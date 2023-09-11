За две недели загружено более 1.5 млн копий LibreOffice 7.6

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|2.15, Аноним (15), 00:20, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Апач то понадёжней, вполне вероятно. Я вот тоже этим васянским либрам не доверяю, ещё и куча сомнительных зависимостей.
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|1.2, коньюктивит (?), 23:26, 11/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А MS Office сколько раз за это время загрузили? Опять майки засекретили статистику? А с торрентов?
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|3.22, Аноним (22), 02:35, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под линуксом в текстовом браузере без иксов тоже работает? сам отвечу - да не работает нифига; майки ничего не могут путного по сравнению с гпльниками сделать. а наш vim в консоли отлично работает!
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|2.19, я (?), 01:28, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть же деплоймент тул намного удобнее торентов.
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|2.20, я (?), 01:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вообще чтоб поржать надо смотреть на чтонибудь из росреестра..
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|3.24, Аноним (22), 02:45, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что ржать, кто в росреестр свое поделие добавил - мажет черную икру на бутерброд с маслом
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|2.18, Аноним (18), 01:20, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну проект активно живёт, даже судя по ру-сегменту:
https://forumooo.ru
И если глобально, то именно LO остаётся надёжной альтернативой Microsoft Office и Google Docs.
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|2.45, Оно ним (?), 06:30, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное - не пытаться импортировать большой PDF, в этом случае скала крошится.
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|1.17, Carantin (?), 00:58, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Либра как работала стабильно, так и работает. Пользую её всегда! Под мои офисные потребности устраивает, особенно возможность редактировать pdf
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|2.50, Оно ним (?), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большие PDF только не осиливает. Я как-то пытался открыть большой PDF - и процесс конвертера неизменно зависал поработав минут 5-10.
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|2.23, Аноним (22), 02:41, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может еще фотошоп с visual studia решает? а как же гымп и вим? ты не засланный ли казачек из микрософта?
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|1.34, penetrator (?), 04:06, 12/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а они эту статистику как считают? только по пользователям винды?
или мейтенеры дистрибутивов делятся информацией о доступе к пакетам и зеркалам?
ну звучит уныло как-то
основные пользователи либры будут под линуксом, там мелкософтовый офис не нужен по определению
да у меня либра кстати
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|2.39, Аноним (39), 04:47, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а они эту статистику как считают?
Ну буквально первый абзац по ссылке:
And so far we’ve had 1,587,383 downloads from our site! (So that doesn’t include Linux distributions that package it themselves.)
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|3.44, Аноним (49), 06:29, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пенетратор выше того что бы читать текст новости, он сразу идёт в комменты за True
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|2.48, Аноним (48), 06:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там мелкософтовый офис не нужен по определению
По какому такому определению? Мне вот нужен. При том, что ОС для меня вообще второстепенна.
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|2.51, iPony129412 (?), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути это только пионеры с Windows и macOS.
Рядовые пользователи эту версию пропустят.
Дефолтом обновлятор её скачать не предложит.
Да и при заходе на сайт есть выбор между пионерской версией 7.6 и стабильной 7.5
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