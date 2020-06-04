Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 19

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Увидел свет новый выпуск платформы Nextcloud Hub 19, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 19, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL.
По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов.
Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах.
Основные компоненты платформы Nextcloud Hub:
- Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).
- Flow - оптимизирует бизнеc-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.
- Встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций на базе пакета ONLYOFFICE, поддерживающего форматы Microsoft Office. Обеспечена полная интеграция ONLYOFFICE c остальными компонентами платформы, например, несколько участников могут одновременно редактировать один документ, параллельно обсуждая изменения в видеочате и оставляя заметки.
- Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений.
Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.
- Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, поддерживающих протокол WebCal.
- Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.
- Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.
При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено функциональности, упрощающей удалённую работу сотрудников на дому в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ключевые новшества Nextcloud Hub 19:
- Поддержка аутентификации без паролей, используя аппаратные токены с поддержкой U2F/FIDO2 или биометрическую аутентификацию, например, по отпечатку пальца (реализовано через API WebAuthn).
- Администратору предоставлена возможность установки дополнительных ограничений учётных записей пользователей, включая ограничение на повторное использование паролей, автоматический выход после неактивности, автоматическую блокировку после определённого числа неудачных попыток входа и задание времени действия пароля.
- В системе обмена сообщениями и проведения аудио/видео-конференций Talk встроены возможности для совместного редактирования документов, позволяющие вносить изменения в документ, электронную таблицу или презентацию во время видеоконференции или чата. Для начала совместной правки достаточно перетащить документ мышью в окно чата или конференции. Редактирование и загрузка документов в том числе доступна участникам с гостевыми учётными записями. Совместное редактирование реализовано на базе пакета Collabora Online.
- Предложен новый режим отображения сетки участников ("Grid"), в котором всем участникам выделены одинаковые порции экрана (в обычном режиме большая часть экрана отдаётся активному участнику, а остальные отображаются в нижней строке миниатюр).
- Добавлены новый тип чатов для свободного общения во время перекуров, которые позиционируются как своеобразная виртуальная курилка, где можно расслабиться в перерывах, пошутить и пообщаться с коллегами на не связанные с основной работой темы.
- Реализовано автоматическое изменение уровня качества видеовызова при изменении пропускной способности интернет-соединения. Представлен новый высокопроизводительный бэкенд для Talk, который подходит для проведения видеоокноференций с 10-50 участниками на обычном оборудовании.
- Подготовлен новый выпуск мобильного приложения Talk для iOS и Android, в котором переработан интерфейс, добавлена возможность отправки приглашений и появилась поддержка отправки сообщений при нахождении в offline.
- Внесены изменения, нацеленные на упрощение поиска информации и группировки имеющихся данных. Например, пользователи могут привязывать теги и комментарии к файлам, прикреплять описания к каталогам и даже добавлять списки с планами. В интерфейсе имеется возможность отслеживать недавно открытые или отредактированные файлы.
- Проведены значительные оптимизации производительности. Скорость чтения из внешнего хранилища SFTP увеличена до 5 раз,
сканирование файлов ускорено до 2.5 раз, генерация миниатюр выполняется быстрее на 25-50%. Добавлена возможность применения вызова
"fseek" к файлам в хранилищах Amazon S3 и OpenStack Swift (например, можно начать воспроизведение видео без предварительной загрузки файла). Увеличен размер блока в NFS. Для SMB-разделов улучшена поддержка ACL и обеспечено автоматические скрытие каталогов, к которым у пользователя нет прав доступа.
- В календаре-планировщике и адресной книге обеспечена интеграция с приложением планирования ведения проектов Deck. Deck реализует виртуальную карту планов (Kanban), позволяющую наглядно разместить задачи в форме карт, распределённых по секциям "в планах", "в работе" и "выполнено". Интеграция позволила привязывать события из календаря с планами и выставлять дедлайны.
- Добавлена возможность создания гостевых учётных записей, управление которыми может быть передано администраторам групп через привязку группы к гостевому аккаунту во время его создания.