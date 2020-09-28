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LibreOffice празднует десятилетие проекта

28.09.2020 08:47

Сообщество LibreOffice отметило десять лет с момента образования проекта. Десять лет назад ведущие разработчики OpenOffice.org образовали новую некоммерческую организацию The Document Foundation для продолжения развития офисного пакета в виде проекта, независимого от компании Oracle, не требующего от разработчиков передачи имущественных прав на код и принимающего решения на основе принципов меритократии.

Проект был создан через год после поглощения Sun Microsystems из-за недовольства жёстким контролем разработки со стороны Oracle, мешающим подключению к совместной работе заинтересованных компаний. В частности, компания Oracle практиковала управление сверху вниз, навязывание решений, непрозрачность управленческих процессов и необходимость подписания соглашения по полной передаче прав на код. Проект LibreOffice был создан при поддержке некоммерческих организаций Free Software Foundation, Open Source Initiative (OSI), OASIS и GNOME Foundation, а также компаний Canonical, Credativ, Collabora, Google, Novell и Red Hat. Спустя год компания Oracle отстранилась от разработки OpenOffice.org и передала его код Фонду Apache.

Примечательно, что через две недели, 13 октября, офисному пакету OpenOffice.org исполнится 20 лет. 13 октября 2000 года компания Sun Microsystems открыла под свободной лицензией исходные тексты офисного пакета StarOffice, который был создан в начале 90-х годов прошлого века компанией Star Division. В 1999 году компания Star Division была поглощена корпорацией Sun Microsystems, которая сделала один из важнейших шагов в истории открытого ПО - перевела StarOffice в разряд свободных проектов.

Дополнительно можно отметить, что вчера проекту GNU исполнилось 37 лет. 27 сентября 1983 года Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. Под эгидой GNU сформировано содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией. Изначально, центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, в том числе текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. В настоящий момент под крылом GNU развивается 396 свободных проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: OpenOffice.org исполнилось 10 лет. Компания Oracle форсирует развитие проекта
  3. OpenNews: Разработчики OpenOffice.org создали независимый форк проекта - LibreOffice
  4. OpenNews: OpenOffice получил статус первичного проекта Apache
  5. OpenNews: Компания Sun официально вошла в состав Oracle. Политика после поглощения
  6. OpenNews: Oracle передает код OpenOffice.org в руки фонда Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53792-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 08:57, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –51 +/
    За десять лет так и не получилось прорыва. Толстый пакет. Со своими форматами. С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:04, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    просто там ждут когда же ты присоединишся к разработке чтобы совершить прорыв, без тебя никак, так что поторопись
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот опять запрещают ругать повара.
     
     
  • 4.42, _hide_ (ok), 10:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем тут повар? Зачем вообще Вам сдалась совместимость с MS Word-ом? Если нужна "совместимость", то пользуйтесь соответствующей версией MS Word, а если нужно документы подготовить, то какая разница чем? Или вы документы в .doc формате публикуете?
     
     
  • 5.79, Аноним (9), 11:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой.
     
     
  • 6.155, _hide_ (ok), 14:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку
    > «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой.

    В общем и целом да, документ "печатается" в каком-либо формате (в т.ч. и на физический носитель) и после этого должен "корректно отображаться" везде. Использование для передачи файлов в формате .doc/.docx между неограниченным кругом лиц выглядит чрезвычайно странно, как минимум потому, что версия Ворда у всех "редакторов" должна быть одинаковой.

     
  • 5.133, 7tiiui (?), 13:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ересь по типу спросить курильщика почему не бросишь курить.
    Офис и должен открывать документы, причем в самых дефолтных форматах. иначе зачем офис - вот вопрос.
     
  • 3.64, Аноним (1), 11:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не дождутся. Мне он не нравится в принципе.
     
  • 2.4, Diozan (ok), 09:04, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Отличный пакет. Долгих лет проекту.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:05, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да чем отличный? Что в нем ни откроешь - разъезжается. Даже банальные накладные открыть не может нормально чтобы на одной странице было.
     
