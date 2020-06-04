Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 19

Увидел свет новый выпуск платформы Nextcloud Hub 19, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 19, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

Flow - оптимизирует бизнеc-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.





При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено функциональности, упрощающей удалённую работу сотрудников на дому в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ключевые новшества Nextcloud Hub 19: Поддержка аутентификации без паролей, используя аппаратные токены с поддержкой U2F/FIDO2 или биометрическую аутентификацию, например, по отпечатку пальца (реализовано через API WebAuthn).

Администратору предоставлена возможность установки дополнительных ограничений учётных записей пользователей, включая ограничение на повторное использование паролей, автоматический выход после неактивности, автоматическую блокировку после определённого числа неудачных попыток входа и задание времени действия пароля.

В системе обмена сообщениями и проведения аудио/видео-конференций Talk встроены возможности для совместного редактирования документов, позволяющие вносить изменения в документ, электронную таблицу или презентацию во время видеоконференции или чата. Для начала совместной правки достаточно перетащить документ мышью в окно чата или конференции. Редактирование и загрузка документов в том числе доступна участникам с гостевыми учётными записями. Совместное редактирование реализовано на базе пакета Collabora Online.

Предложен новый режим отображения сетки участников ("Grid"), в котором всем участникам выделены одинаковые порции экрана (в обычном режиме большая часть экрана отдаётся активному участнику, а остальные отображаются в нижней строке миниатюр).

Добавлены новый тип чатов для свободного общения во время перекуров, которые позиционируются как своеобразная виртуальная курилка, где можно расслабиться в перерывах, пошутить и пообщаться с коллегами на не связанные с основной работой темы.

Реализовано автоматическое изменение уровня качества видеовызова при изменении пропускной способности интернет-соединения. Представлен новый высокопроизводительный бэкенд для Talk, который подходит для проведения видеоокноференций с 10-50 участниками на обычном оборудовании.

Подготовлен новый выпуск мобильного приложения Talk для iOS и Android, в котором переработан интерфейс, добавлена возможность отправки приглашений и появилась поддержка отправки сообщений при нахождении в offline.

Внесены изменения, нацеленные на упрощение поиска информации и группировки имеющихся данных. Например, пользователи могут привязывать теги и комментарии к файлам, прикреплять описания к каталогам и даже добавлять списки с планами. В интерфейсе имеется возможность отслеживать недавно открытые или отредактированные файлы.

Проведены значительные оптимизации производительности. Скорость чтения из внешнего хранилища SFTP увеличена до 5 раз, сканирование файлов ускорено до 2.5 раз, генерация миниатюр выполняется быстрее на 25-50%. Добавлена возможность применения вызова "fseek" к файлам в хранилищах Amazon S3 и OpenStack Swift (например, можно начать воспроизведение видео без предварительной загрузки файла). Увеличен размер блока в NFS. Для SMB-разделов улучшена поддержка ACL и обеспечено автоматические скрытие каталогов, к которым у пользователя нет прав доступа.

В календаре-планировщике и адресной книге обеспечена интеграция с приложением планирования ведения проектов Deck. Deck реализует виртуальную карту планов (Kanban), позволяющую наглядно разместить задачи в форме карт, распределённых по секциям "в планах", "в работе" и "выполнено". Интеграция позволила привязывать события из календаря с планами и выставлять дедлайны.

Добавлена возможность создания гостевых учётных записей, управление которыми может быть передано администраторам групп через привязку группы к гостевому аккаунту во время его создания.



