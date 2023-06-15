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Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0

15.06.2023 15:16

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.4.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.4, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлен инструмент для рисования. Во вкладке, показываемой при выборе нового инструмента в панели, можно выбрать цвет и толщину линии.
  • В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлена возможность вставки лепестковых диаграмм (Insert tab -> Chart -> Radar), позволяющих визуализировать несколько наборов данных на одном графике.
  • Предоставлена возможность сохранения объектов, таких как фигуры, диаграммы, текст и Smart Art, в виде PNG-изображений с прозрачным фоном. Для сохранения в форме картинки в контекстное меню объекта добавлен пункт "Save as picture"
  • Добавлена поддержка сохранения всего документа или электронной таблицы в виде изображений в форматах PNG и JPG (пункт "Download as" во вкладке File).
  • Для графических объектов добавлены настройки прозрачности границ и возможность копирования стиля (форматирования) существующих элементов при создании новых.
  • Добавлена поддержка просмотра документов в форматах MHTML, SXC, ET, ETT, SXI, DPS, DPT, XML, SXW, STW, WPS и WPT, а также возможность их редактирования через их конвертацию в формат OOXML.
  • Добавлены дополнительные уровни масштабирования: 250%, 300%, 350%, 400%, 450% и 500%.
  • Внесены изменения, нацеленные на повышение удобства работы, такие как показ числа результатов в диалоге поиска и отображение заголовков столбцов в списках. Переработано меню File. При отображении диалогов задействованы родные системные диалоговые окна.
  • Добавлено окно предпросмотра перед выводом на печать, в котором можно определить диапазон страниц, число копий и включить печать в PDF или режим двусторонней печати.
  • На основную страницу добавлена секция с шаблонами, поддерживающая поиск в online-библиотеке шаблонов.
  • Редактор документов
    • Добавлена возможность объединения двух версий одного документа, образовавшихся после редактирования разными пользователями. Интерфейс объединения напоминает сравнение документов, но отличается тем, что выявленные изменения будут отражены в объединённом документе как есть и их можно будет отклонить или принять в итоговом документе после завершения объединения.
    • Предложены расширенные настройки списков, позволяющие управлять нумерацией списков и многоуровневыми списками, добавлять преднастройки типовых списков и создавать новые виды списков. Добавлена возможность определения исключений для функции автоматической корректировки первых заглавных букв текста. Реализовано отображение недавно используемых стилей списков.
    • Добавлена возможность независимого изменения ширины и отступов для каждого столбца.
  • Редактор таблиц
    • Добавлена возможность защиты определённых диапазонов ячеек в электронной таблице (Protection tab -> Protect Range), редактирование которых может быть разрешено определённым пользователям. Другие пользователи смогут только просматривать содержимое.
    • Добавлены новые функции: SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT и SORT.
    • Улучшена работа со сводными таблицами (pivot). В контекстное меню добавлена настройка "Show values as" для выбора способа отображения значений.
    • При выводе на печать добавлена возможность определения диапазона страниц и номера первой страницы.
    • Обеспечен предпросмотр разрывов страниц.
    • Предоставлена возможность выбора между длинным и коротким форматом отображения дат.
    • В панель Home добавлена кнопка для смены регистра символов в тексте.
  • Формы
    • Оптимизирован интерфейс для создания форм, в котором появилась возможность добавления новой формы не прекращая работу над текущей.
    • Добавлены настройки значений по умолчанию.
    • Улучшено отслеживание отрисовки фиксированных форм.
    • Улучшена работа с мелкими формами внутри сложных форм.
  • Плагины
    • Для плагинов разрешено открытие произвольного числа окон и динамическая генерация содержимого контекстного меню.
    • Добавлена серверная утилита pluginsmanager, позволяющая администраторам устанавливать или удалять плагины из командной строки без ручного копирования каталогов.
    • Расширены возможности плагина для взаимодействия с ботом ChatGPT: появилась поддержка анализа слов, генерации изображений, обобщения текста, перевода текста и формирования ключевых слов.
    • В плагин Doc2md добавлена поддержка предпросмотра.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
  3. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  4. OpenNews: Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.14
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59296-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice, office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 15:44, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлен инструмент для рисования

    Вот это да 😮
    Надо попробовать.
    А в R7 такое есть/будет? А то я купил и его использую.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:01, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил Р7...Был лучшего мнения даже про поняша.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:33, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблоки срываете? 😎
     
  • 2.28, Мамкинтролль (?), 17:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай я тебе прогу сделаю, где можно поней рисовать, купишь? Еще могу тебе из гипса поней наделать, в т.ч. с члeнами на лбу, в радужные цвета покрасить. Еще системный блок в виде коня могу сделать, за 100к. И трусы с вышивкой коня за 10к.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас продукция сертифицированная?
     

