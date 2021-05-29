Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.3

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|2.26, Аноним (26), 15:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясен пень! Всё такой же толстый и неповоротливый.
Кстати, скоро компьютеры отменят. Будет просто голый терминал. Всё будет в облаках..., онлайн. В т.ч. и система.
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|1.2, Аноним (2), 14:13, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Предоставлена возможность назначения имён для анонимных пользователей.
Совсем озверели?!
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|2.7, Аноним (7), 14:36, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Одинокий олень
Забывчивый единорог 🦄
Стеснительный бобёр и тд
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|3.13, Аноним (2), 15:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Одинокий олень
Если меня так назовут, то я буду считать это за деанон
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|2.18, rvs2016 (ok), 15:17, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём преимущества перед:
Эти работают на чужих серверах, а Онли лфис (я на это очень сильно надеюсь, хотя из описания не понял как именно) можно установить на сервер свой. Если на сервер свой его установить можно, то это уже одно из преимуществ. Может быть есть и остальные преимущества, но мне интересно в первую очередь преимущество это.
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|1.4, тщ (?), 14:21, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, что офисные пакеты не добавляют поддержку .mpp майкрософтовских проектов MSproject. Неужели им совсем никто не пользуется? (ProjectLibre c новыми версиями файлов плохо справляется) ну и все открытые приложения почему-то на java строятся...
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|2.6, Аноним (6), 14:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поколение, не умеющее думать?
MSproject - закрытый формат, защищён патентом. Нельзя.
>> открытые приложения почему-то на java строятся
В основе Open/Libre office он на java. Там кто-то своё пишет? Наклейку переклеили и продают.
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|3.8, Хуиз (?), 14:39, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Реверсинг никто не отменял, для справки есть тот же DWG и FBX автодеска защищенные патентами и тайной, но тем не менее активно и открыто юзабельные через сторонние библиотеки во всем коммерческом и опесорсном софте
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|3.9, тщ (?), 14:40, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, обвинять в скудоумии сходу это, конечно, супер. Особенно когда рандомные предположения пишешь.
1) docx и иже с ними вроде как тоже проприетарные, или уже нет?
2) есть опенсорс продукты которые это делают и это их главная "фича"
3) ProjectLibre и прочие не основаны на Open/LibreOffice, насколько мне известно, какая наклейка?
4) LibreOffcie на ++ написана, насколько могу судить по https://git.libreoffice.org/core
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|3.10, Sluggard (ok), 14:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В основе Open/Libre office он на java.
Окстись, наркоман.
LO не на Java, OO лишь отчасти, ONLY на них не основан, но всё равно он тоже не на Java.
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|3.12, анонимус12345 (?), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>В основе Open/Libre office он на java.
упоротый что ли? на С++ 95% исходников. Жаба юзается только в мастерах БД и для старинного движка той же БД, который пора выкинуть давно
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|2.28, Андрей (??), 16:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что проблема, скорее всего, с соответствием документации реализации так и не решена. Формально низзя заниматься реверсом, а под документации не выходит каменный цветок...
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|2.27, Аноним (26), 15:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем скоро у анонов на железе не будет программ вообще. Только в облаках. Привыкайте к толстому. Вам уже намазали.
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