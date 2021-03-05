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Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2

05.03.2021 12:37

Доступен новый выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 6.2 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В ближайшее время ожидается обновление продукта ONLYOFFICE DesktopEditors, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Наиболее заметные улучшения:
  • В редакторе документов добавлена поддержка вставки таблицы рисунков, которая похожа на оглавление документа, но перечисляет используемые в документе рисунки, диаграммы, формулы и таблицы.
  • В табличном процессоре появились настройки для проверки данных, позволяющие ограничить тип данных, вводимых в заданную ячейку таблицы, а также предоставить возможность ввода на основе выпадающих списков.

    В табличном процессоре реализована возможность вставки срезов (slicer) в сводные (pivot) таблицы, позволяющих наглядно оценить работу фильтров для понимания того, какие именно данные показаны.

    Предоставлена возможность отмены автоматического расширения таблиц. Добавлены функции GROWTH, TREND, LOGEST, UNIQUE, MUNIT и RANDARRAY. Добавлена возможность определения собственных форматов чисел.

  • В редактор презентаций добавлена кнопка для увеличения или уменьшения шрифта, а также предоставлена возможность настройки автоформатирования данных по мере ввода.
  • В различных диалоговых окнах добавлена возможность использования Tab и Shift+Tab.
  • Предоставлена возможность установки размера шрифта в 300pt (409pt для электронных таблиц).
  • Добавлен перевод на белорусский язык.
  • Для бета-выпусков реализован специальный индикатор в панели инструментов.




Кроме того, опубликован новый выпуск платформы OnlyOffice AppServer, позволяющей создавать собственные масштабируемые офисные системы на основе модулей OnlyOffice. Среди развиваемых модулей (не все пока доступны): People (управления группами), Documents (управление и совместная работа с документами), Chat (обмен сообщениями), Mail (электронная почта), Calendar (календарь-планировщик), Projects (управление проектами и отслеживание решения поставленных задач), CRM (организация взаимодействия с клиентами и управление продажами).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice 6.0
  3. OpenNews: Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок
  4. OpenNews: Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1
  5. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  6. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54700-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice, documentserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, антифрактал (?), 12:44, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы!
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:43, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ни такой как фсе, ты роботаеш в офисе
     

  • 1.2, анон (?), 12:46, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пробовал. Грузится полдня.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:24, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сдай комп в музей
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:46, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из всех, что я смотрел под андроид (кроме 365 конечно), этот единственный норм кажет, норм редактирует и гуй плавный
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 13:25, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Мой Офис. Это импортозамещение 👍
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:53, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не настанет, похоже, то время когда я снесу таки Office 2007 (ну или пока odt/odf не унифицируют повсеместно). А то даже возможности нет потыкать все эти новомодные офисы - установил libre и сидишь - не знаешь, что с этим дальше делать.
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 13:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня так Libre задолбал, что я года три назад его снёс и сабж поставил.
     
  • 2.10, пох. (?), 13:20, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, в твоей экспишечке 2007го года вариантов не особо много.

    onlyoffice, если что, облачное решение. Да, selfhosted, в том числе - но на экспишечке не получится, придется купить сервер.

    (и да "тормозит" он у васянов, вместо сервера поставивших его серверную часть себе на недокомпьютер - браузерная там вполне себе легковесная, насколько это вообще возможно для таких монстров. Сервер... ну так, что вы хотели, от nodejs-то. Впрочем, современные железки справляются, тем более оно может почти линейно масштабироваться.)

     
     
  • 3.29, Сишник (?), 15:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > недокомпьютер

    Word 6.0 отлично работал на машине с 4мб ОЗУ, далеко ли это поделие от него ушло по функционалу?

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:47, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не настанет. Все околоофисные экзерсисы полный отстой. При ближайшем рассмотрении.
    При сравнении с главным офисным продуктом (его все знают)
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:58, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И снова куча функционала, который не потребуется в работе, но будет подгружаться в браузер и тормозить его..
     
  • 1.7, danonimous (?), 13:10, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пробовал, хотел заменить маме для работы LibreOffice из-за обещанной лучшей совместимости с сами знаете чем. Но оказалось, что тормозит, глючит и падает, к сожалению.
     
     
  • 2.13, HAX (?), 13:26, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а совместимость лучше?
     
     
  • 3.21, Annoynymous (ok), 14:09, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а совместимость лучше.
     
  • 3.24, danonimous (?), 14:14, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не успели оценить, снёс из-за падений. ОС - Debian 10. Но совместимость заявлена как его важнейшая фича.
     

  • 1.8, Твоя мамка (?), 13:17, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас боты с ONLYOFFICE набегут и расскажут какой ONLYOFFICE классный)
     
     
  • 2.19, OnlyOffice_Bot (?), 13:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так ведь действительно классный.
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    You are myOffice, my OnlyOffice
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:20, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    непонятно зачем он нужен.
    LibreOffice гораздо лучше
     
     
  • 2.22, Annoynymous (ok), 14:10, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен онлайновый офис, если офлайновый лучше?

    Придумали зачем-то какую-то электронную почту, локальной доставки хватит всем!

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:24, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень удобно организовывать совместную работу, когда сохранение документа в клауд происходит не сразу, в итоге юзеры, которые работают не через браузер получают устаревшую версию документа. Этому багу 100500 лет и чинить его похоже не собираются.
     
     
  • 2.16, Андрей (??), 13:44, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понимаю это проблема архитектуры приложения. И оно не лечится.
     

  • 1.14, Андрей (??), 13:41, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я может чего путаю, но было где-то ограничение на число коннектов. Типа 20.

    Этого уже нет?

     
  • 1.17, Аноним (18), 13:45, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О боже! Толстое облачное медлительное нечто.
     
  • 1.20, P (?), 14:00, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переносы в русском, похоже, так и не появились.
    Одно это, на мой взгляд, перечеркивает все его преимущества.
    Поэтому пока для Libre не конкурент под Linux. Имхо.
     
  • 1.25, danonimous (?), 14:22, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига на тормозные скриптовые языки завязываться, если всё равно этот OnlyOffice крэшится? В JS тоже возможно разыменование нулевого указателя или выход за пределы массива? Не удивляюсь, если у них при этом используются методики test driven development, agile и другая муть.
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:31, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что конкурент либре? Назовите хоть один офис, где на практике, а не по утверждениям маркетологов, есть полная совместимость и верстка с внешним видом не плывет. Неужели так трудно исполнить мечту обывателя - полностью совместимый,самый фичастый и бесплатный для всех офис, включая конторы любых уровней и не взрывать людям мозг? Народу работать надо, деньги зарабатывать. А не с инструментом возиться.
     
     
  • 2.28, антифрактал (?), 14:46, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мечту обывателя - полностью ... бесплатный для всех офис, включая конторы любых уровней
    >Народу работать надо, деньги зарабатывать

    Тебе не кажется, что ты приборзел? Дайте мне халяву! Я буду, используя халяву, зарабатывать деньги!

     
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