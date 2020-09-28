LibreOffice празднует десятилетие проекта

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|1.1, Аноним (1), 08:57, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–51 +/–
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За десять лет так и не получилось прорыва. Толстый пакет. Со своими форматами. С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.
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|2.3, Аноним (3), 09:04, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+24 +/–
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просто там ждут когда же ты присоединишся к разработке чтобы совершить прорыв, без тебя никак, так что поторопись
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|4.42, _hide_ (ok), 10:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Причем тут повар? Зачем вообще Вам сдалась совместимость с MS Word-ом? Если нужна "совместимость", то пользуйтесь соответствующей версией MS Word, а если нужно документы подготовить, то какая разница чем? Или вы документы в .doc формате публикуете?
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|5.79, Аноним (9), 11:51, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой.
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|6.155, _hide_ (ok), 14:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если для вас «подготовить документ» означает распечатать на дверь магазина табличку
> «НА СЕБЯ», то да, разницы никакой.
В общем и целом да, документ "печатается" в каком-либо формате (в т.ч. и на физический носитель) и после этого должен "корректно отображаться" везде. Использование для передачи файлов в формате .doc/.docx между неограниченным кругом лиц выглядит чрезвычайно странно, как минимум потому, что версия Ворда у всех "редакторов" должна быть одинаковой.
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|5.133, 7tiiui (?), 13:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ересь по типу спросить курильщика почему не бросишь курить.
Офис и должен открывать документы, причем в самых дефолтных форматах. иначе зачем офис - вот вопрос.
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|3.52, Аноним (52), 11:05, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да чем отличный? Что в нем ни откроешь - разъезжается. Даже банальные накладные открыть не может нормально чтобы на одной странице было.
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|4.65, Аноним (1), 11:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Местячковый формат. Альтернативный офис. От альтернативных разрабов. Для альтернативных пользователей.
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|2.7, Аноним (7), 09:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим.
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|3.11, Аноним (9), 09:20, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Надо запретить
> Так победим
Вот разве что только так и победите.
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|4.140, Lex (??), 14:00, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они, по вашему, не именно так и победили в своё время ?
Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только. И даже в плане шрифтов - без особой свободы )
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|5.142, б.б. (?), 14:02, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А они, по вашему, не именно так и победили в своё время
> ?
> Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет
> 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.
> И даже в плане шрифтов - без особой свободы )
блин, жаль залил компьютерру 95-го года, там вроде на обороте были требования к статьям. вроде как принимался Лексикон :)
надо по архивам пошукать
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|5.144, б.б. (?), 14:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А они, по вашему, не именно так и победили в своё время
> ?
> Или, к слову о том, в каких форматах министерства принимали ещё лет
> 10-15 назад практически все документы( «внезапно» мс-офисные форматы. И только.
> И даже в плане шрифтов - без особой свободы )
https://www.osp.ru/pcworld/2007/10/4623494
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|5.35, Аноним (16), 10:21, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Только ГОСТ это ни разу не международный стандарт. А контрибьюторов из РФ в subj - кот наплакал. А те контрибьюторы что есть - с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни.
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|6.40, Аноним (40), 10:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Этот ГОСТ — просто перевод международного ISO/IEC 26300. Так, к сведению.
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|6.47, ryoken (ok), 10:49, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А те контрибьюторы что есть -
> с###и (кидали фекалии) на ГОСТ c высокой колокольни.
М... Это вроде обезьянки так делают, я читал..? :D
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|4.26, Аноним (26), 10:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Присоединяясь к коллеге выше, хотелось бы отметить что стандарт, на который вы сослались ранее, датирован 2008 и не переиздавался. В связи с этим, хотелось бы уточнить - а проверяли ли вы документ, созданный именно по этому стандарту (а т.е. подготовленный в редакции ms ofiice 08-09 года релиза) в каком-нибудь сферическом office 365?
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|4.90, Аноним (3), 12:10, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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так проблема в чем ? то что "subj" не поддерживает международный стандарт в реализации MS ? а то как MS реализует международные стандарты мы уже наелись в IE
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|5.96, Аноним (3), 12:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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п.с.
