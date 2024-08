Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.8

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 24.8. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 166 разработчиков, из которых 108 являются добровольцами. 57% изменений внесён 49 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 20% - восемью работниками организации The Document Foundation, а 23% изменений добавлены 115 независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 24.8 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: В системе экспорта реализована поддержка функции удаления персональных данных из сохраняемых документов (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Security ▸ Options ▸ Remove personal information on saving). Удаляются такие метаданные, как имя автора, время создания или изменения, название принтера, продолжительность редактирования и связанные шаблоны. Чистка персональных данных доступна для форматов ODF, ODS/UOS, OOXML, RTF, DOC, PPT, PPTX и XLS(X).

Добавлен новый режим шифрования ODF-документов с использованием пароля. Новый режим отличается более высокой производительностью, применением аутентифицированного шифрования AES-GCM, более полным скрытием метаданных и высокой устойчивостью к атакам по подбору пароля (используется функция формирования ключа на основе хэша Argon2id).

Изменения в Writer: Значительно расширены средства настройки автоматического переноса конца слов на другую строку. Добавлена возможность (Format ▸ Character... ▸ Position ▸ Exclude from Hyphenation) запрета переноса для выбранных слов, без применения хака, связанного с изменения языка, приводящего к невозможности проверки правописания подобных слов. В контекстное меню, показываемое для разделённых переносом слов, добавлена опция "No Break", позволяющая отключить перенос чести слова. Добавлена настройка абзаца "Format ▸ Paragraph... ▸ Text Flow ▸ Hyphenation across", позволяющая запретить перенос части слова на другие страницы, развороты или колонки. Предоставлена возможность изменения ширины панели с комментариями. Улучшена поддержка плавающих таблиц, охватывающих несколько страниц. Для форматов RTF и DOC реализована поддержка юридической нумерации (разделы нумеруются римскими цифрами, подразделы - арабскими цифрами, а пункты - буквами), используемой для структурирования юридических документов. Добавлена операция форматирования для заключения выделенного текста в круглые, квадратные или фигурные скобки или кавычки при нажатии соответствующего открывающего символа. Предоставлена возможность изменения левого/правого интервалов и режима выравнивания таблицы через боковую панель. В боковую панель добавлена страница "поиск" со списком результатов быстрого поиска в документе. В интерфейсе навигации (Navigator) добавлена возможность вставки в документ различных типов перекрёстных ссылок, через перемещения элементов в режиме drag&drop. Добавлена поддержка удаления сносок через Navigator. Реализован индикатор для изображений с битыми ссылками Добавлена возможность сохранения выбранного по умолчанию фона при экспорте в DOCX.

Изменения в табличном процессоре Calc: Рамка индикации фокуса теперь отрисовывается с отступом от содержимого ячейки. Добавлена поддержка импорта и экспорта сводных таблиц (Pivot Tables) в формате OOXML, позволяющем напрямую форматировать ячейки сводных таблиц. Расширены возможности диалога "Format ▸ Conditional ▸ Icon Set", в котором появилась возможность выбора разных операторов через выпадающее меню, вместо поддержи только одного оператора ">=". При экспорте листов в формат PDF предоставлена возможность определения диапазонов. Улучшена локализация строки состояния и боковой панели. Диалог защиты листов электронной таблицы переведён на асинхронный режим работы. Реализованы новые функции: LET, XLOOKUP, XMATCH, FILTER, RANDARRAY, SEQUENCE, SORT, SORTBY и UNIQUE. Добавлена поддержка копирования и вставки через буфер обмена между LibreOffice Calc и Google Sheets. Повышена производительность вычислений в многопоточном режиме, избавлен от лишних блокировок код для форматирования чисел, проведена оптимизация подсчёта ссылок. Ускорена перерисовка после изменения ячеек (теперь перерисовывается только связанная область). При просмотре электронной таблицы в многооконном режиме, разрешено включение проверки правописания только для одного окна. Улучшена индикация наличия комментариев. В меню Navigator, показываемом при нажатии правой кнопки мыши, добавлены кнопки для удаления и редактирования комментариев. Добавлена возможность скрытия авторства комментария. В функцию проверки корректности данных добавлен режим работы с учётом регистра символов. В интерфейсе "Sheet ▸ Insert Cells" предоставлена возможность добавления сразу нескольких строк или столбцов за один раз. Добавлена опция (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ View ▸ Edit Cell Highlighting) для выделения цветом активной ячейки, находящейся в режиме редактирования.

