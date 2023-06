Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.4.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.4, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлен инструмент для рисования. Во вкладке, показываемой при выборе нового инструмента в панели, можно выбрать цвет и толщину линии.

В редакторы документов, таблиц и презентаций добавлена возможность вставки лепестковых диаграмм (Insert tab -> Chart -> Radar), позволяющих визуализировать несколько наборов данных на одном графике.

Предоставлена возможность сохранения объектов, таких как фигуры, диаграммы, текст и Smart Art, в виде PNG-изображений с прозрачным фоном. Для сохранения в форме картинки в контекстное меню объекта добавлен пункт "Save as picture"

Добавлена поддержка сохранения всего документа или электронной таблицы в виде изображений в форматах PNG и JPG (пункт "Download as" во вкладке File).

Для графических объектов добавлены настройки прозрачности границ и возможность копирования стиля (форматирования) существующих элементов при создании новых.

Добавлена поддержка просмотра документов в форматах MHTML, SXC, ET, ETT, SXI, DPS, DPT, XML, SXW, STW, WPS и WPT, а также возможность их редактирования через их конвертацию в формат OOXML.

Добавлены дополнительные уровни масштабирования: 250%, 300%, 350%, 400%, 450% и 500%.

Внесены изменения, нацеленные на повышение удобства работы, такие как показ числа результатов в диалоге поиска и отображение заголовков столбцов в списках. Переработано меню File. При отображении диалогов задействованы родные системные диалоговые окна.

Добавлено окно предпросмотра перед выводом на печать, в котором можно определить диапазон страниц, число копий и включить печать в PDF или режим двусторонней печати.

На основную страницу добавлена секция с шаблонами, поддерживающая поиск в online-библиотеке шаблонов.

Редактор документов Добавлена возможность объединения двух версий одного документа, образовавшихся после редактирования разными пользователями. Интерфейс объединения напоминает сравнение документов, но отличается тем, что выявленные изменения будут отражены в объединённом документе как есть и их можно будет отклонить или принять в итоговом документе после завершения объединения. Предложены расширенные настройки списков, позволяющие управлять нумерацией списков и многоуровневыми списками, добавлять преднастройки типовых списков и создавать новые виды списков. Добавлена возможность определения исключений для функции автоматической корректировки первых заглавных букв текста. Реализовано отображение недавно используемых стилей списков. Добавлена возможность независимого изменения ширины и отступов для каждого столбца.

Редактор таблиц Добавлена возможность защиты определённых диапазонов ячеек в электронной таблице (Protection tab -> Protect Range), редактирование которых может быть разрешено определённым пользователям. Другие пользователи смогут только просматривать содержимое. Добавлены новые функции: SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT и SORT. Улучшена работа со сводными таблицами (pivot). В контекстное меню добавлена настройка "Show values as" для выбора способа отображения значений. При выводе на печать добавлена возможность определения диапазона страниц и номера первой страницы. Обеспечен предпросмотр разрывов страниц. Предоставлена возможность выбора между длинным и коротким форматом отображения дат. В панель Home добавлена кнопка для смены регистра символов в тексте.

Формы Оптимизирован интерфейс для создания форм, в котором появилась возможность добавления новой формы не прекращая работу над текущей. Добавлены настройки значений по умолчанию. Улучшено отслеживание отрисовки фиксированных форм. Улучшена работа с мелкими формами внутри сложных форм.

Плагины Для плагинов разрешено открытие произвольного числа окон и динамическая генерация содержимого контекстного меню. Добавлена серверная утилита pluginsmanager, позволяющая администраторам устанавливать или удалять плагины из командной строки без ручного копирования каталогов. Расширены возможности плагина для взаимодействия с ботом ChatGPT: появилась поддержка анализа слов, генерации изображений, обобщения текста, перевода текста и формирования ключевых слов. В плагин Doc2md добавлена поддержка предпросмотра.