LibreOffice празднует десятилетие проекта

просто там ждут когда же ты присоединишся к разработке чтобы совершить прорыв, без тебя никак, так что поторопись

Вот опять запрещают ругать повара.

Причем тут повар? Зачем вообще Вам сдалась совместимость с MS Word-ом? Если нужна "совместимость", то пользуйтесь соответствующей версией MS Word, а если нужно документы подготовить, то какая разница чем? Или вы документы в .doc формате публикуете?

Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой.

> Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку

> «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой. В общем и целом да, документ "печатается" в каком-либо формате (в т.ч. и на физический носитель) и после этого должен "корректно отображаться" везде. Использование для передачи файлов в формате .doc/.docx между неограниченным кругом лиц выглядит чрезвычайно странно, как минимум потому, что версия Ворда у всех "редакторов" должна быть одинаковой.

Ересь по типу спросить курильщика почему не бросишь курить.

Офис и должен открывать документы, причем в самых дефолтных форматах. иначе зачем офис - вот вопрос.

Офис и должен открывать документы, причем в самых дефолтных форматах. иначе зачем офис - вот вопрос.

Не дождутся. Мне он не нравится в принципе.

Отличный пакет. Долгих лет проекту.

Да чем отличный? Что в нем ни откроешь - разъезжается. Даже банальные накладные открыть не может нормально чтобы на одной странице было.

Местячковый формат. Альтернативный офис. От альтернативных разрабов. Для альтернативных пользователей.

Неуважаемые Анонимы, проходите мимо.

Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим.

> Надо запретить

> Так победим Вот разве что только так и победите.

А они, по вашему, не именно так и победили в своё время ? Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только. И даже в плане шрифтов - без особой свободы )

> А они, по вашему, не именно так и победили в своё время

> ?

> Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет

> 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.

блин, жаль залил компьютерру 95-го года, там вроде на обороте были требования к статьям. вроде как принимался Лексикон :) надо по архивам пошукать

> А они, по вашему, не именно так и победили в своё время

> ?

> Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет

> 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.

https://www.osp.ru/pcworld/2007/10/4623494

Если что, то docx - это открытый формат. Причем это международный стандарт https://www.iso.org/standard/51463.html Так что если subj не хочет международные стандарты нормально поддерживать, то MS тут не причем.

Ещё более "если что" - ODF это вообще ГОСТ.

1.0 только, который в LO не жалуется

Только ГОСТ это ни разу не международный стандарт. А контрибьюторов из РФ в subj - кот наплакал. А те контрибьюторы что есть - с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни.

Этот ГОСТ — просто перевод международного ISO/IEC 26300. Так, к сведению.

> А те контрибьюторы что есть -

> с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни. М... Это вроде обезьянки так делают, я читал..? :D

Присоединяясь к коллеге выше, хотелось бы отметить что стандарт, на который вы сослались ранее, датирован 2008 и не переиздавался. В связи с этим, хотелось бы уточнить - а проверяли ли вы документ, созданный именно по этому стандарту (а т.е. подготовленный в редакции ms ofiice 08-09 года релиза) в каком-нибудь сферическом office 365?

Вот и иксперды подтянулись. Мало того что прямо в ссылке указано о переиздании https://www.iso.org/standard/59575.html так еще и сам проверить не может. Потому что математику еще не выучил.

> Number of pages : 5577 Замечательный стандарт. Каждый разработчик обязан выучить его наизусть и неотступно следовать.

Что значит не переиздавался? там внизу страницы ссылки на следующую редакцию стандарта.

Последняя https://www.iso.org/standard/71691.html ISO/IEC 29500-1:2016

так проблема в чем ? то что "subj" не поддерживает международный стандарт в реализации MS ? а то как MS реализует международные стандарты мы уже наелись в IE

п.с.

так может пусть MS возьмёт этот международный стандарт в реализации LO, тем более он открытый а не в блобе, и подправит свою реализацию ? не ? таких претензий к MS у вас нету ?

Это называется восприятие ошибкой выжившего. Когда ты видишь LO мало как применяемый и начинаешь его восхвалять. А с другой стороны видишь MSO, который активно используется и под хвост и в гриву. Там 20-летние документы и так и сяк. И во всём находишь понятно каких крайних.

ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту, mso исполняет стандарт так как хочет ms.

Такая же ситуация была с поддержкой html и ie.

ms традиционно и сознательно кладет на стандарты для удержания аудитории на своих продуктах.

Такая же ситуация была с поддержкой html и ie.

ms традиционно и сознательно кладет на стандарты для удержания аудитории на своих продуктах.

> ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту Это кто тебе сказал, эксперт. > Такая же ситуация была с поддержкой html и ie А чего во всех остальных браузерах то так, то сяк. Про CSS вообще и вёрстку кучу мемов есть.

6.129 , Аноним ( 3 ), 13:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать когда IE доминировал тогда всем веб-девелоперам приходилось считаться с их криво... 7.132 , iPony129412 ( ? ), 13:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так не в этом дело. Суть в том, что LO при открытии MSO документов конвертирует их в LO документы. Причина не столько в стандартах правильных или нет. Сама задача в перегонке между двумя сложными форматами дурно пахнет. И с этим ничего не поделаешь (by design). PS: я и приколов в обмене документов между OO и LO видел в родном формате.

Тот самый, где были перлы навроде "как в MS Word XX"? Очешуенноый был стандарт, о да.

>Так победим Вы только подебить можете.

Проприетарный не значит плохой. А "открытый" не значит хороший. Априори.

