Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2

Доступен новый выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 6.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. В ближайшее время ожидается обновление продукта ONLYOFFICE DesktopEditors, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Наиболее заметные улучшения: В редакторе документов добавлена поддержка вставки таблицы рисунков, которая похожа на оглавление документа, но перечисляет используемые в документе рисунки, диаграммы, формулы и таблицы.

В табличном процессоре появились настройки для проверки данных, позволяющие ограничить тип данных, вводимых в заданную ячейку таблицы, а также предоставить возможность ввода на основе выпадающих списков. В табличном процессоре реализована возможность вставки срезов (slicer) в сводные (pivot) таблицы, позволяющих наглядно оценить работу фильтров для понимания того, какие именно данные показаны. Предоставлена возможность отмены автоматического расширения таблиц. Добавлены функции GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT и RANDARRAY. Добавлена возможность определения собственных форматов чисел.

В редактор презентаций добавлена кнопка для увеличения или уменьшения шрифта, а также предоставлена возможность настройки автоформатирования данных по мере ввода.

В различных диалоговых окнах добавлена возможность использования Tab и Shift+Tab.

Предоставлена возможность установки размера шрифта в 300pt (409pt для электронных таблиц).

Добавлен перевод на белорусский язык.

Для бета-выпусков реализован специальный индикатор в панели инструментов.







Кроме того, опубликован новый выпуск платформы OnlyOffice AppServer, позволяющей создавать собственные масштабируемые офисные системы на основе модулей OnlyOffice. Среди развиваемых модулей (не все пока доступны): People (управления группами), Documents (управление и совместная работа с документами), Chat (обмен сообщениями), Mail (электронная почта), Calendar (календарь-планировщик), Projects (управление проектами и отслеживание решения поставленных задач), CRM (организация взаимодействия с клиентами и управление продажами).



