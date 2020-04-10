Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton

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|1.2, Anonim (??), 23:11, 10/04/2020 [ответить]
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Да, популярно стало. Jitsi Meet ворвались с ошеломительным успехом, тысячи звезд на гитхабе. А bbb, для лекторов, там уровень такой, что из проприетарного ничего подобного не сыскать. Знакомые учителя в восторге.
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|1.3, Аноним (3), 23:13, 10/04/2020 [ответить]
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BigBlueButton 2.2.4 до сих пор встает только на Ubuntu 16.04, хотя поддержку 18.04 обещали еще в 2.2
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|2.5, анон (?), 00:02, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бунтуводы должны страдать, ставь нормальную винду и не парся.
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|4.8, анон (?), 01:11, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я всеядный, уважаю и лNнупc, и винду, и БСД и еще парочку систем о которых ты даже не слышал... Макось не уважаю, это днo.
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|5.9, Аноним (9), 01:19, 11/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всем понятно, что на мак у тебя тупо денег нет. Не можешь себе позволить - вот и ругаешь.
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