Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.3

2.6 , Аноним ( 6 ), 14:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Поколение, не умеющее думать? MSproject - закрытый формат, защищён патентом. Нельзя. >> открытые приложения почему-то на java строятся В основе Open/Libre office он на java. Там кто-то своё пишет? Наклейку переклеили и продают.

3.8 , Хуиз ( ? ), 14:39, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Реверсинг никто не отменял, для справки есть тот же DWG и FBX автодеска защищенные патентами и тайной, но тем не менее активно и открыто юзабельные через сторонние библиотеки во всем коммерческом и опесорсном софте

3.9 , тщ ( ? ), 14:40, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, обвинять в скудоумии сходу это, конечно, супер. Особенно когда рандомные предположения пишешь.

1) docx и иже с ними вроде как тоже проприетарные, или уже нет?

2) есть опенсорс продукты которые это делают и это их главная "фича"

3) ProjectLibre и прочие не основаны на Open/LibreOffice, насколько мне известно, какая наклейка?

4) LibreOffcie на ++ написана, насколько могу судить по https://git.libreoffice.org/core

3.10 , Sluggard ( ok ), 14:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В основе Open/Libre office он на java. Окстись, наркоман.

LO не на Java, OO лишь отчасти, ONLY на них не основан, но всё равно он тоже не на Java.

4.25 , Составление сообщения ( ? ), 15:49, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на чём, на C#?

3.12 , анонимус12345 ( ? ), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >В основе Open/Libre office он на java. упоротый что ли? на С++ 95% исходников. Жаба юзается только в мастерах БД и для старинного движка той же БД, который пора выкинуть давно

4.24 , аноним2 ( ? ), 15:44, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё используется для дополнений.

2.28 , Андрей ( ?? ), 16:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что проблема, скорее всего, с соответствием документации реализации так и не решена. Формально низзя заниматься реверсом, а под документации не выходит каменный цветок...