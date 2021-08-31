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Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.4

31.08.2021 17:26

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 6.4 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В ближайшее время ожидается обновление продукта ONLYOFFICE DesktopEditors, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Наиболее заметные улучшения:

  • Добавлена поддержка протокола WOPI (Web Application Open Platform Interface), используемого для доступа к файлам на серверах Microsoft, Google и Nextcloud.
  • Значительно улучшена поддержка стилей диаграмм. Добавлены стили диаграмм для людей с проблемами со зрением (например, появился специальный стиль для дальтоников).
  • Добавлена поддержка пакетных операций с комментариями. Например, теперь можно разом удалить или пометить выполненными все просмотренные комментарии. В режиме комментирования реализованы средства для настройки прав доступа пользователя.
  • В редакторе документов добавлена опция для автоматического использования верхнего регистра для первой буквы в предложении. Добавлен новый режим рецензирования - Simple markup. Предоставлена поддержка быстрой конвертации из текста в таблицу и из таблицы в текст.
  • В табличном процессоре реализована возможность добавления, удаления и редактирования правил условного форматирования (правила для привязки стиля оформления ячеек к содержимому).

    Добавлена поддержка спарклайнов - мини-диаграмм с отображением динамики изменения серии значений, предназначенных для вставки в ячейку.

    Добавлена поддержка импорта из файлов в форматах txt и csv.

    Добавлена функция автокоррекции для ссылок, автоматически заменяющая текстовые ссылки и локальные пути на гиперссылки.

    В табличном процессоре также предоставлена возможность запуска макроса кликом на графическом объекте, добавлена поддержка заморозки от изменения параметров панели, реализована опция для настройки показа нулей в ячейках и добавлена поддержка цепочек комментариев.

  • В редакторе презентаций появилась визуальная история изменений в презентации, а также добавлена поддержка скрытия панели с заметками.
  • Предоставлена возможность изменения отрисовки символов элементов списков.
  • В управляющих элементах появилась поддержка переключения между элементами при помощи клавиши Tab и комбинации Shift+Tab.
  • Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до уровней 125% и 175% (помимо ранее доступных 100%, 150% и 200%).
  • В файле конфигурации предоставлена возможность установки темы оформления и включения режима совместного редактирования.
  • Редакторы для мобильных устройств полностью переписаны с использованием фреймворка React.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.3
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.2
  4. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  6. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55711-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:49, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кто нибудь пробовал, как оно работает на больших документах? Оно же вроде на жс, сильно удивлюсь, если не тормозит и не жрёт как не в себя.
     
     
  • 2.4, пончик (?), 18:15, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно тормозит жутко. Может сожрать 4 ядра только впуть. Отзывчивость интерфейса словно попал в допотопный мир. Постоянно что-то ломается после обновления браузеров. Вечно сидеть на обновлениях и браузера и этого приходится.

    Неюзабельно.

     
  • 2.7, iPony129412 (?), 18:43, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только сабжем и пользуюсь. Вполне нормально.
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:53, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только десктоп! Никаких облаков и прочей хрени.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:50, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Подписывайтесь на мой OnlyOffice, кидайте донаты
     
  • 1.3, пончик (?), 18:14, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередная вебня от iPony и прочих леменгов. Ну кушайте дальше свой webнёвый кактус.
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:29, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Редакторы для мобильных устройств полностью переписаны с использованием фреймворка React.

    Использовать телефоны/планшеты для работы с офисными документами - ну такое.

     
  • 1.6, Аноним (6), 18:40, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Поставил в докере. Тестовые документы скачиваются. Это и есть редактирование или я не то поставил?
     
  • 1.8, Аноним (9), 18:53, 31/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    А вот этого нам не надо. Толстый надутый дирежопель. Медленный и глюкавый.
     
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