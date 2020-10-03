Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 20

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 20, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 20, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 20: Проведена работа по улучшению интеграции со сторонними платформами, как проприетарными (Slack, MS Online Office Server, SharePoint, MS Teams, Jira и Github), так и открытыми (Matrix, Gitlab, Zammad, Moodle). Для интеграции задействован открытый REST API Open Collaboration Services, созданный для организации взаимодействия между платформами для совместной работы с контентом. Предложено три вида интеграций: Шлюзы между чатами Nextcloud Talk и такими сервисами, как Microsoft Teams, Slack, Matrix, IRC, XMPP и Steam; Унифицированный поиск, охватывающий внешние системы отслеживания ошибок (Jira, Zammad), платформы совместной разработки (Github, Gitlab), обучающие системы (Moodle), форумы (Discourse, Reddit) и социальные сети (Twitter, Mastodon); Вызов обработчиков из внешних приложений и web-сервисов.

Предложен новый сводный экран (dashboard), на котором можно размещать виджеты и напрямую открывать документы без вызова внешних приложений. Виджеты предоставляют средства для интеграции с внешними сервисами, такими как Twitter, Jira, GitHub, Gitlab, Moodle, Reddit и Zammad, просмотра состояния, вывода прогноза погоды, показа избранных файлов, списков чатов, подборок важных писем, событий в календаре планировщике, задач, заметок и аналитических данных.

Унифицирована система поиска, позволяющая в одном месте просматривать результаты поиска не только в компонентах Nextcloud (Files, Talk, Calendar, Contacts, Deck, Mail), но и во внешних сервисах, таких как GitHub, Gitlab, Jira и Discourse.

В Talk добавлена поддержка обращения к другим платформам. Например, комнаты в Talk теперь можно подключить к одному или нескольким каналам в Matrix, IRC, Slack, Microsoft Teams. Кроме того, в Talk предложены интерфейс выбора emoji, предпросмотр загрузок, настройки камеры и микрофона, прокрутка к исходному сообщению при клике на цитате, приглушение участников модератором. Предоставлены модули для интеграции Talk со сводным экраном и унифицированным поиском.

Уведомления и действия сведены вместе на одном экране.

Добавлена возможность определения своего статуса, по которому другие могут узнать чем пользователь занимается в данный момент.

В календаре-планировщике появилось представление событий в виде списка, переработано оформление и добавлены модули для интеграции со сводным экраном и унифицированным поиском.

В интерфейсе для работы с электронной почтой реализован нитевидный режим просмотра обсуждений, улучшена обработка пространств имён в IMAP и добавлены инструменты для управления почтовым ящиком.

В компоненте для оптимизации бизнес-процессов Flow реализована поддержка push-уведомлений и возможность привязки к другим web-приложениям через web-хуки.

В текстовом редакторе добавлена поддержка установки прямых ссылок на файлы в Nextcloud.

В файловом менеджере предоставлена возможность прикрепления описаний к ссылкам на совместные ресурсы.

Реализована интеграция с Zimbra LDAP и добавлен бэкенд LDAP для адресной книги (позволяет просматривать группу LDAP как адресную книгу).

В системе планирования проектов Deck обеспечена интеграция со сводным экраном, поиском и календарём (проекты могут передаваться в формате CalDAV). Расширены возможности фильтров. Реализован модальный диалог редактирования карт и добавлена функция архивирования всех карт.



