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Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise

03.02.2021 19:42

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.1. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска 73% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и CIB, а 27% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

В новом выпуске разработчики вернулись к идее разделения на редакцию для сообщества ("LibreOffice Community") и семейство продуктов для предприятий ("LibreOffice Enterprise"). Представленный выпуск LibreOffice 7.1 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. Для предприятий предлагается использовать продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка и возможность получать обновления длительное время (LTS). LibreOffice Enterprise также будет включать дополнительную функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Код и условия распространения остались прежними и LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Введение дополнительного семейства LibreOffice Enterprise упростит работу сторонних поставщиков продуктов, создаваемых на основе LibreOffice для предприятий, и снимет нагрузку с сообщества, вынужденного тратить своё время на решение проблем, связанных с особенностями применения LibreOffice в корпоративной среде. В итоге будет сформирована экосистема из поставщиков, предлагающих коммерческие услуги поддержки и LTS-выпуски для компаний, нуждающихся в подобном сервисе.

LibreOffice Community и продукты семейства LibreOffice Enterprise основаны на общей технологической платформе LibreOffice Technology, которая выступает единой кодовой базой для создания различных решений на основе LibreOffice. В данную общую кодовую базу будут приниматься изменения, как интересные для сообщества, так и специфичные для предприятий. Основанные на LibreOffice Technology продукты доступны в сборках для типовых операционных систем (Windows, macOS, Linux и ChromeOS), мобильных платформ (Android и iOS) и для использования в форме облачного сервиса (LibreOffice Online). Продукты семейства LibreOffice Enterprise могут поставляться под разными именами, в зависимости от бренда производителя.

Ключевые новшества LibreOffice Community 7.1:

  • Добавлен диалог для выбора стиля интерфейса и типа панелей, показываемый при первом запуске.
  • В вариант панели инструментов Notebookbar, в котором используются вкладки, добавлен новый виджет для предпросмотра стилей.
  • Добавлен новый диалог "Additions", используемый в разных частях LibreOffice для получения из внешних хранилищ дополнительного содержимого, такого как расширения, пиктограммы, макросы или шаблоны. Диалог позволяет обойтись без ручной загрузки и установки расширений через менеджер дополнений (Extension Manager), давая возможность находить и устанавливать расширения в один клик.
  • Изменения в Writer:
    • Добавлен инструмент для инспектирования стиля (Style Inspector), показывающий все атрибуты стилей параграфов и символов, а также свойства ручного форматирования.
    • Появилась возможность закрепления фигур, относительно нижней границы страницы.