так может пусть MS возьмёт этот международный стандарт в реализации LO, тем более он открытый а не в блобе, и подправит свою реализацию ? не ? таких претензий к MS у вас нету ?
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|6.134, iPony129412 (?), 13:49, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется восприятие ошибкой выжившего.
Когда ты видишь LO мало как применяемый и начинаешь его восхвалять.
А с другой стороны видишь MSO, который активно используется и под хвост и в гриву. Там 20-летние документы и так и сяк. И во всём находишь понятно каких крайних.
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|4.102, Аноним (102), 12:37, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту, mso исполняет стандарт так как хочет ms.
Такая же ситуация была с поддержкой html и ie.
ms традиционно и сознательно кладет на стандарты для удержания аудитории на своих продуктах.
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|5.118, iPony129412 (?), 13:09, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ms как раз виноват: LO работает с .docx по стандарту
Это кто тебе сказал, эксперт.
> Такая же ситуация была с поддержкой html и ie
А чего во всех остальных браузерах то так, то сяк. Про CSS вообще и вёрстку кучу мемов есть.
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|6.129, Аноним (3), 13:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
когда IE доминировал тогда всем веб-девелоперам приходилось считаться с их криво... большой текст свёрнут, показать
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|7.132, iPony129412 (?), 13:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так не в этом дело.
Суть в том, что LO при открытии MSO документов конвертирует их в LO документы.
Причина не столько в стандартах правильных или нет. Сама задача в перегонке между двумя сложными форматами дурно пахнет. И с этим ничего не поделаешь (by design).
PS: я и приколов в обмене документов между OO и LO видел в родном формате.
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|4.154, Аноним (154), 14:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот самый, где были перлы навроде "как в MS Word XX"? Очешуенноый был стандарт, о да.
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|3.68, Аноним (1), 11:33, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проприетарный не значит плохой. А "открытый" не значит хороший. Априори.
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|5.109, Аноним (1), 12:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так на опеннете всё жырное. Но в церковь тоже заходят не только верующие в сказки.
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|3.86, Аноним (85), 12:04, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Надо запретить использование проприетарных форматов файлов в бюджетных организациях, тогда и бизнес а за ними и простые смертные перейдут. Так победим.
Странно, что это до сир пор не понятно импортозамещателям.
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|4.145, Анонзо (?), 14:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для них это не главное. Главное сам процесс, типа импортозаместиться. Плевать им на опенсорц.
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|3.135, 7tiiui (?), 13:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кто запретит если начальство ничего кроме мсо знать не хочет, а преимущественно и вовсе требуют доки га бумаге и ручками черкают там, а лемминги должны бегать исправлять и перепечатывать.
Цифровая экономика.
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|2.10, istepan (ok), 09:19, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.
Аноним видимо не в курсе, что кривая поддержка криво свёрстанных документов. От бухгалтерш которые отступы все ещё ставят пробелами и переводами строк.
Нормально сделанные доки открываются идеально. Имею опыт работы с десятками примеров.
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|4.44, Diozan (ok), 10:40, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В том числе. Если издатель использует экзотические шрифты, а таких оччччень много, то вряд ли исходное форматирование сохранится на системе, в которой такой шрифт не установлен. Как сказал один персонаж "трудно упасть с мачты и не сломать при этом ногу"
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|7.92, Аноним (9), 12:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но выше нам говорят, что при отсутствии экзотических шрифтов это не должно быть проблемой.
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|8.98, Аноним (85), 12:25, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не должно быть проблемой форматирование пробелами Сумнительно, даже при одинако... текст свёрнут, показать
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|8.150, Аноним (150), 14:26, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Похоже выше нам хотели донести что этот либрофис даже пробелы не может нормально... текст свёрнут, показать
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|2.13, mikhailnov (ok), 09:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По сравнению с Libreoffice 3 и нынешним OpenOffice 4 поддержка обоих форматов MS Office стала значительно лучше
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|2.14, Супернуб (?), 09:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уж лет 5 пользуюсь - ни разу проблем не было с совместимостью "туда". "Оттуда" в "ворде" бывает и плывёт
Может от того, что не использую хировыпернутые макросы (написанные по одному M$ известным "стандартам")?
