Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.2. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска 70% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 30% изменений добавлены независимыми энтузиастами. Выпуск LibreOffice 7.2 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Наиболее заметные изменения: Добавлена начальная поддержка GTK4.

Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan.

Добавлен всплывающий интерфейс для поиска настроек и команд в стиле MS Office, показываемый поверх текущего изображения (heads-up display, HUD).

Добавлена тёмная тема оформления, включаемая через меню "Alternative Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Application Colors".

В боковую панель добавлена секция для управления эффектами шрифтов Fontwork.

В основной панели Notebookbar реализована возможность прокрутки элементов в блоке выбора стилей.

В Writer добавлена поддержка гиперссылок в оглавлениях и индексах. Предоставлена возможность размещения фонового изображения как в видимых границах документа, так и в границах текста. Реализован новый тип полей "gutter" для добавления дополнительных отступов. Улучшена работа с библиографией. Добавлен вывод всплывающих подсказок для библиографических полей. В библиографической таблице добавлен показ кликаемых URL. В совместимом с MS Word режиме отрисовки границ таблиц улучшена поддержка объединённых ячеек. При экспорте документа в PDF обеспечено сохранение двунаправленных ссылок между метками и сносками. По умолчанию отключена проверка правописания для индексов. В диалоге Image Properties (Format ▸ Image ▸ Properties... ▸ Image) обеспечен показ типа файла с изображением.

В файлах ODT добавлена поддержка строк форматирования списков, позволяющих использовать сложные правила нумерации списков из документов DOCX.

Улучшено кеширование шрифтов для более быстрой отрисовки текста.

В табличном процессоре Calc проведена оптимизация производительности: ускорена вставка формул с функциями VLOOKUP, сокращено время открытия XLSX-файлов и прокрутки, ускорена работа фильтров. Реализован алгоритм компенсационного суммирования Кэхэна, который позволил сократить число числовых ошибок при расчёте итоговых значений некоторыми функциями. Добавлены новые опции для выделения только видимых строк и столбцов (Edit ▸ Select). В HTML-таблицах, показываемых в диалоге External Data (Sheet ▸ Link to External Data...), обеспечен показ заголовков для упрощения идентификации таблиц. Реализована новая форма курсора 'fat-cross' (толстый крест), которую можно включить через меню "Tools ▸ Options ▸ Calc ▸ View ▸ Themed". Изменено оформление диалога специальной вставки (Edit ▸ Paste Special ▸ Paste Special...), добавлена новая преднастройка "Formats Only". В Autofilter предоставлена поддержка фильтрации ячеек по цвету фона или текста, в том числе с возможностью импорта и экспорта из/в OOXML.

Обновлена коллекция шаблонов в Impress. Удалены шаблоны Alizarin, Bright Blue, Classy Red, Impress и Lush Green. Добавлены Candy, Freshes, Grey Elegant, Growing Liberty и Yellow Idea. Предоставлены опции для фоновой заливки всей страницы или только области внутри границ страницы. В текстовых блоках предоставлена возможность размещения текста в несколько столбцов.

Для проверки цифровых подписей PDF-документов задействован пакет PDFium.

В Draw в строке состояния реализована кнопка для изменения коэффициента масштабирования документа.

В Impress и Draw ускорена загрузка документов за счёт подгрузки больших изображений по мере необходимости. Повышена скорость отрисовки слайдов за счёт упреждающей загрузки больших изображений. Ускорена отрисовка полупрозрачных изображений.

В диаграммах предоставлена возможность отображения меток серий данных.

Для разработчиков добавлен новый инструмент инспектирования объектов UNO.

В диалог для работы с шаблонами документов добавлен режим вывода в форме списка с возможностью сортировки по имени, категории, дате, модулям и размеру.

Улучшены фильтры импорта и экспорта, решено множество недоработок при импорте и экспорте форматов WMF/EMF, SVG, DOCX, PPTX и XLSX. Ускорено открытие некоторых документов DOCX.

Добавлена начальная поддержка компиляции в WebAssembly.