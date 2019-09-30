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Выпуск облачного хранилища Nextcloud 17

30.09.2019 21:37

Представлен выпуск облачной платформы Nextcloud 17, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL.

Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV.

В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Добавлена функция "Remote wipe", позволяющая пользователям очищать файлы на мобильных устройствах, а администраторам удалять данные со всех устройств заданного пользователя. Функция может оказаться полезной, когда нужно разрешить третьему лицу загрузку каких-то файлов в процессе работы над проектом, а после завершения сотрудничества стереть их;

  • Добавлен "Nextcloud Text", самодостаточный тестовый редактор с поддержкой разметки Markdown и версионирования изменений, позволяющий совместно редактировать текст без установки расширенных редакторов, таких как Collabora Online и ONLYOFFICE. Редактор бесшовно интегрируется с системой видеовызовов и чатом для организации совместной работы группы людей над одним документом;

  • Добавлен режим защищённого просмотра конфиденциальных текстовых документов, PDF-файлов и изображений, при котором публичные копии защищаемых файлов могут снабжаться водяными знаками и скрываться из публичных областей загрузки на основе привязанных тегов. Водяной знак включает точное время и пользователя, загрузившего документ. Указанная возможность может применяться когда требуется предотвратить утечку информации (проследить источник утечки), но при этом оставить документ доступным для рецензирования определённым группам;

  • Реализована возможность настройки двухфакторной аутентификации после первого входа. Администратору предоставлена возможность генерировать одноразовые токены для экстренного входа в случае невозможности применить второй фактор. В качестве второго фактора поддерживаются TOTP (например, Google Authenticator), токены Yubikeys или Nitrokeys, SMS, Telegram, Signal и запасные коды;
  • В дополнении для Outlook обеспечена поддержка защищённых почтовых ящиков. Для защиты от перехвата текста письма получателю отправляется на email только уведомление о новом письме со ссылкой и параметрами входа, а сам текст и вложения показываются только после входа в Nextcloud;
  • Добавлена возможность работы с LDAP в режиме записи, что позволяет управлять пользователями в LDAP из Nextcloud;
  • Обеспечена интеграция с сервисами IBM Spectrum Scale и Collabora Online Global Scale, а также добавлена поддержка версионирования для S3;
  • Проведена оптимизация производительности и отзывчивости интерфейса. Сокращено число запросов к серверу в процессе загрузки страницы, оптимизированы операции записи в хранилище, предложены новый интерфейс диспетчеризации событий и менеджер начального состояния (позволяет мгновенно отображать некоторые страницы за счёт подстановки на стороне бэкенда результатов некоторых начальных ajax-вызовов).


  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Госучреждения Франции, Германии, Швеции и Нидерландов переходят на платформу Nextcloud
  3. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 15 с реализацией социальной сети
  4. OpenNews: Выпуск облачного хранилища Nextcloud 14
  5. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
  6. OpenNews: Первый выпуск облачного хранилища Nextcloud, форка ownCloud
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nextcloud
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бублички (?), 22:11, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Добавлена возможность работы с LDAP в режиме записи, что позволяет управлять пользователями в LDAP из Nextcloud;

    хотел бы взглянуть на маньяка кто разрешит подобное

     
     
  • 2.8, anonymous (??), 22:35, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для домашних целей весьма привлекательно.
     
     
  • 3.17, бублички (?), 00:20, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    редактировать пользователей в LDAP посредством какого-то ограниченного плагина для Nextcloud? в домашних целях? сомневаюсь что оба решения популярны среди домохозяек, сомневаюсь хотя дома сам пользуюсь обоими
     
  • 2.10, JQ (?), 23:04, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если только для определённого OU пользователь будет иметь права?
     
     
  • 3.12, бублички (?), 23:16, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, сразу и не подумал об этом. подумал о другом - не дай бог дырка в коде этого Nextcloud (или вот скажем левый плагин) что позволяет любому читать/писать в LDAP. даже если лишь в отдельную ветку
     
  • 2.27, Аноним (-), 01:17, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот думаю заняться благотворительностью и расшарить свое 1ТБ облако для нужд интернет-человеков...
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:14, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оригинальный проект owncloud умер? Не смогли его маркетологии менеджеры поднять, с возникновением форка nextcloud?
     
     
  • 2.3, inkvizitor68sl (?), 22:16, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://owncloud.org/news/try-out-the-new-owncloud-phoenix-frontend-the-beta-i

    они заняты веселенькими обоинами и более прямоугольными кнопочками

     
  • 2.7, Аноним (7), 22:27, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все из проекта в некст ушли
     

  • 1.4, Аноним (-), 22:21, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эти ребята гениальны. Молодцы, так дерзать!
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 01:18, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Задонатил им 100$ с премии, хороший проект.
     

  • 1.5, Аноним (7), 22:26, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    некст растет и это хорошо
     
  • 1.6, Анонимно (?), 22:26, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TOTP - нужное дело.
     
