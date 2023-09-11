За две недели загружено более 1.5 млн копий LibreOffice 7.6

2.37 , Аноним ( - ), 04:08, 12/09/2023 Скрыто модератором + / – 2.39 , Аноним ( 39 ), 04:47, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а они эту статистику как считают? Ну буквально первый абзац по ссылке:

And so far we’ve had 1,587,383 downloads from our site! (So that doesn’t include Linux distributions that package it themselves.)

3.44 , Аноним ( 49 ), 06:29, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пенетратор выше того что бы читать текст новости, он сразу идёт в комменты за True

2.48 , Аноним ( 48 ), 06:31, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там мелкософтовый офис не нужен по определению По какому такому определению? Мне вот нужен. При том, что ОС для меня вообще второстепенна.

2.51 , iPony129412 ( ? ), 06:32, 12/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сути это только пионеры с Windows и macOS.

Рядовые пользователи эту версию пропустят. Дефолтом обновлятор её скачать не предложит.

Да и при заходе на сайт есть выбор между пионерской версией 7.6 и стабильной 7.5

