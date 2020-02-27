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Уязвимость в Wi-Fi чипах Cypress и Broadcom, позволяющая расшифровать трафик

27.02.2020 09:52

Исследователи из компании Eset раскрыли на проходящей в эти дни конференции RSA 2020 сведения об уязвимости (CVE-2019-15126) в беспроводных чипах Cypress и Broadcom, позволяющей дешифровать перехваченный Wi-Fi трафик, защищённый с использованием протокола WPA2. Уязвимости присвоено кодовое имя Kr00k. Проблема охватывает чипы FullMAC (Wi-Fi стек реализован на стороне чипа, а не драйвера), применяемые в широком спектре потребительских устройств, от смартфонов известных производителей (Apple, Xiaomi, Google, Samsung), до умных колонок (Amazon Echo, Amazon Kindle), плат (Raspberry Pi 3) и точек беспроводного доступа (Huawei, ASUS, Cisco).

Уязвимость вызвана некорректной обработкой ключей шифрования при отсоединении (диссоциации) устройства от точки доступа. При отсоединении выполняется обнуление хранимого в памяти чипа сессионного ключа (PTK), так как дальнейшая отправка данных в текущем сеансе производиться не будет. Суть уязвимости в том, что оставшиеся в буфере передачи (TX) данные шифруются уже очищенным ключом, состоящим только из нулей и, соответственно, могут быть легко расшифрованы при перехвате. Пустой ключ применяется только к остаточным данным в буфере, размер которого составляет несколько килобайт.

Таким образом, атака строится на искусственной отправке определённых кадров, вызывающих диссоциацию, и перехвате отправляемых следом данных. Диссоциация обычно применяется в беспроводных сетях для переключения с одной точки доступа на другую во время роуминга или при потере связи с текущей точкой доступа. Диссоциацию можно вызвать отправкой управляющего кадра, который передаётся в незашифрованном виде и не требует аутентификации (атакующему достаточно достижимости Wi-Fi сигнала, но не требуется подключение к беспроводной сети). Атака тестировалась только с использованием протокола WPA2, возможность совершения атаки на WPA3 не проверялась.

По предварительной оценке потенциально уязвимость может затронуть миллиарды находящихся в обиходе устройств. На устройствах с чипами Qualcomm, Realtek, Ralink и Mediatek проблема не проявляется. При этом расшифровка трафика возможна как при обращении уязвимого клиентского устройства к беспроблемной точке доступа, так и в случае обращения не подверженного проблеме устройства к точке доступа, на которой проявляется уязвимость. Многие производители потребительских устройств уже выпустили обновления прошивок с устранением уязвимости (например, компания Apple устранила уязвимость ещё в октябре прошлого года).

Следует отметить, что уязвимость затрагивает шифрование на уровне беспроводной сети и позволяет проанализировать лишь устанавливаемые пользвователем незащищённые соединения, но не даёт возможность скомпрометировать соединения с шифрованием на уровне приложения (HTTPS, SSH, STARTTLS, DNS over TLS, VPN и т.п.). Опасность атаки также снижает то, что за раз атакующий может расшифровать только несколько килобайтов данных, которые находились во время отсоединения в буфере передачи. Для успешного захвата отправляемых через незащищённое соединение конфиденциальных данных, атакующий либо должен точно знать момент их отправки, либо постоянно инициировать отсоединение от точки доступа, что бросится в глаза пользователю из-за постоянных перезапусков беспроводного соединения.

Некоторые из устройств, протестированных в Eset на возможность совершения атаки:

  • Amazon Echo 2nd gen
  • Amazon Kindle 8th gen
  • Apple iPad mini 2
  • Apple iPhone 6, 6S, 8, XR
  • Apple MacBook Air Retina 13-inch 2018
  • Google Nexus 5
  • Google Nexus 6
  • Google Nexus 6S
  • Raspberry Pi 3
  • Samsung Galaxy S4 GT-I9505
  • Samsung Galaxy S8
  • Xiaomi Redmi 3S
  • Беспроводные маршрутизаторы ASUS RT-N12, Huawei B612S-25d, Huawei EchoLife HG8245H, Huawei E5577Cs-321
  • Точки доступа Cisco


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Уязвимости в драйверах к WiFi-чипам Broadcom, позволяющие удалённо атаковать систему
  3. OpenNews: Уязвимость в прошивках Marvell Avastar, позволяющая атаковать различные устройства через WiFi
  4. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  6. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wifi, cypress, broadcom, wpa2
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  • 1.1, ryoken (ok), 10:40, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>  Google Nexus 5
    >> Беспроводные маршрутизаторы ASUS RT-N12

    Этому добру 100 лет в обед, на них точно актуальны сии дыры? Ну и Nexus можно перетащить на LineageOS. С асусом хуже, OpenWRT туда если и влезет, то вайфая не будет, потому как с дровами там глухо - закрыты сурсы были (по крайней мере осенью, когда я именно этим добром интересовался, тут таких пачка, сейчас сняли с эксплуатации).

     
     
  • 2.13, Валик (?), 12:08, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    При чем здесь Lineage, OpenWRT и т.п., юноша?
    Русским языком же написано: "Проблема охватывает чипы FullMAC (Wi-Fi стек реализован на стороне чипа, а не драйвера)".
    Уязвимость на стороне чипа, то есть В ПРОШИВКЕ, А НЕ ОС. И прошивки эти, как правило, вообще не обновляются никогда.
     
