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Представлена платформа Nextcloud Hub для организации совместной работы

18.01.2020 10:33

Проект Nextcloud, развивающий форк свободного облачного хранилища ownCloud, представил новую платформу Nextcloud Hub, предоставляющую самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.

Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.

Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.

Одновременно сформирован выпуск ядра платформы - Nextcloud 18, облачного хранилища с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющего возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL.

Основные компоненты платформы Nextcloud Hub и новшества Nextcloud 18:

  • Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

    В Nextcloud 18 предложена улучшенная боковая панель, в которой отображаются пользователи, имеющие доступ к файлам, даже если эти файлы находятся во вложенных каталогах. Появилась возможность передачи прав на каталог другому пользователю и генерации безопасного пароля при открытии совместного доступа. Для упрощения работы предложена концепция рабочих областей, в которых можно добавлять примечания, ссылки и списки задач в привязке к файловым каталогам, закреплять файлы в верхней части. Предоставлена функция установки блокировки до окончания работы с файлом для исключения конфликтов при совместном редактировании.

  • Flow - оптимизирует бизнеc-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
  • Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE о остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
  • Photos - новая галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
  • Calendar 2.0 - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal. В новом выпуске значительно переделан интерфейс, добавлены расширенные функции для повторения типовых событий, предложен наглядный режим для оценки занятости при планировании встреч, добавлена поддержка прикрепления чатов и видеовызовов к событиям.
  • Mail 1.0 - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV. В новой версии реализована возможность автоматического заведения записей в календаре-планировщике на основе информации о билетах и бронировании, извлечённой из писем, отправляемых транспортными компаниями или сервисами типа Booking. Обеспечена полноценная обработка писем с HTML-разметкой.
  • Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией. В новой версии полностью переделан интерфейс, добавлена поддержка уведомлений о доставке и отложенных сообщениях. Обеспечена интеграция с приложением Circles, позволяющая использовать группы в Talk. Добавлен режим ответа c цитированием исходного сообщения. Реализован вывод уведомления о поступлении новых сообщений в фоновой вкладке. Обеспечена интеграция с приложениями Flow и Calendar.


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/the...)
  2. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 17
  3. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  4. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
  5. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  6. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud
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  • 1.1, Аноним (1), 10:41, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > на базе пакета ONLYOFFICE

    Интересно, чем их не устроил LibreOffice Online. Не могу назвать себя сторонником ни одного из этих онлайн-офисов, ибо таким вообще не пользуюсь. Просто интересно.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:51, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как понимаю LibreOffice Online жрет ресурсы сервера сильно... если юзеров много...
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:02, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Вы имеете в виду CODE, то для него лучше выделить отдельный сервер. Установка и интеграция делается несложно.
     
     
  • 4.16, пох. (?), 12:44, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для OO тем более - не лучше, а обязательно отдельный сервер, если оно тебе не для галочки/домашнего применения, а от его работоспособности что-то зависит.
    И ты с этим сервером - за...ешься еще.

     
     
  • 5.17, Аноним (9), 13:21, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы немного поигрались со всем этим. Nextcloud + Collabora online. Предварительно. Надежность достаточна, скорость на разумных размерах документов тоже. Но есть проблемы. Первая - отсутствие привычки и культуры совместной и онлайн работы пользователей - им всё это в принципе не нужно. Технически - 3 пользователя, совместно редактирующие в LO Online файл Excel размером 8 Мб или Word размером 15 Мб, или презентацию PowerPoint размером 60 Мб через браузер на сервере Nextcloud, гарантированно кладут (в смысле неприемлемого времени отклика) любую систему. Т.е. надо представлять ограничения систем и немыслимые запросы пользователей. Кроме перечисленных выше сценариев они вполне могут поставить на синхронизацию с облаком и несколькими компьютерами архив в 500 Гб из тысяч небольших файлов, причем на некоторых компьютерах этих самых свободных Гб нет. Вывод такой - технология имеет ограниченное число сценариев применения.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:56, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    LibreOffice Online работает на стороне сервера и клиенту только "картинку" передаёт, а в ONLYOFFICE очень много вынесено на сторону клиента, весь интерфейс на JavaScript и выполняется в браузере, а на сервере лишь небольшие обработчики.
     
     
  • 3.19, far (??), 13:30, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё onlyoffice выглядит ближе к msOffice, поэтому устоявшемуся юзеру проще будет привыкнуть при переходе на него.
    У самого развернут Nextcloud 17 + Onlyoffice Documents Server (docker).