Да и в конторе.. ну да документооборот на M$ (просто потому, что "добровольно-принудительно").
Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" есть. И некоторые стали уже просить её и себе поставить. И вполне себе довольны
ЗЫ. А для бухов есть вполне себе корпоративная отдельная система (не 1С) безо всяких ёкселей-эксесов и прочих богомерзких поделий.
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|3.31, iPony129412 (?), 10:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только вот когда нужно PDF "подправить" или пересобрать документ какой (типа "на фирменном бланке"), или тот же ёксель сделать "по бЫренькому и красиво" - все прутся ко мне. Потому как у меня "либра" ест
Не поэтому, а потому что ты "специалист"
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|4.48, Нико (?), 10:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно. Зачем делать работу, если он её можно делегировать.
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|2.15, bunker203 (ok), 09:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Какими своими форматамм Вас не устраивает, что они используют открытый формат ... большой текст свёрнут, показать
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|3.151, Аноним (150), 14:27, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LO не умеет даже Enter? О чём тогда вообще мы говорим. Может и жирным нельзя выделять?
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|2.18, Аоним (?), 09:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.
Совершенно с Вами согласен. Последнее время часто приходится с помощью LO исправлять файлы в форматах docx, pptx, испорченные MSO. Разработчикам MSO нужно приложить еще усилий для улучшения совместимости с форматами MSO.
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|2.28, б.б. (?), 10:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С плохой совместимостью с главным офисом, на котором ведется практически весь документооборот.
Им надо было нанять киллеров, которые отстреливали бы конкурентов, или что?
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|2.32, б.б. (?), 10:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я недавно брал ноут асюс, там была какая-то пробная версия мс офиса 15-й или 16-й (в версиях написано 16, папка называется 15). я пытался ей какой-то документ открыть - так оно меня в интернет послало. занимало где-то 16 гб. неплохо так, 16 гб для окошка, которое посылает в интернет.
ps1. документ, кстати, он так и не открыл.
ps2. альт с kde, libreoffice, несколькими десятками игрушек, включая sauerbraten, supertuxkart, xonotic, vegastrike, torcs, ufoai, wesnoth и кучей игрушек поменьше, и вообще всяким разным софтом от kdepim до kdeedu, занимает 18 гб
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|4.70, Аноним (1), 11:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Кое-кто думает, что "открытое" лучше. И кошернее. А что под капотом неважно.
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|4.116, economist (?), 12:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В апрельские "карантини" поднял дома сервер SauerBraten и... подружил два офиса между собой. Лет двадцать люди не играли с таким задором! +Mumble для переговоров. Рекомендую!
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|3.138, 7tiiui (?), 13:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо. типа ой ай как все неудобно, да еще я его и не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж зараза.
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|4.139, б.б. (?), 13:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> странно когда вроде неглупые люди из себя идитов корчат когда запускают мсо.
> типа ой ай как все неудобно, да еще я его и
> не покупал и на актифировал, а он не работат. вот ж
> зараза.
я должен в этом понимать что-то, что ли? я последний раз msoffice видел в глаза в версии 2000, а реально использовал - в версии 4.2 rus for Windows 3.X
мне вендор железа что-то поставил, и оно как-то должно работать
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|2.33, б.б. (?), 10:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[дубль 2]
я недавно брал ноут асюс, там была какая-то пробная версия мс офиса 15-й или 16-й (в версиях написано 16, папка называется 15). я пытался ей какой-то документ открыть - так оно меня в интернет послало. занимало где-то 16 гб. неплохо так, 16 гб для окошка, которое посылает в интернет.
ps1. документ, кстати, он так и не открыл.
ps2. альт с kde, libreoffice, несколькими десятками игрушек, включая sauerbraten, supertuxkart, xonotic, vegastrike, torcs, ufoai, wesnoth и кучей игрушек поменьше, и вообще всяким разным софтом от kdepim до kdeedu, занимает 18 гб
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|3.57, Аноним (7), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для меня загадка, зачем они это делают, если мне нужно будет, скачаю.
