Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4

1.1 , QwertyReg ( ok ), 20:53, 04/10/2021 [ответить] +1 + / – Скачал.

Установил.

Запустил.

Попытался открыть XLS на 1,5 Мб с формулами, но без макросов.

Завис.

Подождал 12 минут.

Прибил.

Удалил.

2.3 , kusb ( ? ), 21:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А опен/либра так умеет (зависать на некоторых документах)?

И есть подозрение, что им наиболее важна часть которая docx и которая позволяет взаимодействовать людям.

3.5 , QwertyReg ( ok ), 21:12, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лет пять назад работал кисадмином в небольшой конторе.

Деняк на M$O не было, пришлось ставить Либру.

После очередного обновления проработало два дня, после чего при запуске выскакивала только приветственная табличка "Libre Office" и исчезала через пару секунд.

Разумеется, пользователи долбили ещё раз по десяти, пока не забивали память офисного ПК до краёв (процессы-то запускались).

Пришлось с попой в мыле сносить LO и ставить крякнутый оффтопный пакет.

А потом я уволился и чем всё закончилось, не знаю. А, был ещё случай, когда табличный процессор LO не показывал картинки в ячейках.

2.6 , Dzen Python ( ok ), 21:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > XLS на 1,5 Мб с формулами, но без макросов. Батенька, ошибка у вас в генетическом коде.



1.2 , Аноним ( 2 ), 21:07, 04/10/2021 [ответить] –1 + / – А в какие электронные подписи документов оно умеет? Желательно квалифицированные

1.4 , Аноним ( 4 ), 21:08, 04/10/2021 [ответить] +1 + / – "Добавлена поддержка импорта из файлов в форматах txt и csv. "

Это правда версия 6.4?

1.7 , Аноним ( 7 ), 21:23, 04/10/2021 [ответить] + / – Пакетов для нормальных систем нет. Хотя чего ожидать от мартышек, они не в состоянии даже пакет для своего паделья собрать.

1.8 , Аноним ( 8 ), 22:00, 04/10/2021 [ответить] + / – Офисный пакет - для офисного бидлоу. Для ит - это зашквар, посоны.