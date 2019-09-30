Выпуск облачного хранилища Nextcloud 17

Представлен выпуск облачной платформы Nextcloud 17, развивающейся как форк проекта ownCloud, созданный основными разработчиками данной системы. Nextcloud и ownCloud позволяют на своих серверных системах развернуть полноценное облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, а также предлагающего такие сопутствующие функции, как средства для ведения видеооконференций, обмена сообщениями и, начиная с текущего выпуска, интеграцией функций для создания децентрализованной социальной сети. Исходные тексты Nextcloud, как и ownCloud, распространяются под лицензией AGPL. Nextcloud предоставляет средства для обеспечения совместного доступа, версионный контроль изменений, поддержку воспроизведения медиаконтента и просмотра документов прямо из web-интерфейса, возможность синхронизации данных между разными машинами, возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети. Доступ к данным может быть организован как при помощи web-интерфейса, так и с использованием протокола WebDAV и его расширений CardDAV и CalDAV. В отличие от сервисов Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и box.net, проекты ownCloud и Nextcloud дают пользователю полный контроль над своими данными - информация не привязывается ко внешним закрытым облачным системам хранения, а размещается на подконтрольном пользователю оборудовании. Ключевым отличием Nextcloud от ownCloud является намерение предоставить в едином открытом продукте все расширенные возможности, ранее поставляемые только в коммерческой версии ownCloud. Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. В новом выпуске: Добавлена функция "Remote wipe", позволяющая пользователям очищать файлы на мобильных устройствах, а администраторам удалять данные со всех устройств заданного пользователя. Функция может оказаться полезной, когда нужно разрешить третьему лицу загрузку каких-то файлов в процессе работы над проектом, а после завершения сотрудничества стереть их;





Добавлен "Nextcloud Text", самодостаточный тестовый редактор с поддержкой разметки Markdown и версионирования изменений, позволяющий совместно редактировать текст без установки расширенных редакторов, таких как Collabora Online и ONLYOFFICE. Редактор бесшовно интегрируется с системой видеовызовов и чатом для организации совместной работы группы людей над одним документом;





Добавлен режим защищённого просмотра конфиденциальных текстовых документов, PDF-файлов и изображений, при котором публичные копии защищаемых файлов могут снабжаться водяными знаками и скрываться из публичных областей загрузки на основе привязанных тегов. Водяной знак включает точное время и пользователя, загрузившего документ. Указанная возможность может применяться когда требуется предотвратить утечку информации (проследить источник утечки), но при этом оставить документ доступным для рецензирования определённым группам;





Реализована возможность настройки двухфакторной аутентификации после первого входа. Администратору предоставлена возможность генерировать одноразовые токены для экстренного входа в случае невозможности применить второй фактор. В качестве второго фактора поддерживаются TOTP (например, Google Authenticator), токены Yubikeys или Nitrokeys, SMS, Telegram, Signal и запасные коды;

В дополнении для Outlook обеспечена поддержка защищённых почтовых ящиков. Для защиты от перехвата текста письма получателю отправляется на email только уведомление о новом письме со ссылкой и параметрами входа, а сам текст и вложения показываются только после входа в Nextcloud;

Добавлена возможность работы с LDAP в режиме записи, что позволяет управлять пользователями в LDAP из Nextcloud;

Обеспечена интеграция с сервисами IBM Spectrum Scale и Collabora Online Global Scale, а также добавлена поддержка версионирования для S3;

Проведена оптимизация производительности и отзывчивости интерфейса. Сокращено число запросов к серверу в процессе загрузки страницы, оптимизированы операции записи в хранилище, предложены новый интерфейс диспетчеризации событий и менеджер начального состояния (позволяет мгновенно отображать некоторые страницы за счёт подстановки на стороне бэкенда результатов некоторых начальных ajax-вызовов).



