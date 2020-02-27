Уязвимость в Wi-Fi чипах Cypress и Broadcom, позволяющая расшифровать трафик

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|1.1, ryoken (ok), 10:40, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Google Nexus 5
>> Беспроводные маршрутизаторы ASUS RT-N12
Этому добру 100 лет в обед, на них точно актуальны сии дыры? Ну и Nexus можно перетащить на LineageOS. С асусом хуже, OpenWRT туда если и влезет, то вайфая не будет, потому как с дровами там глухо - закрыты сурсы были (по крайней мере осенью, когда я именно этим добром интересовался, тут таких пачка, сейчас сняли с эксплуатации).
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|2.13, Валик (?), 12:08, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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При чем здесь Lineage, OpenWRT и т.п., юноша?
Русским языком же написано: "Проблема охватывает чипы FullMAC (Wi-Fi стек реализован на стороне чипа, а не драйвера)".
Уязвимость на стороне чипа, то есть В ПРОШИВКЕ, А НЕ ОС. И прошивки эти, как правило, вообще не обновляются никогда.
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|1.2, Аноним (2), 10:44, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Согласен с одним из тезисов АНБ согласно которому Wi-Fi является в принципе фундаментально рискованной технологией. Но на практике среди юзеров удобство (как обычно) перевешивает все риски.
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|1.3, Аноним (3), 10:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выводы:
- подход броадком в очередной раз аукнется пользователям, потому что на такой роутер даже OpenWrt не поставишь
- https повсюду - не прихоть, а страховка от вот таких вот уязвиместей. Вспомним ещё KRACK. На шифрование канального уровня надейся, но сам не плошай
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|2.6, https (?), 11:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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да, страховка, от увизгвимостей! Твоих несекьюрных котиков может увидеть кто-то другой!
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|3.17, Аноним (-), 12:51, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если твоих несекьюрных кошечек 16- увидит кто-то другой? Ни ему, ни тебе это очень не понравится.
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|1.4, k (??), 11:03, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> может затронуть миллиарды находящихся в обиходе устройств
хе-хе, не _может_, а скорее всего уже _затрагивала_ некоторыми заинтересованными лицами в погонах...
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|2.5, ыы (?), 11:23, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где и кого эти заинтересованные лица подслушивают?
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|3.8, заинтересованное лицо (?), 11:37, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы их не подслушиваем, мы их в 329й комнате выслушиваем, внимательно.
Некоторых - предварительно насадив на бутылочку, но большинство - сразу разговаривать начинают. А твои дурацкие говорящие колонки нас не интересуют совершенно.
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|1.7, Ананимус (?), 11:34, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня такое впечатление, чтоипроще уже убрать шифрование из wifi и пускать весь трафик поверх wireguard тоннеля.
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|1.10, Корец (?), 11:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выводы: заменить ВСЕ чипы на FPGA, чтоб можно было исправлять аппаратные уязвимости.
Для тех, кто сейчас кинется минусовать этот пост по причине высокого энергопотребления: а как на счёт того, чтоб задуматься над развитием энергоэффективности FPGA? Почему производители упёрлись в жёсткую логику? Как на счёт возможности на лету перепрограммировать участки логики в FPGA и отключать несипользуемые логические ячейки? Вы можете до усрачки со мной спорить, но других путей нет решения этой проблеммы. Куча железок уже выпущена и они останутся уязвимыми. Решением может быть только заменав железки на более новую(в которой тоже будут ошибки и дыры). Не удивлюсь, если это тоже часть "запланированного устаревания".
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|2.15, Аноним (15), 12:30, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>заменить ВСЕ чипы на FPGA, чтоб можно было исправлять аппаратные уязвимости.
Кто будет их исправлять? Тут даже программные уязвимости в юзерспейсных компонентах исправить невозможно. По совершенно рыночным причинам - те, кто могут это сделать, то есть владельцы топовых PC, в этом не заинтересованы - у них и смартфон новый, с залоченным бутлодером, от Huawei и Xiaomi. А те, кто заинтересованы (nichebrodi со старым железом и софтом) - не могут - для простой сборки Androidа (как оказалось, для простого перестроения libsqlite.so требуется перестроение libsqlite_jni.so) нужен топовый комп с SSD, новым камнем и дофигища оперативы. Just as planned.
>Решением может быть только заменав железки на более новую(в которой тоже будут ошибки и дыры). Не удивлюсь, если это тоже часть "запланированного устаревания".
И кто из производителей будет выпускать устройства на базе FPGA? И сколько они будут стоить?
>а как на счёт того, чтоб задуматься над развитием энергоэффективности FPGA?
Производители FPGA задумываются - если сильно выделятся в энергоэффективности, то их устройства сметут майнеры - потому что можно будет на лету полностью автоматически переключаться между разными валютами в зависимости от сложности, цен на них и электроэнергию. Задумчивость не особо помогает, тут прорыв нужен и чудо, а не задумчивость.
> Как на счёт возможности на лету перепрограммировать участки логики в FPGA и отключать несипользуемые логические ячейки?
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|2.19, pzdec (?), 13:00, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не особо умный да? В то и смысл был чтоб напугать васянов и заставить их купить наше решение, обновленное и защищенное. В них не будет тех страшные ошибок шифрования. Покупайте только сегодня по сниженой цене!
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|1.21, x3who (?), 13:04, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сама по себе возможность искусственной отправки "определённых кадров, вызывающих диссоциацию" - это не уязвимость?
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