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Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0

18.01.2022 20:04

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.0, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Добавлена возможность изменения метода сортировки комментариев к документам, электронным таблицам и презентациям. Например, можно отсортировать комментарии по времени публикации или в алфавитном порядке.
  • Добавлена возможность вызова элементов меню клавиатурными комбинациями и отображения наглядных всплывающих подсказок о доступных комбинациях, показываемых при удержании клавиши Alt.
  • Добавлены новые градация увеличения масштаба документа, электронной таблицы или презентации (увеличение вплоть до 500%).
  • Редакторы документов:
    • Предоставлены инструменты для создания заполняемых форм, предоставления доступа к формам и заполнения форм в режиме online. Для использования в формах предоставляется набор полей разных типов. Форма может распространяться как отдельно, так и в составе документа в формате DOCX. Заполненная форма может быть сохранена в форматах PDF и OFORM.
    • Добавлен тёмный режим оформления.
    • В открытую версию редакторов документов перенесены функции сравнения файлов и элементы управления содержимым.
    • Реализованы два режима отображения информации при проведении рецензирования изменений от других пользователей: показывать изменения при клике и выводить изменения во всплывающих подсказках при наведении мыши.
    • Добавлена поддержка автоматического преобразования ссылок и сетевых путей в гиперссылки.
  • Табличный процессор:
    • Предложен интерфейс для работы с историей версий электронной таблицы. Пользователь может просматривать историю изменений и при необходимости возвращаться к прошлому состоянию. По умолчанию новая версия электронной таблицы создаётся при каждом закрытии табличного процессора.
    • В открытую версию табличного процессора перенесён интерфейс для создания произвольных представлений электронной таблицы (Sheet Views, отображение содержимого с учётом установленных фильтров).
    • Добавлена возможность установки пароля для ограничения доступа к файлам с документами и отдельным таблицам.
    • Добавлена поддержка механизма Query Table, позволяющего формировать таблицы с содержимым из внешних источников, например, можно комбинировать данные из нескольких электронных таблиц.
    • В режиме совместного редактирования предоставлена возможность отображения курсоров других пользователей и результатов выделения областей.
    • Добавлена поддержка разделения таблиц и строки состояния.
    • Обеспечена поддержка переноса таблиц в режиме drag&drop при удержании клавиши Ctrl.
  • Редактор презентаций:
    • Появилась возможность автоматического отображения анимации в слайдах.
    • В верхней панели предоставлена отдельная вкладка с настройками эффектов перехода от одного слайда к другому.
    • Добавлена возможность сохранения презентаций в форме изображений в форматах JPG или PNG.
  • Изменения, специфичные для обособленных приложений ONLYOFFICE DesktopEditors:
    • Предоставлена возможность запуска редактора в одном окне.
    • Добавлены провайдеры для совместного доступа к файлам через сервисы Liferay и kDrive.
    • Добавлены переводы интерфейса на белорусский и украинский языки.
    • Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до уровней 125% и 175% (помимо ранее доступных 100%, 150% и 200%).





  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4
  3. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56530-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон45 (?), 20:58, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LibreOffice всё равно лучше
     
     
  • 2.11, Kaiwas (?), 21:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    коперни в кальк таблицу из хтмл таблицу. учень удивишься возможностям.

    Вощм я тоже так думал за либре. Но местами он таки сливает.

    пересел на онли.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:38, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел было загрузить xml файл в эл.таблицы. Обгадились и only и mso, только libre смог.

    Интерфейс onlyoffice очень печальный, с виду типа как в mso, но на самом деле всё не так, гораздо запутаннее.

    Поддержка odt косая в хлам. Поддержка форматов mso тоже так себе.

    В общем, пока ничего лучше libre, на мой взгляд, нет.

     
     
  • 4.20, Name123 (?), 22:46, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё китайский wpsoffice
     
  • 4.23, T00 (?), 23:45, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери freeoffice.com, в разы лучше.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:58, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У нас на работе в приказном порядке поставили, но как в том анекдоте "Стою на асфальте в лыжи обут то ли лыжи не едут то ли я ... ", в общем пока опыт отрицательный да к тому-же и продукт не бесплатный(копия забугорного бесплатного☺).
     
     
  • 2.8, emg81 (ok), 21:32, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Копия какого бесплатного?
     
     
  • 3.19, kusb (?), 22:39, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему разработчики предоставляют отдельную версию с сертефикатами для госорганов и т.п. под именем Р7-Офис. Она платная, и кажется это не копия, а сделано теми же людьми.
     

  • 1.3, Нн (?), 21:07, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличное обновление
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:21, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    нет
     
     
  • 3.17, Азаза (?), 22:08, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анонима с опеннета ответ!
     

  • 1.5, ОнанВарвар (?), 21:21, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший аналог Google Документы. По функционалу до LibreOffice местами недотягивает, надеюсь со временем исправят. Остро не хватает функции изменить стиль иконок с богомерзких монохромных, на что-то приличное.
    Интересный был факт недавно:
    В микромягком ворде офисными работниками был нарисован "говно-штамп" с помощью вложенных одна в одну таблиц. Далее размножен на три страницы. После чего была предпринята попытка заполнить ее. Как результат микромягкий ворд стал нещадно тормозить. Ввел слово с клавиатуры, а оно появляется через секунд 10. Тормоза исчезают только при переходе в режим "Черновика".
    ONLYOFFICE же c тем же документом чувствует себя абсолютно комфортно и не тормозит.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:29, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    предварительный просмотр то сделали?
     
  • 1.10, Тинус Лорвальдс (ok), 21:34, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На документах для госов в формате doc/docx лучше всех справлялся WPS Office - к нему не было нареканий. В OnlyOffice намертво убивалась нумерация и титульная страница с какой-то там таблицей. В либре вообще всё к чертям ехало, но хуже того, оно так и сохраняло всё намертво поломанным.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:58, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что печально, по ГОСТу в госы надо сдавать документы в ODF. А чтобы верстка не ехала, во всем мире сдают используют PDF, т.к. doc/docx не об стабильной верстке.
     
  • 2.14, Admino (ok), 22:00, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но так и сохраняло всё намертво поломанным.

    Так и сохраняй. На все вопросы отвечай «ничего не знаю, у меня всё показывает нормально».

    Никак они не научатся.

     

  • 1.12, lazyest (ok), 21:52, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    log4j выпилили надеюсь?
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:02, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument

    Да понятно, что это уже не проблема (если грамотно строить документ). Но пользователи открыли новый уровень несовместимости: они желают, чтобы внедренные в MSO объекты (графики, формулы и т.д.) оставались таковыми и в других офисных редакторах, но желаемого не получают. Хотя честно говоря, вставка объектов в MSO ненадежна, а графики лучше создавать отдельно и вставлять картинками.  

     
  • 1.16, Аноним (15), 22:07, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > написаны на JavaScript с использованием web-технологий

    поэтому скорость оставляет желать лучшего, что особенно заметно на слабых компьютерах, например, на G440, на которых вполне работает LO под Xubuntu или Win10.

    > можно использовать платформу Nextcloud

    можно потаращиться на 3-х компьютерах, но работать вряд ли, т.к. сам Nextcloud тормознутый, а с довеском в виде онлайн офисного пакета вообще неработоспособен.

     
  • 1.22, Аноним (22), 23:25, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    постгря нужна или можно с просто марией запустить?
     

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