Изменения в системе создания презентаций Impress: Добавлена отдельная сворачиваемая панель с заметками (View ▸ Notes Pane), показываемая под областью со слайдом. В режиме эксперта (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced ▸ Open Expert Configuration) предоставлена возможность изменения числа слайдов в стоке, применяемого по умолчанию в интерфейсе сортировки слайдов (View ▸ Slide Sorter). По умолчанию обеспечено мгновенное обновление запущенной презентации при внесении изменений в режиме редактирования или в консоли управления презентацией, даже если презентация показывается на другом экране. Для изменения поведения предоставлена настройка "Slide Show ▸ Slide Show Settings... ▸ Live-mode". При редактировании тестового блока обеспечен показ инструментов форматирования текста во второй строке панели. Добавлен диалог для перехода к заданному слайду. В нормальном режима (Normal view) предоставлена возможность прокрутки слайдов. Ускорена загрузка PPTX-файлов с собственными формами. Добавлена опция командной строки "--show" для начала показа презентации с указанного слайда.

В редакторе Draw добавлена поддержка мозаичных шаблонов в импортированных PDF-файлах. При наведении указателя на вкладку слоя обеспечена подсветка объектов, которые охватывает слой. Добавлен диалог для перехода к заданной странице.

В LibreOffice Base обеспечено автоматическое сохранение данных в СУБД Firebird и добавлена поддержка подключения к mdb-файлам MS Access при помощи провайдера ACE.OLEDB.12.0.

В LibreOffice Chart добавлена поддержка новых типов диаграмм "Pie-of-Pie" (вложенные круговые диаграммы) и "Bar-of-Pie" (комбинация круговой и столбчатой диаграмм), а также возможность импорта данных диаграмм из файлов OOXML, созданных в Microsoft Office. Предоставлена возможность форматирования текста в заголовках, блоках и фигурах, используя диалог Format ▸ Character, например, для указания надстрочных и подстрочных знаков в формулах.

В боковую панель Gallery добавлена поддержка поиска объектов.

В интерфейсе пользователя предоставлена возможность изменения используемого по умолчанию маркера элементов списка.

В диалоге "Position and Size" упрощено использование настройки для сохранения коэффициента соотношения сторон.

В диалоге "Special Characters" разрешён ввод Unicode-символов (U+NNN) для отсеивания глифов.

Список недавно открытых документов ограничен показом только документов для текущего модуля (в Writer показываются только текстовые документы, в Calc только электронные таблицы и т.п.).

В категорию основных фигур (Basic Shapes) включена "синусоида".

В секцию "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Security ▸ Security Options and Warnings" добавлена настройка для отключения активного контента и средств автоматизации OLE.

Обеспечено сохранение между сеансами состояния кнопок, управляющих цветами фона, шрифтов и подсветки.

Улучшена поддержка UCP-аутентификации на базе WebDAV/HTTP и CMIS, используемой в Microsoft SharePoint.

Расширена поддержка экспорта в SVG.

Объявлены устаревшими платформы Windows 7 и Windows 8/8.1, работа в которых не будет гарантироваться начиная со следующего значительном выпуске LibreOffice 25.2 (в данном выпуске в качестве минимального выпуска Python будет заявлен 3.9, в котором прекращена официальная поддержка Windows 7 и Windows 8).

Для работы на платформах, отличных от Windows, теперь требуется доступность файла /dev/urandom.