     
  • 4.65, Аноним (1), 11:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Местячковый формат. Альтернативный офис. От альтернативных разрабов. Для альтернативных пользователей.
     
     
  • 5.85, Аноним (85), 12:02, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неуважаемые Анонимы, проходите мимо.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим.
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 09:20, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Надо запретить
    > Так победим

    Вот разве что только так и победите.

     
     
  • 4.140, Lex (??), 14:00, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они, по вашему, не именно так и победили в своё время ?

    Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только. И даже в плане шрифтов - без особой свободы )

     
     
  • 5.142, б.б. (?), 14:02, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А они, по вашему, не именно так и победили в своё время
    > ?
    > Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет
    > 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.
    > И даже в плане шрифтов - без особой свободы )

    блин, жаль залил компьютерру 95-го года, там вроде на обороте были требования к статьям. вроде как принимался Лексикон :)

    надо по архивам пошукать

     
  • 5.144, б.б. (?), 14:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А они, по вашему, не именно так и победили в своё время
    > ?
    > Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет
    > 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.
    > И даже в плане шрифтов - без особой свободы )

    https://www.osp.ru/pcworld/2007/10/4623494

     
  • 3.16, Аноним (16), 09:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Если что, то docx - это открытый формат. Причем это международный стандарт https://www.iso.org/standard/51463.html

    Так что если subj не хочет международные стандарты нормально поддерживать, то MS тут не причем.

     
     
  • 4.19, ryoken (ok), 09:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ещё более "если что" - ODF это вообще ГОСТ.
     
     
  • 5.30, iPony129412 (?), 10:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1.0 только, который в LO не жалуется
     
  • 5.35, Аноним (16), 10:21, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только ГОСТ это ни разу не международный стандарт. А контрибьюторов из РФ в subj - кот наплакал. А те контрибьюторы что есть - с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни.
     
     
  • 6.40, Аноним (40), 10:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Этот ГОСТ — просто перевод международного ISO/IEC 26300. Так, к сведению.
     
  • 6.47, ryoken (ok), 10:49, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А те контрибьюторы что есть -
    > с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни.

    М... Это вроде обезьянки так делают, я читал..? :D

     
  • 4.26, Аноним (26), 10:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Присоединяясь к коллеге выше, хотелось бы отметить что стандарт, на который вы сослались ранее, датирован 2008 и не переиздавался. В связи с этим, хотелось бы уточнить - а проверяли ли вы документ, созданный именно по этому стандарту (а т.е. подготовленный в редакции ms ofiice 08-09 года релиза) в каком-нибудь сферическом office 365?
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 10:28, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и иксперды подтянулись. Мало того что прямо в ссылке указано о переиздании https://www.iso.org/standard/59575.html так еще и сам проверить не может. Потому что математику еще не выучил.
     
     
  • 6.43, Sarcastic scutosaurus (?), 10:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Number of pages : 5577

    Замечательный стандарт. Каждый разработчик обязан выучить его наизусть и неотступно следовать.

     
  • 5.41, Аноним (16), 10:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит не переиздавался? там внизу страницы ссылки на следующую редакцию стандарта.
    Последняя https://www.iso.org/standard/71691.html ISO/IEC 29500-1:2016

     
  • 4.90, Аноним (3), 12:10, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    так проблема в чем ? то что "subj" не поддерживает международный стандарт в реализации MS ? а то как MS реализует международные стандарты мы уже наелись в IE
     
     
  • 5.96, Аноним (3), 12:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п.с.
    так может пусть MS возьмёт этот международный стандарт в реализации LO, тем более он открытый а не в блобе, и подправит свою реализацию ? не ? таких претензий к MS у вас нету ?
     
     
  • 6.134, iPony129412 (?), 13:49, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется восприятие ошибкой выжившего.

    Когда ты видишь LO мало как применяемый и начинаешь его восхвалять.

    А с другой стороны видишь MSO, который активно используется и под хвост и в гриву. Там 20-летние документы и так и сяк. И во всём находишь понятно каких крайних.

