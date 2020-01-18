Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы

Проект Nextcloud, развивающий форк свободного облачного хранилища ownCloud, представил новую платформу Nextcloud Hub, предоставляющую самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Одновременно сформирован выпуск ядра платформы - Nextcloud 18, облачного хранилища с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющего возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub и новшества Nextcloud 18: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.). В Nextcloud 18 предложена улучшенная боковая панель, в которой отображаются пользователи, имеющие доступ к файлам, даже если эти файлы находятся во вложенных каталогах. Появилась возможность передачи прав на каталог другому пользователю и генерации безопасного пароля при открытии совместного доступа. Для упрощения работы предложена концепция рабочих областей, в которых можно добавлять примечания, ссылки и списки задач в привязке к файловым каталогам, закреплять файлы в верхней части. Предоставлена функция установки блокировки до окончания работы с файлом для исключения конфликтов при совместном редактировании.

Flow - оптимизирует бизнеc-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE о остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.

Photos - новая галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar 2.0 - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal. В новом выпуске значительно переделан интерфейс, добавлены расширенные функции для повторения типовых событий, предложен наглядный режим для оценки занятости при планировании встреч, добавлена поддержка прикрепления чатов и видеовызовов к событиям.

Mail 1.0 - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV. В новой версии реализована возможность автоматического заведения записей в календаре-планировщике на основе информации о билетах и бронировании, извлечённой из писем, отправляемых транспортными компаниями или сервисами типа Booking. Обеспечена полноценная обработка писем с HTML-разметкой.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией. В новой версии полностью переделан интерфейс, добавлена поддержка уведомлений о доставке и отложенных сообщениях. Обеспечена интеграция с приложением Circles, позволяющая использовать группы в Talk. Добавлен режим ответа c цитированием исходного сообщения. Реализован вывод уведомления о поступлении новых сообщений в фоновой вкладке. Обеспечена интеграция с приложениями Flow и Calendar.



