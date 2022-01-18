Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0

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|2.11, Kaiwas (?), 21:44, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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коперни в кальк таблицу из хтмл таблицу. учень удивишься возможностям.
Вощм я тоже так думал за либре. Но местами он таки сливает.
пересел на онли.
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|3.18, Аноним (18), 22:38, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотел было загрузить xml файл в эл.таблицы. Обгадились и only и mso, только libre смог.
Интерфейс onlyoffice очень печальный, с виду типа как в mso, но на самом деле всё не так, гораздо запутаннее.
Поддержка odt косая в хлам. Поддержка форматов mso тоже так себе.
В общем, пока ничего лучше libre, на мой взгляд, нет.
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|1.2, Аноним (2), 20:58, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У нас на работе в приказном порядке поставили, но как в том анекдоте "Стою на асфальте в лыжи обут то ли лыжи не едут то ли я ... ", в общем пока опыт отрицательный да к тому-же и продукт не бесплатный(копия забугорного бесплатного☺).
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|3.19, kusb (?), 22:39, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему разработчики предоставляют отдельную версию с сертефикатами для госорганов и т.п. под именем Р7-Офис. Она платная, и кажется это не копия, а сделано теми же людьми.
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|1.5, ОнанВарвар (?), 21:21, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хороший аналог Google Документы. По функционалу до LibreOffice местами недотягивает, надеюсь со временем исправят. Остро не хватает функции изменить стиль иконок с богомерзких монохромных, на что-то приличное.
Интересный был факт недавно:
В микромягком ворде офисными работниками был нарисован "говно-штамп" с помощью вложенных одна в одну таблиц. Далее размножен на три страницы. После чего была предпринята попытка заполнить ее. Как результат микромягкий ворд стал нещадно тормозить. Ввел слово с клавиатуры, а оно появляется через секунд 10. Тормоза исчезают только при переходе в режим "Черновика".
ONLYOFFICE же c тем же документом чувствует себя абсолютно комфортно и не тормозит.
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|1.10, Тинус Лорвальдс (ok), 21:34, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На документах для госов в формате doc/docx лучше всех справлялся WPS Office - к нему не было нареканий. В OnlyOffice намертво убивалась нумерация и титульная страница с какой-то там таблицей. В либре вообще всё к чертям ехало, но хуже того, оно так и сохраняло всё намертво поломанным.
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|2.13, Аноним (13), 21:58, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что печально, по ГОСТу в госы надо сдавать документы в ODF. А чтобы верстка не ехала, во всем мире сдают используют PDF, т.к. doc/docx не об стабильной верстке.
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|2.14, Admino (ok), 22:00, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но так и сохраняло всё намертво поломанным.
Так и сохраняй. На все вопросы отвечай «ничего не знаю, у меня всё показывает нормально».
Никак они не научатся.
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|1.15, Аноним (15), 22:02, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument
Да понятно, что это уже не проблема (если грамотно строить документ). Но пользователи открыли новый уровень несовместимости: они желают, чтобы внедренные в MSO объекты (графики, формулы и т.д.) оставались таковыми и в других офисных редакторах, но желаемого не получают. Хотя честно говоря, вставка объектов в MSO ненадежна, а графики лучше создавать отдельно и вставлять картинками.
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|1.16, Аноним (15), 22:07, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> написаны на JavaScript с использованием web-технологий
поэтому скорость оставляет желать лучшего, что особенно заметно на слабых компьютерах, например, на G440, на которых вполне работает LO под Xubuntu или Win10.
> можно использовать платформу Nextcloud
можно потаращиться на 3-х компьютерах, но работать вряд ли, т.к. сам Nextcloud тормознутый, а с довеском в виде онлайн офисного пакета вообще неработоспособен.
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