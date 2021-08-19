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Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2

19.08.2021 15:20

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска 70% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 30% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка GTK4.
  • Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan.
  • Добавлен всплывающий интерфейс для поиска настроек и команд в стиле MS Office, показываемый поверх текущего изображения (heads-up display, HUD).
  • Добавлена тёмная тема оформления, включаемая через меню "Alternative Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Application Colors".
  • В боковую панель добавлена секция для управления эффектами шрифтов Fontwork.
  • В основной панели Notebookbar реализована возможность прокрутки элементов в блоке выбора стилей.
  • В Writer добавлена поддержка гиперссылок в оглавлениях и индексах.

    Предоставлена возможность размещения фонового изображения как в видимых границах документа, так и в границах текста.

    Реализован новый тип полей "gutter" для добавления дополнительных отступов.

    Улучшена работа с библиографией. Добавлен вывод всплывающих подсказок для библиографических полей. В библиографической таблице добавлен показ кликаемых URL.

    В совместимом с MS Word режиме отрисовки границ таблиц улучшена поддержка объединённых ячеек. При экспорте документа в PDF обеспечено сохранение двунаправленных ссылок между метками и сносками. По умолчанию отключена проверка правописания для индексов. В диалоге Image Properties (Format ▸ Image ▸ Properties... ▸ Image) обеспечен показ типа файла с изображением.

  • В файлах ODT добавлена поддержка строк форматирования списков, позволяющих использовать сложные правила нумерации списков из документов DOCX.
  • Улучшено кеширование шрифтов для более быстрой отрисовки текста.
  • В табличном процессоре Calc проведена оптимизация производительности: ускорена вставка формул с функциями VLOOKUP, сокращено время открытия XLSX-файлов и прокрутки, ускорена работа фильтров. Реализован алгоритм компенсационного суммирования Кэхэна, который позволил сократить число числовых ошибок при расчёте итоговых значений некоторыми функциями. Добавлены новые опции для выделения только видимых строк и столбцов (Edit ▸ Select). В HTML-таблицах, показываемых в диалоге External Data (Sheet ▸ Link to External Data...), обеспечен показ заголовков для упрощения идентификации таблиц.

    Реализована новая форма курсора 'fat-cross' (толстый крест), которую можно включить через меню "Tools ▸ Options ▸ Calc ▸ View ▸ Themed".

    Изменено оформление диалога специальной вставки (Edit ▸ Paste Special ▸ Paste Special...), добавлена новая преднастройка "Formats Only".

    В Autofilter предоставлена поддержка фильтрации ячеек по цвету фона или текста, в том числе с возможностью импорта и экспорта из/в OOXML.

  • Обновлена коллекция шаблонов в Impress. Удалены шаблоны Alizarin, Bright Blue, Classy Red, Impress и Lush Green. Добавлены Candy, Freshes, Grey Elegant, Growing Liberty и Yellow Idea.

    Предоставлены опции для фоновой заливки всей страницы или только области внутри границ страницы.

    В текстовых блоках предоставлена возможность размещения текста в несколько столбцов.

  • Для проверки цифровых подписей PDF-документов задействован пакет PDFium.
  • В Draw в строке состояния реализована кнопка для изменения коэффициента масштабирования документа.
  • В Impress и Draw ускорена загрузка документов за счёт подгрузки больших изображений по мере необходимости. Повышена скорость отрисовки слайдов за счёт упреждающей загрузки больших изображений. Ускорена отрисовка полупрозрачных изображений.
  • В диаграммах предоставлена возможность отображения меток серий данных.
  • Для разработчиков добавлен новый инструмент инспектирования объектов UNO.
  • В диалог для работы с шаблонами документов добавлен режим вывода в форме списка с возможностью сортировки по имени, категории, дате, модулям и размеру.
  • Улучшены фильтры импорта и экспорта, решено множество недоработок при импорте и экспорте форматов WMF/EMF, SVG, DOCX, PPTX и XLSX. Ускорено открытие некоторых документов DOCX.
  • Добавлена начальная поддержка компиляции в WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise
  5. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: LibreOffice празднует десятилетие проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55655-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 15:21, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена тёмная тема оформления

    джвадцать лет ждал

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:40, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для печати белым принтером по чёрному?.....
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:21, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Просто печатается черный фон вокруг будущих букв.
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:13, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan.

    Извините, но вы должны купить новый ПК.

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:22, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поборем MS Office? Или таки нет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:31, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поборешь майков и они тебя купят.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:31, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:46, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MSO уже много лет как не нужен, но школоло умеют пользоваться только тем, что им навязали
     
     
  • 3.21, llolik (ok), 16:04, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MSO уже много лет как не нужен

    Именно поэтому он один из самых прибыльных активов у MS, согласно её финансовым отчётам. ЕМНИП основная прибыль MS - это MSO и Azure, а вовсе не лицензии Виндов.

     
     
  • 4.27, SinoptikUF (?), 16:14, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда Windows переедет на ядро Linux? От продаж Windows они и так много не зарабатывают.
     
     
  • 5.37, llolik (ok), 16:27, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда Windows переедет на ядро Linux?

