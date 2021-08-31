Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.4

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 6.4 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. В ближайшее время ожидается обновление продукта ONLYOFFICE DesktopEditors, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Наиболее заметные улучшения: Добавлена поддержка протокола WOPI (Web Application Open Platform Interface), используемого для доступа к файлам на серверах Microsoft, Google и Nextcloud.

Значительно улучшена поддержка стилей диаграмм. Добавлены стили диаграмм для людей с проблемами со зрением (например, появился специальный стиль для дальтоников).

Добавлена поддержка пакетных операций с комментариями. Например, теперь можно разом удалить или пометить выполненными все просмотренные комментарии. В режиме комментирования реализованы средства для настройки прав доступа пользователя.

В редакторе документов добавлена опция для автоматического использования верхнего регистра для первой буквы в предложении. Добавлен новый режим рецензирования - Simple markup. Предоставлена поддержка быстрой конвертации из текста в таблицу и из таблицы в текст.

В табличном процессоре реализована возможность добавления, удаления и редактирования правил условного форматирования (правила для привязки стиля оформления ячеек к содержимому). Добавлена поддержка спарклайнов - мини-диаграмм с отображением динамики изменения серии значений, предназначенных для вставки в ячейку. Добавлена поддержка импорта из файлов в форматах txt и csv. Добавлена функция автокоррекции для ссылок, автоматически заменяющая текстовые ссылки и локальные пути на гиперссылки. В табличном процессоре также предоставлена возможность запуска макроса кликом на графическом объекте, добавлена поддержка заморозки от изменения параметров панели, реализована опция для настройки показа нулей в ячейках и добавлена поддержка цепочек комментариев.

В редакторе презентаций появилась визуальная история изменений в презентации, а также добавлена поддержка скрытия панели с заметками.

Предоставлена возможность изменения отрисовки символов элементов списков.

В управляющих элементах появилась поддержка переключения между элементами при помощи клавиши Tab и комбинации Shift+Tab.

Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до уровней 125% и 175% (помимо ранее доступных 100%, 150% и 200%).

В файле конфигурации предоставлена возможность установки темы оформления и включения режима совместного редактирования.

Редакторы для мобильных устройств полностью переписаны с использованием фреймворка React.