     
  • 4.102, Аноним (102), 12:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту, mso исполняет стандарт так как хочет ms.
    Такая же ситуация была с поддержкой html и ie.
    ms традиционно и сознательно кладет на стандарты для удержания аудитории на своих продуктах.
     
     
  • 5.118, iPony129412 (?), 13:09, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту

    Это кто тебе сказал,  эксперт.

    > Такая же ситуация была с поддержкой html и ie

    А чего во всех остальных браузерах то так, то сяк. Про CSS вообще и вёрстку кучу мемов есть.

     
     
  • 6.129, Аноним (3), 13:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда IE доминировал тогда всем веб-девелоперам приходилось считаться с их криво... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.132, iPony129412 (?), 13:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не в этом дело.

    Суть в том, что LO при открытии MSO документов конвертирует их в LO документы.

    Причина не столько в стандартах правильных или нет. Сама задача в перегонке между двумя сложными форматами дурно пахнет. И с этим ничего не поделаешь (by design).

    PS: я и приколов в обмене документов между OO и LO видел в родном формате.

     
  • 4.154, Аноним (154), 14:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот самый, где были перлы навроде "как в MS Word XX"? Очешуенноый был стандарт, о да.
     
  • 3.53, Аноним (52), 11:05, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Так победим

    Вы только подебить можете.

     
  • 3.68, Аноним (1), 11:33, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проприетарный не значит плохой. А "открытый" не значит хороший. Априори.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 12:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На ОПЕНнете твой коммент выглядит откровекнно ЖЫРНО.
     
     
  • 5.109, Аноним (1), 12:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на опеннете всё жырное. Но в церковь тоже заходят не только верующие в сказки.
     
  • 3.86, Аноним (85), 12:04, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим.

    Странно, что это до сир пор не понятно импортозамещателям.

     
     
  • 4.145, Анонзо (?), 14:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для них это не главное. Главное сам процесс, типа импортозаместиться. Плевать им на опенсорц.
     
  • 3.135, 7tiiui (?), 13:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто запретит если начальство ничего кроме мсо знать не хочет, а преимущественно и вовсе требуют доки га бумаге и ручками черкают там, а лемминги должны бегать исправлять и перепечатывать.
    Цифровая экономика.
     
  • 2.10, istepan (ok), 09:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.

    Аноним видимо не в курсе, что кривая поддержка криво свёрстанных документов. От бухгалтерш которые отступы все ещё ставят пробелами и переводами строк.

    Нормально сделанные доки открываются идеально. Имею опыт работы с десятками примеров.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 09:59, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То есть дело в шрифтах и их рендеринге?
     
     
  • 4.44, Diozan (ok), 10:40, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том числе. Если издатель использует экзотические шрифты, а таких оччччень много, то вряд ли исходное форматирование сохранится на системе, в которой такой шрифт не установлен. Как сказал один персонаж "трудно упасть с мачты и не сломать при этом ногу"
     
     
  • 5.78, Аноним (9), 11:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бухгалтерши не используют экзотические шрифты.
     
     
  • 6.87, Аноним (85), 12:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но в абзацы точно не умеют.
     
     
  • 7.92, Аноним (9), 12:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но выше нам говорят, что при отсутствии экзотических шрифтов это не должно быть проблемой.
     
     
  • 8.98, Аноним (85), 12:25, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не должно быть проблемой форматирование пробелами Сумнительно, даже при одинако... текст свёрнут, показать
     
  • 8.150, Аноним (150), 14:26, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже выше нам хотели донести что этот либрофис даже пробелы не может нормально... текст свёрнут, показать
     
  • 3.136, 7tiiui (?), 13:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не имеещь. балабол.
     
  • 2.13, mikhailnov (ok), 09:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По сравнению с Libreoffice 3 и нынешним OpenOffice 4 поддержка обоих форматов MS Office стала значительно лучше
     
  • 2.14, Супернуб (?), 09:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уж лет 5 пользуюсь - ни разу проблем не было с совместимостью "туда". "Оттуда" в "ворде" бывает и плывёт
    Может от того, что не использую хировыпернутые макросы (написанные по одному M$ известным "стандартам")?