    • В меню "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids" предоставлена возможность определения применяемого по умолчанию способа закрепления добавляемых изображений.
    • Обеспечено определение типа Unicode, даже при импорте текстовых файлов без маркера последовательности байтов (BOM).
    • Реализована поддержка шаблонов, независящих от локали (проверка орфографии и прочие настройки для нового документа зависят от языка, выбранного в Writer, а не от системной локали).
    • Добавлен экспериментальный режим сворачивания контура, при включении которого рядом с выбранным заголовком в документе показывается кнопка со стрелкой. Обычный клик на кнопке приводит к сворачиванию текста до следующего заголовка, а клик правой кнопкой к сворачиванию всего содержимого до заголовка того же уровня, включая подзаголовки. Для активации нужно вначале включить поддержку экспериментальных возможностей через меню "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced", после чего включить режим через "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ View ▸ "Show outline content visibility button".
    • Добавлена поддержка табличных формул (для переносимости с MS Word): PRODUCT, ABS, SIGN и COUNT.
    • Добавлена возможность переключения видимости имён полей ввода ( View ▸ Field Names) и поддержка выделения мышью пустых полей. Для полей, совместимых с Word, доступен переключатель, позволяющий скрывать как команды, так и результат.
    • Проведена оптимизация производительности операций поиска и замены.
    • Для старых PDF-документов, созданных в OpenOffice.org 2.2 и более старых выпусках, при импорте реализовано преобразование вложенных таблиц в таблицы с разбивкой на уровне строк (rowspan), которые более качественно экспортируются в форматы MS Word и HTML.
  • Изменения в Calc:
    • Добавлена настройка для отключения вставки клавишей Enter (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ General).
    • В окне автофильтра (Autofilter) предоставлена возможность выделения элементов кликом на любой строке, а не только на значке выбора.
    • В диалог Solver добавлена кнопка сброса всех значений ("Reset All").
    • Налажено заполнение объединённых ячеек, выделение и копирование структуры объединённых ячеек.
    • В функции INDIRECT появилась поддержка имён, ограниченных текущим листом.
    • Увеличена производительность проверки правописания и поиска в Autofilter.
  • Изменения в Impress и Draw:
    • Добавлена поддержка анимации на основе движка для симуляции физических процессов, а также предложены новые анимационные эффекты, такие как имитация падения, постепенное исчезновение и отскакивание при столкновении.
    • Реализованы реалистичные размытые тени от объектов
    • В Draw для встроенных PDF-файлов добавлены видимые метки о наличии заверения документа цифровой подписью.
    • В Impress разрешено менять анимацию сразу для нескольких объектов.
    • В консоль управления презентацией добавлены кнопки "Pause/Resume" и "Exit".
  • В Math в панель Element добавлены новые примеры и реализована полная поддержка HTML-цветов, некоторые из которых можно выбрать через интерфейс в панели Element.
  • Добавлена расширяемая коллекция макросов для LibreOffice, которые можно вызывать из скриптов на языках Basic и Python.
  • В системе импорта обеспечена поддержка определения типа пустых файлов по их расширению. Например, при попытке открытия файлов PPTX и DOTX нулевого размера будут открыты шаблоны презентации и документа в данных форматах.
  • Улучшена работа фильтра для импорта и экспорта документов в формате DOCX. Появилась поддержка отслеживания изменений в плавающих таблицах, возможность импорта формул в текстовых таблицах, экспорта полей формулы, сохранения отступов между последним абзацем и заголовком. Улучшена обработка прокэшированных результатов полей.
  • Улучшена работа фильтров импорта и экспорта XLSX и PPTX. Расширена поддержка импорта SmartArt.
  • Улучшено определение корректного размера бумаги для документа, выводимого на печать. Обеспечено асинхронное обновление содержимого предпросмотра перед выводом на печать, не блокирующее интерфейс при изменении параметров печати.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  3. OpenNews: LibreOffice празднует десятилетие проекта
  4. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  5. OpenNews: В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"
  6. OpenNews: Разработчики LibreOffice намерены поставлять новые выпуски с меткой "Personal Edition"
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54521-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:52, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А будет Libreoffice Pro Plus?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:31, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LibreOffice 4000 Pro Ultra++ Ultimate Definitive Enterprise Edition
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > RedHat
    > доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям

    ненадолго

     

  • 1.2, Леголас (ok), 19:56, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > продукты доступны в сборках для типовых операционных систем (Windows, macOS, Linux и ChromeOS)

    ChromeOS не Linux?..

     
     
  • 2.5, Аноним. (?), 20:06, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChromeOS настолько же Linux как и Android.
     
     
  • 3.9, Леголас (ok), 20:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спору нет, милсдарь, да вот только в хромой оси же можно нативные приложения запускать.
     
  • 2.8, Корец (?), 20:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вопрос должен был звучать иначе:
    Linux - это ОС?
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 19:58, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Введение дополнительного семейства LibreOffice Enterprise упростит работу сторонних поставщиков продуктов, создаваемых на основе LibreOffice для предприятий, и снимет нагрузку с сообщества, вынужденного тратить своё время на решение проблем, связанных с особенностями применения LibreOffice в корпоративной среде.

    Каким образом? Что сейчас мешает "сторонним поставщикам" "снимать нагрузку с сообщества"? Неужели отсутствие слова Enterprise в названии?

     
     
  • 2.7, llolik (ok), 20:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял смысл написанного, они выделяют в отдельную версию, редакцию для которой будет оказываться дополнительный платный саппорт(т.е. LTS и прочая партнёрка, за которую деньги патят). А Community всё как было до сего момента, так и остаётся, но обязательств тут как и во всём опенсорсе - делай сам или жди мейнстрим.
     
