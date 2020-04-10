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Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton

10.04.2020 22:31

Опубликованы новые выпуски нескольких открытых платформ для организации видеоконференций:

  • Выпуск клиента для проведения видеоконференций Jitsi Meet Electron 2.0, представляющего собой упакованный в отдельное приложение вариант Jitsi Meet. Из особенностей приложения отмечается локальное хранение настроек видеоконференций, встроенная система доставки обновлений, средства удалённого управления и режим закрепления поверх других окон. Из новшеств версии 2.0 выделяется возможность предоставления совместного доступа к воспроизводимому в системе звуку. Код клиента написан на JavaScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

    Jitsi Meet представляет собой JavaScript-приложение, использующее WebRTC и способное работать с серверами на базе Jitsi Videobridge (шлюз для трансляции видеопотоков участникам видеоконференции). В Jitsi Meet поддерживаются такие возможности как передача содержимого рабочего стола или отдельных окон, автоматическое переключение на видео активного докладчика, совместное редактирование документов в Etherpad, показ презентаций, стриминг конференции в YouTube, режим аудиоконференции, возможность подключения участников через телефонный шлюз Jigasi, защита подключения паролем, режим "можно говорить во время нажатия кнопки", отправка приглашений для подключения к конференции в форме URL, возможность обмена сообщениями в текстовом чате. Все передаваемые потоки данных между клиентом и сервером шифруются (подразумевается, что сервер работает на собственных мощностях). Jitsi Meet доступен как в форме отдельного приложения (в том числе для Android и iOS), так и в форме библиотеки для интеграции на сайты.

  • Выпуск платформы для организации видеоконференций OpenVidu 2.12.0. Платформа включает в себя сервер, который может быть запущен на любой системе с реальным IP, и несколько вариантов клиентов на Java и JavaScript + Node.js для управления видеовызовами. Для взаимодействия с бэкендом предоставляется REST API. Видео передаётся при помощи WebRTC. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

    Поддерживаются режимы переговоров между двумя пользователями, конференций с одним докладчиком и конференции, в которых все участники могут вести дискуссию. Параллельно с конференцией участникам предоставлен текстовый чат. Доступны функции записи мероприятия, трансляции содержимого экрана, наложения звуковых и видеофильтров. Предоставляются мобильные приложения для Android и iOS, настольный клиент, web-приложение и компоненты для интеграции функциональности проведения видеоконференций в сторонние приложения.

  • Выпуск BigBlueButton 2.2.4, открытой платформы для организации web-конференций, оптимизированной для проведения обучающих курсов и online-обучения. Поддерживается трансляция нескольким участникам видео, звука, текстового чата, слайдов и содержимого экрана. Докладчик имеет возможность опрашивать участников и контролировать выполнение заданий на многопользовательской виртуальной доске. Возможно создание комнат для совместных обсуждений, в которых все участники видят друг друга и могут высказываться. Доклады и презентации можно записывать для последующей публикации видео. Для развёртывания серверной части подготовлен специальный скрипт.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jitsi/jitsi...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 2.0
  3. OpenNews: Представлен коммуникационный клиент Jitsi 2.0
  4. OpenNews: Доступен сервер web-конференций Apache OpenMeetings 3.2.0
  5. OpenNews: Доступна коммуникационная система Nextcloud Talk с поддержкой видеовызовов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52692-jitsi
Ключевые слова: jitsi, openvidu, bigbluebutton, video, conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Gannet (ok), 22:42, 10/04/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну и ладно.
     
  • 1.2, Anonim (??), 23:11, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Да, популярно стало. Jitsi Meet ворвались с ошеломительным успехом, тысячи звезд на гитхабе. А bbb, для лекторов, там уровень такой, что из проприетарного ничего подобного не сыскать. Знакомые учителя в восторге.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:30, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в вузе используют.
     
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym (ok), 00:54, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно название ВУЗа?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:13, 10/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    BigBlueButton 2.2.4 до сих пор встает только на Ubuntu 16.04, хотя поддержку 18.04 обещали еще в 2.2
     
     
  • 2.5, анон (?), 00:02, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бунтуводы должны страдать, ставь нормальную винду и не парся.
     
     
  • 3.6, пофиг (?), 00:11, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндофил иди на...
     
     
  • 4.8, анон (?), 01:11, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я всеядный, уважаю и лNнупc, и винду, и БСД и еще парочку систем о которых ты даже не слышал... Макось не уважаю, это днo.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 01:19, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всем понятно, что на мак у тебя тупо денег нет. Не можешь себе позволить - вот и ругаешь.
     
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