    Да и в конторе.. ну да документооборот на M$ (просто потому, что "добровольно-принудительно").
    Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" есть. И некоторые стали уже просить её и себе поставить. И вполне себе довольны

    ЗЫ. А для бухов есть вполне себе корпоративная отдельная система (не 1С) безо всяких ёкселей-эксесов и прочих богомерзких поделий.

     
     
  • 3.31, iPony129412 (?), 10:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" ест

    Не поэтому, а потому что ты "специалист"

     
     
  • 4.48, Нико (?), 10:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. Зачем делать работу, если он её можно делегировать.
     
  • 2.15, bunker203 (ok), 09:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какими своими форматамм Вас не устраивает, что они используют открытый формат ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.151, Аноним (150), 14:27, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LO не умеет даже Enter? О чём тогда вообще мы говорим. Может и жирным нельзя выделять?
     
  • 2.18, Аоним (?), 09:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.

    Совершенно с Вами согласен. Последнее время часто приходится с помощью LO исправлять файлы в форматах docx, pptx, испорченные MSO. Разработчикам MSO нужно приложить еще усилий для улучшения совместимости с форматами MSO.

     
  • 2.28, б.б. (?), 10:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.

    Им надо было нанять киллеров, которые отстреливали бы конкурентов, или что?

     
  • 2.32, б.б. (?), 10:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я недавно брал ноут асюс, там была какая-то пробная версия мс офиса 15-й или 16-й (в версиях написано 16, папка называется 15). я пытался ей какой-то документ открыть - так оно меня в интернет послало. занимало где-то 16 гб. неплохо так, 16 гб для окошка, которое посылает в интернет.

    ps1. документ, кстати, он так и не открыл.

    ps2. альт с kde, libreoffice, несколькими десятками игрушек, включая sauerbraten, supertuxkart, xonotic, vegastrike, torcs, ufoai, wesnoth и кучей игрушек поменьше, и вообще всяким разным софтом от kdepim до kdeedu, занимает 18 гб

     
     
  • 3.56, Аноним (7), 11:11, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Открытые игры убожество.
     
     
  • 4.70, Аноним (1), 11:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кое-кто думает, что "открытое" лучше. И кошернее. А что под капотом неважно.
     
     
  • 5.93, Аноним (85), 12:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно, под капотом должен быть открытый код.
     
     
  • 6.103, Аноним (1), 12:40, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открытый не значит хороший. Закрытый не значит плохой.
     
     
  • 7.107, Аноним (7), 12:45, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ботов не банят, одно и то же повторяет.
     
  • 4.80, б.б. (?), 11:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне вкатывают. сижу ща в stk гоняю :)
     
  • 4.116, economist (?), 12:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В апрельские "карантини" поднял дома сервер SauerBraten и... подружил два офиса между собой. Лет двадцать люди не играли с таким задором! +Mumble для переговоров. Рекомендую!
     
  • 3.138, 7tiiui (?), 13:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо. типа ой ай как все неудобно, да еще я его и не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж зараза.
     
     
  • 4.139, б.б. (?), 13:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо.
    > типа ой ай как все неудобно, да еще я его и
    > не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж
    > зараза.

    я должен в этом понимать что-то, что ли? я последний раз msoffice видел в глаза в версии 2000, а реально использовал - в версии 4.2 rus for Windows 3.X

    мне вендор железа что-то поставил, и оно как-то должно работать

     
  • 2.33, б.б. (?), 10:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [дубль 2]

    я недавно брал ноут асюс, там была какая-то пробная версия мс офиса 15-й или 16-й (в версиях написано 16, папка называется 15). я пытался ей какой-то документ открыть - так оно меня в интернет послало. занимало где-то 16 гб. неплохо так, 16 гб для окошка, которое посылает в интернет.

    ps1. документ, кстати, он так и не открыл.

    ps2. альт с kde, libreoffice, несколькими десятками игрушек, включая sauerbraten, supertuxkart, xonotic, vegastrike, torcs, ufoai, wesnoth и кучей игрушек поменьше, и вообще всяким разным софтом от kdepim до kdeedu, занимает 18 гб

     
  • 2.50, Аноним (50), 10:53, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За то пихают по умолчанию во все сборки Линукс
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 11:02, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не во все.
     
