Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.2

Доступен выпуск набора OnlyOffice Desktop 6.2, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows, macOS и Linux (deb- и rpm-пакеты, в ближайшее время также будут сформированы пакеты в форматах Snap, Flatpak и AppImage). OnlyOffice Desktop включает в себя недавно опубликованные online-редакторы ONLYOFFICE Docs 6.2 и предлагает следующие дополнительные новшества: Возможность прикрепления цифровых подписей к документам, электронным таблицам и презентациями для последующей проверки целостности и отсутствия изменений по сравнению с подписанным оригиналом. Для подписи требуется сертификат, выданный удостоверяющим центром. Добавление подписи производится через меню "Protection tab -> > Signature -> Add digital signature".

Поддержка защиты документов паролем. Пароль используется для шифрования содержимого, поэтому в случае его утери документ будет не восстановить. Пароль можно установить через меню "File tab -> Protect -> Add Password".

Интеграция с Seafile, платформой для облачного хранения данных, организации совместной работы и синхронизации информации, основанной на технологиях Git. При активации в Seafile соответствующего DMS-модуля (Document Management Systems) в Seafile пользователь сможет редактировать из OnlyOffice документы, сохранённые в данном облачном хранилище, и совместно работать с другими пользователями. Для подключения к Seafile в меню следует выбрать "Connect to cloud -> Seafile".

Изменения, ранее предложенные в online-редакторах: В редакторе документов добавлена поддержка вставки таблицы рисунков, которая похожа на оглавление документа, но перечисляет используемые в документе рисунки, диаграммы, формулы и таблицы. В табличном процессоре появились настройки для проверки данных, позволяющие ограничить тип данных, вводимых в заданную ячейку таблицы, а также предоставить возможность ввода на основе выпадающих списков. В табличном процессоре реализована возможность вставки срезов (slicer) в сводные (pivot) таблицы, позволяющих наглядно оценить работу фильтров для понимания того, какие именно данные показаны. Предоставлена возможность отмены автоматического расширения таблиц. Добавлены функции GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT и RANDARRAY. Добавлена возможность определения собственных форматов чисел. В редактор презентаций добавлена кнопка для увеличения или уменьшения шрифта, а также предоставлена возможность настройки автоформатирования данных по мере ввода. В различных диалоговых окнах добавлена возможность использования Tab и Shift+Tab.