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|3.8, m.makhno (ok), 09:16, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ещё за вчерашнюю и ту, что через две недели - время течёт как вода, что эти 15 дней, тем более эти два проекта так связаны
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|1.12, Аноним (12), 09:28, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> можно отметить, что вчера проекту GNU исполнилось 37 лет.
37 лет прошло, а оно всё не готово. Почему тем же разрабам redox понадобилось гораздо меньше времени для доводения оси до рабочего состояния? И это при том, что у нас сегодня нет ядра под gpl 3, о чём вообще эти GNUды думают?
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|2.20, Аоним (?), 09:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из Википедии про упомянутый Вами проект
> В качестве цели ставится создание экосистемы, похожей на GNU
Как так? Ставить в качестве цели и обзывать на лучшем форуме в галактике?
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|3.21, Аоним (?), 09:52, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто взаимоотношения приверженцев "новых технологий" с сообществом лучше, чем у Анонимов со здравым смыслом.
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|2.22, Аноним (22), 09:54, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> можно отметить, что вчера проекту GNU исполнилось 37 лет.
GNU/Hurd уже готова к десктопу?
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|3.38, Аноним (39), 10:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNU/Hurd остановлена разработка из-за жесткой привязки к 32 битам
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|4.62, Аноним (7), 11:24, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно было бы сделать дистрибутив для устаревшего оборудования.
Не развивается т.к. микроядро. Нет ни одной успешной ОС с микроядром, ни опёнок ни миникс не используются массово для десктопов.
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|6.110, Аноним (7), 12:47, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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OSX пишется под свое железо.
QNX впервые слышу, IOT это другое, тоже под конкретный конфиг.
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|4.99, Аноним (85), 12:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Им бы объединть усилия с проектом Genode. Там и 64 бита, и лицензия более, чем столманоугодная.
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|3.46, б.б. (?), 10:48, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причем на MS Office
а чем отличаются ms office для семьи, ms office для бизнеса и профессиональный? первый стоит 4 тыщи за год, второй 11, третий 40
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|4.77, Аноним4 (?), 11:44, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное тем, что семейный нельзя использовать на работе в коммерческих целях, а в профессиональный допихана куча дополнительных прог?
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|5.83, б.б. (?), 11:57, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наверное тем, что семейный нельзя использовать на работе в коммерческих целях
если я на работу приду в одних семейных трусах - то можно
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|5.127, б.б. (?), 13:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в общем, разобрался - есть две редакции, 365 и 2019, у каждой по куче версий (для дома, для семьи, врачи рекомендуют). Видимо, 2019-я в 5.5315 раз лучше, чем 365. у 2019 лицензия бессрочная, у 365 - годовая. причём в Eval-центре пощупать 2019 не дают, только 365...
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|1.49, б.б. (?), 10:52, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сообщество LibreOffice отметило десять лет с момента образования проекта. Десять лет назад
> ведущие разработчики OpenOffice.org образовали новую некоммерческую организацию The
> Document Foundation для продолжения развития офисного пакета в виде проекта, независимого
> от компании Oracle, не требующего от разработчиков передачи имущественных прав на
> код и принимающего решения на основе принципов меритократии...
чё-то почитал я про современные ms офисы - облака, шмоблака, как это всё работает - непонятно. в libreoffice как-то всё понятнее, есть программа и есть файлы, и всё.
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|3.55, б.б. (?), 11:11, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на сайте ms дают попробовать только облака, office 19 чё-то не дают :(
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|3.58, б.б. (?), 11:13, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вбиваю в поиск Office, дают
SharePoint Server 2016
Оценки | 180 дн.
Office 365 ProPlus
Оценки | 30 дн.
SharePoint Server 2013
Оценки | 180 дн.
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|3.60, б.б. (?), 11:14, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для дома и учёбы 6 тыщ, для дома и бизнеса - 20 тыщ. фиг пойми, чё чем отличается
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|4.61, Sin2x (ok), 11:20, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня заняло ровно три шага:
Открываешь Microsoft.com
Сверху тыкаешь Оffice
Кликаешь For Home -> See plans and pricing
Видишь цифру в 150 долларов для стэндэлоун версии.