На ОПЕНнете твой коммент выглядит откровекнно ЖЫРНО.

Так на опеннете всё жырное. Но в церковь тоже заходят не только верующие в сказки.

>Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим. Странно, что это до сир пор не понятно импортозамещателям.

А для них это не главное. Главное сам процесс, типа импортозаместиться. Плевать им на опенсорц.

кто запретит если начальство ничего кроме мсо знать не хочет, а преимущественно и вовсе требуют доки га бумаге и ручками черкают там, а лемминги должны бегать исправлять и перепечатывать.

Цифровая экономика.

Цифровая экономика.

> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот. Аноним видимо не в курсе, что кривая поддержка криво свёрстанных документов. От бухгалтерш которые отступы все ещё ставят пробелами и переводами строк. Нормально сделанные доки открываются идеально. Имею опыт работы с десятками примеров.

То есть дело в шрифтах и их рендеринге?

В том числе. Если издатель использует экзотические шрифты, а таких оччччень много, то вряд ли исходное форматирование сохранится на системе, в которой такой шрифт не установлен. Как сказал один персонаж "трудно упасть с мачты и не сломать при этом ногу"

Бухгалтерши не используют экзотические шрифты.

Но в абзацы точно не умеют.

Но выше нам говорят, что при отсутствии экзотических шрифтов это не должно быть проблемой.

8.98 , Аноним ( 85 ), 12:25, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не должно быть проблемой форматирование пробелами Сумнительно, даже при одинако... 8.150 , Аноним ( 150 ), 14:26, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Похоже выше нам хотели донести что этот либрофис даже пробелы не может нормально... 3.136 , 7tiiui ( ? ), 13:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не имеещь. балабол.

По сравнению с Libreoffice 3 и нынешним OpenOffice 4 поддержка обоих форматов MS Office стала значительно лучше

2.14 , Супернуб ( ? ), 09:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уж лет 5 пользуюсь - ни разу проблем не было с совместимостью "туда". "Оттуда" в "ворде" бывает и плывёт

Может от того, что не использую хировыпернутые макросы (написанные по одному M$ известным "стандартам")? Да и в конторе.. ну да документооборот на M$ (просто потому, что "добровольно-принудительно").

Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" есть. И некоторые стали уже просить её и себе поставить. И вполне себе довольны ЗЫ. А для бухов есть вполне себе корпоративная отдельная система (не 1С) безо всяких ёкселей-эксесов и прочих богомерзких поделий.

> Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" ест Не поэтому, а потому что ты "специалист"

Именно. Зачем делать работу, если он её можно делегировать.

2.15 , bunker203 ( ok ), 09:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Какими своими форматамм Вас не устраивает, что они используют открытый формат ... 3.151 , Аноним ( 150 ), 14:27, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LO не умеет даже Enter? О чём тогда вообще мы говорим. Может и жирным нельзя выделять?

> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот. Совершенно с Вами согласен. Последнее время часто приходится с помощью LO исправлять файлы в форматах docx, pptx, испорченные MSO. Разработчикам MSO нужно приложить еще усилий для улучшения совместимости с форматами MSO.

> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот. Им надо было нанять киллеров, которые отстреливали бы конкурентов, или что?

я недавно брал ноут асюс, там была какая-то пробная версия мс офиса 15-й или 16-й (в версиях написано 16, папка называется 15). я пытался ей какой-то документ открыть - так оно меня в интернет послало. занимало где-то 16 гб. неплохо так, 16 гб для окошка, которое посылает в интернет. ps1. документ, кстати, он так и не открыл. ps2. альт с kde, libreoffice, несколькими десятками игрушек, включая sauerbraten, supertuxkart, xonotic, vegastrike, torcs, ufoai, wesnoth и кучей игрушек поменьше, и вообще всяким разным софтом от kdepim до kdeedu, занимает 18 гб



4.70 , Аноним ( 1 ), 11:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Кое-кто думает, что "открытое" лучше. И кошернее. А что под капотом неважно.

5.93 , Аноним ( 85 ), 12:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Важно, под капотом должен быть открытый код.

6.103 , Аноним ( 1 ), 12:40, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Открытый не значит хороший. Закрытый не значит плохой.

7.107 , Аноним ( 7 ), 12:45, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему ботов не банят, одно и то же повторяет.

4.80 , б.б. ( ? ), 11:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – мне вкатывают. сижу ща в stk гоняю :)

4.116 , economist ( ? ), 12:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В апрельские "карантини" поднял дома сервер SauerBraten и... подружил два офиса между собой. Лет двадцать люди не играли с таким задором! +Mumble для переговоров. Рекомендую!

3.138 , 7tiiui ( ? ), 13:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо. типа ой ай как все неудобно, да еще я его и не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж зараза.

4.139 , б.б. ( ? ), 13:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо.

> типа ой ай как все неудобно, да еще я его и

> не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж

> зараза. я должен в этом понимать что-то, что ли? я последний раз msoffice видел в глаза в версии 2000, а реально использовал - в версии 4.2 rus for Windows 3.X мне вендор железа что-то поставил, и оно как-то должно работать

2.50 , Аноним ( 50 ), 10:53, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – За то пихают по умолчанию во все сборки Линукс

3.51 , Аноним ( 51 ), 11:02, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не во все.

3.57 , Аноним ( 7 ), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для меня загадка, зачем они это делают, если мне нужно будет, скачаю.

2.84 , Анончик99999 ( ? ), 12:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заканчивай увлекаться "прорывами" своего любимого президента.