  • 3.57, Аноним (7), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для меня загадка, зачем они это делают, если мне нужно будет, скачаю.
     
  • 2.84, Анончик99999 (?), 12:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заканчивай увлекаться "прорывами" своего любимого президента.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (73)

  • 1.2, m.makhno (ok), 09:04, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ого, в понедельник гуляем за три даты
     
     
  • 2.5, Ненавижу SJW (?), 09:11, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ещё две?
     
     
  • 3.8, m.makhno (ok), 09:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё за вчерашнюю и ту, что через две недели - время течёт как вода, что эти 15 дней, тем более эти два проекта так связаны
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 09:12, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В настоящий момент под крылом GNU закапывается 396 свободных проектов.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 10:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    окапывается от пропрретарастов GPLю
     
  • 2.59, Аноним (7), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огласите весь список пожалуйста.
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 11:41, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я погуглил за тебя https://directory.fsf.org/wiki/GNU
     
  • 2.73, Аноним (1), 11:36, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что начинают Гнуть, таким и получается. Гнутым.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:28, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > можно отметить, что вчера проекту GNU исполнилось 37 лет.

    37 лет прошло, а оно всё не готово. Почему тем же разрабам redox понадобилось гораздо меньше времени для доводения оси до рабочего состояния? И это при том, что у нас сегодня нет ядра под gpl 3, о чём вообще эти GNUды думают?

     
     
  • 2.20, Аоним (?), 09:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из Википедии про упомянутый Вами проект

    > В качестве цели ставится создание экосистемы, похожей на GNU

    Как так? Ставить в качестве цели и обзывать на лучшем форуме в галактике?

     
     
  • 3.21, Аоним (?), 09:52, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто взаимоотношения приверженцев "новых технологий" с сообществом лучше, чем у Анонимов со здравым смыслом.
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно отметить, что вчера проекту GNU исполнилось 37 лет.

    GNU/Hurd уже готова к десктопу?

     
     
  • 3.38, Аноним (39), 10:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU/Hurd остановлена разработка из-за жесткой привязки к 32 битам
     
     
  • 4.62, Аноним (7), 11:24, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно было бы сделать дистрибутив для устаревшего оборудования.
    Не развивается т.к. микроядро. Нет ни одной успешной ОС с микроядром, ни опёнок ни миникс не используются массово для десктопов.
     
     
  • 5.72, Аноним (75), 11:36, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мак ОС (гибрид), QNX более чем популярен
     
     
  • 6.110, Аноним (7), 12:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    OSX пишется под свое железо.
    QNX впервые слышу, IOT это другое, тоже под конкретный конфиг.
     
  • 4.99, Аноним (85), 12:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им бы объединть усилия с проектом Genode. Там и 64 бита, и лицензия более, чем столманоугодная.
     

  • 1.17, dalco (ok), 09:42, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Требую скидку на лицензию в честь юбилея :)
     
     
  • 2.37, Аноним (39), 10:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем на MS Office
     
     
  • 3.46, б.б. (?), 10:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем на MS Office

    а чем отличаются ms office для семьи, ms office для бизнеса и профессиональный? первый стоит 4 тыщи за год, второй 11, третий 40

     
     
  • 4.77, Аноним4 (?), 11:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное тем, что семейный нельзя использовать на работе в коммерческих целях, а в профессиональный допихана куча дополнительных прог?
     
     
  • 5.83, б.б. (?), 11:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наверное тем, что семейный нельзя использовать на работе в коммерческих целях

    если я на работу приду в одних семейных трусах - то можно

     
     
  • 6.104, Аноним (1), 12:42, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На удаленке можно и без трусов. И даже пьяным.
     
  • 4.97, Аноним (95), 12:24, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ есть в вопросе. Ценой они отличаются.
     
  • 4.114, InuYasha (??), 12:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужас какой! (0_0) а без "в год" там уже всё - никак?
     