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|5.63, Аноним (7), 11:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем вы обсуждает проприетарное здесь?
Зачем вы обсужжаете стендэлон оффлайн платную версию, если в 21 век четыре джи и безлимитных тарифов есть онлайн офис и от Майков и от углов, деньги только, если облака не хватает.
Ну а так только селфхост, только СПО.
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|7.100, Аноним (3), 12:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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прям анекдот:
- Сэр, почему вы едите это гавно ?
- Потому что хочу и могу.
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|6.71, б.б. (?), 11:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне интересна разница. что такое либра я примерно представляю.
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|5.66, б.б. (?), 11:32, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня заняло ровно три шага:
заняло три шага ЧТО?
кстати, от асюса можно потребовать тот триальный офис взад, если я его уже удалил?
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|6.69, Sin2x (ok), 11:34, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нахождение оффлайновой версии и её стоимости, с чем у тебя были трудности в первом комментарии.
Про Асус в душе не чаю, напиши в саппорт их.
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|7.81, б.б. (?), 11:55, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где у меня ХОТЬ В ОДНОМ комментарии были пробелмы с нахождением стоимости? если я только и делаю, что цены цитирую?
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|8.88, Sin2x (ok), 12:08, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты не нашёл 19 офис как таковой, как ты мог найти его стоимость Л - Логика... текст свёрнут, показать
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|10.94, Sin2x (ok), 12:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если по сути сказать нечего, зачем вообще раскрывать рот Экономь энергию, юноша... текст свёрнут, показать
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|1.76, vz_2 (?), 11:43, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Успехов проекту.
Новость об открытии исходного кода StarOffice я прочитал в газете "Компьютерра", если кто её помнит, доступа к интернету ещё не было.
Сейчас пользуюсь только старым AbiWord конвертируя конечный документ в pdf, хотя жаль что проект затух.
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|2.82, б.б. (?), 11:56, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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месяц назад помер выпуск компьтюерры за 1995 год... почти полностью посвящённый Apple Newton :)
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|2.112, paulus (ok), 12:50, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Сейчас пользуюсь только старым AbiWord конвертируя конечный документ в pdf, хотя жаль что проект затух.
У меня не прижился, часто свои же доки портил до не открывания :( А так нравился, если бы не это... И таки да, жаль что затух...
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|1.101, Vladjmir (ok), 12:33, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный офисный пакет. Бесплатный, без лицензионного гемора. Совместимость с форматами MS Office приемлемая, хотя и не идеальная (но этого никогда не будет).
Если без снобизма, то работать можно. А хотелки МС-офиса всегда упираются в огромные деньги на лицензии. Для многих организаций неподъёмные, когда речь идёт о сотнях лицензий. Если изначально строить документооборот на либре, то преимуществ у МС-офиса нет вообще никаких.
Для бюджетных организаций РФ, которым запрещено покупать иностранный софт, либра -- лучший вариант. К тому же, МС-офиса на линуксе нет. В реестре российского ПО нет ни винды, ни МС-офиса.
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|3.141, Аноним (51), 14:01, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Срок действия сертификата закончен. Поэтому не соответствует. Вот такой парадокс.
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|4.149, Sin2x (ok), 14:24, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Срок действия сертификата закончен. Поэтому не соответствует. Вот такой парадокс.
Это ржака, да.
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|3.120, Аноним84701 (ok), 13:23, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аноним (1) Боль, похоже только у любителей "свободы" Почему-то.
Хм, отлично продемонстрированная "неболь" у "нелюбителей":
> Аноним (1) Местячковый формат. Альтернативный офис. От альтернативных разрабов. Для альтернативных пользователей.
> Аноним (1) Всё что начинают Гнуть, таким и получается. Гнутым.
> Аноним (1) Проприетарный не значит плохой. А "открытый" не значит хороший. Априори.
> Аноним (1) Открытый не значит хороший. Закрытый не значит плохой.
