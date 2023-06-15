Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0

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|1.1, soarin (ok), 15:44, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлен инструмент для рисования
Вот это да 😮
Надо попробовать.
А в R7 такое есть/будет? А то я купил и его использую.
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|2.28, Мамкинтролль (?), 17:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай я тебе прогу сделаю, где можно поней рисовать, купишь? Еще могу тебе из гипса поней наделать, в т.ч. с члeнами на лбу, в радужные цвета покрасить. Еще системный блок в виде коня могу сделать, за 100к. И трусы с вышивкой коня за 10к.
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|2.19, Аноним (19), 17:17, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки да, из всех бесплатных офисных пакетов этот пожалуй самый лучший. Но не потому что он очень хороший, а потому что все остальные еще хуже. Интересно, уже исправили сохранение файлов, когда сохранение даже одностраничного документа вешает весь интерфейс секунд на пять?
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|4.25, Аноним (19), 17:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На убунте, да. 5 секунд это по твоему мало, на сохранение документа в 1 страничку?
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|1.3, Аноним (3), 15:51, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE
какая же жырнющая ложь. чтобы это вместе связать надо так знатно посовокупляться
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|1.4, Анонимусб6 (?), 15:51, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы, одно слово. Интересно, а новые функции SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT и SORT работают также, как ранее добавленная и до сих пор не работающая UNIQUE?
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|1.5, Аноним (5), 16:08, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Король тормозов. Не знаю в каком офисе предполагается при такой производительности использовать данный пакет, но я в нём точно оказаться не хочу.
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|3.10, Аноним (10), 16:49, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но любая неэлектронщина не тормозит так. Вимскрипт интерпретируемый, его затормозить очень легко, да и сам вим не быстрый. Луа тоже не шик и тоже интерпретируемая. Ты просто лезешь выразить мнение по теме, в которой ничего не смыслишь. Сабж я так понимаю пытался вырвать кусок пирога из зубов Гугла, вот и всё.
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|2.8, Алексей (??), 16:36, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это его еще в 2 раза ускорили в последних версиях, раньше совсем беда была. Но и сейчас он невероятно медленный, относительно MS и WPS, в плане открытия документов.
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|4.27, BeLord (ok), 17:42, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачал 7.4.0 открыл типовой отчет это 150 страниц с таблицами и графиками, первый раз открывает с легкой задержкой в 2-3 секунды, потом открывает быстро. Может дело не в том, что в вашем документе 3 странички, а в том, что сам файл кривой?
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|3.16, Аноним (19), 17:12, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По факту, MS как были стандартом и законодателем мод в области офисных пакетов, так и остались. Все остальные их только догоняют во всех смыслах - и в плане функционала, и UI. При этом до MS всем им вместе взятым как до луны пешком.
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|3.21, nunumis (ok), 17:24, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Беру свои слова обратно, поставил 7.4, она уже не так далека от MS Office по скорости открытия файлов и в прочих моих нехитрых задачах.
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|1.22, pic (?), 17:28, 15/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как корпораты любят устраивать бесполезные планёрки, совещания и презентации. И бумагомарательством заниматься. Офисный пакет как маркер бюрократии.
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|2.26, Аноним (19), 17:38, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все верно, настоящие тру-инжЫнеры пользуются телепатической связью.
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|3.34, pic (?), 18:43, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все верно, настоящие тру-инжЫнеры
пользуются САПР и ЕСКД
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|2.32, kusb (?), 18:23, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати я удивлён, что в "документообороте" нужны эти офисные пакеты, и что этого так много.
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|2.33, Аноним (31), 18:26, 15/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Менеджеры, к них по другому заточены. Для них в жизни главное это социально взаимодействовать.
Рептильный мозг это самые примитивные инстинкты.
Мозг приматов, это когда друг-другу делать грумминг, вшей выискивать по другому.
А надлобные части мозга, это когда обезьяна спустилась с дерева, подняла палку и пошла добывать белковую пищу и воевать против соседней стаи.
Менеджеры обладают мышлением тех обезьян которые друг другу вшей вычесывают, т.е. если бы вокруг были одни менеджеры, мы бы все ещё сидели на ветках и блох вычесывали.
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