  • 2.20, анонимчик (?), 13:03, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня asus работает под управлением openwrt, но и что?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Согласен с одним из тезисов АНБ согласно которому Wi-Fi является в принципе фундаментально рискованной технологией. Но на практике среди юзеров удобство (как обычно) перевешивает все риски.
     
     
  • 2.9, крок (?), 11:41, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    4г, 5г и прочие еще намного хуже
     
     
  • 3.16, pzdec (?), 12:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что делать? На что менять/бежать?
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выводы:

    - подход броадком в очередной раз аукнется пользователям, потому что на такой роутер даже OpenWrt не поставишь

    - https повсюду - не прихоть, а страховка от вот таких вот уязвиместей. Вспомним ещё KRACK. На шифрование канального уровня надейся, но сам не плошай

     
     
  • 2.6, https (?), 11:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    да, страховка, от увизгвимостей! Твоих несекьюрных котиков может увидеть кто-то другой!

     
     
  • 3.14, Куратор (?), 12:14, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы только что заработали 15 рублей. Молодец, так держать.
     
  • 3.17, Аноним (-), 12:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если твоих несекьюрных кошечек 16- увидит кто-то другой? Ни ему, ни тебе это очень не понравится.
     
  • 2.18, pzdec (?), 12:52, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еслиб еще https был везде, и ещеб если он спасал всегда.
     

  • 1.4, k (??), 11:03, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > может затронуть миллиарды находящихся в обиходе устройств

    хе-хе, не _может_, а скорее всего уже _затрагивала_ некоторыми заинтересованными лицами в погонах...

     
     
  • 2.5, ыы (?), 11:23, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где и кого  эти заинтересованные лица подслушивают?
     
     
  • 3.8, заинтересованное лицо (?), 11:37, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы их не подслушиваем, мы их в 329й комнате выслушиваем, внимательно.

    Некоторых - предварительно насадив на бутылочку, но большинство - сразу разговаривать начинают. А твои дурацкие говорящие колонки нас не интересуют совершенно.

     

  • 1.7, Ананимус (?), 11:34, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня такое впечатление, чтоипроще уже убрать шифрование из wifi и пускать весь трафик поверх wireguard тоннеля.
     
  • 1.10, Корец (?), 11:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выводы: заменить ВСЕ чипы на FPGA, чтоб можно было исправлять аппаратные уязвимости.
    Для тех, кто сейчас кинется минусовать этот пост по причине высокого энергопотребления: а как на счёт того, чтоб задуматься над развитием энергоэффективности FPGA? Почему производители упёрлись в жёсткую логику? Как на счёт возможности на лету перепрограммировать участки логики в FPGA и отключать несипользуемые логические ячейки? Вы можете до усрачки со мной спорить, но других путей нет решения этой проблеммы. Куча железок уже выпущена и они останутся уязвимыми. Решением может быть только заменав железки на более новую(в которой тоже будут ошибки и дыры). Не удивлюсь, если это тоже часть "запланированного устаревания".
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >заменить ВСЕ чипы на FPGA, чтоб можно было исправлять аппаратные уязвимости.

    Кто будет их исправлять? Тут даже программные уязвимости в юзерспейсных компонентах исправить невозможно. По совершенно рыночным причинам - те, кто могут это сделать, то есть владельцы топовых PC, в этом не заинтересованы -  у них и смартфон новый, с залоченным бутлодером, от Huawei и Xiaomi. А те, кто заинтересованы (nichebrodi со старым железом и софтом) -  не могут - для простой сборки Androidа (как оказалось, для простого перестроения libsqlite.so требуется перестроение libsqlite_jni.so) нужен топовый комп с SSD, новым камнем и дофигища оперативы. Just as planned.

    >Решением может быть только заменав железки на более новую(в которой тоже будут ошибки и дыры). Не удивлюсь, если это тоже часть "запланированного устаревания".

    И кто из производителей будет выпускать устройства на базе FPGA? И сколько они будут стоить?

    >а как на счёт того, чтоб задуматься над развитием энергоэффективности FPGA?

    Производители FPGA задумываются - если сильно выделятся в энергоэффективности, то их устройства сметут майнеры - потому что можно будет на лету полностью автоматически переключаться между разными валютами в зависимости от сложности, цен на них и электроэнергию. Задумчивость не особо помогает, тут прорыв нужен и чудо, а не задумчивость.

    > Как на счёт возможности на лету перепрограммировать участки логики в FPGA и отключать несипользуемые логические ячейки?

     
  • 2.19, pzdec (?), 13:00, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не особо умный да? В то и смысл был чтоб напугать васянов и заставить их купить наше решение, обновленное и защищенное. В них не будет тех страшные ошибок шифрования. Покупайте только сегодня по сниженой цене!
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:58, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЦРУ и АНБ заплакали, чехи из раскрыли.
     
  • 1.12, proninyaroslav (ok), 11:59, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nexus 6S? Разве такой был?
     
  • 1.21, x3who (?), 13:04, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сама по себе возможность искусственной отправки "определённых кадров, вызывающих диссоциацию" - это не уязвимость?
     
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