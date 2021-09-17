Доступен макет нового интерфейса LibreOffice 8.0 с поддержкой вкладок

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|3.32, asd (??), 12:53, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Напиши свой софт и выложи
>Напиши свои драйвера и выложи
>Напиши своё ядро и выложи
Вот поэтому-то и 1%
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|2.27, mos87 (ok), 12:44, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хуже когда их нет вообще (да я про вас - меню, гтк и гномодизигнеры клятые)
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|3.33, Жироватт (ok), 12:55, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но-но. Как раз так более аккуратно и понятно, чем непонять-что, нарисованное под спидами.
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|2.34, Жироватт (ok), 12:56, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...Было бы лет 15 назад, когда это было бы реальной киллер-фичей либры. Про ОфисТаб в курсе, но это гребаный костыль.
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|1.4, Аноним (10), 12:09, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пираты на MS Office ставят Office Tab, стороннюю утилиту, добавляющую эти вкладки. У пользователей бомбит не по детски. Звонят, кричат, верните всё в зад!
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|2.22, JJ (??), 12:28, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Office Tab ведь тормозит и вызывает глюки. Приходилось удалять.
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|1.6, Аноним (9), 12:10, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И вот накой эти вкладки нужны, когда каждый может под себя настроить панель запущенных приложений ?
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|2.30, Атон (?), 12:50, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прекратите прятать меню.
Тебе не нужно меню.
Оно тебя отвлекает,
от написания текста.
сосредоточься.
пиши.
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|3.12, Аноним (10), 12:13, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типа как из убедить, что LibreOffice лучше, что на него не надо покупать лицензию и ставить пиратку на сервер.
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|3.17, Аноним (10), 12:19, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому, пользователям, своему начальнику? Коллега говорит что в LO не работает выгрузка в 1C.
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|1.16, Аноним (16), 12:18, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Автор новости - ненормальный. Никто не принимал этот мокап, как план. Это Ризаль свое видение просто в СВОЕМ ЛИЧНОМ блоге нарисовал
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|1.19, Имя (?), 12:21, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одновременно суперквадратные и суперкруглые элементы выглядят весьма стремно. В Линуксе, насколько я понимаю, CSD поддерживаться не будет и сверху будет пустая таббар-сосиска.
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|1.21, Аноним (21), 12:26, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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единственное хорошее нововведение интерфейса последнего десятилетия это поиск по меню shift+esc
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|1.23, Любитель Монеточки (?), 12:28, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В LibreOffice внедряют хедербар. Если внедрение произойдет без ущерба пользовательского experience, то это принесет пользу.
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|1.24, Михрютка (ok), 12:29, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- There are multiple tabs for working on documents at once. The good news is that these tabs can be dragged and separated like tabs in a browser
из 2010 передавал привет ibm symphony
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|1.25, Аноним (25), 12:42, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы встроенный менеджер буфера обмена сделали, чтобы сторонние приложения не ставить.
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|1.28, Аноним (28), 12:46, 17/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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OnlyOffice так умеет. Не так давно его поставил вместо LibreOffice, по ощущениям он удобнее.
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