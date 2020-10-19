Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0

Доступен выпуск набора OnlyOffice 6.0, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows, macOS и Linux (deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточные пакеты в форматах Snap, Flatpak и AppImage). Одновременно сформирован новый выпуск OnlyOffice DocumentServer 6.0 с реализацией сервера для работы с online-редакторами OnlyOffice из web-браузера и организации совместной работы. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с OnlyOffice. Наиболее заметные улучшения: Значительно расширены возможности редактора электронных таблиц: Поддержка сводных (pivot) таблиц, упрощающих анализ данных и предоставление сводной информации по типовым шаблонам. Условное форматирование при просмотре, позволяет визуально исследовать данные, выявлять отклонения и тренды. Срезы форматированных таблиц, упрощающих определение состояния при фильтрации вывода и понимание того, какие именно данные показаны. Режим удаления дубликатов. Возможность перемещения электронных таблиц между книгами в режиме drag&drop. Расширенные настройки вставки (теперь можно не только настроить форматирование, но и произвести вычисления). Поддержка установки внутренних ссылок на именованные диапазоны. Режим печати заголовков. Новый компонент для выделения ячеек. Возможность вставки функций в диалоге Function Arguments. Поддержка вертикального размещения текста. Поддержка функции LINEST. Настройка содержимого статусной строки.

В редакторе документов появились функции для вставки даты и времени, просмотра примечаний, вывода на печать выделенного фрагмента, преобразования формул из старого формата и адаптированного цитирования с учётом особенностей разных языков.

В редакторе презентаций изменены интерфейс для работы с внутренними ссылками и меню для выбора стиля нумерованных и не нумерованных списков.

Общие улучшения: Средства для автоматического запуска макросов. Форма для вставки специальных символов. Настройка для автоматического вписывания фигур в доступную область (AutoFit). Возможность использования изображений из внешних хранилищ для заполнения фигур и слайдов. Возможность корректировки масштабирования интерфейса на платформах Windows и Linux. Новый интерфейс выбора цвета. Список автороккектировки. Возможность изменения позиции и размера элементов диаграмм.

Добавлена поддержка приватных комнат для совместной работы с зашифрованными документами. Доступ к приватным комнатам осуществляется с использованием оконечного шифрования. Для шифрования применяется AES-256. Кроме того, опубликован первый выпуск платформы OnlyOffice AppServer, позволяющей создавать собственные масштабируемые офисные системы на основе модулей OnlyOffice. Среди развиваемых модулей (не все пока доступны): People (управления группами), Documents (управление и совместная работа с документами), Chat (обмен сообщениями), Mail (электронная почта), Calendar (календарь-планировщик), Projects (управление проектами и отслеживание решения поставленных задач), CRM (организация взаимодействия с клиентами и управление продажами).



