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Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15

27.12.2023 22:20

Доступен корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.15, в котором предложено 14 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • В Calc устранён сбой, не позволявший сохранить документ в формате ODS в сборках, использующих алфавиты не на основе латиницы.
  • В Calc устранена проблема, приводящая к смещению формул при перемещении ячеек.
  • В Writer для китайского языка автоматический отступ первой строки по умолчанию выставлен в 2 символа.
  • В Math решены проблемы с дублированием существующего текста команд при вставке формул.
  • Устранена проблема с заменой некоторых глифов, используя таблицу GSUB из шрифта OpenType.
  • Из пакета с исходным кодом убраны лишние файлы, такие как clog и config.out.


  1. Главная ссылка к новости (https://openoffice.apache.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14
  3. OpenNews: Уязвимости в Apache OpenOffice
  4. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.5.0
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
  6. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice, позволяющие выполнить скрипт или плагин Gstreamer
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60356-openoffice
Ключевые слова: openoffice, office
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:29, 27/12/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучший офисный пакет!
    Легкий, быстрый, с идеальным интерфейсом!
    Можно даже на 2 пентиуме с 128 ОЗУ работать, а уж на любимом опеннетом 4 пне оно вообще летает!
     
     
  • 2, Аноним (2), 22:37, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Можно даже на 2 пентиуме с 128 ОЗУ работать, а уж на любимом опеннетом 4 пне оно вообще летает!

    Жаль, это единственное, что оно может

     
     
  • 4, Аноним (1), 23:14, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно может оффлайн на ведройде работать
    https://trashbox.ru/ifiles/583978_d6c303_screenshot_08/andropen-office-android
     

  • 3, Аноним (3), 22:53, 27/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Из пакета с исходным кодом убраны лишние файлы, такие как clog и config.out.

    Надеюсь, CoC.odt случайно не удалили?

     
  • 5, Zenitur (ok), 23:24, 27/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Полезно, нужно, ждём новый мажорный релиз.
     
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