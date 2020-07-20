The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"

20.07.2020 21:59

Управляющий совет организации The Document Foundation, курирующей разработку свободного пакета LibreOffice, сообщил об отмене плана по поставке офисного пакета LibreOffice 7.0 с меткой "Personal Edition". Проанализировав реакцию сообщества решено выделить дополнительное время для дискуссий и отложить принятие нового маркетингового плана до выпуска LibreOffice 7.1. Выпуск LibreOffice 7.0 будет опубликован без дополнительных меток, как и LibreOffice 6.4.

Напомним, что кандидат в релизы LibreOffice 7.0 был выпущен с меткой "Personal Edition" в соответствии с новым маркетинговым планом, развиваемым на ближайшие пять лет. Метка должна была упростить продвижение дополнительных коммерческих редакций, подготовленных сторонними поставщиками, и более явно разделить текущий бесплатный LibreOffice, поддерживаемый сообществом, и создаваемые на его основе продукты для предприятий и дополнительные сервисы, предлагаемые сторонними участниками. В итоге планируется сформировать экосистему из поставщиков, предлагающих коммерческие услуги поддержки и LTS-выпуски для компаний, нуждающихся в подобном сервисе.

Дополнительно можно отметить объявление о включении представителей компаний Google, Red Hat и Bank of America в совет директоров консорциума OASIS, занимающегося разработкой открытых стандартов, включая спецификации ODF (OpenDocument). От Google в совет вошёл Джереми Эллисон (Jeremy Allison), основатель проекта Samba. От Red Hat в совет вошёл Рич Боуэн (Rich Bowen), CentOS Community Manager и вице-президент Apache Software Foundation. От Банка Америки в совет вошла Венди Питерс (Wende Peters), вице-президент по инновациям в безопасности. Сохранили своё присутствие в совете представители Oracle, Cryptsoft, IBM, Kaiser Permanente и New Context.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Разработчики LibreOffice рассматривают альтернативы использованию метки "Personal Edition"
  3. OpenNews: Разработчики LibreOffice намерены поставлять новые выпуски с меткой "Personal Edition"
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4
  5. OpenNews: Технический комитет OASIS утвердил спецификацию OpenDocument 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53403-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну и пусть будет как было LibreOffice и.версия (дефаулт для всех). а для тех кому надо, тем и добавлять: стартер, хоум, бизнес, интерпрайс..
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:15, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    LibreOffice Ничего личного Edition
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:22, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > объявление о включении представителей компаний Google, Red Hat и Bank of America в совет директоров консорциума OASIS

    Это хорошая новость, без сарказма. Мои любимые корпорации займутся двиганием открытых стандартов и пошатнут монополию производителя прошивок для запуска игр.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:09, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без сарказма
    >любимые корпорации

    Сарказм вышел на новый уровень.

     
  • 2.11, Аноним (11), 23:13, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Мои любимые корпорации

    Стокгольмский синдром - профессиональное заболевание линаксоидов.

     

  • 1.4, Аноним_t (?), 22:47, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, а кто-нибудь встречал эти "создаваемые на его основе продукты для предприятий и дополнительные сервисы, предлагаемые сторонними участниками"?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:55, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На хабре записывали про одну шарагу которая заворачивала либруофис и продавали государству.
     
     
  • 3.7, Аноним_t (?), 22:59, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это от Инфра-ресурс? Так то давно было. Я даже кочал его :-) А сейчас что-то такое есть? Почему товарищи из TDF засуетились с названиями?
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 23:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/post/494070/
     
  • 2.14, Повидло19 (?), 23:33, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://launchpad.net/~pashev-igor/+archive/ubuntu/bionic-backports
     

  • 1.5, Alex (??), 22:54, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Personal Edition рассчитано на не умных менеджеров которые не понимают зачем платить за то, что бесплатно.
    Коммунистическая версия в общем-то не так глаз режет на бизнес устройстве как персональная версия. Легче продвигать капиталистические версии.

    Иными словами это просто элемент мошенничества, чтобы вводить пользователей в заблуждение и стимулировать их покупать то что бесплатно.

     
     
  • 2.9, bergentroll (ok), 23:05, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто маркетинг про что-то ещё бывает.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:00, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LibreOffice соревнуется с убунтой по числу новостей о том, что ничего не изменилось?
     
  • 1.12, Sluggard (ok), 23:19, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понятно, почему ради «продвижения дополнительных коммерческих редакций, подготовленных сторонними поставщиками» что-то делать должен TDF, а не эти самые поставщики,и почему лепить метки надо на «чистый» LO, а не на «созданные на его основе продукты для предприятий».
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:25, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы исправили баги с копипастой в таблицы. От версии к версии проблемы. То с веба виснет намертво, то специальной вставкой простым текстом через раз вставляется до перезапуска, из калька ячейки - убивать процессы приходится. Элементарные вещи поломаны.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру