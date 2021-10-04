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Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4

04.10.2021 20:48

Доступен выпуск набора OnlyOffice Desktop 6.4, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В OnlyOffice заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows, macOS и Linux (deb- и rpm-пакеты, в ближайшее время также будут сформированы пакеты в форматах Snap, Flatpak и AppImage).

OnlyOffice Desktop включает в себя недавно опубликованные online-редакторы ONLYOFFICE Docs 6.4 и предлагает следующие дополнительные новшества:

  • Добавлена поддержка пакетных операций с комментариями. Например, теперь можно разом удалить или пометить выполненными все просмотренные комментарии. В режиме комментирования реализованы средства для настройки прав доступа пользователя.
  • В редакторе документов добавлена опция для автоматического использования верхнего регистра для первой буквы в предложении. Добавлен новый режим рецензирования - Simple markup. Предоставлена поддержка быстрой конвертации из текста в таблицу и из таблицы в текст.
  • В табличном процессоре реализована возможность добавления, удаления и редактирования правил условного форматирования (правила для привязки стиля оформления ячеек к содержимому).

    Добавлена поддержка спарклайнов - мини-диаграмм с отображением динамики изменения серии значений, предназначенных для вставки в ячейку.

    Добавлена поддержка импорта из файлов в форматах txt и csv.

    Добавлена функция автокоррекции для ссылок, автоматически заменяющая текстовые ссылки и локальные пути на гиперссылки.

    В табличном процессоре также предоставлена возможность запуска макроса кликом на графическом объекте, добавлена поддержка заморозки от изменения параметров панели, реализована опция для настройки показа нулей в ячейках и добавлена поддержка цепочек комментариев.

  • В редакторе презентаций появилась визуальная история изменений в презентации, а также добавлена поддержка скрытия панели с заметками.
  • Значительно улучшена поддержка стилей диаграмм. Добавлены стили диаграмм для людей с проблемами со зрением (например, появился специальный стиль для дальтоников).
  • Добавлена поддержка протокола WOPI (Web Application Open Platform Interface), используемого для доступа к файлам на серверах Microsoft, Google и Nextcloud.
  • Предоставлена возможность изменения отрисовки символов элементов списков.
  • В управляющих элементах появилась поддержка переключения между элементами при помощи клавиши Tab и комбинации Shift+Tab.
  • Для экранов с высокой плотностью пикселей реализована возможность увеличения масштаба интерфейса до уровней 125% и 175% (помимо ранее доступных 100%, 150% и 200%).
  • В файле конфигурации предоставлена возможность установки темы оформления и включения режима совместного редактирования.
  • Редакторы для мобильных устройств полностью переписаны с использованием фреймворка React.
  • Началась поставка родной версии OnlyOffice Desktop для устройств Apple с ARM-чипом M1, в которых не используется эмулятор Rosetta 2.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.4
  3. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.3
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.2
  5. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.2
  6. OpenNews: Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55916-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 20:53, 04/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скачал.
    Установил.
    Запустил.
    Попытался открыть XLS на 1,5 Мб с формулами, но без макросов.
    Завис.
    Подождал 12 минут.
    Прибил.
    Удалил.
     
     
  • 2.3, kusb (?), 21:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А опен/либра так умеет (зависать на некоторых документах)?
    И есть подозрение, что им наиболее важна часть которая docx и которая позволяет взаимодействовать людям.
     
     
  • 3.5, QwertyReg (ok), 21:12, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лет пять назад работал кисадмином в небольшой конторе.
    Деняк на M$O не было, пришлось ставить Либру.
    После очередного обновления проработало два дня, после чего при запуске выскакивала только приветственная табличка "Libre Office" и исчезала через пару секунд.
    Разумеется, пользователи долбили ещё раз по десяти, пока не забивали память офисного ПК до краёв (процессы-то запускались).
    Пришлось с попой в мыле сносить LO и ставить крякнутый оффтопный пакет.
    А потом я уволился и чем всё закончилось, не знаю.

    А, был ещё случай, когда табличный процессор LO не показывал картинки в ячейках.

     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 21:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XLS на 1,5 Мб с формулами, но без макросов.

    Батенька, ошибка у вас в генетическом коде.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 04/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    А в какие электронные подписи документов оно умеет? Желательно квалифицированные
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:08, 04/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    "Добавлена поддержка импорта из файлов в форматах txt и csv. "
    Это правда версия 6.4?
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:23, 04/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Пакетов для нормальных систем нет. Хотя чего ожидать от мартышек, они не в состоянии даже пакет для своего паделья собрать.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:00, 04/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Офисный пакет - для офисного бидлоу. Для ит - это зашквар, посоны.
     
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