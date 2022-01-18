Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.0, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Добавлена возможность изменения метода сортировки комментариев к документам, электронным таблицам и презентациям. Например, можно отсортировать комментарии по времени публикации или в алфавитном порядке.

Добавлена возможность вызова элементов меню клавиатурными комбинациями и отображения наглядных всплывающих подсказок о доступных комбинациях, показываемых при удержании клавиши Alt.

Добавлены новые градация увеличения масштаба документа, электронной таблицы или презентации (увеличение вплоть до 500%).

Редакторы документов: Предоставлены инструменты для создания заполняемых форм, предоставления доступа к формам и заполнения форм в режиме online. Для использования в формах предоставляется набор полей разных типов. Форма может распространяться как отдельно, так и в составе документа в формате DOCX. Заполненная форма может быть сохранена в форматах PDF и OFORM. Добавлен тёмный режим оформления. В открытую версию редакторов документов перенесены функции сравнения файлов и элементы управления содержимым. Реализованы два режима отображения информации при проведении рецензирования изменений от других пользователей: показывать изменения при клике и выводить изменения во всплывающих подсказках при наведении мыши. Добавлена поддержка автоматического преобразования ссылок и сетевых путей в гиперссылки.

Табличный процессор: Предложен интерфейс для работы с историей версий электронной таблицы. Пользователь может просматривать историю изменений и при необходимости возвращаться к прошлому состоянию. По умолчанию новая версия электронной таблицы создаётся при каждом закрытии табличного процессора. В открытую версию табличного процессора перенесён интерфейс для создания произвольных представлений электронной таблицы (Sheet Views, отображение содержимого с учётом установленных фильтров). Добавлена возможность установки пароля для ограничения доступа к файлам с документами и отдельным таблицам. Добавлена поддержка механизма Query Table, позволяющего формировать таблицы с содержимым из внешних источников, например, можно комбинировать данные из нескольких электронных таблиц. В режиме совместного редактирования предоставлена возможность отображения курсоров других пользователей и результатов выделения областей. Добавлена поддержка разделения таблиц и строки состояния. Обеспечена поддержка переноса таблиц в режиме drag&drop при удержании клавиши Ctrl.

Редактор презентаций: Появилась возможность автоматического отображения анимации в слайдах. В верхней панели предоставлена отдельная вкладка с настройками эффектов перехода от одного слайда к другому. Добавлена возможность сохранения презентаций в форме изображений в форматах JPG или PNG.

Изменения, специфичные для обособленных приложений ONLYOFFICE DesktopEditors: Предоставлена возможность запуска редактора в одном окне. Добавлены провайдеры для совместного доступа к файлам через сервисы Liferay и kDrive. Добавлены переводы интерфейса на белорусский и украинский языки. Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до уровней 125% и 175% (помимо ранее доступных 100%, 150% и 200%).











