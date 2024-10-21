Доступен офисный пакет ONLYOFFICE 8.2

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Модернизирован интерфейс пользователя. Предоставлена возможность выбора стиля отображений вкладок - помимо использования традиционных заполненных кнопок (Fill tab), для выделения активной вкладки теперь также можно выбрать стиль c подчёркиванием заголовка вкладки линией (Line tab). Также можно использовать цвет панели инструментов в качестве фонового цвета вкладок.

Добавлена возможность работы с документами с управлением через сенсорные экраны.

Изменено оформление окна с историей версий и переделано меню File, в котором также задействованы новые пиктограммы.

Добавлена серая тема оформления, которая дополнила собой светлую и тёмную темы.

В редакторе файлов в формате PDF реализована возможность совместного редактирования документов. Доступно два режима совместной работы: строгий режим (по умолчанию), при котором выполняется блокировка редактируемых каждым участником абзацев с сохранением изменений только после нажатия кнопки Save, и быстрый режим, при котором редактирование осуществляется в реальном времени. Кроме того, в редактор PDF добавлена поддержка градиентов, улучшено распознавание текста и обеспечена корректная работа с обрезанными или комбинированными фигурами. Реализована возможность подписывания PDF-форм через прикрепление изображения подписи или использования цифровой подписи.

Добавлена поддержка локальных шаблонов, возможности которых пока ограничены использованием нескольких предустановленных шаблонов для создания документов.

Изменения в редакторе документов: Добавлена поддержка полей-заполнителей (Field codes), позволяющих включать в документ автоматически обновляемые данные, такие как номер страницы, имя авторов, дата и время. Улучшены средства для совместного редактирования: в интерфейс просмотра истории изменений добавлена опция, включающая показ удалённого текста и предоставляющая возможность его восстановления. Добавлена возможность вставки текста из внешних источников, таких как файл на диске или удалённом хранилище, а также содержимое, загружаемое по URL.

Изменения в табличном процессоре: Добавлена поддержка повторяемых вычислений - в настройках формулы можно указать число итераций для её повторного выполнения. Внесены изменения, связанные со сводными таблицами (Pivot Table). Вкладка с операциями для сводных таблиц теперь по умолчанию скрывается и видна только при открытии сводной таблицы. При создании новой сводной таблицы обеспечен автоматический вывод боковой панели с настройками. Реализована более плавная прокрутка содержимого электронных таблиц, особенно при работе с большими и сложными комбинациями ячеек. В панель инструментов добавлены кнопки для быстрой настройки стиля разделителя в числах (выделение разрядов запятой для наглядности). Добавлена поддержка предпросмотра содержимого локальных CSV-файлов перед импортом. Добавлен режим для выравнивания электронных таблиц по правому краю и обратным порядком следования столбцов.

Изменения в редакторе презентаций: Предоставлена возможность добавления поверх слайда произвольных рисунков, созданных при помощи цифрового пера, например, для добавления меток от руки. Добавлен режим случайного выбора эффекта перехода от одного слайда к другому. Предложен более интуитивно понятный способ выбора анимации из списка.

Добавлена поддержка генерации визуального представления для некоторых Smart Art, у которых визуальные данные отсутствуют в файле.

Добавлены дополнительные типы диаграмм: гистограмма, воронка и каскадная диаграмма.

Обновлены словари и улучшена проверка правописания для всех поддерживаемых языков.

Ускорена загрузка файлов: открытие документов теперь занимает на 21% меньше времени, а презентаций - на 17%.

Добавлена возможность обновления online-редакторов без остановки работы пользователей (доступно при развёртывании ONLYOFFICE Docs в контейнере на базе Kubernetes).



