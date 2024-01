Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.2

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 24.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 166 разработчиков, из которых 108 являются добровольцами. 57% изменений внесён 50 сотрудниками трёх курирующих проект компаний - Collabora, Red Hat и Allotropia, 20% - восемью работниками организации The Document Foundation, а 23% изменений добавлены 108 независимыми энтузиастами. LibreOffice 24.2 стал первым значительным выпуском, сформированным с использованием новой схемы нумерации версий, привязанной к датам и отражающей год и месяц формирования релиза (номер 24.2 отражает релиз, запланированный на первую неделю февраля 2024 года). В августе 2024 года ожидается выпуск LibreOffice 24.8. Новая нумерация внедрена так как последние годы кодовая база проекта развивается постепенно с сохранением обратной совместимости. В подобных условиях смена первой цифры потеряла былую актуальность и теперь скорее является формальным шагом, чем индикатором кардинальных изменений или нарушений обратной совместимости. Нумерации на основе даты выпуска выбрана как более удобная для пользователей, которые сразу могут оценить актуальность используемой версии и понять время её формирования. Выпуск LibreOffice 24.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий, нуждающихся в дополнительном сервисе, отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Изменения в Writer: Предоставлена возможность использования разных стилей в комментариях. По умолчанию используется стиль абзаца - "Comment", но можно выбрать другой стиль и разом изменить оформление всех комментариев или визуально разделить разные типы комментариев. Улучшена реализация многостраничных плавающих таблиц. Например, расширен интерфейс вставки плавающих таблиц, добавлены возможности для управления перекрытием и рамками, улучшена отрисовка вложенных таблиц и добавлен режим обтекания текста на всех страницах (wrap on all pages).



В интерфейсе навигации разрешено свёртывание вложенных секций и их скрытие из контекстного меню. В режиме сворачивания блоков (Outline Folding) скрытые заголовки теперь не убираются, а показываются с выделением серым цветом. В интерфейсе навигации реализована группировка комментариев в нити обсуждения. Предоставлена возможность перемещения связываемых элементов при помощи мыши в режиме drag-and-drop из интерфейса навигации в выделенный блок текста, для его использования в качестве текста для гиперссылки. Реализован новый алгоритм разрыва строк, более точно соответствующий поведению MS Word 2013 при компоновке текста на странице. Новый алгоритм более компактно размещает слова в выровненных строках, используя меньшее число пробелов, что позволило ужать до одной страницы тестовый документ с "хвостом" на второй странице.

Изменения в табличном процессоре Calc: В боковую панель со списком функций добавлено поле для поиска. Реализована возможность визуального выделения строки и столбца активной ячейки (включается через Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ View или View ▸ Column/Row Highlighting). Добавлена поддержка обработки и сохранения в файлы ODF формата научной записи чисел, например, "###.000 E0", "###.000e0" и "0.00E+?0". Возвращена возможность предпросмотра выставленных шрифтов при наведении курсора на выделенные ячейки или переходе в выпадающее меню работы с шрифтами. Обеспечено зацикливание операций смены страниц через горячие клавиши.

Изменения в системе создания презентаций Impress: Добавлена поддержка уменьшенного верхнего регистра символов (Small Caps). Расширены настройки слайд-шоу (Slide Show ▸ Slide Show Settings). Обеспечено сохранение переключателя показа навигационной панели ("Show navigation panel"). Настройки ведущего презентацию и удалённого управления перенесены из секции "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Impress" в параметры слайд-шоу. Добавлен переключатель для отдельной активации сервера для пультов дистанционного управления, использующих Bluetooth. Внесены многочисленные исправления и улучшения в шаблоны. Например, улучшено размещение заглушек, обеспечено более целостное форматирование, удалена лишняя разметка, улучшена совместимость с форматом ODF, упрощено использование с языками, отличными от английского.

В редактор Draw добавлена возможность импортирования многостраничных TIFF-файлов с размещением по одному изображению на странице.

В редакторе формул Math предоставлена возможность изменения шрифта через меню "Format ▸ Fonts..." и добавлена поддержка вставки спецсимволов через меню "Tools ▸ Special Character...". По умолчанию включён визуальный режим редактирования формул.

В настройках улучшена наглядность и согласованность отображения параметров, недоступных для изменения (например, расширенные опции печати).

В диалог с настройками безопасности макросов добавлены пояснения о том что разрешено, а что запрещено в предлагаемых режимах.

Открывавшееся поверх содержимого окно с предупреждениями, связанными с безопасностью, преобразовано в информационную строку, интегрированную в интерфейс и не отвлекающую от работы. Например, подобные уведомления выводятся при включении настройки для удаления персональных данных при каждом сохранении документа.

В диалоге установки пароля добавлен индикатор стойкости пароля, реализованный с использованием библиотеки zxcvbn-c.

В диалоге вставке спецсимволов для отдельных символов добавлены пояснения и всплывающие подсказки. Например, для символа "⏚" выводится подсказка "EARTH GROUND U+23DA".

Предоставлена возможность сброса операции кадрирования изображения.

Изменён режим автоматического сохранения документов: по умолчанию включены настройки "Save AutoRecovery information" и "Always create backup copies" для сохранения информации для восстановления и создания резервных копий. Резервные копии сохраняются в каталоге, определённом через настройку "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Paths".

Добавлено поле для поиска опций (Tools ▸ Options).

В экспертном режиме настройки реализован вывод всплывающих подсказок о назначении параметров конфигурации и добавлена поддержка отдельного показа изменённых значений.

В интерфейсе "File ▸ Properties... ▸ Description" добавлены дополнительные редактируемые поля метаданных (Contributor, Coverage, Identifier, Publisher, Relation, Rights, Source, Type).

В фильтрах на основе библиотеки orcus значительно улучшен импорт из файлов, созданных в пакете Gnumeric, и добавлена поддержка импорта строк с разметкой (rich-text) из XML-формата Excel 2003.

Добавлена поддержка импорта из документов docx холста с нарисованными фигурами (объект "Drawing Canvas") в формате DrawingML вместо использования упрощённое разметки VML.

Добавлен новый режим шифрования ODF-документов, использующий аутентифицированное шифрование AES-GCM и хэш Argon2id, а также лучше скрывающий метаданные.

Реализована поддержка расширения SVG OOXML, позволяющая при импорте и экспорте OOXML использовать векторные изображения SVG вместо заглушек в формате PNG.

При импорте из OOXML улучшены верхние и нижние колонтитулы первой страницы. Вместо создания отдельного стиля для первой страницы задействованы свойства первой страницы в существующем стиле.

Значительно расширены возможности для людей, имеющих проблемы со зрением (Accessibility).

Интерфейс локализован для армянского языка.

В мобильное приложение Android Viewer добавлена начальная поддержка тёмной темы оформления.

В интерфейсе на базе Qt, используемом по умолчанию в KDE, обеспечено автоматическое переключение на тёмную цветовую схему и тёмный набор пиктограмм при активации тёмного оформления в настройках рабочего стола.

Повышены требования к окружению Linux. Для сборки и запуска LibreOffice теперь требуется как минимум Red Hat Enterprise Linux 8/CentOS 8 (ранее поддерживался RHEL 7). Для работы VCL-плагина на базе Qt теперь требуется Qt 5.15.