Выпуск облачного хранилища Nextcloud 17

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|1.1, бублички (?), 22:11, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Добавлена возможность работы с LDAP в режиме записи, что позволяет управлять пользователями в LDAP из Nextcloud;
хотел бы взглянуть на маньяка кто разрешит подобное
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|3.17, бублички (?), 00:20, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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редактировать пользователей в LDAP посредством какого-то ограниченного плагина для Nextcloud? в домашних целях? сомневаюсь что оба решения популярны среди домохозяек, сомневаюсь хотя дома сам пользуюсь обоими
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|2.10, JQ (?), 23:04, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если только для определённого OU пользователь будет иметь права?
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|3.12, бублички (?), 23:16, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласен, сразу и не подумал об этом. подумал о другом - не дай бог дырка в коде этого Nextcloud (или вот скажем левый плагин) что позволяет любому читать/писать в LDAP. даже если лишь в отдельную ветку
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|2.27, Аноним (-), 01:17, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я вот думаю заняться благотворительностью и расшарить свое 1ТБ облако для нужд интернет-человеков...
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|1.2, Аноним (2), 22:14, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оригинальный проект owncloud умер? Не смогли его маркетологии менеджеры поднять, с возникновением форка nextcloud?
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|2.19, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:56, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TOTP версии с 15ой есть, по крайней мере у меня включен уже не первый месяц. Но молодцы это безусловно, TOTP нужен всегда и везде, прочие варианты опциональны(хотя Signal и Telegram это очень удобно для 2FA)
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|3.36, artenox (?), 03:36, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В книге Хмелевской "Крокодил из страны Шарлотты", кстати было животное. Точнее человек, но его так называли.
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|1.11, JQ (?), 23:05, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю фичи новой версии это заслуга Nextcloud или перенято из Owncloud?
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|2.26, Аноним (-), 01:15, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Nextcloud перешло 99% разрабов когда-то из Own, а в той осталось 1.5 инвалида. Тысячи компаний и государственных структур по всему миру юзают Nextcloud.
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|1.13, Gannet (ok), 23:23, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Owncloud завезли WebDAV-блокировки. В Nextcloud - нет. Очень печально, когда ряду юзеров нужно мучить одни и те же доки.
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|2.14, xm (ok), 23:42, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Owncloud завезли WebDAV-блокировки
Это что и для чего?
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|2.24, Аноним (24), 01:12, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Большинство людей даже не знает что это такое. Вводить непонятное - это фирменная фича OwnClown?
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|1.15, Аноним (15), 23:46, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Довольно топорный проект.
Пхп, интерфейс под смартфоны не адаптирован(хоть и в большинстве работает), мобильное приложение довольно бажное, скоростью не отличается, зато отличается довольно некачественными докер контейнерами.
Самый главный плюс это конечно же дополнения, в остальном питонячий seafile привлекательнее.
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|2.18, Аноним (9), 00:54, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы не пых, в котором секурность это скорее исключение, чем правило, то может и попробовал бы. Меня как-то совершенно не прикалывает прикольная идея прикольно запускать прикольный зловред из прикольного phar://
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|3.25, Аноним (-), 01:14, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну тогда страдай и жди, пока очередной васян вроде тебя перепишет на очередном оченьсекурномязыке, нитакомкакдругие!11
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|4.30, Аноним (9), 01:30, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждать чего? Нескучное веб-облако мне как собаке пятое колесо. Azure Blobs + rclone решают. В них конечно нет смузи-соц-сетей, как в смузи-nextcloud, но они не всем и нужны. Смузи-командам разве что, у которых нонконформизм чешется, что они не юзают всякие trello и гугл-диски.
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|1.21, ievoochielaPh5Ph (ok), 01:01, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще говоря про TOTP лучше первым указывать FreeOTP, а уже потом Google Authenticator, Authy и прочее. А то и здесь, и на LOR'е много раз видел, как начинались истерики про «гугл будет контролировать твои коды!» и прочую хрень, при том, что Google Authenticator работает вообще без доступа к сети и никогда в нее не хочет. FreeOTP полностью открыт и точно собирается из исходников с гитхаба(про GA опять же истерички любят кричать, что на github'е код левый)
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|2.34, Kuromi (ok), 02:21, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда уж FreeOTP+, который форк с некоторыми улучшениями, тоже открытый.
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|1.23, Аноним (-), 01:10, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Pocкомпoзор рыдает и беснуется, но заблочить мое облако не сможет. Он и найти его не сможет, ни то что заблочить. :)
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|2.31, Аноним (9), 01:38, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> мое облако
Платишь за полноценный VPS, а мог бы отстегивать чисто за облако. Закидываешь туда ежемесячно десятки гигабайт, а в месяц выходит от силы 5 рублей 00 копеек (не шутка). Единственный минус: нет смузи-интерфейсов и смузи-приложух для андроидов. И еще через консоль работать, совсем как в каменном веке. Не для тебя решение короче. Для тебя решение оплачивать полноценный VPS чисто ради функционала персональной файлопомойки.
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|2.33, Аноним (33), 02:20, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Pocкомпoзор рыдает и беснуется, но заблочить мое облако не сможет. Он и найти его не сможет, ни то что заблочить. :)
Не переоценивая способностей ркн, ты точно не неуловимый Джо?
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