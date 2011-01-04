Выпуск Apache OpenOffice 4.1.11

2.12 , flexagoon ( ok ), 23:30, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возможно, но работодатели к сожалению как правило не интересуются мнением айтишников по поводу офисных пакетов

3.13 , Аноним ( 10 ), 23:46, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное чтобы айтишник сразу установил статус кво и сказал: вопросы как работать с вордом, ёкселем итд - это не ко мне.

Стафф в резюме заявил, что могет. Значит пусть сам.

А кокой это пакет - вопрос 10ого порядка.

2.21 , Аноним ( 38 ), 00:18, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Главпетушатня постановила?

3.23 , Аноним ( 10 ), 00:36, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боль планктонины?

4.26 , Аноним ( 38 ), 00:41, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боль поцана под страхом опетушения не юзаевшего АОО. Фантомно - попка бобо.

5.27 , Аноним ( 10 ), 00:43, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, ставь всем каллигру на няшном кьютике. И шли всех в ман!)

6.28 , Аноним ( 38 ), 00:47, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня нет фобий на офис. Или молодежных табу.

7.30 , Аноним ( 10 ), 00:50, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я када одминил давно, сходу при найме заявлял, что в компетенцию одмина этот шлак не входит. Вы берете стафф, они пишут в резюме дескать владею тем и жтим инструментарием. Вот и ок.

Ичсх это работало. И хотя бы с офисами мне не имели москх. Рекомендую кароч рецепт. Не итшное это дело в них ковыряццо.

8.31 , Аноним ( 38 ), 00:59, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и правильно Только после либры ко мне приходили и говорили - вот ты обновил ... 9.32 , Аноним ( 10 ), 01:04, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да оно так или иначе 100 совместимости с богомерзкими форматами не имеет Что-т... 10.34 , Аноним ( 38 ), 01:15, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да кому эти фичи нужны 90 не востребованы, а может и 95 А богомерзкие бывает ... 11.35 , Аноним ( 10 ), 01:24, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, мс офис ныне больше кбшек шлет, чем под саму вынь Раздули этих монстров ппц... 12.36 , Аноним ( 38 ), 01:34, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это все дело начальников - они могут установить стандарт документооборота Прост...