     
  • 5.127, б.б. (?), 13:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в общем, разобрался - есть две редакции, 365 и 2019, у каждой по куче версий (для дома, для семьи, врачи рекомендуют). Видимо, 2019-я в 5.5315 раз лучше, чем 365. у 2019 лицензия бессрочная, у 365 - годовая. причём в Eval-центре пощупать 2019 не дают, только 365...
     

  • 1.25, б.б. (?), 10:01, 28/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.27, б.б. (?), 10:01, 28/09/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.36, Аноним (39), 10:22, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хоть один юзабельный опенсорсный проект
     
  • 1.49, б.б. (?), 10:52, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сообщество LibreOffice отметило десять лет с момента образования проекта. Десять лет назад
    > ведущие разработчики OpenOffice.org образовали новую некоммерческую организацию The
    > Document Foundation для продолжения развития офисного пакета в виде проекта, независимого
    > от компании Oracle, не требующего от разработчиков передачи имущественных прав на
    > код и принимающего решения на основе принципов меритократии...

    чё-то почитал я про современные ms офисы - облака, шмоблака, как это всё работает - непонятно. в libreoffice как-то всё понятнее, есть программа и есть файлы, и всё.

     
     
  • 2.54, Sin2x (ok), 11:07, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие облака.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2019

     
     
  • 3.55, б.б. (?), 11:11, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на сайте ms дают попробовать только облака, office 19 чё-то не дают :(
     
  • 3.58, б.б. (?), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вбиваю в поиск Office, дают

    SharePoint Server 2016
    Оценки  |  180 дн.

    Office 365 ProPlus
    Оценки  |  30 дн.

    SharePoint Server 2013
    Оценки  |  180 дн.

    Project Server 2013
    Оценки  |  180 дн.

    Microsoft Endpoint Configuration Manager (Current Branch)
    Оценки  |  180 дн.

    Microsoft Project
    Оценки  |  30 дн.

    BizTalk Server 2016
    Оценки  |  180 дн.

    Skype for Business Server 2019
    Оценки  |  180 дн.

     
  • 3.60, б.б. (?), 11:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для дома и учёбы 6 тыщ, для дома и бизнеса - 20 тыщ. фиг пойми, чё чем отличается
     
     
  • 4.61, Sin2x (ok), 11:20, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня заняло ровно три шага:

    Открываешь Microsoft.com

    Сверху тыкаешь Оffice

    Кликаешь For Home -> See plans and pricing

    Видишь цифру в 150 долларов для стэндэлоун версии.

     
     
  • 5.63, Аноним (7), 11:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем вы обсуждает проприетарное здесь?
    Зачем вы обсужжаете стендэлон оффлайн платную версию, если в 21 век четыре джи и безлимитных тарифов есть онлайн офис и от Майков и от углов, деньги только, если облака не хватает.
    Ну а так только селфхост, только СПО.
     
     
  • 6.67, Sin2x (ok), 11:33, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что хотим и можем. Problem, officer?
     
     
  • 7.100, Аноним (3), 12:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    прям анекдот:
    - Сэр, почему вы едите это гавно ?
    - Потому что хочу и могу.
     
     
  • 8.105, Аноним (1), 12:43, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо сказано про альтернативные офисы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.126, Михрютка (ok), 13:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fixed ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.71, б.б. (?), 11:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне интересна разница. что такое либра я примерно представляю.
     
  • 6.74, Аноним (1), 11:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО, такое СПО.
     
  • 5.66, б.б. (?), 11:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  У меня заняло ровно три шага:

    заняло три шага ЧТО?

    кстати, от асюса можно потребовать тот триальный офис взад, если я его уже удалил?

     
     
  • 6.69, Sin2x (ok), 11:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахождение оффлайновой версии и её стоимости, с чем у тебя были трудности в первом комментарии.

    Про Асус в душе не чаю, напиши в саппорт их.

     
     
  • 7.81, б.б. (?), 11:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где у меня ХОТЬ В ОДНОМ комментарии были пробелмы с нахождением стоимости? если я только и делаю, что цены цитирую?
     
