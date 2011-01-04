The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11

06.10.2021 23:07

После пяти месяцев разработки и семи с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска сформирован корректирующий релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.11, в котором предложено 12 исправлений. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

В новом выпуске устранены три уязвимости:

  • CVE-2021-33035 - позволяет добиться выполнения кода при открытии специально оформленного файла в формате DBF. Проблема вызвана тем, что при выделении памяти OpenOffice полагался на значения fieldLength и fieldType в заголовке файлов DBF, не проверяя при этом соответствие фактического типа данных в полях. Для совершения атаки можно указать в значении fieldType тип INTEGER, но разместить данные большего размера и указать значение fieldLength не соответствующее размеру данных c типом INTEGER, что приведёт к тому, что хвост данных из поля будет записан за пределы выделенного буфера. В результате контролируемого переполнения буфера можно переопределить указатель возврата из функции и при помощи приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming) добиться выполнения своего кода.
  • CVE-2021-40439 - DoS-атака класса "Billion laughs" (XML bomb), приводящая к исчерпанию доступных системных ресурсов при обработке специально оформленного документа.
  • CVE-2021-28129 - содержимое DEB-пакета устанавливалось в систему не под пользователем root.

Изменения не связанные с безопасностью:

  • Увеличен размер шрифта в текстах раздела помощи.
  • В меню Insert добавлен пункт для управления эффектами шрифтов Fontwork.
  • В меню File добавлена отсутствующая пиктограмма для функции экспорта в PDF.
  • Решена проблема с потерей диаграмм при сохранении в формат ODS.
  • Решена проблема с блокировкой некоторых полезных функций диалогом подтверждения операции, добавленным в прошлом выпуске (например, диалог выводился при ссылке на раздел в том же документе).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/OOo/e...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета OnlyOffice Desktop 6.4
  4. OpenNews: Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2
  6. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55930-openoffice
Ключевые слова: openoffice, office
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:09, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Почему это посмешище до сих пор живо?
     
     
  • 2.7, Какойточел (?), 23:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    вообще довольно странно, ведь есть LibreOffice который по факту и есть этот самый бывший openOffice
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:39, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreOffice выпускается под копилефт (GPL/MPL), а Apache (вернее их главные спонсоры, особенно Microsoft) копилефт очень не любят, поэтому Apache продолжают поддерживать свою версию под своей лицензией.
     
  • 3.33, Anon2 (?), 01:09, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон, в топике об OnlyOffice, жаловались, что ставка в организации на LibreOffice приводит к внезапной остановке работы по причине ненаботоспособности Либры после очередного обновления.
    Странно, что адекватной замены openOffice до сих пор нет
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 02:02, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так АОО же не умер. Нет причин искать замены. И так 90% фич не используется рядовым пользователем, нет смысла гнаться за нововведениями.
     
  • 2.8, Alladin (?), 23:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У тебя не спросили.
     
  • 2.20, Аноним (38), 00:16, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему твоя мама не сделала аборт?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 01:49, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделала, но ты выжил.
     

  • 1.2, анон45 (?), 23:10, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С - стабильность!
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:10, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Из склепа постучали
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это лич или просто нежить?
     
     
  • 2.17, Peter (??), 00:01, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это просто кадавр
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:15, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично. Живее всех живых! Обновлюсь.
     
     
  • 2.9, Какойточел (?), 23:23, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем ?) нифига ж не поменялось )
     
     
  • 3.15, QwertyReg (ok), 23:50, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вникайте, это просто мимолайкосос.
     
     
  • 4.29, anonimus (?), 00:48, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ну а что, нужно мне прочитать ричь на х86, теперь собирать либру на 32 бита чтоли? А тут бац и без заморочек
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:22, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Предлагаю этот проект закопать, а его название присвоить текущей Либре.
     
     
  • 2.18, Kuromi (ok), 00:02, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они, Либра, уже сами это предлагали. Но нет, упираются Апачи.
     
     
  • 3.22, Аноним (38), 00:30, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отдай мне квартиру и что там у тебя еще есть хорошее из вещей?
     
     
  • 4.39, Аноним (4), 02:12, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда у гнутых бомжей квартиры? Он тебе свой шалашик у залива отдать может разве что, aka впопенсурный дом.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:27, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Я считаю для итшника офисный пакет зашкваром. Имхо посоны.
     
     
  • 2.12, flexagoon (ok), 23:30, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, но работодатели к сожалению как правило не интересуются мнением айтишников по поводу офисных пакетов
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 23:46, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы айтишник сразу установил статус кво и сказал: вопросы как работать с вордом, ёкселем итд - это не ко мне.
    Стафф в резюме заявил, что могет. Значит пусть сам.
    А кокой это пакет - вопрос 10ого порядка.
     
  • 2.21, Аноним (38), 00:18, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главпетушатня постановила?
     
     
  • 3.23, Аноним (10), 00:36, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боль планктонины?
     
     
  • 4.26, Аноним (38), 00:41, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боль поцана под страхом опетушения не юзаевшего АОО. Фантомно - попка бобо.
     
     
  • 5.27, Аноним (10), 00:43, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, ставь всем каллигру на няшном кьютике. И шли всех в ман!)
     
     
  • 6.28, Аноним (38), 00:47, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет фобий на офис. Или молодежных табу.
     
     
  • 7.30, Аноним (10), 00:50, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я када одминил давно, сходу при найме заявлял, что в компетенцию одмина этот шлак не входит. Вы берете стафф, они пишут в резюме дескать владею тем и жтим инструментарием. Вот и ок.
    Ичсх это работало. И хотя бы с офисами мне не имели москх. Рекомендую кароч рецепт. Не итшное это дело в них ковыряццо.
     
     
  • 8.31, Аноним (38), 00:59, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и правильно Только после либры ко мне приходили и говорили - вот ты обновил ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Аноним (10), 01:04, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оно так или иначе 100 совместимости с богомерзкими форматами не имеет Что-т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.34, Аноним (38), 01:15, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому эти фичи нужны 90 не востребованы, а может и 95 А богомерзкие бывает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.35, Аноним (10), 01:24, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, мс офис ныне больше кбшек шлет, чем под саму вынь Раздули этих монстров ппц... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.36, Аноним (38), 01:34, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все дело начальников - они могут установить стандарт документооборота Прост... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:30, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ура! пошел обновляться
     
  • 1.14, Аноним (10), 23:48, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А гиббон интерфейс не завезли? Либра уже умеет!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:00, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты выпрашиваешь дежурную шуточку про местный контингент или что?
     
     
  • 3.24, Аноним (10), 00:37, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про местный контингент не шуточку, баллады слагать)
    Не ну а чо, либра вон прогрессивна. Запилили. Попен вон самобытно развивается.
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:11, 07/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Решена проблема с потерей диаграмм при сохранении в формат ODS

    Типичный линукс...

     
     
  • 2.40, Timoteo (?), 02:36, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Типичный линукс

    Типичный аноним

     
  • 2.41, Мент (?), 02:53, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то опер офис - кроссплатформенный.
    Бинарники и под Винду есть.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру