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LibreOffice Viewer размещён в Google Play

25.11.2023 12:15

Организация The Document Foundation объявила о синхронизации Android-приложения LibreOffice Viewer с актуальной кодовой базой LibreOffice и размещении данного приложений в каталоге Google Play. Из-за отсутствия сопровожлающего LibreOffice Viewer был удалён из Google Play в 2020 году и долгое время оставался в стагнации. Предполагается, что возвращение LibreOffice Viewer в Google Play сделает пакет доступным для широкого круга пользователей, а не только для энтузиастов, использующих каталог F-Droid.

LibreOffice Viewer представляет собой просмотрщик документов в форматах Open Document (odt, ods, odp) и Microsoft Office (docx, xlsx, pptx, doc, xls и ppt), основанный на одном движке со стационарным офисным пакетом LibreOffice. Интерфейс построен с использованием технологий Mozilla, применяемых в Firefox для Android. Имеется режим редактирования документов, включаемый в настройках, но позиционируемый как экспериментальный. Для работы требуется Android 5.0 или более новые выпуски платформы. Размер установочного APK-файла 77 МБ.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice с устранением уязвимости, эксплуатируемой через изображения WebP
  3. OpenNews: За две недели загружено более 1.5 млн копий LibreOffice 7.6
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
  5. OpenNews: Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий
  6. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60178-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    отлично, теперь смогу odf файлы читать, а то постоянно попадаются, а открыть нечем!
     
     
  • 2.2, ДжонСэндвич (?), 12:23, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему часто попадаются? Можно пример в каких случаях? Сам редко встречаю.
     
     
  • 3.10, iCat (ok), 12:48, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >А почему часто попадаются? Можно пример в каких случаях? Сам редко встречаю.

    В документообороте между предприятиями всё чаще встречаются документы, созданные без использования MSO.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >теперь

    https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/

     
     
  • 3.22, rvs2016 (ok), 13:45, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/

    Это ж чужому дяде на компьютер свои документы закачивать.
    Это же странно - показывать свои документы чужим людям.

     
  • 2.20, penetrator (?), 13:33, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Supported files:

    * Open Document Format (odt, ods and odp)
    * Microsoft Office 2007/2010/2013 (docx, xlsx and pptx)
    * Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (doc, xls and ppt)

    а pdf точно откроет?

     
     
  • 3.23, rvs2016 (ok), 13:50, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а pdf точно откроет?

    Для пдф особая программа не нужна, т.к. он каждой второй программой открывается. :-)

     
  • 2.21, rvs2016 (ok), 13:37, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отлично, теперь смогу odf файлы читать,
    > а то постоянно попадаются, а открыть нечем!

    А я AndrOpenofficом документы на мобиле открываю.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:25, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только просмотр? К смартфону можно подрубить клаву и мышь.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:44, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давно уже можно и нормальный монитор подключить, в т.ч. зомбоящик по WiFi и для железки с 12Гб ОЗУ, кучей ядер и 500+ Гб места это не проблема.
    Готовых к полноценной работе приложений на телефонах всё ещё сильно не хватает. Да и к клавиатурам
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:09, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    он там уже лет 15 лежит, автора разморозили?
     
     
  • 2.14, Швабра (?), 13:15, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видно кто-то наступил на него.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:16, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе. Предложение. Новости.
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 13:26, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не читал, заголовок в любом случае неверный
     

  • 1.13, Аноним324 (ok), 13:15, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они вкурсе что у андроида существуют гайдлайны, почему приложение выглядит как будто на дворе 2011 год, и актуальный на данный момент андроид не версии с 12 по 14, а андроид 2.3.
     
     
  • 2.25, Филипп Киркоров (?), 14:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И хорошо что выглядит так, а не в тошнотном модно-молодёжном ЮАЙ для рептилоидов. Видимо в Libre office Foundation людей не считают совсем за дураков.
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:26, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Интерфейс построен с использованием технологий Mozilla, применяемых в Firefox для Android

    Т.е. интерфейс рисуется через Broadway (gtk3) в файерфоксе? А не тормозит ли весь этот бутерброд?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:54, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да!
     
  • 2.28, Chromium (ok), 14:12, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Electron, только хуже.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:31, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >... не только для энтузиастов, использующих каталог F-Droid.

    энтузиасты давно уже юзают Obtainium вместо фдройда

    https://github.com/ImranR98/Obtainium

     
  • 1.27, Филипп Киркоров (?), 14:03, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что СПО появляется на Андроид. Теперь есть нормальное решение для просмотра документов. Пойду себе установлю вместо той китайской софтины с рекламой которая у меня сейчас стоит.
     

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