     
  • 8.88, Sin2x (ok), 12:08, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не нашёл 19 офис как таковой, как ты мог найти его стоимость Л - Логика... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, б.б. (?), 12:10, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    З - Зимбабве А - Аноним Д - Дебил Давай складывать кубики вместе ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Sin2x (ok), 12:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если по сути сказать нечего, зачем вообще раскрывать рот Экономь энергию, юноша... текст свёрнут, показать
     

  • 1.76, vz_2 (?), 11:43, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успехов проекту.
    Новость об открытии исходного кода StarOffice я прочитал в газете "Компьютерра", если кто её помнит, доступа к интернету ещё не было.
    Сейчас пользуюсь только старым AbiWord конвертируя конечный документ в pdf, хотя жаль что проект затух.
     
     
  • 2.82, б.б. (?), 11:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    месяц назад помер выпуск компьтюерры за 1995 год... почти полностью посвящённый Apple Newton :)
     
  • 2.89, Sin2x (ok), 12:08, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Печатная компьютерра жёстко тащила в своё время.
     
  • 2.112, paulus (ok), 12:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Сейчас пользуюсь только старым AbiWord конвертируя конечный документ в pdf, хотя жаль что проект затух.

    У меня не прижился, часто свои же доки портил до не открывания :( А так нравился, если бы не это... И таки да, жаль что затух...

     

  • 1.101, Vladjmir (ok), 12:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный офисный пакет. Бесплатный, без лицензионного гемора. Совместимость с форматами MS Office приемлемая, хотя и не идеальная (но этого никогда не будет).

    Если без снобизма, то работать можно. А хотелки МС-офиса всегда упираются в огромные деньги на лицензии. Для многих организаций неподъёмные, когда речь идёт о сотнях лицензий. Если изначально строить документооборот на либре, то преимуществ у МС-офиса нет вообще никаких.

    Для бюджетных организаций РФ, которым запрещено покупать иностранный софт, либра -- лучший вариант. К тому же, МС-офиса на линуксе нет. В реестре российского ПО нет ни винды, ни МС-офиса.

     
     
  • 2.108, Sin2x (ok), 12:46, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikats

    Microsoft Office 2016 Professional Plus Соответствует требованиям документов: ТУ

    Ни либры, ни опена там нет, поэтому бюджетникам только MS. Вот такой парадокс.

     
     
  • 3.141, Аноним (51), 14:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срок действия сертификата закончен. Поэтому не соответствует. Вот такой парадокс.
     
     
  • 4.149, Sin2x (ok), 14:24, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Срок действия сертификата закончен. Поэтому не соответствует. Вот такой парадокс.

    Это ржака, да.


     
     
  • 5.152, Аноним (51), 14:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Хоть какая радость.

    https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/

     

  • 1.106, Аноним (106), 12:44, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Болью любителей проприетарщины удовлетворен.
     
     
  • 2.113, Аноним (1), 12:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Боль, похоже только у любителей "свободы" Почему-то.
     
     
  • 3.120, Аноним84701 (ok), 13:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аноним (1)  Боль, похоже только у любителей "свободы" Почему-то.

    Хм, отлично продемонстрированная "неболь" у "нелюбителей":
    > Аноним (1) Местячковый формат. Альтернативный офис. От альтернативных разрабов. Для альтернативных пользователей.
    > Аноним (1) Всё что начинают Гнуть, таким и получается. Гнутым.
    > Аноним (1) Проприетарный не значит плохой. А "открытый" не значит хороший. Априори.
    > Аноним (1) Открытый не значит хороший. Закрытый не значит плохой.
    >Аноним (1)  Кое-кто думает, что "открытое" лучше. И кошернее. А что под капотом неважно.
    >> Сэр, почему вы едите это гавно ?
    > Аноним (1) Хорошо сказано про альтернативные офисы!
    > Аноним (1)  СПО, такое СПО.