  • 2.22, Леголас (ok), 21:00, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В цитируемом вами же фрагменте содержится ответ.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:00, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как я и придпологал, звизда приходит опенсурсу
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто опенсорс превращается в жирную тормознутую корпоративную hoo-yeah-too. Энтузиасты более не вывозят на своём горбу. Да и остались ли настоящие энтузиасты? У всех только деньги на уме. Много денег. Бесконечно много денег.
     
     
  • 3.11, Энтузиасты (?), 20:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энтузиасты остались конечно.
    Вот есть как раз предложение: к чёрту офис, давайте майнеры на всех серверах запустим!
     
  • 2.12, vz_2 (?), 20:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых странах пожертвования причисляются к попрошайничеству, значит будут зарабатывать.
    А где нет, всё равно платить нужно, либо donations, либо покупать, либо подписываться, иначе проект умрёт или будет закрыт (в двух смыслах).
    Да и сытый голодного не разумеет, даже при социализме опенсурса. Правда жизни.

    Одно время занимался звуковыми эффектами, была возможность помогал с открытием кода плагинов LV2, путём выкупа карточек по 5-10$, кстати, спасибо Прокудину, за тематические новости по LV2 на своём сайте, digilinux.

     

  • 1.10, Аноним (4), 20:18, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё, хорошая стратегия, ты делаешь продукт, выкладываешь его под относительносвободной лецензией, чтоб интузиасты, бесплатная рабочая сила могла довести его до ума и он получил популярность, а потом разделяешь его, для интузиастов-лохов, которые будут её дописывать, но с специальными багами и интерпрайс версию, которую можно продавать, при этом минимально принимая участие в разработке продукта. Тенденция эта набирает обороты и по всей видимости начелось это с компании красной шапачки, которая пирожки испечёные для бабушки начала впаривать на рынке для покупке себе игрушек сексуального хорактера потому-что она стала взрослой, а её не кто не любит.
     
  • 1.13, Echo (?), 20:27, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У кого есть keygen activator k pro ent версиям либры...

    Не верю что это пишу

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:01, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да юзай OpenOffice уже
     

  • 1.14, llolik (ok), 20:29, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечено асинхронное обновление содержимого предпросмотра перед выводом на печать, не блокирующее интерфейс при изменении параметров печати.

    Джва...дцать лет ждал. Этот тормозной пререндер задалбывал неимоверно.

     
  • 1.17, Аноним (17), 20:41, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, офис для бухгалтерш с нормальным меню.
     
  • 1.18, Аноним (17), 20:43, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.libreoffice.org/download/download/

    Мартышки учитесь как надо. Два основных формата .deb и .rpm. И о чудо, прекрасно собирается и ставится без всяких флатошлаков.

     
  • 1.19, llolik (ok), 20:49, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "LibreOffice Community" / "LibreOffice Enterprise"

    Т.е. когда я им это предложил полгода назад в твиттере мне сказали:

    > It wasn't impossible. But there were – and are – very large companies using LibreOffice without contributing anything back. That's their right, but it'd be so much better if they helped to boost the ecosystem around the software, which in turn helps to add new features. ( https://twitter.com/libreoffice/status/1280889704314011648 )

    И теперь взяли и вот сделали ровно это. Ну, ок.

     
  • 1.20, Аноним (20), 20:54, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот сразу же было понятно что это вымирающий продукт. А вот OpenOffice никуда не денется.
     
  • 1.21, nebularia (ok), 20:57, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скиньте плиз скрин About, кто поставил. Интересно, осталось ли там пометка "intended for personal use".
     
  • 1.24, Линуксоидсостажем (?), 21:03, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    R.I.P., LibreOffice!
    Таким тебя и запомним!
     
  • 1.25, Аноним (23), 21:06, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализованы реалистичные размытые тени от объектов

    Вот и выросло поколение, которое документы не печатало ни разу

    >В вариант панели инструментов Notebookbar, в котором используются вкладки, добавлен новый виджет для предпросмотра стилей.

    Нужная вещь, ага. А то Либра сейчас слабо своими кривыми стилями и идиотским их наследованием документы раздербанивает.

     
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