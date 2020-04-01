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Сквозное шифрование в системе видеоконференции Zoom оказалось фикцией

01.04.2020 13:50

Заявленная сервисом видеоконференций Zoom поддержка сквозного (end-to-end) шифрования оказалась маркетинговой уловкой. На деле управляющая информация передавалась с использованием обычного TLS-шифрования между клиентом и сервером (как при использовании HTTPS), а транслируемый по UDP поток с видео и звуком шифровался при помощи симметричного шифра AES 256, ключ для которого передавался в рамках сеанса TLS.

Оконечное шифрование подразумевает шифрование и расшифровку на стороне клиента, так что на сервер поступают уже зашифрованные данные, которые может расшифровать только клиент. В случае Zoom шифрование применялось для канала связи, а на сервере данные обрабатывались в открытом виде и сотрудники Zoom могли получить доступ к передаваемым данным. Представители Zoom пояснили, что под end-to-end шифрованием подразумевали шифрование трафика, передаваемого между своими серверами.

Кроме того, Zoom уличили в нарушении законодательства Калифорнии в отношении обработки конфиденциальных данных - приложение Zoom для iOS передавало данные аналитики в Facebook, даже если пользователь не использовал учётную запись в Facebook для подключения к Zoom. Из-за перехода к работе на дому во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие компании и госучреждения, в том числе правительство Великобритании, перешло на проведение совещаний с использованием Zoom. Сквозное шифрование преподносилось как одна из ключевых возможностей Zoom, что способствовало росту популярности сервиса.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Wi-Fi чипах Cypress и Broadcom, позволяющая расшифровать трафик
  3. OpenNews: Аппаратное AES шифрование, на деле оказалось простым XOR.
  4. OpenNews: В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"
  5. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52652-zoom
Ключевые слова: zoom, end2end, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, derfenix (ok), 13:56, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Какая неожиданность-то...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "Я не виноват" - заявил Эрик Юань.
     
     
  • 3.25, Z (??), 15:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рафик ни в чем не вуновад!
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:42, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Проприетарщики в очередной раз всех н***ли - вот так сюрприз!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Используйте Nextxloud Talk, друзья
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:05, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    используйте matrix/jitsi
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:07, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Представители Zoom пояснили, что под end-to-end шифрованием подразумевали шифрование трафика, передаваемого между своими серверами

    Представители Zoom пояснили, что под безопасностью своего продукта имели в виду отсутствие ГМО и канцерогенов.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:15, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Майкрософт антивирус не удаляет значит безопасное.
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:47, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представители Zoom пояснили, что под end-to-end шифрованием подразумевали шифрование трафика, при котором из последовательности "end" получается "end".
     

  • 1.5, Аноним (6), 14:14, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего-то в комментах мнения разделились что же использовать nextcloud talk или matrix с jitsi. Кто разбирается?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:17, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аську
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:47, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моську
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:18, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одного другого стоит.
     
  • 2.13, Жена жены рейзера (?), 14:35, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    агент мейл ру, ясен пень.
     
  • 2.15, хотел спросить (?), 14:44, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не имею опыта в матриксе, но думал там есть воис

    т.е. какой-нибудь Riot не умеет голосом? только чат?

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:45, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да нет так точно!

    всё там есть

    но не факт что заработает бгг

     
  • 2.22, Mumble (?), 14:50, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если нужен только голос, то Mumble.
     

  • 1.8, Аноним (16), 14:18, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда такого не было
     
  • 1.10, КО (?), 14:20, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "данные, которые может расшифровать только клиент"
    "передавало данные аналитики в Facebook"
    Ну да, ну да
     
  • 1.11, JL2001 (ok), 14:20, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    tox голосовые/видеоконференции поддерживает? как там оно? можно параллельно файлик в конфу зашарить? текстовое сообщение написать?
     
     
  • 2.17, хотел спросить (?), 14:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    видео не юзаю, остальное все точно работает

    если используете ночные сборки то желательно чтобы у всех была одна версия

     
  • 2.20, Аноним (20), 14:48, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNU Jami
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 15:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нифига у них модный лендинг - будто и не GNU вовсе)
     
  • 2.21, Аноним (18), 14:49, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Токс – неюзабельный кусок г. Уж лучше jitsi meet, или SIP обычный с ZRTP
     
     
  • 3.27, OpenEcho (?), 15:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > или SIP обычный с ZRTP

    +1 за SIP+ZRTP
    Linphone работает как часики многие годы... Единственное что стоит сделать, - это в настройках указать сервер где скидывать attachments и на серваке маленький пыхоскрипт для приема.

     

  • 1.23, Азаза (?), 15:00, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://www.hibox.co/
    https://duo.google.com/
    https://discordapp.com/
    https://about.riot.im/
    https://www.join.me/
    https://free.gotomeeting.com/
    https://www.bluejeans.com/
    https://fortknoxster.com/
    https://jitsi.org/
    https://www.kik.com/
    https://imo.im/register
     
  • 1.26, benu (ok), 15:14, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IAX2 клиент какой посоветуете на Linux? Сейчас Zoiper использую. IAX хорошо проходит через NAT.
     
  • 1.28, ВКС Гуру (?), 15:16, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При сквозном шифровании Zoom просто не будет работать. Каждый поток, получаемый сервером от участников конференции, преобразуется во множество копий с различными битрейтом (меняется разрешение и частота кадров) для каждого из остальных участников (в зависимости от выбранной ими раскладки). Для этого используется H.264 SVC кодирование видео на клиентах.

    Если сервер не сможет дешифровывать и преобразовывать входящие видеопотоки, то все будут получать максимально плохое качество видео, которого будет достаточно, чтобы связь работала у участника с самым плохим каналом (или слабым устройством).

     
     
  • 2.29, Crazy Alex (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже их проблемы - либо делай магию либо не заявляй фичу. Насколько я помню, вполне возможны варианты, когда поток бьётся на два или несколько - один основной, с самым поганым качеством, в остальных - дельты для получения качества получше.

    И, кстати, для кучи случаев можно тупо два потока с разным качеством делать. Клиент на хорошем коннекте отправляет/получает оба, на плохом - только плохое качество. Не такое там разнобразие каналов и требования, чтобы слишком уж изгаляться.

     

  • 1.30, I am idiot (?), 15:24, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>оказалась маркетинговой уловкой.

    Нужно называть вещи своими именами. Не уловка. Обман/вранье.
    >>оказалась маркетинговым враньем...

     
  • 1.31, Аноним (31), 15:24, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие альтернативы есть? Скайп?
     
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