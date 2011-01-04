Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11

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|2.7, Какойточел (?), 23:22, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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вообще довольно странно, ведь есть LibreOffice который по факту и есть этот самый бывший openOffice
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|3.25, Аноним (25), 00:39, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LibreOffice выпускается под копилефт (GPL/MPL), а Apache (вернее их главные спонсоры, особенно Microsoft) копилефт очень не любят, поэтому Apache продолжают поддерживать свою версию под своей лицензией.
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|3.33, Anon2 (?), 01:09, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вон, в топике об OnlyOffice, жаловались, что ставка в организации на LibreOffice приводит к внезапной остановке работы по причине ненаботоспособности Либры после очередного обновления.
Странно, что адекватной замены openOffice до сих пор нет
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|4.38, Аноним (38), 02:02, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так АОО же не умер. Нет причин искать замены. И так 90% фич не используется рядовым пользователем, нет смысла гнаться за нововведениями.
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|4.29, anonimus (?), 00:48, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не ну а что, нужно мне прочитать ричь на х86, теперь собирать либру на 32 бита чтоли? А тут бац и без заморочек
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|1.6, Аноним (6), 23:22, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Предлагаю этот проект закопать, а его название присвоить текущей Либре.
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|3.22, Аноним (38), 00:30, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Отдай мне квартиру и что там у тебя еще есть хорошее из вещей?
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|4.39, Аноним (4), 02:12, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда у гнутых бомжей квартиры? Он тебе свой шалашик у залива отдать может разве что, aka впопенсурный дом.
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|2.12, flexagoon (ok), 23:30, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, но работодатели к сожалению как правило не интересуются мнением айтишников по поводу офисных пакетов
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|3.13, Аноним (10), 23:46, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чтобы айтишник сразу установил статус кво и сказал: вопросы как работать с вордом, ёкселем итд - это не ко мне.
Стафф в резюме заявил, что могет. Значит пусть сам.
А кокой это пакет - вопрос 10ого порядка.
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|4.26, Аноним (38), 00:41, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боль поцана под страхом опетушения не юзаевшего АОО. Фантомно - попка бобо.
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|7.30, Аноним (10), 00:50, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я када одминил давно, сходу при найме заявлял, что в компетенцию одмина этот шлак не входит. Вы берете стафф, они пишут в резюме дескать владею тем и жтим инструментарием. Вот и ок.
Ичсх это работало. И хотя бы с офисами мне не имели москх. Рекомендую кароч рецепт. Не итшное это дело в них ковыряццо.
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|8.31, Аноним (38), 00:59, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и правильно Только после либры ко мне приходили и говорили - вот ты обновил ... текст свёрнут, показать
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|9.32, Аноним (10), 01:04, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да оно так или иначе 100 совместимости с богомерзкими форматами не имеет Что-т... текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 00:00, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты выпрашиваешь дежурную шуточку про местный контингент или что?
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|3.24, Аноним (10), 00:37, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про местный контингент не шуточку, баллады слагать)
Не ну а чо, либра вон прогрессивна. Запилили. Попен вон самобытно развивается.
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|1.19, Аноним (19), 00:11, 07/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Решена проблема с потерей диаграмм при сохранении в формат ODS
Типичный линукс...
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|2.41, Мент (?), 02:53, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то опер офис - кроссплатформенный.
Бинарники и под Винду есть.
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