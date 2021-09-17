Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок

Разработчики офисного пакета LibreOffice опубликовали планы по усовершенствованию интерфейса пользователя и представили макет будущих изменений, которые ожидаются в следующем значительном выпуске LibreOffice 8.0. Наиболее заметным новшеством стала встроенная поддержка вкладок, через которые можно быстро переключаться между разными документами по аналогии с тем как осуществляется переключение между сайтами в современных браузерах.

При необходимости каждую вкладку можно открепить в форме отдельного окна или наоборот преобразовать окно во вкладку. Возможно также свернуть все вкладки в выпадающий список, доступный при нажатии кнопки "^". В заголовке также показана кнопка "LibreOffice", предназначенная для запуска начального интерфейса, который ранее показывался при запуске или закрытии всех документов, и позволял открыть файл, наглядно оценить недавно открытые документы или создать новый документ на основе шаблона.

Вместо классической строки меню (File, Edit, View и т.п.) предложена панель с основными командами, такими как печать, а также со вкладками для переключения панелей инструментов. Все функции старой строки меню перемещены в выпадающее меню, показываемое при нажатии отдельной кнопки Menu. В панели также предложена новая форма поиска, которая помимо содержимого документа, охватывает поиск в командах, комментариях и справочной системе. В правом верхнем углу размещена кнопка для быстрого переключения между стилем оформления (классический, традиционный и стандартный).