>Аноним (1) Кое-кто думает, что "открытое" лучше. И кошернее. А что под капотом неважно.
>> Сэр, почему вы едите это гавно ?
> Аноним (1) Хорошо сказано про альтернативные офисы!
> Аноним (1) СПО, такое СПО.
Похоже, особо ярые приверженцы МСО за долгие годы пользования научились трансформировать боль в наслаждение? o_O
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|4.143, Аноним (51), 14:03, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> научились трансформировать боль в наслаждение
Даже знаю, как этот недуг называется.
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|4.146, Аноним (1), 14:15, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ещё раз подтверждает догадки. Фанаты готовы пользоваться альтернативными недоофисами во что бы то ни стало. Назло врагу. И себе.
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|5.153, б.б. (?), 14:42, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фанаты готовы пользоваться альтернативными недоофисами
> во что бы то ни стало. Назло врагу. И себе.
прально. пользоваться надо только одним-единственным офисом. остальных расстрелять.
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|1.111, Аноним (1), 12:48, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие мероприятия празднования запланированы? Сколько "открытых" денег планируется потратить на торжества?
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|2.119, Граммар Наззи (ok), 13:21, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо:
> Сколько "открытых" денег планируется ...
следует написать:
> Сколько "отрытых" денег планируется ...
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|1.115, InuYasha (??), 12:55, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Oracle - это реально корпорация зла (одна из). Всё, к чему прикасается - ... да вы и так в курсе.
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|1.117, economist (?), 13:06, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LibreOffice - это главная программа на каждом Linux-компьютере. А это 340 млн. машин.
Из подопечных мне 260 Windows-машин, на 180 LibreOffice - главная программа. Могу предположить что число установок LO на Win-машины в мире исчисляется сотнями миллионов. AngryBirds больше, но мы о высоком и нужном.
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|2.123, Михрютка (ok), 13:26, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> на каждом Linux-компьютере. А это 340 млн. машин.
СРОЧНО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ АДРЕС ВАШЕГО ДИЛЕРА ЗПТ РАССМАТРИВАЮ ОПТОВУЮ ЗАКУПКУ ТЧК
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|2.124, б.б. (?), 13:29, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LO на Win-машины в мире исчисляется сотнями миллионов. AngryBirds больше
надо встроить. в эксель 95 думобродилку встраивали, потом они то лётный симулятор, то ещё чё-то встраивали. надо не отставать, и встроить в LO Angry Birds
будет полноценный пакет для секретарш: Libreoffice Writer Professional, Libreoffice Calc Professional, Libreoffice EvilPigs(tm-free) Professional
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|2.125, Аноним (51), 13:31, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давно уже это утверждаю. Если есть цель - перейти с Windows на Linux, главное - не замена Windows, а замена MS Office. У пользователей не должно быть рациональных оснований остаться на Windows.
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|1.122, Граммар Наззи (ok), 13:26, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Так многие фирмы уже переехали с мелкомягкого на либру. После выпуска 6.2 либра сделала очень большой скачок в качестве. Сейчас у меня на рабочем компе только Либра7, и пока никаких вопросов с совместимостью с мелкомягким не нашёл. Думаю 90% всех случаев применения либра покрывает сейчас без вопросов к качеству.
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|2.130, Аноним (51), 13:35, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно уже отправляю документы только в odt. Если с вами хотят работать - прочитают, и формат не имеет значения.
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|3.148, НяшМяш (ok), 14:17, 28/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MS Office поддерживает odt довольно давно уже. Да и либра весьма неплохо кушает docx. Во всяком случае у меня при общении с бухгалтером проблем не возникает уже лет 5 как.
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|1.131, Технополис (ok), 13:36, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну наверно есть ещё отсталые люди, кто по привычке работает в MSO. Что с них взять. А нормальные пользователи уже все перешли на LibreOffice или на Google. Если вам нравится MSO, то пишите свои высказывания в новости про MS.
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|1.137, б.б. (?), 13:53, 28/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ух, сколько борзых хомячков повыползало. никому LibreOffice покоя не даёт
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