Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 20

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:08, 04/10/2020 - Добавлена возможность определения своего статуса, по которому другие могут узнать чем пользователь занимается в данный момент: Выглядит это так:

К сожалению сеньор помидор занят, он смотрит клип группы Маленький-Большой на ютуб. Плейлит содержит еще 3 видео записи, возможно потом он выйдет на связь...

2.2 , Аноним ( - ), 00:17, 04/10/2020 "сеньор" - это толерантно от "хозяин" ?

2.3 , Аноним ( 3 ), 00:20, 04/10/2020 Mpris, например, довольно удобно. Или то чем занимается дискорд, он вроде бы память сканирует. И ещё встраивается во все процессы, исключительно удобно. Почему других похожих программ не делают? Дискорду понадобилось не больше полугода, для того чтобы выйти на приличный уровень, а ведь сам жаваскрипт.



1.4 , Аноним ( - ), 00:22, 04/10/2020 Тулзы которые парят глупым пользователям теперь и для разработчиков ? Всегда казалось что разработчики как-раз народ разумный и способен пользоваться удобными инструментами, т.к по идее не глупый.

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:41, 04/10/2020 Разработчики разумный народ, с какой стати? Как и в любую сферу туда люди идут из общего котла, где подавляющее большинство - бараны, желающие стать врачом, архитектором, программистом. Процент там примерно такой же, 80-90.



1.5 , Аноним ( 5 ), 00:23, 04/10/2020 > PHP Навсегда останется решением для персональных впс. Никакая организация в здравом уме не поставит себе [брезгливо] ЭТО [/брезгливо]. Даже если в организации полтора сотрудника.

2.8 , zzz ( ?? ), 00:57, 04/10/2020 Haskel - вот что достойно воображаемой организации анонима. В крайнем случае Java, но не ниже!

3.9 , Аноним ( 3 ), 01:01, 04/10/2020 Жаваскрипт же. И это даже не шутка.



1.6 , СамоАнонимный ( ? ), 00:38, 04/10/2020 [ответить] + / – Note: Nextcloud Mail is a client for IMAP servers;

Nextcloud does not include a mail server.