    Я не работаю в MS. Заведёшь контакты, спрашивай там.
    Технически, если фанатазировать, некоторые подсистемы можно перенести относительно легко, некоторые, которые сделаны в формате "або не как POSIX", придётся выкинуть или переделать.

     
  • 3.24, Аноним (24), 16:08, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >MSO уже много лет как не нужен,

    так как есть OnlyOffice и он лучше в качестве замены MS, чем LibreOffice

     
  • 2.28, Аноним (28), 16:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда совместимость будет 100% с форматом MS Office, тогда поговорим.

    Причём я даже не говорю про старый формат вплоть до Office 2003, я уже про новый XML based.

    Её до сих пор нет.

    // b.

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:25, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чертовски нравится дизайн LO.
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:25, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем все эти функции, если банальные не фурычат? LO для меня жирная бестолковая корова.
     
  • 1.5, Аноним (7), 15:28, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разрываюсь между ненужно и единственный нормальный офисный пакет.
     
     
  • 2.40, test (??), 16:33, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одно другому не мешает :) я, например, вообще не пользуюсь офисами.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:31, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто как, а я радуюсь обновлению шаблонов в Impress. Хоть это и не что-то особо важное, но старые шаблоны были уж слишком старыми
     
  • 1.9, Аноним (8), 15:33, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормального редактора формул как в новых МС офис всё так же не запилили?
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 15:35, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Latex работает, через расширение(задний проход), а твои офисные формулы не нужны.
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 15:51, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мне пофиг, латех это будет, или не латех. Главное, чтобы переход в режим редактирование формулы не вызывал подвисание всего интерфейса из-за того, что ему нужно этот самый интерфейс полностью перерисовать.
    А ещё в impress помню формулы вообще никак в презентацию нормально не вставлялись. Только в виде отдельного объекты, который при любом изменении текста съезжает со своего места.
     
  • 3.30, SinoptikUF (?), 16:19, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подсветку синтаксиса в редактор формул из коробки завезли? Куча разных нововведений, а вот для удобства подпилить нету ни охоты, ни времени. Пока что OnlyOffice.
     

  • 1.10, maximnik0 (?), 15:35, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новых версиях "поломали" сохранение в
    html.Теперь это не один файл :-( Да,знаю что тег img crc= устаревший,но он то во всех браузерах работал.А единого формата сжатых html нету,если есть такая фича в браузерах,так у всех по разному реализовано:-(
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 15:41, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ФФ эту функцию давно выпилили, а других нормальных браузеров  и не осталось.
     

  • 1.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:39, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Writer поддерживает анимированные gif внутри документа? Если да, то имеются ли элементы управления (старт/пауза) анимированным gif? В word 2019 подвезли такой функционал, оказалась удобная штука.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:59, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Writer поддерживает анимированные gif внутри документа?

    Будете «Ежедневный пророк» во Writer'e верстать?

     

  • 1.16, Аноним (16), 15:47, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan

    Машем ручкой миллионам пользователей со старыми видеокартами и разнообразными встройками (они ж не знали, что для офисного ПО нужно покупать новую RTX).

     
     
  • 2.18, Anonimous (?), 15:51, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они будут точно также работать через Skia...
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:04, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан 1.1 поддерживается железом шестилетней давности, а более старое железо этого монстра все равно нормально не вытянет. Какой rtx, о чем ты?
     
     
  • 3.32, SinoptikUF (?), 16:21, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LO не требователен к ресурсам.
     
  • 2.23, llolik (ok), 16:06, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skia умеет в программный рендеринг. Для встроек ничего и не поменяетя.
     
  • 2.29, макпыф (ok), 16:18, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой нафиг rtx?

    Актуальные встройки вполне поддерживают вулкан

     

  • 1.20, Аноним (20), 16:03, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена начальная поддержка GTK4.

    Быстро они. В то время как гимперы еще родной для себя тулкит GTK3 не осилили.

     
     
  • 2.25, llolik (ok), 16:10, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравни количество активных разработчиков GIMP и LibreOffice. И я уж не говорю, о корпоративных, тех что на полный рабочий день.
     
     
  • 3.34, SinoptikUF (?), 16:23, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда насиловать полутруп? Закройте проект и концы с конвами, Adobe Photoshop далеко впереди, и Krita уже давно лучшая!
     
     
  • 4.38, llolik (ok), 16:30, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем тогда насиловать полутруп?

    Хотят и делают. Опенсоурс, как-никак.
    > Adobe Photoshop далеко впереди

    На онтопике не работает. Претензий тоже хватает.
    > Krita уже давно лучшая

    Во-первых спорное утверждение. Во-вторых, программы для разных задач. В плане ретуши Крита уныла.

     

  • 1.33, Аноним (31), 16:21, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё толще, и толще, и толще...
     
  • 1.35, Аноним (35), 16:23, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так же тормозит как и предыдущие версии?
    Или уже разница с МС офисом раза в два медленей получается он?
     
  • 1.36, Аноним (36), 16:24, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же убого выглядит этот недоофис. Свободно, бесплатно - но за офтальмолога все равно же платить придется.
     
  • 1.39, Аноним (31), 16:32, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://www.moscow-post.su/economics/tochka_nevozvrata_kivi36436
     
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