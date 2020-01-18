Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы

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|1.1, Аноним (1), 10:41, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> на базе пакета ONLYOFFICE
Интересно, чем их не устроил LibreOffice Online. Не могу назвать себя сторонником ни одного из этих онлайн-офисов, ибо таким вообще не пользуюсь. Просто интересно.
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|2.2, Аноним (2), 10:51, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как понимаю LibreOffice Online жрет ресурсы сервера сильно... если юзеров много...
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|3.9, Аноним (9), 12:02, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если Вы имеете в виду CODE, то для него лучше выделить отдельный сервер. Установка и интеграция делается несложно.
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|4.16, пох. (?), 12:44, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для OO тем более - не лучше, а обязательно отдельный сервер, если оно тебе не для галочки/домашнего применения, а от его работоспособности что-то зависит.
И ты с этим сервером - за...ешься еще.
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|5.17, Аноним (9), 13:21, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы немного поигрались со всем этим. Nextcloud + Collabora online. Предварительно. Надежность достаточна, скорость на разумных размерах документов тоже. Но есть проблемы. Первая - отсутствие привычки и культуры совместной и онлайн работы пользователей - им всё это в принципе не нужно. Технически - 3 пользователя, совместно редактирующие в LO Online файл Excel размером 8 Мб или Word размером 15 Мб, или презентацию PowerPoint размером 60 Мб через браузер на сервере Nextcloud, гарантированно кладут (в смысле неприемлемого времени отклика) любую систему. Т.е. надо представлять ограничения систем и немыслимые запросы пользователей. Кроме перечисленных выше сценариев они вполне могут поставить на синхронизацию с облаком и несколькими компьютерами архив в 500 Гб из тысяч небольших файлов, причем на некоторых компьютерах этих самых свободных Гб нет. Вывод такой - технология имеет ограниченное число сценариев применения.
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|2.3, Аноним (3), 10:56, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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LibreOffice Online работает на стороне сервера и клиенту только "картинку" передаёт, а в ONLYOFFICE очень много вынесено на сторону клиента, весь интерфейс на JavaScript и выполняется в браузере, а на сервере лишь небольшие обработчики.
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|3.19, far (??), 13:30, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё onlyoffice выглядит ближе к msOffice, поэтому устоявшемуся юзеру проще будет привыкнуть при переходе на него.
У самого развернут Nextcloud 17 + Onlyoffice Documents Server (docker).
За 2 года ни разу не понадобился ни один офлайн пакет офисов. Прям радует
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|1.4, Аноним (4), 11:03, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По инфе от onkyoffice их решение изначально работает с Microsoft форматами, libre office проводит доп конвертацию,
Onlyoffice изначально создавался как веб приложение, libre office допиливали для работы как веб. Но скорее всего просто предложили выгодное сотрудничество. Ранее использовали onlyoffice, в целом неплохо
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|2.6, пох. (?), 11:16, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поддерживаю этого анонима. Основное преимущество онлиофиса - таки в надежной (!) работе с "документамиворд". (ну и не для ховн-клауда, а для ентерпрайсов скорее - возможность расширения самодельными наколенными плагинами за недорого - по цене js-макаки)
Насчет "веб-приложения" - это, мягко говоря, не так. (в смысле сервер оно грузит, и при этом делает на нем - странное и, если присмотреться - страшное)
Каким образом оно при этом вообще ухитряется работать, и, отдельно - как нёхклаудные разработчики умудрились это горюшко интегрировать - отдельный предмет теологических исследований. Та часть с которой я вынужден был ознакомиться (э...собственно, это все части, кроме, собственно, процесса потрошения формата) - потрясающее, феерическое, совершенно неработоспособное мартышачье г0внище.
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|3.10, Аноним (9), 12:08, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть типы документов Microsoft Office, с которыми 100% корректно работают только приложения MSO (в т.ч. под WINE), например файлы HTML с расширением XLS (намеренно практикуется некоторыми госами). Из бесплатных кроссплатформенных приложений наилучшую совместимость с экзотическими форматами MSO показывает WPS Office.
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|4.14, пох. (?), 12:38, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они где-то может и есть, но для _нормальных_ людей - "документ mso" - это .doc[x] и xls[x]
И именно с такими документами обычно и нужно работать. Так вот для oo это - native format, и именно с ним он и работает. Поэтому - работает.
А open - конвертирует туда-сюда, поэтому как ни стараются - что-нибудь обязательно ломает.
> Из бесплатных кроссплатформенных приложений
здесь речь шла не о "приложениях", тем более "6ешплатных", а о том как _в_свою_ систему интегрировать. А в этом случае выбор, по сути, из решений MS (которые, увы, не умеют node-js разработчики по рупь пучок) и oo.
Я всем настоятельно рекомендую, конечно, первое, потому что второе - это совершенно кошмарнейший п-ц, в котором ничего нельзя исправить или поменять, и которое в любую секунду может развалиться (просто нахрен перестать открываться с выходом еще более сисюрной версии чрома - что уже дважды было).
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|1.5, Dmitry777 (?), 11:12, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ONLYOFFICE - хорошая система для встраивания в свои веб приложения.
интеграция довольно простая
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|2.7, пох. (?), 11:17, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запустить только невозможно. Потому что макаки, сэр - вот "разработчики на нодежс как они есть".
Впрочем, вы, вероятно, тоже разработчик-на-нодежс, а запускает за вас админ, так что вам необязательно быть в курсе.
Админам же - "бегите, глупцы!"
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|1.8, Аноним (2), 11:48, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что меня напрягло с онлиофисом - то что проблемнее запустить - так как к уже установленным апачу и майэскуэлу надо устанавливать постгрю и нгинкс
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|2.11, Аноним (9), 12:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С CODE в-общем так же, но можно поставить в Docker - установка минут 5 занимает.
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|3.15, пох. (?), 12:41, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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установка OO в доскер занимает минуту (из которой 56 секунд он скачивается-распаковывается, гиг дерьма, не хрен собачий) - но если тебе нужен не офис-клиент-на-десктопе, а его documentserver для интеграции в собственные системы - опачки, ничего не работает и не будет без миллиона костылей и подпорок.
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|3.22, Аноним (2), 13:47, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с LO онлайн все нормально, репу подключил и установил без докера...
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|2.13, пох. (?), 12:32, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты походу так и не запустил. Потому что еще rabbitmq и redis. Да-да, для редактирования ("в клиентском js приложении, нинини какой нагрузки на сервер, модно современно молодежно") дока - нужны mq, in-memory-db, sql database слоновьих размеров ради таблички key-value и т д. Потому что так работают современные разработчики на модных современных rapid development язычках, рупь пучок. ctrl-c-ctrl-v из чего попало, и неважно, предназначено оно для этой цели или нет.
nginx, что характерно - ненужно. То что так делают его разработчики - это просто потому, что они ничего другого не знают и не уме...впрочем, nginx они тоже не умеют - ctrl-c,ctrl-v.
Если ты умеешь апач не на уровне "все можно найти в гугле", то без него как раз обойдешься.
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|3.18, Аноним (18), 13:22, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я только не понял зачем там попач и мускоель, если жникс и постгрес уже запущены и работают. Странные люди.
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|1.12, пох. (?), 12:27, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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глянув на нижний скриншот - "ну здравствуй, skype, каким ты бы мог быть, если бы делался для людей"
Причем - собственный, не связанный с дядиными сервисами.
если б не нодажс и ее разработчики - наверное, можно бы было и пользоваться.
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