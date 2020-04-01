Сквозное шифрование в системе видеоконференции Zoom оказалось фикцией

|
|
|
|2.14, Аноним (-), 14:42, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Проприетарщики в очередной раз всех н***ли - вот так сюрприз!
|
|1.4, Аноним (4), 14:07, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
> Представители Zoom пояснили, что под end-to-end шифрованием подразумевали шифрование трафика, передаваемого между своими серверами
Представители Zoom пояснили, что под безопасностью своего продукта имели в виду отсутствие ГМО и канцерогенов.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 14:47, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Представители Zoom пояснили, что под end-to-end шифрованием подразумевали шифрование трафика, при котором из последовательности "end" получается "end".
|
|1.5, Аноним (6), 14:14, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чего-то в комментах мнения разделились что же использовать nextcloud talk или matrix с jitsi. Кто разбирается?
|
|
|
|2.15, хотел спросить (?), 14:44, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не имею опыта в матриксе, но думал там есть воис
т.е. какой-нибудь Riot не умеет голосом? только чат?
|
|1.10, КО (?), 14:20, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
"данные, которые может расшифровать только клиент"
"передавало данные аналитики в Facebook"
Ну да, ну да
|
|1.11, JL2001 (ok), 14:20, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
tox голосовые/видеоконференции поддерживает? как там оно? можно параллельно файлик в конфу зашарить? текстовое сообщение написать?
|
|
|
|2.17, хотел спросить (?), 14:46, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
видео не юзаю, остальное все точно работает
если используете ночные сборки то желательно чтобы у всех была одна версия
|
|2.21, Аноним (18), 14:49, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Токс – неюзабельный кусок г. Уж лучше jitsi meet, или SIP обычный с ZRTP
|
|
|
|3.27, OpenEcho (?), 15:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> или SIP обычный с ZRTP
+1 за SIP+ZRTP
Linphone работает как часики многие годы... Единственное что стоит сделать, - это в настройках указать сервер где скидывать attachments и на серваке маленький пыхоскрипт для приема.
|
|1.26, benu (ok), 15:14, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
IAX2 клиент какой посоветуете на Linux? Сейчас Zoiper использую. IAX хорошо проходит через NAT.
|
|1.28, ВКС Гуру (?), 15:16, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
При сквозном шифровании Zoom просто не будет работать. Каждый поток, получаемый сервером от участников конференции, преобразуется во множество копий с различными битрейтом (меняется разрешение и частота кадров) для каждого из остальных участников (в зависимости от выбранной ими раскладки). Для этого используется H.264 SVC кодирование видео на клиентах.
Если сервер не сможет дешифровывать и преобразовывать входящие видеопотоки, то все будут получать максимально плохое качество видео, которого будет достаточно, чтобы связь работала у участника с самым плохим каналом (или слабым устройством).
|
|
|
|2.29, Crazy Alex (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это уже их проблемы - либо делай магию либо не заявляй фичу. Насколько я помню, вполне возможны варианты, когда поток бьётся на два или несколько - один основной, с самым поганым качеством, в остальных - дельты для получения качества получше.
И, кстати, для кучи случаев можно тупо два потока с разным качеством делать. Клиент на хорошем коннекте отправляет/получает оба, на плохом - только плохое качество. Не такое там разнобразие каналов и требования, чтобы слишком уж изгаляться.
|
|1.30, I am idiot (?), 15:24, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>оказалась маркетинговой уловкой.
Нужно называть вещи своими именами. Не уловка. Обман/вранье.
>>оказалась маркетинговым враньем...
|