    За 2 года ни разу не понадобился ни один офлайн пакет офисов. Прям радует

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По инфе от onkyoffice  их решение изначально работает с Microsoft форматами, libre office проводит доп конвертацию,
    Onlyoffice изначально создавался как веб приложение, libre office допиливали для работы как веб. Но скорее всего просто предложили выгодное сотрудничество. Ранее использовали onlyoffice, в целом неплохо
     
     
  • 2.6, пох. (?), 11:16, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддерживаю этого анонима. Основное преимущество онлиофиса - таки в надежной (!) работе с "документамиворд". (ну и не для ховн-клауда, а для ентерпрайсов скорее - возможность расширения самодельными наколенными плагинами за недорого - по цене js-макаки)

    Насчет "веб-приложения" - это, мягко говоря, не так. (в смысле сервер оно грузит, и при этом делает на нем - странное и, если присмотреться - страшное)

    Каким образом оно при этом вообще ухитряется работать, и, отдельно - как нёхклаудные разработчики умудрились это горюшко интегрировать - отдельный предмет теологических исследований. Та часть с которой я вынужден был ознакомиться (э...собственно, это все части, кроме, собственно, процесса потрошения формата) - потрясающее, феерическое, совершенно неработоспособное мартышачье г0внище.

     
     
  • 3.10, Аноним (9), 12:08, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть типы документов Microsoft Office, с которыми 100% корректно работают только приложения MSO (в т.ч. под WINE), например файлы HTML с расширением XLS (намеренно практикуется некоторыми госами). Из бесплатных кроссплатформенных приложений наилучшую совместимость с экзотическими форматами MSO показывает WPS Office.
     
     
  • 4.14, пох. (?), 12:38, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они где-то может и есть, но для _нормальных_ людей - "документ mso" - это .doc[x] и xls[x]

    И именно с такими документами обычно и нужно работать. Так вот для oo это - native format, и именно с ним он и работает. Поэтому - работает.

    А open - конвертирует туда-сюда, поэтому как ни стараются - что-нибудь обязательно ломает.

    > Из бесплатных кроссплатформенных приложений

    здесь речь шла не о "приложениях", тем более "6ешплатных", а о том как _в_свою_ систему интегрировать. А в этом случае выбор, по сути, из решений MS (которые, увы, не умеют node-js разработчики по рупь пучок) и oo.

    Я всем настоятельно рекомендую, конечно, первое, потому что второе - это совершенно кошмарнейший п-ц, в котором ничего нельзя исправить или поменять, и которое в любую секунду может развалиться (просто нахрен перестать открываться с выходом еще более сисюрной версии чрома - что уже дважды было).

     

  • 1.5, Dmitry777 (?), 11:12, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ONLYOFFICE - хорошая система для встраивания в свои веб приложения.
    интеграция довольно простая
     
     
  • 2.7, пох. (?), 11:17, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запустить только невозможно. Потому что макаки, сэр - вот "разработчики на нодежс как они есть".

    Впрочем, вы, вероятно, тоже разработчик-на-нодежс, а запускает за вас админ, так что вам необязательно быть в курсе.

    Админам же - "бегите, глупцы!"

     

  • 1.8, Аноним (2), 11:48, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что меня напрягло с онлиофисом - то что проблемнее запустить - так как к уже установленным апачу и майэскуэлу надо устанавливать постгрю и нгинкс
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 12:11, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С CODE в-общем так же, но можно поставить в Docker - установка минут 5 занимает.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 12:41, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    установка OO в доскер занимает минуту (из которой 56 секунд он скачивается-распаковывается, гиг дерьма, не хрен собачий) - но если тебе нужен не офис-клиент-на-десктопе, а его documentserver для интеграции в собственные системы - опачки, ничего не работает и не будет без миллиона костылей и подпорок.

     
  • 3.22, Аноним (2), 13:47, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с LO онлайн все нормально, репу подключил и установил без докера...
     
  • 2.13, пох. (?), 12:32, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты походу так и не запустил. Потому что еще rabbitmq и redis. Да-да, для редактирования ("в клиентском js приложении, нинини какой нагрузки на сервер, модно современно молодежно") дока - нужны mq, in-memory-db, sql database слоновьих размеров ради таблички key-value и т д. Потому что так работают современные разработчики на модных современных rapid development язычках, рупь пучок. ctrl-c-ctrl-v из чего попало, и неважно, предназначено оно для этой цели или нет.

    nginx, что характерно - ненужно. То что так делают его разработчики - это просто потому, что они ничего другого не знают и не уме...впрочем, nginx они тоже не умеют - ctrl-c,ctrl-v.

    Если ты умеешь апач не на уровне "все можно найти в гугле", то без него как раз обойдешься.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:22, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только не понял зачем там попач и мускоель, если жникс и постгрес уже запущены и работают. Странные люди.
     
     
  • 4.21, Аноним (2), 13:46, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nextcloud у меня то уже был :)
     

  • 1.12, пох. (?), 12:27, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    глянув на нижний скриншот - "ну здравствуй, skype, каким ты бы мог быть, если бы делался для людей"
    Причем - собственный, не связанный с дядиными сервисами.

    если б не нодажс и ее разработчики - наверное, можно бы было и пользоваться.

     
  • 1.20, Аноним (20), 13:36, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё классно, но php. Не понимайт, как так можно.
     
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