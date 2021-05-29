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Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.3

29.05.2021 13:49

Доступен новый выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 6.3 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В ближайшее время ожидается обновление продукта ONLYOFFICE DesktopEditors, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Наиболее заметные улучшения:
  • Добавлена поддержка тем оформления интерфейса. Реализована тёмная тема и отдельная лёгкая тема. Темы можно изменить через меню "File tab -> Advanced Settings -> Interface theme".
  • Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до 150% (помимо 100% и 200%). В будущих обновлениях обещают добавить поддержку уровней 125% и 175%.
  • Компонент для проверки правописания переделан в форме SharedWorker, который работает на стороне браузера и не требует запуска отдельного бэкенда на сервере.
  • Добавлена поддержка добавления файлов в секцию "избранное" напрямую из режимов редактирования.
  • Реализована возможность защиты документов, электронных таблиц и презентаций паролем (File tab -> Protect -> Add password).
  • Добавлена поддержка линейных диаграмм и диаграмм рассеяния.
  • Предоставлена возможность назначения имён для анонимных пользователей.
  • При открытии в Firefox реализована поддержка вывода на печать.
  • Добавлены всплывающие подсказки с информацией о методах макросов.
  • В редакторе документов появилась возможность экспорта в форматы html, fb2 и ePub. В боковую панель добавлены настойки отступа, а в верхнюю панель кнопка для обтекания изображений текстом. Изменена работа с многоуровневыми списками.

    Переделан режим отслеживания изменений в документе (Collaboration tab -> Track Changes), добавлена поддержка записи изменений в файл.

  • В табличном процессоре: Добавлена поддержка форматов даты "YYYY-MM-DD" (ISO 8601), mm/dd, mm/dd/yyyy и mm/dd/yy. В боковую панель добавлены настройки для выравнивания ячеек. Реализована поддержка открытия файлов Microsoft Office XML 2003. Для сводных (pivot) таблиц реализованы операции создания и удаления групп. Добавлена функция XLOOKUP. Добавлена поддержка комбинированных диаграмм, переделаны настройки диаграмм и предоставлена возможность установки формата именования осей.
  • В редактор презентаций добавлены настройки прозрачности слайда. Предложены кнопки для изменения регистра текста и выделения текста цветом. В верхнюю панель добавлена кнопка для настройки столбцов. Реализована возможность сохранения анимации после экспорта.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.2
  3. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  5. OpenNews: Collabora и ownCloud представили CODE, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55231-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:11, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все такое же тормозило ?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясен пень! Всё такой же толстый и неповоротливый.
    Кстати, скоро компьютеры отменят. Будет просто голый терминал. Всё будет в облаках..., онлайн. В т.ч. и система.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:13, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Предоставлена возможность назначения имён для анонимных пользователей.

    Совсем озверели?!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:36, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Одинокий олень
    Забывчивый единорог 🦄
    Стеснительный бобёр и тд
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 15:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Одинокий олень

    Если меня так назовут, то я буду считать это за деанон

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:19, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В чём преимущества перед:
    https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
    https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
     
     
  • 2.5, Нетовой (?), 14:24, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.onlyoffice.com/ru/document-editor-comparison.aspx
     
  • 2.17, заминированный тапок (ok), 15:15, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том что работает оффлайн?
     
  • 2.18, rvs2016 (ok), 15:17, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём преимущества перед:

    Эти работают на чужих серверах, а Онли лфис (я на это очень сильно надеюсь, хотя из описания не понял как именно) можно установить на сервер свой. Если на сервер свой его установить можно, то это  уже одно из преимуществ. Может быть есть и остальные преимущества, но мне интересно в первую очередь преимущество это.

     

  • 1.4, тщ (?), 14:21, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что офисные пакеты не добавляют поддержку .mpp майкрософтовских проектов MSproject. Неужели им совсем никто не пользуется? (ProjectLibre c новыми версиями файлов плохо справляется) ну и все открытые приложения почему-то на java строятся...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поколение, не умеющее думать?

    MSproject - закрытый формат, защищён патентом. Нельзя.

    >> открытые приложения почему-то на java строятся

    В основе Open/Libre office он на java. Там кто-то своё пишет? Наклейку переклеили и продают.

     
     
  • 3.8, Хуиз (?), 14:39, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реверсинг никто не отменял, для справки есть тот же DWG и FBX автодеска защищенные патентами и тайной, но тем не менее активно и открыто юзабельные через сторонние библиотеки во всем коммерческом и опесорсном софте
     
  • 3.9, тщ (?), 14:40, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, обвинять в скудоумии сходу это, конечно, супер. Особенно когда рандомные предположения пишешь.
    1) docx и иже с ними вроде как тоже проприетарные, или уже нет?
    2) есть опенсорс продукты которые это делают и это их главная "фича"
    3) ProjectLibre и прочие не основаны на Open/LibreOffice, насколько мне известно, какая наклейка?
    4) LibreOffcie на ++ написана, насколько могу судить по https://git.libreoffice.org/core
     
  • 3.10, Sluggard (ok), 14:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В основе Open/Libre office он на java.

    Окстись, наркоман.
    LO не на Java, OO лишь отчасти, ONLY на них не основан, но всё равно он тоже не на Java.

     
     
  • 4.25, Составление сообщения (?), 15:49, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чём, на C#?
     
  • 3.12, анонимус12345 (?), 14:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >В основе Open/Libre office он на java.

    упоротый что ли? на С++ 95% исходников. Жаба юзается только в мастерах БД и для старинного движка той же БД, который пора выкинуть давно

     
     
  • 4.24, аноним2 (?), 15:44, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё используется для дополнений.
     
  • 2.28, Андрей (??), 16:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что проблема, скорее всего, с соответствием документации реализации так и не решена. Формально низзя заниматься реверсом, а под документации не выходит каменный цветок...
     

  • 1.11, Самый Лучший Гусь (?), 14:44, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже не знаю, электронов я опасаюсь, но офис неплохой.
     
     
  • 2.15, Хулио (?), 15:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электролохи должны страдать
     

  • 1.14, acroobat (??), 15:04, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть офлайн версия этого Simplyoffice?
     
     
  • 2.20, Антифрактал (?), 15:20, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть , если почитать внимательно новость, там даже оно упомянуто. Называется https://github.com/ONLYOFFICE/DesktopEditors
     
  • 2.27, Аноним (26), 15:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем скоро у анонов на железе не будет программ вообще. Только в облаках. Привыкайте к толстому. Вам уже намазали.
     

  • 1.16, анонимус12345 (?), 15:09, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    быстро бегут они, так глядишь скоро и станет единственным вменяемым офисом
     
     
  • 2.19, заминированный тапок (ok), 15:17, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ещё не стали
     
     
  • 3.21, Антифрактал (?), 15:21, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, ещё не стали. У них нету еще достаточно многого, что есть в том же ЛибреОфис
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:32, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы это не было проприетарным ненужно, то было бы нужно.
     
  • 1.23, Аноним (26), 15:42, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Онлайн? Сразу в лес! Взяли моду мля всё в облака тащить...
     
     
  • 2.29, Андрей (??), 16:03, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылками мы не ходим? У них и дексктоп версия есть.
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:07, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Conditional formatting так и не добавили
     
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