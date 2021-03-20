The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.2

20.03.2021 13:31

Доступен выпуск набора OnlyOffice Desktop 6.2, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows, macOS и Linux (deb- и rpm-пакеты, в ближайшее время также будут сформированы пакеты в форматах Snap, Flatpak и AppImage).

OnlyOffice Desktop включает в себя недавно опубликованные online-редакторы ONLYOFFICE Docs 6.2 и предлагает следующие дополнительные новшества:

  • Возможность прикрепления цифровых подписей к документам, электронным таблицам и презентациями для последующей проверки целостности и отсутствия изменений по сравнению с подписанным оригиналом. Для подписи требуется сертификат, выданный удостоверяющим центром. Добавление подписи производится через меню "Protection tab -> > Signature -> Add digital signature".
  • Поддержка защиты документов паролем. Пароль используется для шифрования содержимого, поэтому в случае его утери документ будет не восстановить. Пароль можно установить через меню "File tab -> Protect -> Add Password".
  • Интеграция с Seafile, платформой для облачного хранения данных, организации совместной работы и синхронизации информации, основанной на технологиях Git. При активации в Seafile соответствующего DMS-модуля (Document Management Systems) в Seafile пользователь сможет редактировать из OnlyOffice документы, сохранённые в данном облачном хранилище, и совместно работать с другими пользователями. Для подключения к Seafile в меню следует выбрать "Connect to cloud -> Seafile".
  • Изменения, ранее предложенные в online-редакторах:
    • В редакторе документов добавлена поддержка вставки таблицы рисунков, которая похожа на оглавление документа, но перечисляет используемые в документе рисунки, диаграммы, формулы и таблицы.
    • В табличном процессоре появились настройки для проверки данных, позволяющие ограничить тип данных, вводимых в заданную ячейку таблицы, а также предоставить возможность ввода на основе выпадающих списков.

      В табличном процессоре реализована возможность вставки срезов (slicer) в сводные (pivot) таблицы, позволяющих наглядно оценить работу фильтров для понимания того, какие именно данные показаны.

      Предоставлена возможность отмены автоматического расширения таблиц. Добавлены функции GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT и RANDARRAY. Добавлена возможность определения собственных форматов чисел.

    • В редактор презентаций добавлена кнопка для увеличения или уменьшения шрифта, а также предоставлена возможность настройки автоформатирования данных по мере ввода.
    • В различных диалоговых окнах добавлена возможность использования Tab и Shift+Tab.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  4. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 5.2 c поддержкой облачных хранилищ ownCloud/Nextcloud
  5. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  6. OpenNews: Компании Seafile GmbH и Seafile Ltd пытаются поделить проект Seafile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54799-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 13:35, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    электрон поди внутри-то для десктопа
     
     
  • 2.4, антифрактал (?), 13:46, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:43, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно понимаю что весь документооборот через облако на стороне сервера это удобно с точки зрения скрытого получения всей нужной информации, но пользователям то это зачем? Как их убедили перейти с нормальных приложений на облачные, как такое вообще можно впихнуть кому-то?
     
     
  • 2.5, антифрактал (?), 13:48, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пользователям в организации очень удобно бывает юзать СВОЕ корпоративное облако с документооборотом. Про домашнее использование - конечно облако тут не нужно
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 14:11, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только юзают всё больше ЦРУшное облако, даже в госсекторе. Хотя, казалось бы, секретность и всё это.
     
     
  • 4.8, A.Stahl (ok), 14:22, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, конкуренты подкупят агента ЦРУ и узнают сколько тонн цемента и какой марки закупила компания в которой я работаю. ТРАГЕДИЯ!!!
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:25, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж и без инета работает:
    firejail --net=none /usr/bin/onlyoffice-desktopeditors %F
    Что не так?
     

  • 1.7, user90 (?), 14:15, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написаны на JavaScript с использованием web-технологий

    Блевотно) И главное непонятно, кому ЭТО может быть нужно.

     
     
  • 2.9, Имя (?), 14:23, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По мне так офис -- это один из тех случаев, где электрон ОЧЕНЬ в тему.
     
  • 2.10, Андрей (??), 14:23, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кому не нравится ЛибреОфисная интерпретация файлов *.doc и *.docx (особенно в тех случаях, когда документ изначально сверстан криво).
    Сам пользуюсь и вижу, что даже это Electron-поделие вполне адекватно отображает файлы.
    А если это работает, то так ли важно, как оно работает?
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:35, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты удивишься количеству офисных хомячков, желающих топтать свои таблички и презенташки тесной группой и через браузер...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру