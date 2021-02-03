Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.1. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска 73% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и CIB, а 27% изменений добавлены независимыми энтузиастами. В новом выпуске разработчики вернулись к идее разделения на редакцию для сообщества ("LibreOffice Community") и семейство продуктов для предприятий ("LibreOffice Enterprise"). Представленный выпуск LibreOffice 7.1 снабжён меткой "Community", будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. Для предприятий предлагается использовать продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка и возможность получать обновления длительное время (LTS). LibreOffice Enterprise также будет включать дополнительную функции, такие как SLA (Service Level Agreements). Код и условия распространения остались прежними и LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Введение дополнительного семейства LibreOffice Enterprise упростит работу сторонних поставщиков продуктов, создаваемых на основе LibreOffice для предприятий, и снимет нагрузку с сообщества, вынужденного тратить своё время на решение проблем, связанных с особенностями применения LibreOffice в корпоративной среде. В итоге будет сформирована экосистема из поставщиков, предлагающих коммерческие услуги поддержки и LTS-выпуски для компаний, нуждающихся в подобном сервисе. LibreOffice Community и продукты семейства LibreOffice Enterprise основаны на общей технологической платформе LibreOffice Technology, которая выступает единой кодовой базой для создания различных решений на основе LibreOffice. В данную общую кодовую базу будут приниматься изменения, как интересные для сообщества, так и специфичные для предприятий. Основанные на LibreOffice Technology продукты доступны в сборках для типовых операционных систем (Windows, macOS, Linux и ChromeOS), мобильных платформ (Android и iOS) и для использования в форме облачного сервиса (LibreOffice Online). Продукты семейства LibreOffice Enterprise могут поставляться под разными именами, в зависимости от бренда производителя. Ключевые новшества LibreOffice Community 7.1: Добавлен диалог для выбора стиля интерфейса и типа панелей, показываемый при первом запуске.

В вариант панели инструментов Notebookbar, в котором используются вкладки, добавлен новый виджет для предпросмотра стилей.

Добавлен новый диалог "Additions", используемый в разных частях LibreOffice для получения из внешних хранилищ дополнительного содержимого, такого как расширения, пиктограммы, макросы или шаблоны. Диалог позволяет обойтись без ручной загрузки и установки расширений через менеджер дополнений (Extension Manager), давая возможность находить и устанавливать расширения в один клик.

Изменения в Writer: Добавлен инструмент для инспектирования стиля (Style Inspector), показывающий все атрибуты стилей параграфов и символов, а также свойства ручного форматирования. Появилась возможность закрепления фигур, относительно нижней границы страницы.



В меню "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids" предоставлена возможность определения применяемого по умолчанию способа закрепления добавляемых изображений. Обеспечено определение типа Unicode, даже при импорте текстовых файлов без маркера последовательности байтов (BOM). Реализована поддержка шаблонов, независящих от локали (проверка орфографии и прочие настройки для нового документа зависят от языка, выбранного в Writer, а не от системной локали). Добавлен экспериментальный режим сворачивания контура, при включении которого рядом с выбранным заголовком в документе показывается кнопка со стрелкой. Обычный клик на кнопке приводит к сворачиванию текста до следующего заголовка, а клик правой кнопкой к сворачиванию всего содержимого до заголовка того же уровня, включая подзаголовки. Для активации нужно вначале включить поддержку экспериментальных возможностей через меню "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced", после чего включить режим через "Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ View ▸ "Show outline content visibility button". Добавлена поддержка табличных формул (для переносимости с MS Word): PRODUCT, ABS, SIGN и COUNT. Добавлена возможность переключения видимости имён полей ввода ( View ▸ Field Names) и поддержка выделения мышью пустых полей. Для полей, совместимых с Word, доступен переключатель, позволяющий скрывать как команды, так и результат. Проведена оптимизация производительности операций поиска и замены. Для старых PDF-документов, созданных в OpenOffice.org 2.2 и более старых выпусках, при импорте реализовано преобразование вложенных таблиц в таблицы с разбивкой на уровне строк (rowspan), которые более качественно экспортируются в форматы MS Word и HTML.

Изменения в Calc: Добавлена настройка для отключения вставки клавишей Enter (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Calc ▸ General). В окне автофильтра (Autofilter) предоставлена возможность выделения элементов кликом на любой строке, а не только на значке выбора. В диалог Solver добавлена кнопка сброса всех значений ("Reset All"). Налажено заполнение объединённых ячеек, выделение и копирование структуры объединённых ячеек. В функции INDIRECT появилась поддержка имён, ограниченных текущим листом. Увеличена производительность проверки правописания и поиска в Autofilter.

Изменения в Impress и Draw: Добавлена поддержка анимации на основе движка для симуляции физических процессов, а также предложены новые анимационные эффекты, такие как имитация падения, постепенное исчезновение и отскакивание при столкновении. Реализованы реалистичные размытые тени от объектов В Draw для встроенных PDF-файлов добавлены видимые метки о наличии заверения документа цифровой подписью. В Impress разрешено менять анимацию сразу для нескольких объектов. В консоль управления презентацией добавлены кнопки "Pause/Resume" и "Exit".

В Math в панель Element добавлены новые примеры и реализована полная поддержка HTML-цветов, некоторые из которых можно выбрать через интерфейс в панели Element.

Добавлена расширяемая коллекция макросов для LibreOffice, которые можно вызывать из скриптов на языках Basic и Python.

В системе импорта обеспечена поддержка определения типа пустых файлов по их расширению. Например, при попытке открытия файлов PPTX и DOTX нулевого размера будут открыты шаблоны презентации и документа в данных форматах.

Улучшена работа фильтра для импорта и экспорта документов в формате DOCX. Появилась поддержка отслеживания изменений в плавающих таблицах, возможность импорта формул в текстовых таблицах, экспорта полей формулы, сохранения отступов между последним абзацем и заголовком. Улучшена обработка прокэшированных результатов полей.

Улучшена работа фильтров импорта и экспорта XLSX и PPTX. Расширена поддержка импорта SmartArt.

Улучшено определение корректного размера бумаги для документа, выводимого на печать. Обеспечено асинхронное обновление содержимого предпросмотра перед выводом на печать, не блокирующее интерфейс при изменении параметров печати.







