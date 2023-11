LibreOffice Viewer размещён в Google Play

2.2 , ДжонСэндвич ( ? ), 12:23, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему часто попадаются? Можно пример в каких случаях? Сам редко встречаю.

3.10 , iCat ( ok ), 12:48, 25/11/2023 >А почему часто попадаются? Можно пример в каких случаях? Сам редко встречаю. В документообороте между предприятиями всё чаще встречаются документы, созданные без использования MSO.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:23, 25/11/2023 >теперь https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/

3.22 , rvs2016 ( ok ), 13:45, 25/11/2023 > https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/ Это ж чужому дяде на компьютер свои документы закачивать. Это же странно - показывать свои документы чужим людям.

Это же странно - показывать свои документы чужим людям.

2.20 , penetrator ( ? ), 13:33, 25/11/2023 Supported files: * Open Document Format (odt, ods and odp)

* Microsoft Office 2007/2010/2013 (docx, xlsx and pptx)

* Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (doc, xls and ppt) а pdf точно откроет?

3.23 , rvs2016 ( ok ), 13:50, 25/11/2023 > а pdf точно откроет? Для пдф особая программа не нужна, т.к. он каждой второй программой открывается. :-)

2.21 , rvs2016 ( ok ), 13:37, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отлично, теперь смогу odf файлы читать,

> а то постоянно попадаются, а открыть нечем! А я AndrOpenofficом документы на мобиле открываю.