     
  • 2.19, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:56, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TOTP версии с 15ой есть, по крайней мере у меня включен уже не первый месяц. Но молодцы это безусловно, TOTP нужен всегда и везде, прочие варианты опциональны(хотя Signal и Telegram это очень удобно для 2FA)
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:50, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Похапе-облако. Не плохо, от нють не плохо.
     
     
  • 2.16, ыыыыыыы (?), 00:05, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > от нють

    вмемориз!
    или куда там нынче принято?

     
  • 2.29, Аноним (-), 01:20, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В школу, животное!
     
     
  • 3.36, artenox (?), 03:36, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В книге Хмелевской "Крокодил из страны Шарлотты", кстати было животное. Точнее человек, но его так называли.
     

  • 1.11, JQ (?), 23:05, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю фичи новой версии это заслуга Nextcloud или перенято из Owncloud?
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 01:15, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Nextcloud перешло 99% разрабов когда-то из Own, а в той осталось 1.5 инвалида. Тысячи компаний и государственных структур по всему миру юзают Nextcloud.
     
     
  • 3.37, artenox (?), 03:48, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспоминается Libav форк. Хотя у него были киллерфичи.
     

  • 1.13, Gannet (ok), 23:23, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Owncloud завезли WebDAV-блокировки. В Nextcloud - нет. Очень печально, когда ряду юзеров нужно мучить одни и те же доки.
     
     
  • 2.14, xm (ok), 23:42, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Owncloud завезли WebDAV-блокировки

    Это что и для чего?

     
  • 2.24, Аноним (24), 01:12, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство людей даже не знает что это такое. Вводить непонятное - это фирменная фича OwnClown?
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:46, 30/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Довольно топорный проект.
    Пхп, интерфейс под смартфоны не адаптирован(хоть и в большинстве работает), мобильное приложение довольно бажное, скоростью не отличается, зато отличается довольно некачественными докер контейнерами.
    Самый главный плюс это конечно же дополнения, в остальном питонячий seafile привлекательнее.
     
     
  • 2.18, Аноним (9), 00:54, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы не пых, в котором секурность это скорее исключение, чем правило, то может и попробовал бы. Меня как-то совершенно не прикалывает прикольная идея прикольно запускать прикольный зловред из прикольного phar://
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 01:14, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну тогда страдай и жди, пока очередной васян вроде тебя перепишет на очередном оченьсекурномязыке, нитакомкакдругие!11
     
     
  • 4.30, Аноним (9), 01:30, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждать чего? Нескучное веб-облако мне как собаке пятое колесо. Azure Blobs + rclone решают. В них конечно нет смузи-соц-сетей, как в смузи-nextcloud, но они не всем и нужны. Смузи-командам разве что, у которых нонконформизм чешется, что они не юзают всякие trello и гугл-диски.
     
  • 2.20, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:57, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под смартфоны клиент вообще-то
     

  • 1.21, ievoochielaPh5Ph (ok), 01:01, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще говоря про TOTP лучше первым указывать FreeOTP, а уже потом Google Authenticator, Authy и прочее. А то и здесь, и на LOR'е много раз видел, как начинались истерики про «гугл будет контролировать твои коды!» и прочую хрень, при том, что Google Authenticator работает вообще без доступа к сети и никогда в нее не хочет. FreeOTP полностью открыт и точно собирается из исходников с гитхаба(про GA опять же истерички любят кричать, что на github'е код левый)
     
     
  • 2.34, Kuromi (ok), 02:21, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда уж FreeOTP+, который форк с некоторыми улучшениями, тоже открытый.
     
     
  • 3.35, ievoochielaPh5Ph (ok), 02:58, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знал о нем, спасибо за сообщение, пойду погуглю в чем отличия.
     

  • 1.22, Аноним (-), 01:01, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем у него самба в зависимостях?
     
     
  • 2.32, совсемнеаноним (?), 02:07, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он умеет подключать smb:// в облако йузера.
     

  • 1.23, Аноним (-), 01:10, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Pocкомпoзор рыдает и беснуется, но заблочить мое облако не сможет. Он и найти его не сможет, ни то что заблочить. :)
     
     
  • 2.31, Аноним (9), 01:38, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > мое облако

    Платишь за полноценный VPS, а мог бы отстегивать чисто за облако. Закидываешь туда ежемесячно десятки гигабайт, а в месяц выходит от силы 5 рублей 00 копеек (не шутка). Единственный минус: нет смузи-интерфейсов и смузи-приложух для андроидов. И еще через консоль работать, совсем как в каменном веке. Не для тебя решение короче. Для тебя решение оплачивать полноценный VPS чисто ради функционала персональной файлопомойки.

     
  • 2.33, Аноним (33), 02:20, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Pocкомпoзор рыдает и беснуется, но заблочить мое облако не сможет. Он и найти его не сможет, ни то что заблочить. :)

    Не переоценивая способностей ркн, ты точно не неуловимый Джо?

     
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