по умолчанию скрывается и видна только при открытии сводной таблицы. При создании новой сводной таблицы обеспечен автоматический вывод боковой панели с настройками.
    • Реализована более плавная прокрутка содержимого электронных таблиц, особенно при работе с большими и сложными комбинациями ячеек.
    • В панель инструментов добавлены кнопки для быстрой настройки стиля разделителя в числах (выделение разрядов запятой для наглядности).
    • Добавлена поддержка предпросмотра содержимого локальных CSV-файлов перед импортом.
    • Добавлен режим для выравнивания электронных таблиц по правому краю и обратным порядком следования столбцов.
  • Изменения в редакторе презентаций:
    • Предоставлена возможность добавления поверх слайда произвольных рисунков, созданных при помощи цифрового пера, например, для добавления меток от руки.
    • Добавлен режим случайного выбора эффекта перехода от одного слайда к другому.
    • Предложен более интуитивно понятный способ выбора анимации из списка.
  • Добавлена поддержка генерации визуального представления для некоторых Smart Art, у которых визуальные данные отсутствуют в файле.
  • Добавлены дополнительные типы диаграмм: гистограмма, воронка и каскадная диаграмма.
  • Обновлены словари и улучшена проверка правописания для всех поддерживаемых языков.
  • Ускорена загрузка файлов: открытие документов теперь занимает на 21% меньше времени, а презентаций - на 17%.
  • Добавлена возможность обновления online-редакторов без остановки работы пользователей (доступно при развёртывании ONLYOFFICE Docs в контейнере на базе Kubernetes).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.1
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15
  4. OpenNews: В госучреждениях Германии решено перевести 30 тысяч ПК на Linux и LibreOffice
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62085-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:30, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало того, что в онлайне он довольно тормозной в сравнении с гугл доками, но прайс заряжают будь здоров:
    - https://www.onlyoffice.com/ru/docs-home-server.aspx
    - https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/#Plans
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:34, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся блокнотом, халява же!
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:42, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем платить, когда код открыт под свободной лицензией https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/ Ставьте своими силами.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:02, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Платить подписку? Вы серьёзно?
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:05, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тех кто платят подписку должны страдать - это налог на глупость.
    Вот недавно JetBrains кинул всех в РФ - тех кто купил подписку немногие месяцы вперёд.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:44, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда исправят сортировку чисел в сносках, после конвертации в txt? Только в одной версии (если не ошибаюсь, в 6.4) было (может случайно?) правильно...
     
  • 1.6, Сёмга Гигаскуф (?), 23:49, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит неплохо, не так вырвиглазно как остальные либры и оупены.
     
  • 1.7, Аноним (9), 00:01, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, если есть MS Office? Ой, точно... У нас же зачем-то защищают авторские права тех, кто наложил санкции на нашу страну.
     
     
  • 2.11, Karl Richter (?), 00:20, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS Office нет на GNU/Linux, которым заменяют Windows.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:01, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
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    Сразу в мусорку.

     

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