    Похоже, особо ярые приверженцы МСО за долгие годы пользования научились трансформировать боль в наслаждение? o_O

     
     
  • 4.143, Аноним (51), 14:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > научились трансформировать боль в наслаждение

    Даже знаю, как этот недуг называется.

     
  • 4.146, Аноним (1), 14:15, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ещё раз подтверждает догадки. Фанаты готовы пользоваться альтернативными недоофисами во что бы то ни стало. Назло врагу. И себе.
     
     
  • 5.153, б.б. (?), 14:42, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фанаты готовы пользоваться альтернативными недоофисами
    > во что бы то ни стало. Назло врагу. И себе.

    прально. пользоваться надо только одним-единственным офисом. остальных расстрелять.

     

  • 1.111, Аноним (1), 12:48, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие мероприятия празднования запланированы? Сколько "открытых" денег планируется потратить на торжества?
     
     
  • 2.119, Граммар Наззи (ok), 13:21, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо:
    > Сколько "открытых" денег планируется ...

    следует написать:
    > Сколько "отрытых" денег планируется ...

     

  • 1.115, InuYasha (??), 12:55, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oracle - это реально корпорация зла (одна из). Всё, к чему прикасается - ... да вы и так в курсе.
     
  • 1.117, economist (?), 13:06, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice - это главная программа на каждом Linux-компьютере. А это 340 млн. машин.

    Из подопечных мне 260 Windows-машин, на 180 LibreOffice - главная программа. Могу предположить что число установок LO на Win-машины в мире исчисляется сотнями миллионов. AngryBirds больше, но мы о высоком и нужном.    

     
     
  • 2.123, Михрютка (ok), 13:26, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> на каждом Linux-компьютере. А это 340 млн. машин.

    СРОЧНО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АДРЕС ВАШЕГО ДИЛЕРА ЗПТ РАССМАТРИВАЮ ОПТОВУЮ ЗАКУПКУ ТЧК

     
  • 2.124, б.б. (?), 13:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LO на Win-машины в мире исчисляется сотнями миллионов. AngryBirds больше

    надо встроить. в эксель 95 думобродилку встраивали, потом они то лётный симулятор, то ещё чё-то встраивали. надо не отставать, и встроить в LO Angry Birds

    будет полноценный пакет для секретарш: Libreoffice Writer Professional, Libreoffice Calc Professional, Libreoffice EvilPigs(tm-free) Professional

     
     
  • 3.128, Аноним (51), 13:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первооткрыватель "пасхальных яиц"?
     
  • 2.125, Аноним (51), 13:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже это утверждаю. Если есть цель - перейти с Windows на Linux, главное - не замена Windows, а замена MS Office. У пользователей не должно быть рациональных оснований остаться на Windows.
     

  • 1.121, Михрютка (ok), 13:25, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [del]
     
  • 1.122, Граммар Наззи (ok), 13:26, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так многие фирмы уже переехали с мелкомягкого на либру. После выпуска 6.2 либра сделала очень большой скачок в качестве. Сейчас у меня на рабочем компе только Либра7, и пока никаких вопросов с совместимостью с мелкомягким не нашёл. Думаю 90% всех случаев применения либра покрывает сейчас без вопросов к качеству.
     
     
  • 2.130, Аноним (51), 13:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давно уже отправляю документы только в odt. Если с вами хотят работать - прочитают, и формат не имеет значения.
     
     
  • 3.148, НяшМяш (ok), 14:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS Office поддерживает odt довольно давно уже. Да и либра весьма неплохо кушает docx. Во всяком случае у меня при общении с бухгалтером проблем не возникает уже лет 5 как.
     

  • 1.131, Технополис (ok), 13:36, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну наверно есть ещё отсталые люди, кто по привычке работает в MSO. Что с них взять. А нормальные пользователи уже все перешли на LibreOffice или на Google. Если вам нравится MSO, то пишите свои высказывания в новости про MS.
     
  • 1.137, б.б. (?), 13:53, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ух, сколько борзых хомячков повыползало. никому LibreOffice покоя не даёт
     
     
  • 2.147, Аноним (1), 14:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти хомячки называются фанатами или апологетами либры-ибн-спо.
     

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