LibreOffice Viewer размещён в Google Play

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|1.1, Аноним (1), 12:21, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отлично, теперь смогу odf файлы читать, а то постоянно попадаются, а открыть нечем!
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|3.10, iCat (ok), 12:48, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А почему часто попадаются? Можно пример в каких случаях? Сам редко встречаю.
В документообороте между предприятиями всё чаще встречаются документы, созданные без использования MSO.
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|2.20, penetrator (?), 13:33, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Supported files:
* Open Document Format (odt, ods and odp)
* Microsoft Office 2007/2010/2013 (docx, xlsx and pptx)
* Microsoft Office 97/2000/XP/2003 (doc, xls and ppt)
а pdf точно откроет?
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|3.23, rvs2016 (ok), 13:50, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а pdf точно откроет?
Для пдф особая программа не нужна, т.к. он каждой второй программой открывается. :-)
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|2.21, rvs2016 (ok), 13:37, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отлично, теперь смогу odf файлы читать,
> а то постоянно попадаются, а открыть нечем!
А я AndrOpenofficом документы на мобиле открываю.
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|2.9, Аноним (9), 12:44, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да давно уже можно и нормальный монитор подключить, в т.ч. зомбоящик по WiFi и для железки с 12Гб ОЗУ, кучей ядер и 500+ Гб места это не проблема.
Готовых к полноценной работе приложений на телефонах всё ещё сильно не хватает. Да и к клавиатурам
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|1.13, Аноним324 (ok), 13:15, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они вкурсе что у андроида существуют гайдлайны, почему приложение выглядит как будто на дворе 2011 год, и актуальный на данный момент андроид не версии с 12 по 14, а андроид 2.3.
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|2.25, Филипп Киркоров (?), 14:00, 25/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И хорошо что выглядит так, а не в тошнотном модно-молодёжном ЮАЙ для рептилоидов. Видимо в Libre office Foundation людей не считают совсем за дураков.
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|1.17, Аноним (17), 13:26, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Интерфейс построен с использованием технологий Mozilla, применяемых в Firefox для Android
Т.е. интерфейс рисуется через Broadway (gtk3) в файерфоксе? А не тормозит ли весь этот бутерброд?
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|1.27, Филипп Киркоров (?), 14:03, 25/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что СПО появляется на Андроид. Теперь есть нормальное решение для просмотра документов. Пойду себе установлю вместо той китайской софтины с рекламой которая у меня сейчас стоит.
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