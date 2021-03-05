Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2

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|1.3, Аноним (3), 12:46, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из всех, что я смотрел под андроид (кроме 365 конечно), этот единственный норм кажет, норм редактирует и гуй плавный
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|1.4, Аноним (4), 12:53, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не настанет, похоже, то время когда я снесу таки Office 2007 (ну или пока odt/odf не унифицируют повсеместно). А то даже возможности нет потыкать все эти новомодные офисы - установил libre и сидишь - не знаешь, что с этим дальше делать.
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|2.10, пох. (?), 13:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, в твоей экспишечке 2007го года вариантов не особо много.
onlyoffice, если что, облачное решение. Да, selfhosted, в том числе - но на экспишечке не получится, придется купить сервер.
(и да "тормозит" он у васянов, вместо сервера поставивших его серверную часть себе на недокомпьютер - браузерная там вполне себе легковесная, насколько это вообще возможно для таких монстров. Сервер... ну так, что вы хотели, от nodejs-то. Впрочем, современные железки справляются, тем более оно может почти линейно масштабироваться.)
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|3.29, Сишник (?), 15:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> недокомпьютер
Word 6.0 отлично работал на машине с 4мб ОЗУ, далеко ли это поделие от него ушло по функционалу?
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|2.18, Аноним (18), 13:47, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не настанет. Все околоофисные экзерсисы полный отстой. При ближайшем рассмотрении.
При сравнении с главным офисным продуктом (его все знают)
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|1.5, Аноним (5), 12:58, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И снова куча функционала, который не потребуется в работе, но будет подгружаться в браузер и тормозить его..
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|1.7, danonimous (?), 13:10, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пробовал, хотел заменить маме для работы LibreOffice из-за обещанной лучшей совместимости с сами знаете чем. Но оказалось, что тормозит, глючит и падает, к сожалению.
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|3.24, danonimous (?), 14:14, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не успели оценить, снёс из-за падений. ОС - Debian 10. Но совместимость заявлена как его важнейшая фича.
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|2.22, Annoynymous (ok), 14:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем нужен онлайновый офис, если офлайновый лучше?
Придумали зачем-то какую-то электронную почту, локальной доставки хватит всем!
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|1.11, Аноним (11), 13:24, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень удобно организовывать совместную работу, когда сохранение документа в клауд происходит не сразу, в итоге юзеры, которые работают не через браузер получают устаревшую версию документа. Этому багу 100500 лет и чинить его похоже не собираются.
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|2.16, Андрей (??), 13:44, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понимаю это проблема архитектуры приложения. И оно не лечится.
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|1.14, Андрей (??), 13:41, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я может чего путаю, но было где-то ограничение на число коннектов. Типа 20.
Этого уже нет?
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|1.20, P (?), 14:00, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переносы в русском, похоже, так и не появились.
Одно это, на мой взгляд, перечеркивает все его преимущества.
Поэтому пока для Libre не конкурент под Linux. Имхо.
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|1.25, danonimous (?), 14:22, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нафига на тормозные скриптовые языки завязываться, если всё равно этот OnlyOffice крэшится? В JS тоже возможно разыменование нулевого указателя или выход за пределы массива? Не удивляюсь, если у них при этом используются методики test driven development, agile и другая муть.
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|1.27, Аноним (27), 14:31, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что конкурент либре? Назовите хоть один офис, где на практике, а не по утверждениям маркетологов, есть полная совместимость и верстка с внешним видом не плывет. Неужели так трудно исполнить мечту обывателя - полностью совместимый,самый фичастый и бесплатный для всех офис, включая конторы любых уровней и не взрывать людям мозг? Народу работать надо, деньги зарабатывать. А не с инструментом возиться.
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|2.28, антифрактал (?), 14:46, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мечту обывателя - полностью ... бесплатный для всех офис, включая конторы любых уровней
>Народу работать надо, деньги зарабатывать
Тебе не кажется, что ты приборзел? Дайте мне халяву! Я буду, используя халяву, зарабатывать деньги!
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