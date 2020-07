В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"

Управляющий совет организации The Document Foundation, курирующей разработку свободного пакета LibreOffice, сообщил об отмене плана по поставке офисного пакета LibreOffice 7.0 с меткой "Personal Edition". Проанализировав реакцию сообщества решено выделить дополнительное время для дискуссий и отложить принятие нового маркетингового плана до выпуска LibreOffice 7.1. Выпуск LibreOffice 7.0 будет опубликован без дополнительных меток, как и LibreOffice 6.4. Напомним, что кандидат в релизы LibreOffice 7.0 был выпущен с меткой "Personal Edition" в соответствии с новым маркетинговым планом, развиваемым на ближайшие пять лет. Метка должна была упростить продвижение дополнительных коммерческих редакций, подготовленных сторонними поставщиками, и более явно разделить текущий бесплатный LibreOffice, поддерживаемый сообществом, и создаваемые на его основе продукты для предприятий и дополнительные сервисы, предлагаемые сторонними участниками. В итоге планируется сформировать экосистему из поставщиков, предлагающих коммерческие услуги поддержки и LTS-выпуски для компаний, нуждающихся в подобном сервисе. Дополнительно можно отметить объявление о включении представителей компаний Google, Red Hat и Bank of America в совет директоров консорциума OASIS, занимающегося разработкой открытых стандартов, включая спецификации ODF (OpenDocument). От Google в совет вошёл Джереми Эллисон (Jeremy Allison), основатель проекта Samba. От Red Hat в совет вошёл Рич Боуэн (Rich Bowen), CentOS Community Manager и вице-президент Apache Software Foundation. От Банка Америки в совет вошла Венди Питерс (Wende Peters), вице-президент по инновациям в безопасности. Сохранили своё присутствие в совете представители Oracle, Cryptsoft, IBM, Kaiser Permanente и New Context.