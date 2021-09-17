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Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок

17.09.2021 12:00

Разработчики офисного пакета LibreOffice опубликовали планы по усовершенствованию интерфейса пользователя и представили макет будущих изменений, которые ожидаются в следующем значительном выпуске LibreOffice 8.0. Наиболее заметным новшеством стала встроенная поддержка вкладок, через которые можно быстро переключаться между разными документами по аналогии с тем как осуществляется переключение между сайтами в современных браузерах.

При необходимости каждую вкладку можно открепить в форме отдельного окна или наоборот преобразовать окно во вкладку. Возможно также свернуть все вкладки в выпадающий список, доступный при нажатии кнопки "^". В заголовке также показана кнопка "LibreOffice", предназначенная для запуска начального интерфейса, который ранее показывался при запуске или закрытии всех документов, и позволял открыть файл, наглядно оценить недавно открытые документы или создать новый документ на основе шаблона.

Вместо классической строки меню (File, Edit, View и т.п.) предложена панель с основными командами, такими как печать, а также со вкладками для переключения панелей инструментов. Все функции старой строки меню перемещены в выпадающее меню, показываемое при нажатии отдельной кнопки Menu. В панели также предложена новая форма поиска, которая помимо содержимого документа, охватывает поиск в командах, комментариях и справочной системе. В правом верхнем углу размещена кнопка для быстрого переключения между стилем оформления (классический, традиционный и стандартный).



  1. Главная ссылка к новости (https://libreofficemaster.blog...)
  2. OpenNews: Выпуск online-редакторов ONLYOFFICE Docs 6.4
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise
  5. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  6. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55814-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    иконки ужасны
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:09, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    нарисуй красивые и выложи)
     
     
  • 3.32, asd (??), 12:53, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Напиши свой софт и выложи
    >Напиши свои драйвера и выложи
    >Напиши своё ядро и выложи

    Вот поэтому-то и 1%

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:11, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично мне даже приятны на вид.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:16, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне тоже
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:11, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я иконок особо не увидел.
     
  • 2.27, mos87 (ok), 12:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хуже когда их нет вообще (да я про вас - меню, гтк и гномодизигнеры клятые)
     
     
  • 3.33, Жироватт (ok), 12:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но-но. Как раз так более аккуратно и понятно, чем непонять-что, нарисованное под спидами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Великолепное решение.
     
     
  • 2.34, Жироватт (ok), 12:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...Было бы лет 15 назад, когда это было бы реальной киллер-фичей либры. Про ОфисТаб в курсе, но это гребаный костыль.
     

  • 1.3, Дмитрий (??), 12:08, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красивое...
     
  • 1.4, Аноним (10), 12:09, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пираты на MS Office ставят Office Tab, стороннюю утилиту, добавляющую эти вкладки. У пользователей бомбит не по детски. Звонят, кричат, верните всё в зад!
     
     
  • 2.22, JJ (??), 12:28, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Office Tab ведь тормозит и вызывает глюки. Приходилось удалять.
     

  • 1.6, Аноним (9), 12:10, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вот накой эти вкладки нужны, когда каждый может под себя настроить панель запущенных приложений ?
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:10, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Прекратите прятать меню.
     
     
  • 2.30, Атон (?), 12:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прекратите прятать меню.

    Тебе не нужно меню.
    Оно тебя отвлекает,
    от написания текста.
    сосредоточься.
    пиши.

     

  • 1.8, Аноним (10), 12:10, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как заставить пользователей перейти на LibreOffice если аутсорсер?
     
     
  • 2.11, Прост (?), 12:12, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делай скидки :)
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 12:13, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа как из убедить, что LibreOffice лучше, что на него не надо покупать лицензию и ставить пиратку на сервер.
     
     
  • 4.20, TormoZilla (?), 12:24, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форкни и продавай.
     
  • 2.14, 888 (?), 12:15, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    показать наглядно какая функция работает лучше
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 12:19, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому, пользователям, своему начальнику? Коллега говорит что в  LO не работает выгрузка в 1C.
     
     
  • 4.31, Атон (?), 12:51, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что не работает в LO?
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:20, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прям с козырей зашёл.
     

  • 1.13, Skullnet (ok), 12:15, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CSD отключаем?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:18, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор новости - ненормальный. Никто не принимал этот мокап, как план. Это Ризаль свое видение просто в СВОЕМ ЛИЧНОМ блоге нарисовал
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:48, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свое видение

    Случайно совпавшее с майкрософтовским?

     

  • 1.19, Имя (?), 12:21, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одновременно суперквадратные и суперкруглые элементы выглядят весьма стремно. В Линуксе, насколько я понимаю, CSD поддерживаться не будет и сверху будет пустая таббар-сосиска.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:26, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    единственное хорошее нововведение интерфейса последнего десятилетия это поиск по меню shift+esc
     
  • 1.23, Любитель Монеточки (?), 12:28, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В LibreOffice внедряют хедербар. Если внедрение произойдет без ущерба пользовательского experience, то это принесет пользу.
     
  • 1.24, Михрютка (ok), 12:29, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - There are multiple tabs for working on documents at once. The good news is that these tabs can be dragged and separated like tabs in a browser

    из 2010 передавал привет ibm symphony

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:42, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы встроенный менеджер буфера обмена сделали, чтобы сторонние приложения не ставить.
     
  • 1.26, mos87 (ok), 12:44, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошечно
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:46, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OnlyOffice так умеет. Не так давно его поставил вместо LibreOffice, по ощущениям он удобнее.
     
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