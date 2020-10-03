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Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 20

03.10.2020 23:26

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 20, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 20, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
  • Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
  • Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
  • Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.



Ключевые новшества Nextcloud Hub 20:

  • Проведена работа по улучшению интеграции со сторонними платформами, как проприетарными (Slack, MS Online Office Server, SharePoint, MS Teams, Jira и Github), так и открытыми (Matrix, Gitlab, Zammad, Moodle). Для интеграции задействован открытый REST API Open Collaboration Services, созданный для организации взаимодействия между платформами для совместной работы с контентом. Предложено три вида интеграций:
    • Шлюзы между чатами Nextcloud Talk и такими сервисами, как Microsoft Teams, Slack, Matrix, IRC, XMPP и Steam;
    • Унифицированный поиск, охватывающий внешние системы отслеживания ошибок (Jira, Zammad), платформы совместной разработки (Github, Gitlab), обучающие системы (Moodle), форумы (Discourse, Reddit) и социальные сети (Twitter, Mastodon);
    • Вызов обработчиков из внешних приложений и web-сервисов.
  • Предложен новый сводный экран (dashboard), на котором можно размещать виджеты и напрямую открывать документы без вызова внешних приложений. Виджеты предоставляют средства для интеграции с внешними сервисами, такими как Twitter, Jira, GitHub, Gitlab, Moodle, Reddit и Zammad, просмотра состояния, вывода прогноза погоды, показа избранных файлов, списков чатов, подборок важных писем, событий в календаре планировщике, задач, заметок и аналитических данных.
  • Унифицирована система поиска, позволяющая в одном месте просматривать результаты поиска не только в компонентах Nextcloud (Files, Talk, Calendar, Contacts, Deck, Mail), но и во внешних сервисах, таких как GitHub, Gitlab, Jira и Discourse.
  • В Talk добавлена поддержка обращения к другим платформам. Например, комнаты в Talk теперь можно подключить к одному или нескольким каналам в Matrix, IRC, Slack, Microsoft Teams. Кроме того, в Talk предложены интерфейс выбора emoji, предпросмотр загрузок, настройки камеры и микрофона, прокрутка к исходному сообщению при клике на цитате, приглушение участников модератором. Предоставлены модули для интеграции Talk со сводным экраном и унифицированным поиском.
  • Уведомления и действия сведены вместе на одном экране.
  • Добавлена возможность определения своего статуса, по которому другие могут узнать чем пользователь занимается в данный момент.
  • В календаре-планировщике появилось представление событий в виде списка, переработано оформление и добавлены модули для интеграции со сводным экраном и унифицированным поиском.
  • В интерфейсе для работы с электронной почтой реализован нитевидный режим просмотра обсуждений, улучшена обработка пространств имён в IMAP и добавлены инструменты для управления почтовым ящиком.
  • В компоненте для оптимизации бизнес-процессов Flow реализована поддержка push-уведомлений и возможность привязки к другим web-приложениям через web-хуки.
  • В текстовом редакторе добавлена поддержка установки прямых ссылок на файлы в Nextcloud.
  • В файловом менеджере предоставлена возможность прикрепления описаний к ссылкам на совместные ресурсы.
  • Реализована интеграция с Zimbra LDAP и добавлен бэкенд LDAP для адресной книги (позволяет просматривать группу LDAP как адресную книгу).
  • В системе планирования проектов Deck обеспечена интеграция со сводным экраном, поиском и календарём (проекты могут передаваться в формате CalDAV). Расширены возможности фильтров. Реализован модальный диалог редактирования карт и добавлена функция архивирования всех карт.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 19
  3. OpenNews: Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы
  4. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 17
  5. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  6. OpenNews: Первый выпуск облачного хранилища Nextcloud, форка ownCloud
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53826-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud
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  • 1.1, Аноним (1), 00:08, 04/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    - Добавлена возможность определения своего статуса, по которому другие могут узнать чем пользователь занимается в данный момент:

    Выглядит это так:
    К сожалению сеньор помидор занят, он смотрит клип группы Маленький-Большой на ютуб. Плейлит содержит еще 3 видео записи, возможно потом он выйдет на связь...

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 00:17, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "сеньор" - это толерантно от "хозяин" ?
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:20, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mpris, например, довольно удобно. Или то чем занимается дискорд, он вроде бы память сканирует. И ещё встраивается во все процессы, исключительно удобно. Почему других похожих программ не делают? Дискорду понадобилось не больше полугода, для того чтобы выйти на приличный уровень, а ведь сам жаваскрипт.
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:22, 04/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Тулзы которые парят глупым пользователям теперь и для разработчиков ? Всегда казалось что разработчики как-раз народ разумный и способен пользоваться удобными инструментами, т.к по идее не глупый.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:41, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики разумный народ, с какой стати? Как и в любую сферу туда люди идут из общего котла, где подавляющее большинство - бараны, желающие стать врачом, архитектором, программистом. Процент там примерно такой же,  80-90.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:23, 04/10/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    > PHP

    Навсегда останется решением для персональных впс. Никакая организация в здравом уме не поставит себе [брезгливо] ЭТО [/брезгливо]. Даже если в организации полтора сотрудника.

     
     
  • 2.8, zzz (??), 00:57, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haskel - вот что достойно воображаемой организации анонима. В крайнем случае Java, но не ниже!
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 01:01, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаваскрипт же. И это даже не шутка.
     

  • 1.6, СамоАнонимный (?), 00:38, 04/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Note: Nextcloud Mail is a client for IMAP servers;
    Nextcloud does not include a mail server.
     
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