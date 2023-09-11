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За две недели загружено более 1.5 млн копий LibreOffice 7.6

11.09.2023 23:03

Организация The Document Foundation опубликовала статистику загрузок релиза LibreOffice 7.6. Сообщается, что за первые две недели LibreOffice 7.6.0 был загружен 1.587 млн раз.

Если рассматривать конкурирующий проект Apache OpenOffice, то опубликованный в феврале выпуск Apache OpenOffice 4.1.14 был загружен за первые две недели 791 тысяч раз, а за месяц 1.85 млн раз, несмотря на нахождение проекта в глубокой стагнации.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
  3. OpenNews: Проект LibreOffice перешёл на привязанную к датам нумерацию версий
  4. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.14
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59741-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 23:06, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Сдается мне что они брешут. Особенно апач.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:20, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Апач то понадёжней, вполне вероятно. Я вот тоже этим васянским либрам не доверяю, ещё и куча сомнительных зависимостей.
     
  • 2.33, Аноним (-), 04:04, 12/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, коньюктивит (?), 23:26, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А MS Office сколько раз за это время загрузили? Опять майки засекретили статистику? А с торрентов?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:34, 11/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его теперь и качать не надо, можно юзать в веб-браузере.
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 23:41, 11/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.22, Аноним (22), 02:35, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под линуксом в текстовом браузере без иксов тоже работает? сам отвечу - да не работает нифига; майки ничего не могут путного по сравнению с гпльниками сделать. а наш vim в консоли отлично работает!
     
     
  • 4.53, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 06:34, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А линух может на счётах? Отвечу сразу что нет. Гпльники никуда не годны.
     
  • 2.19, я (?), 01:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть же деплоймент тул намного удобнее торентов.
     
  • 2.20, я (?), 01:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вообще чтоб поржать надо смотреть на чтонибудь из росреестра..
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 02:45, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ржать, кто в росреестр свое поделие добавил - мажет черную икру на бутерброд с маслом
     

  • 1.3, Атом (?), 23:31, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько из повторяющихся?
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:44, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько на место вернули когда поняли что оно не торт?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:20, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну проект активно живёт, даже судя по ру-сегменту:
    https://forumooo.ru
    И если глобально, то именно LO остаётся надёжной альтернативой Microsoft Office и Google Docs.
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с онли офис либра стала ненужна
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:54, 11/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:55, 11/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:58, 11/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (-), 23:59, 11/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (-), 23:59, 11/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.13, Неуклюжий танцор (?), 00:00, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший пакет, надёжный как скала.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 06:25, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скала так себе лучше Хаскель.
     
  • 2.45, Оно ним (?), 06:30, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - не пытаться импортировать большой PDF, в этом случае скала крошится.
     

  • 1.14, Аноним (-), 00:00, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:47, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дык это же все виндузятники загружают, что то, что это...
     
  • 1.17, Carantin (?), 00:58, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Либра как работала стабильно, так и работает. Пользую её всегда! Под мои офисные потребности устраивает, особенно возможность редактировать pdf
     
     
  • 2.46, Аноним (49), 06:30, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком глюкавая, как по мне, лучше онли офис
     
  • 2.50, Оно ним (?), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большие PDF только не осиливает. Я как-то пытался открыть большой PDF - и процесс конвертера неизменно зависал поработав минут 5-10.
     

  • 1.21, Herrasim Muhmuh (?), 02:05, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Виндуз МС Оффисе - решает.
    А не вот это вот всё.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 02:41, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может еще фотошоп с visual studia решает? а как же гымп и вим? ты не засланный ли казачек из микрософта?
     

  • 1.34, penetrator (?), 04:06, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а они эту статистику как считают? только по пользователям винды?

    или мейтенеры дистрибутивов делятся информацией о доступе к пакетам и зеркалам?

    ну звучит уныло как-то

    основные пользователи либры будут под линуксом, там мелкософтовый офис не нужен по определению

    да у меня либра кстати

     
     
  • 2.37, Аноним (-), 04:08, 12/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 04:47, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а они эту статистику как считают?

    Ну буквально первый абзац по ссылке:
    And so far we’ve had 1,587,383 downloads from our site! (So that doesn’t include Linux distributions that package it themselves.)

     
     
  • 3.44, Аноним (49), 06:29, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пенетратор выше того что бы читать текст новости, он сразу идёт в комменты за True
     
  • 2.48, Аноним (48), 06:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там мелкософтовый офис не нужен по определению

    По какому такому определению? Мне вот нужен. При том, что ОС для меня вообще второстепенна.

     
  • 2.51, iPony129412 (?), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути это только пионеры с Windows и macOS.
    Рядовые пользователи эту версию пропустят.

    Дефолтом обновлятор её скачать не предложит.
    Да и при заходе на сайт есть выбор между пионерской версией 7.6 и стабильной 7.5

     

  • 1.35, Аноним (-), 04:06, 12/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (40), 05:58, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Linux офис топ, но на винде есть MS Office.
     
  • 1.41, Аноним (41), 06:07, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага, триллионы раз загрузили, кто вообще эти люди?
     
     
  • 2.43, Аноним (42), 06:27, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3% пользователей Линукс десктопа не на хром ос.
     

  • 1.47, Аноним (49), 06:30, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лоол почему у меня не работают минусы
     
  • 1.52, Оно ним (?), 06:33, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня работают, на тебе проверил.
     

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