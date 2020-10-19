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Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0

19.10.2020 13:30

Доступен выпуск набора OnlyOffice 6.0, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows, macOS и Linux (deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточные пакеты в форматах Snap, Flatpak и AppImage).

Одновременно сформирован новый выпуск OnlyOffice DocumentServer 6.0 с реализацией сервера для работы с online-редакторами OnlyOffice из web-браузера и организации совместной работы. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с OnlyOffice.

Наиболее заметные улучшения:
  • Значительно расширены возможности редактора электронных таблиц:
    • Поддержка сводных (pivot) таблиц, упрощающих анализ данных и предоставление сводной информации по типовым шаблонам.
    • Условное форматирование при просмотре, позволяет визуально исследовать данные, выявлять отклонения и тренды.
    • Срезы форматированных таблиц, упрощающих определение состояния при фильтрации вывода и понимание того, какие именно данные показаны.
    • Режим удаления дубликатов.
    • Возможность перемещения электронных таблиц между книгами в режиме drag&drop.
    • Расширенные настройки вставки (теперь можно не только настроить форматирование, но и произвести вычисления).
    • Поддержка установки внутренних ссылок на именованные диапазоны.
    • Режим печати заголовков.
    • Новый компонент для выделения ячеек.
    • Возможность вставки функций в диалоге Function Arguments.
    • Поддержка вертикального размещения текста.
    • Поддержка функции LINEST.
    • Настройка содержимого статусной строки.
  • В редакторе документов появились функции для вставки даты и времени, просмотра примечаний, вывода на печать выделенного фрагмента, преобразования формул из старого формата и адаптированного цитирования с учётом особенностей разных языков.
  • В редакторе презентаций изменены интерфейс для работы с внутренними ссылками и меню для выбора стиля нумерованных и не нумерованных списков.
  • Общие улучшения:
    • Средства для автоматического запуска макросов.
    • Форма для вставки специальных символов.
    • Настройка для автоматического вписывания фигур в доступную область (AutoFit).
    • Возможность использования изображений из внешних хранилищ для заполнения фигур и слайдов.
    • Возможность корректировки масштабирования интерфейса на платформах Windows и Linux.
    • Новый интерфейс выбора цвета.
    • Список автороккектировки.
    • Возможность изменения позиции и размера элементов диаграмм.
  • Добавлена поддержка приватных комнат для совместной работы с зашифрованными документами. Доступ к приватным комнатам осуществляется с использованием оконечного шифрования. Для шифрования применяется AES-256.

Кроме того, опубликован первый выпуск платформы OnlyOffice AppServer, позволяющей создавать собственные масштабируемые офисные системы на основе модулей OnlyOffice. Среди развиваемых модулей (не все пока доступны): People (управления группами), Documents (управление и совместная работа с документами), Chat (обмен сообщениями), Mail (электронная почта), Calendar (календарь-планировщик), Projects (управление проектами и отслеживание решения поставленных задач), CRM (организация взаимодействия с клиентами и управление продажами).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы для организации совместной работы Nextcloud Hub 20
  3. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
  4. OpenNews: Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок
  5. OpenNews: Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1
  6. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53917-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
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  • 1.1, m.makhno (ok), 14:07, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    OnlyLibreOffice
     
  • 1.2, Михайло (??), 14:10, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    хорошая альтернатива либреофису
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:10, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал вначале новость с OpenOffice 6.0
    Подумал, ничего они активизировались!
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:25, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Эх, неужели народ много хочет. :-) Всего лишь бесплатный легальный офисный пакет с полной поддержкой форматов ms office. И чтобы никому ничего не платить. Людям работать надо и уровень благосостояния повышать, а не сношать мозг кривыми прогами.
     
     
  • 2.7, Final (?), 14:31, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы мечтатель батенька . Никто бесплатно не будет разрабатывать бинарносовместимые альтернативы мс офису .
     
     
  • 3.13, некнке (?), 14:45, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и за бабло не могут в макросы. Сабж неплохо зарвился за последние пару лет. (за счет бюджета)
    либре такой прогресс и не снился.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:38, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее нужна хорошая альтернатива форматам ms/odf и подробным)
    Конкретно Ворд морально устарел из-за бумажной направленности, Эксель из-за структуры формул и бейсика, в пп что-то нормальное сделать - это искусство
    об онли/либре даже не говорю)
     
  • 2.12, некнке (?), 14:43, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они есть более-менее совместимые, весь косяк в макросах.
     
  • 2.15, Annoynymous (ok), 14:52, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с полной поддержкой форматов ms office

    Народ какой-то херни хочет, как всегда.

     

  • 1.5, Skullnet (?), 14:28, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Антиалиасинг шрифтов говнище.
     
  • 1.6, Андрей (??), 14:29, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хром-электрон в дистрибутиве поменяли на более новую версию? вот и все изменения в основном.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:37, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он такой же медленный и толстый?
    Ворочается, как будто не на машине установлен, а в облаке корячится. Даже интерфейс медленно шевелится. Отзывчивость заторможенная.
     
     
  • 2.14, некнке (?), 14:45, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и есть, веб версия в обертке это
     

  • 1.9, anonteam (?), 14:37, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    два года назад тестил простые десктопные редакторы проекта.
    Регулярно портился xls файлик с учетом задач.
    Помучался несколько месяцев и удалил.
    Нерекомендую.

    В остальном претензий вобщем то и не было. Если бы не порча файлов, то я бы дал оценку 9 из 10 с оглядкой на то, что это бесплатнйы продукт.

     
  • 1.11, nomad__ (ok), 14:41, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > написаны на JavaScript с использованием web-технологий

    да блин... Ну все уже переписали на JavaScript с использованием web-технологий...

     
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