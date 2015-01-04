Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15

1, Аноним ( 1 ), 22:29, 27/12/2023 [ответить] –1 + / – Лучший офисный пакет!

Легкий, быстрый, с идеальным интерфейсом!

Можно даже на 2 пентиуме с 128 ОЗУ работать, а уж на любимом опеннетом 4 пне оно вообще летает!

2, Аноним ( 2 ), 22:37, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Можно даже на 2 пентиуме с 128 ОЗУ работать, а уж на любимом опеннетом 4 пне оно вообще летает! Жаль, это единственное, что оно может

4, Аноним ( 1 ), 23:14, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно может оффлайн на ведройде работать

https://trashbox.ru/ifiles/583978_d6c303_screenshot_08/andropen-office-android



3, Аноним ( 3 ), 22:53, 27/12/2023 [ответить] + / – >Из пакета с исходным кодом убраны лишние файлы, такие как clog и config.out. Надеюсь, CoC.odt случайно не удалили?

5, Zenitur ( ok ), 23:24, 27/12/2023 [ответить] + / – Полезно, нужно, ждём новый мажорный релиз.