  • 1.2, noc101 (ok), 15:47, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выглядит хорошо. Успеха и процветания.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, из всех бесплатных офисных пакетов этот пожалуй самый лучший. Но не потому что он очень хороший, а потому что все остальные еще хуже. Интересно, уже исправили сохранение файлов, когда сохранение даже одностраничного документа вешает весь интерфейс секунд на пять?
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 17:35, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    5 секунд это вешает? На Линукс?
     
     
  • 4.25, Аноним (19), 17:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На убунте, да. 5 секунд это по твоему мало, на сохранение документа в 1 страничку?
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:14, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >из всех бесплатных офисных пакетов

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58588

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:51, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE

    какая же жырнющая ложь. чтобы это вместе связать надо так знатно посовокупляться

     
  • 1.4, Анонимусб6 (?), 15:51, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, одно слово. Интересно, а новые функции SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT и SORT работают также, как ранее добавленная и до сих пор не работающая UNIQUE?
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:08, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Король тормозов. Не знаю в каком офисе предполагается при такой производительности использовать данный пакет, но я в нём точно оказаться не хочу.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:35, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не тормозит разве что Vim
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но любая неэлектронщина не тормозит так. Вимскрипт интерпретируемый, его затормозить очень легко, да и сам вим не быстрый. Луа тоже не шик и тоже интерпретируемая. Ты просто лезешь выразить мнение по теме, в которой ничего не смыслишь. Сабж я так понимаю пытался вырвать кусок пирога из зубов Гугла, вот и всё.
     
  • 2.8, Алексей (??), 16:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это его еще в 2 раза ускорили в последних версиях, раньше совсем беда была. Но и сейчас он невероятно медленный, относительно MS и WPS, в плане открытия документов.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Doсx на три натринчики открываешь… фигеешь
     
     
  • 4.27, BeLord (ok), 17:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачал 7.4.0 открыл типовой отчет это 150 страниц с таблицами и графиками, первый раз открывает с легкой задержкой в 2-3 секунды, потом открывает быстро. Может дело не в том, что в вашем документе 3 странички, а в том, что сам файл кривой?
     
  • 3.16, Аноним (19), 17:12, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту, MS как были стандартом и законодателем мод в области офисных пакетов, так и остались. Все остальные их только догоняют во всех смыслах - и в плане функционала, и UI. При этом до MS всем им вместе взятым как до луны пешком.
     
  • 3.21, nunumis (ok), 17:24, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Беру свои слова обратно, поставил 7.4, она уже не так далека от MS Office по скорости открытия файлов и в прочих моих нехитрых задачах.
     
  • 2.13, Аноним (14), 17:00, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А куда ты торопишься? Работать все равно 8 часов.
     
  • 2.17, Аноним (19), 17:13, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он на жабаскрипте, чего ж ты хочешь.
     

  • 1.22, pic (?), 17:28, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как корпораты любят устраивать бесполезные планёрки, совещания и презентации. И бумагомарательством заниматься. Офисный пакет как маркер бюрократии.
     
     
  • 2.26, Аноним (19), 17:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно, настоящие тру-инжЫнеры пользуются телепатической связью.
     
     
  • 3.29, Мамкинтролль (?), 17:51, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Играют в басню лебедь-рак-и-щука, форки создавая
     
  • 3.34, pic (?), 18:43, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все верно, настоящие тру-инжЫнеры

    пользуются САПР и ЕСКД

     
  • 2.32, kusb (?), 18:23, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати я удивлён, что в "документообороте" нужны эти офисные пакеты, и что этого так много.
     
  • 2.33, Аноним (31), 18:26, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менеджеры, к них по другому заточены. Для них в жизни главное это социально взаимодействовать.
    Рептильный мозг это самые примитивные инстинкты.

    Мозг приматов, это когда друг-другу делать грумминг, вшей выискивать по другому.
    А надлобные части мозга, это когда обезьяна спустилась с дерева, подняла палку и пошла добывать белковую пищу и воевать против соседней стаи.
    Менеджеры обладают мышлением тех обезьян которые друг другу вшей вычесывают, т.е. если бы вокруг были одни менеджеры, мы бы все ещё сидели на ветках и блох вычесывали.
     
     
  • 3.37, kusb (?), 19:18, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется социальное взаимодействие это другое.
     

  • 1.35, Аноним (35), 19:03, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это форк форка от форка чего?
     
     
  • 2.36, soarin (ok), 19:16, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От ничего.
     

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