Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise

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|2.15, Аноним (15), 20:31, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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LibreOffice 4000 Pro Ultra++ Ultimate Definitive Enterprise Edition
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|3.16, Аноним (16), 20:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> RedHat
> доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям
ненадолго
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|1.2, Леголас (ok), 19:56, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> продукты доступны в сборках для типовых операционных систем (Windows, macOS, Linux и ChromeOS)
ChromeOS не Linux?..
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|3.9, Леголас (ok), 20:18, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спору нет, милсдарь, да вот только в хромой оси же можно нативные приложения запускать.
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|1.3, A.Stahl (ok), 19:58, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Введение дополнительного семейства LibreOffice Enterprise упростит работу сторонних поставщиков продуктов, создаваемых на основе LibreOffice для предприятий, и снимет нагрузку с сообщества, вынужденного тратить своё время на решение проблем, связанных с особенностями применения LibreOffice в корпоративной среде.
Каким образом? Что сейчас мешает "сторонним поставщикам" "снимать нагрузку с сообщества"? Неужели отсутствие слова Enterprise в названии?
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|2.7, llolik (ok), 20:13, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял смысл написанного, они выделяют в отдельную версию, редакцию для которой будет оказываться дополнительный платный саппорт(т.е. LTS и прочая партнёрка, за которую деньги патят). А Community всё как было до сего момента, так и остаётся, но обязательств тут как и во всём опенсорсе - делай сам или жди мейнстрим.
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|2.6, Аноним (6), 20:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто опенсорс превращается в жирную тормознутую корпоративную hoo-yeah-too. Энтузиасты более не вывозят на своём горбу. Да и остались ли настоящие энтузиасты? У всех только деньги на уме. Много денег. Бесконечно много денег.
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|3.11, Энтузиасты (?), 20:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Энтузиасты остались конечно.
Вот есть как раз предложение: к чёрту офис, давайте майнеры на всех серверах запустим!
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|2.12, vz_2 (?), 20:19, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В некоторых странах пожертвования причисляются к попрошайничеству, значит будут зарабатывать.
А где нет, всё равно платить нужно, либо donations, либо покупать, либо подписываться, иначе проект умрёт или будет закрыт (в двух смыслах).
Да и сытый голодного не разумеет, даже при социализме опенсурса. Правда жизни.
Одно время занимался звуковыми эффектами, была возможность помогал с открытием кода плагинов LV2, путём выкупа карточек по 5-10$, кстати, спасибо Прокудину, за тематические новости по LV2 на своём сайте, digilinux.
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|1.10, Аноним (4), 20:18, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чё, хорошая стратегия, ты делаешь продукт, выкладываешь его под относительносвободной лецензией, чтоб интузиасты, бесплатная рабочая сила могла довести его до ума и он получил популярность, а потом разделяешь его, для интузиастов-лохов, которые будут её дописывать, но с специальными багами и интерпрайс версию, которую можно продавать, при этом минимально принимая участие в разработке продукта. Тенденция эта набирает обороты и по всей видимости начелось это с компании красной шапачки, которая пирожки испечёные для бабушки начала впаривать на рынке для покупке себе игрушек сексуального хорактера потому-что она стала взрослой, а её не кто не любит.
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|1.13, Echo (?), 20:27, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого есть keygen activator k pro ent версиям либры...
Не верю что это пишу
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|1.14, llolik (ok), 20:29, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечено асинхронное обновление содержимого предпросмотра перед выводом на печать, не блокирующее интерфейс при изменении параметров печати.
Джва...дцать лет ждал. Этот тормозной пререндер задалбывал неимоверно.
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|1.19, llolik (ok), 20:49, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "LibreOffice Community" / "LibreOffice Enterprise"
Т.е. когда я им это предложил полгода назад в твиттере мне сказали:
> It wasn't impossible. But there were – and are – very large companies using LibreOffice without contributing anything back. That's their right, but it'd be so much better if they helped to boost the ecosystem around the software, which in turn helps to add new features. ( https://twitter.com/libreoffice/status/1280889704314011648 )
И теперь взяли и вот сделали ровно это. Ну, ок.
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|1.20, Аноним (20), 20:54, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот сразу же было понятно что это вымирающий продукт. А вот OpenOffice никуда не денется.
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|1.21, nebularia (ok), 20:57, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скиньте плиз скрин About, кто поставил. Интересно, осталось ли там пометка "intended for personal use".
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|1.25, Аноним (23), 21:06, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализованы реалистичные размытые тени от объектов
Вот и выросло поколение, которое документы не печатало ни разу
>В вариант панели инструментов Notebookbar, в котором используются вкладки, добавлен новый виджет для предпросмотра стилей.
Нужная вещь, ага. А то Либра сейчас слабо своими кривыми стилями и идиотским их наследованием документы раздербанивает.
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