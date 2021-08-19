Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2

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|2.26, Аноним (26), 16:13, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan.
Извините, но вы должны купить новый ПК.
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|2.15, Аноним (15), 15:46, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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MSO уже много лет как не нужен, но школоло умеют пользоваться только тем, что им навязали
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|3.21, llolik (ok), 16:04, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> MSO уже много лет как не нужен
Именно поэтому он один из самых прибыльных активов у MS, согласно её финансовым отчётам. ЕМНИП основная прибыль MS - это MSO и Azure, а вовсе не лицензии Виндов.
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|4.27, SinoptikUF (?), 16:14, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда Windows переедет на ядро Linux? От продаж Windows они и так много не зарабатывают.
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|5.37, llolik (ok), 16:27, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда Windows переедет на ядро Linux?
Я не работаю в MS. Заведёшь контакты, спрашивай там.
Технически, если фанатазировать, некоторые подсистемы можно перенести относительно легко, некоторые, которые сделаны в формате "або не как POSIX", придётся выкинуть или переделать.
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|3.24, Аноним (24), 16:08, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>MSO уже много лет как не нужен,
так как есть OnlyOffice и он лучше в качестве замены MS, чем LibreOffice
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|2.28, Аноним (28), 16:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда совместимость будет 100% с форматом MS Office, тогда поговорим.
Причём я даже не говорю про старый формат вплоть до Office 2003, я уже про новый XML based.
Её до сих пор нет.
// b.
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|1.4, Аноним (4), 15:25, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем все эти функции, если банальные не фурычат? LO для меня жирная бестолковая корова.
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|2.40, test (??), 16:33, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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одно другому не мешает :) я, например, вообще не пользуюсь офисами.
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|1.6, Аноним (6), 15:31, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто как, а я радуюсь обновлению шаблонов в Impress. Хоть это и не что-то особо важное, но старые шаблоны были уж слишком старыми
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|1.9, Аноним (8), 15:33, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормального редактора формул как в новых МС офис всё так же не запилили?
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|2.11, Аноним (7), 15:35, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Latex работает, через расширение(задний проход), а твои офисные формулы не нужны.
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|3.17, Аноним (8), 15:51, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да мне пофиг, латех это будет, или не латех. Главное, чтобы переход в режим редактирование формулы не вызывал подвисание всего интерфейса из-за того, что ему нужно этот самый интерфейс полностью перерисовать.
А ещё в impress помню формулы вообще никак в презентацию нормально не вставлялись. Только в виде отдельного объекты, который при любом изменении текста съезжает со своего места.
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|3.30, SinoptikUF (?), 16:19, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подсветку синтаксиса в редактор формул из коробки завезли? Куча разных нововведений, а вот для удобства подпилить нету ни охоты, ни времени. Пока что OnlyOffice.
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|1.10, maximnik0 (?), 15:35, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новых версиях "поломали" сохранение в
html.Теперь это не один файл :-( Да,знаю что тег img crc= устаревший,но он то во всех браузерах работал.А единого формата сжатых html нету,если есть такая фича в браузерах,так у всех по разному реализовано:-(
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|2.14, Аноним (7), 15:41, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ФФ эту функцию давно выпилили, а других нормальных браузеров и не осталось.
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|1.12, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:39, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Writer поддерживает анимированные gif внутри документа? Если да, то имеются ли элементы управления (старт/пауза) анимированным gif? В word 2019 подвезли такой функционал, оказалась удобная штука.
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|2.19, Аноним (19), 15:59, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Writer поддерживает анимированные gif внутри документа?
Будете «Ежедневный пророк» во Writer'e верстать?
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|1.16, Аноним (16), 15:47, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan
Машем ручкой миллионам пользователей со старыми видеокартами и разнообразными встройками (они ж не знали, что для офисного ПО нужно покупать новую RTX).
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|2.22, Аноним (22), 16:04, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вулкан 1.1 поддерживается железом шестилетней давности, а более старое железо этого монстра все равно нормально не вытянет. Какой rtx, о чем ты?
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|2.23, llolik (ok), 16:06, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Skia умеет в программный рендеринг. Для встроек ничего и не поменяетя.
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|2.29, макпыф (ok), 16:18, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой нафиг rtx?
Актуальные встройки вполне поддерживают вулкан
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|1.20, Аноним (20), 16:03, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена начальная поддержка GTK4.
Быстро они. В то время как гимперы еще родной для себя тулкит GTK3 не осилили.
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|2.25, llolik (ok), 16:10, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравни количество активных разработчиков GIMP и LibreOffice. И я уж не говорю, о корпоративных, тех что на полный рабочий день.
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|3.34, SinoptikUF (?), 16:23, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тогда насиловать полутруп? Закройте проект и концы с конвами, Adobe Photoshop далеко впереди, и Krita уже давно лучшая!
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|4.38, llolik (ok), 16:30, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем тогда насиловать полутруп?
Хотят и делают. Опенсоурс, как-никак.
> Adobe Photoshop далеко впереди
На онтопике не работает. Претензий тоже хватает.
> Krita уже давно лучшая
Во-первых спорное утверждение. Во-вторых, программы для разных задач. В плане ретуши Крита уныла.
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|1.35, Аноним (35), 16:23, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так же тормозит как и предыдущие версии?
Или уже разница с МС офисом раза в два медленей получается он?
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|1.36, Аноним (36), 16:24, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же убого выглядит этот недоофис. Свободно, бесплатно - но за офтальмолога все равно же платить придется.
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